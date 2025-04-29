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Новини Мирна угода щодо припинення війни
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Китай сподівається, що Україна та РФ знайдуть рішення "першопричин кризи" та укладуть мирну угоду, - глава МЗС Ван Ї

Ван Ї

У Китаї сподіваються на те, що Україна та РФ  якомога швидше досягнуть прийнятної для всіх сторін справедливої та довгострокової мирної угоди.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї на зустрічі глав МЗС країн БРІКС у Ріо-де-Жанейро, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС КНР.

На зустрічі Ван сказав, що за нинішньої турбулентності у світі країни БРІКС мають взяти на себе ініціативу та виступити як позитивна і конструктивна сила, ставши опорою глобального миру та розвитку.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання "української кризи" (так Китай називає війну в Україні.- Ред.), і сподівається, що зацікавлені сторони знайдуть рішення першопричин кризи та якомога швидше досягнуть прийнятної для всіх сторін справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди", - заявив Ван Ї.

Також читайте: МЗС Китаю про дзвінок Сі Цзіньпіна Трампу: Останнім часом вони не спілкувалися

У близькосхідному питанні, за його словами, ключовим пріоритетом є припиненню вогню в секторі Гази та усунення гуманітарної катастрофи з подальшою реалізацією плану про дві держави та мирне співіснування Палестини й Ізраїлю.

Раніше Ван Ї заявляв, що Китай працюватиме з РФ, щоб зробити внесок у справу миру.

Автор: 

Китай (4612) Ван Ї (76)


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Топ коментарі
+15
Я вже колись писав. Першопричина це хвора потвора *****, друга це кацапсяче бидло яке за гроші йде воювати.
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29.04.2025 08:45
+6
Жовте пуйло. Пшол нафіг.
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29.04.2025 08:46
+6
При слові "криза" китайозу можна в лобешню
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29.04.2025 08:47
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Я вже колись писав. Першопричина це хвора потвора *****, друга це кацапсяче бидло яке за гроші йде воювати.
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29.04.2025 08:45 Відповісти
Путин - президент с 2000 года. И пока Украина действовала как нейтральное государство (что было прописано в Конституции) никто ее не трогал.
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29.04.2025 08:51 Відповісти
що ти вживаєш?
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29.04.2025 08:54 Відповісти
Ты по сути вопроса скажи что-то
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29.04.2025 09:05 Відповісти
Настоянку глоду він вживає. Цей кацапський поц гадить на всіх гілках.
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29.04.2025 09:15 Відповісти
Фінляндія порушила договір про нейтральність і стрибнула в НАТО.
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29.04.2025 08:58 Відповісти
Что хорошего в нарушении договоров? Значит они ненадежная сторона и впредь договоры с ними заключать нельзя
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29.04.2025 09:02 Відповісти
звідки в тебе такий акцент? я тільки одних знаю з таким: з-за порєбріка...
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29.04.2025 09:08 Відповісти
Почему? Украина же кричит всегда что мол мы не можем заключить договор с Россией, потому что она его нарушит
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29.04.2025 09:18 Відповісти
Ну, до НАТО її таки прийняли попри те, що вона, порушуючи договір, подала заявку.
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29.04.2025 09:10 Відповісти
Ну так договор же был нарушен так сказать в ущерб России, а не НАТО. Конечно приняли
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29.04.2025 09:17 Відповісти
Так, порушення на шкоду росії - не рахується. Бо росія - особєнная страна, тому і відношення до неї має бути особєнноє.
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29.04.2025 09:19 Відповісти
Это просто смешно
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29.04.2025 09:21 Відповісти
путін - вбивця, диктатор, якому смерті буде мало, росія - срана орда напівбухих нелюдів з промитими пропагандою мізками, а ти прокацапська сволота.
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29.04.2025 08:59 Відповісти
Мне это напоминает 1984: Зомбоящик и толпа бездумно повторяет фразы, которые им внушили
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29.04.2025 09:04 Відповісти
Ти , як представник тієї "толпи" що саме маєш на увазі?
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29.04.2025 09:06 Відповісти
кацап степан іди на *** !
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29.04.2025 09:07 Відповісти
танеужелі ?
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29.04.2025 09:10 Відповісти
Хочеш сказати , що Грузія в 2008-му році діяла як не нейтральна країна? А Україна на початку 2014-го? А згадай но, коли в Конституцію України прописали відмову від нейтрального статусу? Ти можеш щось сказати по суті , так би мовити!?
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29.04.2025 09:11 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю що ***** заявило що воно почало війно тому що рашистам не хватало двіжухі і пуль свістящіх над галавой. Тому потрібно кацапоїдів забезпечити двіжухою і кулями в голову і зразу першопричина зникне
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29.04.2025 09:06 Відповісти
Жовте пуйло. Пшол нафіг.
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29.04.2025 08:46 Відповісти
При слові "криза" китайозу можна в лобешню
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29.04.2025 08:47 Відповісти
Дипломатія хутром назовні...
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29.04.2025 08:49 Відповісти
мирне співіснування Палестини й Ізраїлю
Хотіли б співіснувати мирно - сиділи б тихо та жерли потоки гуманітарки. Але ж ні. Так і тут.
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29.04.2025 08:49 Відповісти
Першопричина кризи-їбонуте ***** та його кацапи... Хай Китай допомагає це усунути.
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29.04.2025 08:49 Відповісти
Нет, ты не прав.
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29.04.2025 08:52 Відповісти
Тобто, треба щоб на мокші пройшли референдуми про незалежність окупованих територій і тоді не буде такої держави, яка б могла погрожувати всім сусідам? Всі це знають давно! Нажаль, саме китай сприяє утриманням нацистського режиму при владі! Не допомагав би пуйлу, вже б давно пуйло б було в Гаазі!
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29.04.2025 08:50 Відповісти
Якщо цьому жовтопикому степлером розширити очі, буде ісконний кацап
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29.04.2025 08:50 Відповісти
Це марудно - сірники вставити
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29.04.2025 08:56 Відповісти
іди наухй зі своїми сподіваннями
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29.04.2025 08:51 Відповісти
цинічні вузькоокі виродки! Першопричина- імперіалізм панди сі і фашизм його маріонетки чурбана *****!
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29.04.2025 08:52 Відповісти
Знову ця макака про якусь кризу а не війну ,ця війна відбуваєтся завдяки і Китаю рашиський режим без китаййської підтримки не зміг фінансово витягнути цю війну ,на піднебесну припадає понад 40% рашиського експорту, більшість комплектуючих до ракет і дронів є китайськими
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29.04.2025 08:53 Відповісти
первопричина, це сам факт існування московії!
поки, цей чіряк гниє на тілі планети, спокою не буде нікому.
напам'ятаю китаю про маньчжурію...
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29.04.2025 08:55 Відповісти
Першопричина в тому, що тисячу років тому наші предки витягнули кацапських щурів з нір і сказали, що то люди. То буда страшна помилка, яка коштує нам тисячоліття нескінчених війні страждань.
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29.04.2025 08:58 Відповісти
Раніше Ван Ї заявляв, що Китай працюватиме з РФ, щоб зробити внесок у справу миру. Джерело: https://censor.net/ua/n3549333

