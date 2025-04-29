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Новости Переговоры о прекращении огня Мирное соглашение
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Переговоры о прекращении огня в Украине в самом разгаре. Я более оптимистичен, чем две недели назад, - Вэнс

Венс посоветовал Зеленскому нанять лучших советников

Переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной сейчас в самом разгаре.

Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, я не хочу делать преждевременных выводов относительно переговоров, поскольку они сейчас, как вы знаете, в самом разгаре... У нас есть россияне, которые хотят одного варианта мирного соглашения. Есть украинцы - они хотят другого. Самым большим прорывом стало то, что обе стороны сейчас говорят о том, что им нужно, чтобы прекратить боевые действия. Но то, что нужно одной стороне, отличается от потребностей другой, и задача дипломатии - попытаться сблизить эти позиции", - сказал Вэнс.

В то же время он отметил, что не знает на 100%, удастся ли это сделать, однако оптимизма сейчас больше, чем раньше.

"Сегодня я чувствую себя более оптимистично, чем две недели назад. И две недели назад я был более оптимистичным, чем два месяца назад. Так что мы продвигаемся вперед, процесс движется. Нам просто нужно продолжать - иногда применять давление, иногда быть более дружественными, иногда предлагать вознаграждения, иногда - наказания", - добавил Вэнс.

По мнению вице-президента США, если война не прекратится в ближайшее время, Украина якобы не сможет ее выиграть.

Автор: 

переговоры (4978) Джей Ди Вэнс (87) прекращения огня (166)


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Топ комментарии
+6
Венс просто не дуже розумний, якщо мягко зказати...
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29.04.2025 11:47
+6
Главное делать вид что работа идет, и будет продолжать это называется - Имитация бурной деятельности. Тампон должен думать что его команда не зря получают зарплату.
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29.04.2025 11:49
+5
Більш оптимістичний, бо перестав слідкувати у "Сторіс" за ракетно-дроновими обстрілами України...
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29.04.2025 11:56
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Венс просто не дуже розумний, якщо мягко зказати...
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29.04.2025 11:47 Ответить
Главное делать вид что работа идет, и будет продолжать это называется - Имитация бурной деятельности. Тампон должен думать что его команда не зря получают зарплату.
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29.04.2025 11:49 Ответить
Забув ще венс, сказати про ЗАГРОЗУ третьої світової, як суворо наказува ******!!? Це і є, ота «ВЕЛИЧ» від старого Трампа??
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29.04.2025 11:49 Ответить
все що підхвуйловника оптимістично
для Укриїни песиместично
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29.04.2025 11:50 Ответить
Ну раз Венс сказав значить точно проваляться.
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29.04.2025 11:51 Ответить
Дебіл. Шукай вже, де столоватись будеш, як білку під зад випруть.
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29.04.2025 11:51 Ответить
Оптиміст х#рів!
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29.04.2025 11:52 Ответить
Більш оптимістичний, бо перестав слідкувати у "Сторіс" за ракетно-дроновими обстрілами України...
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29.04.2025 11:56 Ответить
краще би він сидів на попці рівно хоча під кого цей рдовий купа косить ми знаемо теж мені антіній
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29.04.2025 11:59 Ответить
Війна в розгарі - у Венса оптимізм зашкалює
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29.04.2025 12:05 Ответить
щось реально дофіга цієї трампівської макаки в публічному інфопросторі.
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29.04.2025 12:08 Ответить
Що ліпить цей піндос? ПНХ!
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29.04.2025 12:19 Ответить
Бажаю щоб гвалтували твою жінку в тебе на очак, а ти розказував про сторони конфлікту.
І про те що це вона винна. Надто гарна і тому спровокувала. А гвалтівник - жертва обставин.
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29.04.2025 12:23 Ответить
Чем больше кокаина, тем больше у них появляется оптимизма.
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29.04.2025 12:25 Ответить
оптимістична дєвчонка, ти наша ненаглядна
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29.04.2025 12:28 Ответить
Коли Венс повний оптимізму - йому поможе лише клізма...
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29.04.2025 12:52 Ответить
 
 