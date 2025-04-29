Перемовини про припинення вогню в Україні у самому розпалі. Я більш оптимістичний, ніж два тижні тому, - Венс

Перемовини щодо припинення вогню між РФ та Україною наразі у самому розпалі.

Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав у інтерв’ю онлайн-шоу Чарлі Кірка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, я не хочу робити передчасних висновків щодо переговорів, оскільки вони зараз, як ви знаєте, у самому розпалі… У нас є росіяни, які хочуть одного варіанту мирної угоди. Є українці - вони хочуть іншого. Найбільшим проривом стало те, що обидві сторони зараз говорять про те, що їм потрібно, аби припинити бойові дії. Але те, що потрібно одній стороні, відрізняється від потреб іншої, і завдання дипломатії - спробувати зблизити ці позиції", - сказав Венс.

Водночас він зазначив, що не знає на 100%, чи вдасться це зробити, однак оптимізму зараз більше, ніж раніше.

"Сьогодні я почуваюся більш оптимістично, ніж два тижні тому. І два тижні тому я був більш оптимістичним, ніж два місяці тому. Тож ми просуваємося вперед, процес рухається. Нам просто потрібно продовжувати - іноді застосовувати тиск, іноді бути більш дружніми, іноді пропонувати винагороди, іноді - покарання", - додав Венс.

На думку віцепрезидента США, якщо війна не припиниться найближчим часом, Україна буцімто не зможе її виграти.