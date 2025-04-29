Китай сподівається, що Україна та РФ знайдуть рішення "першопричин кризи" та укладуть мирну угоду, - глава МЗС Ван Ї

У Китаї сподіваються на те, що Україна та РФ якомога швидше досягнуть прийнятної для всіх сторін справедливої та довгострокової мирної угоди.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї на зустрічі глав МЗС країн БРІКС у Ріо-де-Жанейро, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС КНР.

На зустрічі Ван сказав, що за нинішньої турбулентності у світі країни БРІКС мають взяти на себе ініціативу та виступити як позитивна і конструктивна сила, ставши опорою глобального миру та розвитку.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання "української кризи" (так Китай називає війну в Україні.- Ред.), і сподівається, що зацікавлені сторони знайдуть рішення першопричин кризи та якомога швидше досягнуть прийнятної для всіх сторін справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди", - заявив Ван Ї.

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У близькосхідному питанні, за його словами, ключовим пріоритетом є припиненню вогню в секторі Гази та усунення гуманітарної катастрофи з подальшою реалізацією плану про дві держави та мирне співіснування Палестини й Ізраїлю.

Раніше Ван Ї заявляв, що Китай працюватиме з РФ, щоб зробити внесок у справу миру.