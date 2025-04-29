Переговоры о прекращении огня в Украине в самом разгаре. Я более оптимистичен, чем две недели назад, - Вэнс

Переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной сейчас в самом разгаре.

Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, я не хочу делать преждевременных выводов относительно переговоров, поскольку они сейчас, как вы знаете, в самом разгаре... У нас есть россияне, которые хотят одного варианта мирного соглашения. Есть украинцы - они хотят другого. Самым большим прорывом стало то, что обе стороны сейчас говорят о том, что им нужно, чтобы прекратить боевые действия. Но то, что нужно одной стороне, отличается от потребностей другой, и задача дипломатии - попытаться сблизить эти позиции", - сказал Вэнс.

В то же время он отметил, что не знает на 100%, удастся ли это сделать, однако оптимизма сейчас больше, чем раньше.

"Сегодня я чувствую себя более оптимистично, чем две недели назад. И две недели назад я был более оптимистичным, чем два месяца назад. Так что мы продвигаемся вперед, процесс движется. Нам просто нужно продолжать - иногда применять давление, иногда быть более дружественными, иногда предлагать вознаграждения, иногда - наказания", - добавил Вэнс.

По мнению вице-президента США, если война не прекратится в ближайшее время, Украина якобы не сможет ее выиграть.