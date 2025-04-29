Китай надеется, что Украина и РФ найдут решение "первопричин кризиса" и заключат мирное соглашение, - глава МИД Ван И

В Китае надеются на то, что Украина и РФ как можно скорее достигнут приемлемого для всех сторон справедливого и долгосрочного мирного соглашения.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД КНР.

На встрече Ван сказал, что при нынешней турбулентности в мире страны БРИКС должны взять на себя инициативу и выступить как позитивная и конструктивная сила, став опорой глобального мира и развития.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование "украинского кризиса" (так Китай называет войну в Украине.- Ред.), и надеется, что заинтересованные стороны найдут решение первопричин кризиса и как можно скорее достигнут приемлемого для всех сторон справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения", - заявил Ван И.

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В ближневосточном вопросе, по его словам, ключевым приоритетом является прекращение огня в секторе Газа и устранение гуманитарной катастрофы с последующей реализацией плана о двух государствах и мирном сосуществовании Палестины и Израиля.

Ранее Ван И заявлял, что Китай будет работать с РФ, чтобы внести вклад в дело мира.