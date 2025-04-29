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Новини Переговори про припинення вогню Мирна угода щодо припинення війни
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Перемовини про припинення вогню в Україні у самому розпалі. Я більш оптимістичний, ніж два тижні тому, - Венс

Венс порадив Зеленському найняти кращих радників

Перемовини щодо припинення вогню між РФ та Україною наразі у самому розпалі.

Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав у інтерв’ю онлайн-шоу Чарлі Кірка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, я не хочу робити передчасних висновків щодо переговорів, оскільки вони зараз, як ви знаєте, у самому розпалі… У нас є росіяни, які хочуть одного варіанту мирної угоди. Є українці - вони хочуть іншого. Найбільшим проривом стало те, що обидві сторони зараз говорять про те, що їм потрібно, аби припинити бойові дії. Але те, що потрібно одній стороні, відрізняється від потреб іншої, і завдання дипломатії - спробувати зблизити ці позиції", - сказав Венс.

Водночас він зазначив, що не знає на 100%, чи вдасться це зробити, однак оптимізму зараз більше, ніж раніше.

"Сьогодні я почуваюся більш оптимістично, ніж два тижні тому. І два тижні тому я був більш оптимістичним, ніж два місяці тому. Тож ми просуваємося вперед, процес рухається. Нам просто потрібно продовжувати - іноді застосовувати тиск, іноді бути більш дружніми, іноді пропонувати винагороди, іноді - покарання", - додав Венс.

На думку віцепрезидента США, якщо війна не припиниться найближчим часом, Україна буцімто не зможе її виграти.

Автор: 

перемовини (2915) Джей Ді Венс (89) припинення вогню (163)


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Топ коментарі
+5
Венс просто не дуже розумний, якщо мягко зказати...
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29.04.2025 11:47
+5
Главное делать вид что работа идет, и будет продолжать это называется - Имитация бурной деятельности. Тампон должен думать что его команда не зря получают зарплату.
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29.04.2025 11:49
+5
Більш оптимістичний, бо перестав слідкувати у "Сторіс" за ракетно-дроновими обстрілами України...
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29.04.2025 11:56
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Венс просто не дуже розумний, якщо мягко зказати...
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29.04.2025 11:47 Відповісти
Главное делать вид что работа идет, и будет продолжать это называется - Имитация бурной деятельности. Тампон должен думать что его команда не зря получают зарплату.
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29.04.2025 11:49 Відповісти
Забув ще венс, сказати про ЗАГРОЗУ третьої світової, як суворо наказува ******!!? Це і є, ота «ВЕЛИЧ» від старого Трампа??
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29.04.2025 11:49 Відповісти
все що підхвуйловника оптимістично
для Укриїни песиместично
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29.04.2025 11:50 Відповісти
Ну раз Венс сказав значить точно проваляться.
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29.04.2025 11:51 Відповісти
Дебіл. Шукай вже, де столоватись будеш, як білку під зад випруть.
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29.04.2025 11:51 Відповісти
Оптиміст х#рів!
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29.04.2025 11:52 Відповісти
Більш оптимістичний, бо перестав слідкувати у "Сторіс" за ракетно-дроновими обстрілами України...
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29.04.2025 11:56 Відповісти
краще би він сидів на попці рівно хоча під кого цей рдовий купа косить ми знаемо теж мені антіній
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29.04.2025 11:59 Відповісти
Війна в розгарі - у Венса оптимізм зашкалює
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29.04.2025 12:05 Відповісти
щось реально дофіга цієї трампівської макаки в публічному інфопросторі.
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29.04.2025 12:08 Відповісти
Що ліпить цей піндос? ПНХ!
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29.04.2025 12:19 Відповісти
Бажаю щоб гвалтували твою жінку в тебе на очак, а ти розказував про сторони конфлікту.
І про те що це вона винна. Надто гарна і тому спровокувала. А гвалтівник - жертва обставин.
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29.04.2025 12:23 Відповісти
Чем больше кокаина, тем больше у них появляется оптимизма.
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29.04.2025 12:25 Відповісти
оптимістична дєвчонка, ти наша ненаглядна
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29.04.2025 12:28 Відповісти
Коли Венс повний оптимізму - йому поможе лише клізма...
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29.04.2025 12:52 Відповісти
 
 