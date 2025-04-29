Китай сподівається, що Україна та РФ знайдуть рішення "першопричин кризи" та укладуть мирну угоду, - глава МЗС Ван Ї
У Китаї сподіваються на те, що Україна та РФ якомога швидше досягнуть прийнятної для всіх сторін справедливої та довгострокової мирної угоди.
Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї на зустрічі глав МЗС країн БРІКС у Ріо-де-Жанейро, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС КНР.
На зустрічі Ван сказав, що за нинішньої турбулентності у світі країни БРІКС мають взяти на себе ініціативу та виступити як позитивна і конструктивна сила, ставши опорою глобального миру та розвитку.
"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання "української кризи" (так Китай називає війну в Україні.- Ред.), і сподівається, що зацікавлені сторони знайдуть рішення першопричин кризи та якомога швидше досягнуть прийнятної для всіх сторін справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди", - заявив Ван Ї.
У близькосхідному питанні, за його словами, ключовим пріоритетом є припиненню вогню в секторі Гази та усунення гуманітарної катастрофи з подальшою реалізацією плану про дві держави та мирне співіснування Палестини й Ізраїлю.
Раніше Ван Ї заявляв, що Китай працюватиме з РФ, щоб зробити внесок у справу миру.
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Хотіли б співіснувати мирно - сиділи б тихо та жерли потоки гуманітарки. Але ж ні. Так і тут.
поки, цей чіряк гниє на тілі планети, спокою не буде нікому.
напам'ятаю китаю про маньчжурію...
Який цинізм !!!
Ви іпучі косоокі вже четвертий рік як - "робите внески в справу миру " . Завдяки вам його і немає .
ворует еду, но призывает всех этого не делать.
Мерзкая диктаторская недострана, которая стоит в очереди на следующую войну.