Який цинізм !!!
Ви іпучі косоокі вже четвертий рік як - "робите внески в справу миру " . Завдяки вам його і немає .
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29.04.2025 09:00 Відповісти
Ну по перше криза у Сі в штанах. По друге, першопричиною війни було існування кацапоїдів. По третє щоб усунути первопричину Україні потрібно тільки більше зброї щоб знищувати більше кацапських першопричин
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29.04.2025 09:03 Відповісти
Зі своєю "українською кризою" подібні *** нехай до нас навіть не звертаються.
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29.04.2025 09:04 Відповісти
перша причина : 1 . китаю треба було , Хліб , "Мотор Січ " та шлях до ЄС , через теріторвю України ...так шоб було безкоштовно для китайців...тому він використав бажання кремля заволодіти Україною і допоміг москві ,підтримуючі війну ...китай співучасник у цій кривавій віні кремля проти України , більше вже симпатій до китайського індустріального лайна та культури ,для українців ,існувати небуде !!! китайта московія це вороги , для України та ЄС !!!
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29.04.2025 09:04 Відповісти
Першопричина була й є ЄДИНОЮ - бажання рашистів захопити й знищити Україну та все українське, і от її вирішення, тобто зникнення цього бажання в Кремля, й повинно бути головною метою усіх хто РЕАЛЬНО бажає миру між Києвом та Москвою, а все інше це спроби викривити правду маскуючи її під фейкові казки про "загрози" Московії (т.з. "роССії") чи то з боку українців, чи НАТО, ЄС й т.д. а також про український "нацизм" та "геноцид" чи то до роССіян чи то до роССійськомовних та "історичні" території на котрі Москва має не більше "прав" ніж, наприклад, Білорусь чи Венесуела!!!
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29.04.2025 09:09 Відповісти
"Першопричини" потрібно шукати у гл бокій історі'. Наприклад, вбити Юрія Долгирукого, не давши тому заснувати на болотах місто мацкву, натиснути на Сагайдачного, пемеконавши того спалити свого часу ту мацкву до найдрібніщого попелу а землю затопити водами Оки і Москви-ріки, чи не пустити Феофана Прокоповича у Залісся, не давши тому принести на мацкву цивілізацію. Це можливо? Мрже Китай підкаже, як? 🤔
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29.04.2025 09:09 Відповісти
Больше всех цинизма и лицемерия проявляет именно китай, он похож на крысу, которая постоянно

ворует еду, но призывает всех этого не делать.

Мерзкая диктаторская недострана, которая стоит в очереди на следующую войну.
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29.04.2025 09:09 Відповісти
Вже знайшли. Вона в кремлі, бункері.
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29.04.2025 09:11 Відповісти
великий прогрес - раніше китайський товариш стверджував, що криза в Україні..., просто з'явилась нізвідки на рівному місті, а зараз вже Україна та рф разом повинні шукати рішення для подолання нашої "кризи"...
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29.04.2025 09:12 Відповісти
першопричина - руссофашизм
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29.04.2025 09:14 Відповісти
Ще одні голуби миру. Хто спонсорує КНДР? Хто їде на 9те травня до першопричини цієї війни? Лицеміри
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29.04.2025 09:16 Відповісти
 
 