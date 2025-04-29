РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11518 посетителей онлайн
Новости Мирное соглашение
2 208 67

Китай надеется, что Украина и РФ найдут решение "первопричин кризиса" и заключат мирное соглашение, - глава МИД Ван И

Ван Ї

В Китае надеются на то, что Украина и РФ как можно скорее достигнут приемлемого для всех сторон справедливого и долгосрочного мирного соглашения.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД КНР.

На встрече Ван сказал, что при нынешней турбулентности в мире страны БРИКС должны взять на себя инициативу и выступить как позитивная и конструктивная сила, став опорой глобального мира и развития.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование "украинского кризиса" (так Китай называет войну в Украине.- Ред.), и надеется, что заинтересованные стороны найдут решение первопричин кризиса и как можно скорее достигнут приемлемого для всех сторон справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения", - заявил Ван И.

Также читайте: МИД Китая о звонке Си Цзиньпина Трампу: В последнее время они не общались в последнее время

В ближневосточном вопросе, по его словам, ключевым приоритетом является прекращение огня в секторе Газа и устранение гуманитарной катастрофы с последующей реализацией плана о двух государствах и мирном сосуществовании Палестины и Израиля.

Ранее Ван И заявлял, что Китай будет работать с РФ, чтобы внести вклад в дело мира.

Автор: 

Китай (2985) Ван И (71)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
Я вже колись писав. Першопричина це хвора потвора *****, друга це кацапсяче бидло яке за гроші йде воювати.
показать весь комментарий
29.04.2025 08:45
+17
При слові "криза" китайозу можна в лобешню
показать весь комментарий
29.04.2025 08:47
+15
Першопричина кризи-їбонуте ***** та його кацапи... Хай Китай допомагає це усунути.
показать весь комментарий
29.04.2025 08:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я вже колись писав. Першопричина це хвора потвора *****, друга це кацапсяче бидло яке за гроші йде воювати.
показать весь комментарий
29.04.2025 08:45 Ответить
що ти вживаєш?
показать весь комментарий
29.04.2025 08:54 Ответить
Настоянку глоду він вживає. Цей кацапський поц гадить на всіх гілках.
показать весь комментарий
29.04.2025 09:15 Ответить
Фінляндія порушила договір про нейтральність і стрибнула в НАТО.
показать весь комментарий
29.04.2025 08:58 Ответить
звідки в тебе такий акцент? я тільки одних знаю з таким: з-за порєбріка...
показать весь комментарий
29.04.2025 09:08 Ответить
Ну, до НАТО її таки прийняли попри те, що вона, порушуючи договір, подала заявку.
показать весь комментарий
29.04.2025 09:10 Ответить
Так, порушення на шкоду росії - не рахується. Бо росія - особєнная страна, тому і відношення до неї має бути особєнноє.
показать весь комментарий
29.04.2025 09:19 Ответить
путін - вбивця, диктатор, якому смерті буде мало, росія - срана орда напівбухих нелюдів з промитими пропагандою мізками, а ти прокацапська сволота.
показать весь комментарий
29.04.2025 08:59 Ответить
Ти , як представник тієї "толпи" що саме маєш на увазі?
показать весь комментарий
29.04.2025 09:06 Ответить
кацап степан іди на *** !
показать весь комментарий
29.04.2025 09:07 Ответить
танеужелі ?
показать весь комментарий
29.04.2025 09:10 Ответить
Хочеш сказати , що Грузія в 2008-му році діяла як не нейтральна країна? А Україна на початку 2014-го? А згадай но, коли в Конституцію України прописали відмову від нейтрального статусу? Ти можеш щось сказати по суті , так би мовити!?
показать весь комментарий
29.04.2025 09:11 Ответить
Наскільки я пам'ятаю що ***** заявило що воно почало війно тому що рашистам не хватало двіжухі і пуль свістящіх над галавой. Тому потрібно кацапоїдів забезпечити двіжухою і кулями в голову і зразу першопричина зникне
показать весь комментарий
29.04.2025 09:06 Ответить
Жовте пуйло. Пшол нафіг.
показать весь комментарий
29.04.2025 08:46 Ответить
При слові "криза" китайозу можна в лобешню
показать весь комментарий
29.04.2025 08:47 Ответить
Дипломатія хутром назовні...
показать весь комментарий
29.04.2025 08:49 Ответить
мирне співіснування Палестини й Ізраїлю
Хотіли б співіснувати мирно - сиділи б тихо та жерли потоки гуманітарки. Але ж ні. Так і тут.
показать весь комментарий
29.04.2025 08:49 Ответить
Першопричина кризи-їбонуте ***** та його кацапи... Хай Китай допомагає це усунути.
показать весь комментарий
29.04.2025 08:49 Ответить
Тобто, треба щоб на мокші пройшли референдуми про незалежність окупованих територій і тоді не буде такої держави, яка б могла погрожувати всім сусідам? Всі це знають давно! Нажаль, саме китай сприяє утриманням нацистського режиму при владі! Не допомагав би пуйлу, вже б давно пуйло б було в Гаазі!
показать весь комментарий
29.04.2025 08:50 Ответить
Якщо цьому жовтопикому степлером розширити очі, буде ісконний кацап
показать весь комментарий
29.04.2025 08:50 Ответить
Це марудно - сірники вставити
показать весь комментарий
29.04.2025 08:56 Ответить
Я хочу слухати як він скавулить
показать весь комментарий
29.04.2025 09:56 Ответить
Багато кацапів теж вузькоокі.
показать весь комментарий
29.04.2025 09:54 Ответить
іди наухй зі своїми сподіваннями
показать весь комментарий
29.04.2025 08:51 Ответить
цинічні вузькоокі виродки! Першопричина- імперіалізм панди сі і фашизм його маріонетки чурбана *****!
показать весь комментарий
29.04.2025 08:52 Ответить
Знову ця макака про якусь кризу а не війну ,ця війна відбуваєтся завдяки і Китаю рашиський режим без китаййської підтримки не зміг фінансово витягнути цю війну ,на піднебесну припадає понад 40% рашиського експорту, більшість комплектуючих до ракет і дронів є китайськими
показать весь комментарий
29.04.2025 08:53 Ответить
первопричина, це сам факт існування московії!
поки, цей чіряк гниє на тілі планети, спокою не буде нікому.
напам'ятаю китаю про маньчжурію...
показать весь комментарий
29.04.2025 08:55 Ответить
Першопричина в тому, що тисячу років тому наші предки витягнули кацапських щурів з нір і сказали, що то люди. То буда страшна помилка, яка коштує нам тисячоліття нескінчених війні страждань.
показать весь комментарий
29.04.2025 08:58 Ответить
Раніше Ван Ї заявляв, що Китай працюватиме з РФ, щоб зробити внесок у справу миру. Джерело: https://censor.net/ua/n3549333

Який цинізм !!!
Ви іпучі косоокі вже четвертий рік як - "робите внески в справу миру " . Завдяки вам його і немає .
показать весь комментарий
29.04.2025 09:00 Ответить
Ну по перше криза у Сі в штанах. По друге, першопричиною війни було існування кацапоїдів. По третє щоб усунути первопричину Україні потрібно тільки більше зброї щоб знищувати більше кацапських першопричин
показать весь комментарий
29.04.2025 09:03 Ответить
Зі своєю "українською кризою" подібні *** нехай до нас навіть не звертаються.
показать весь комментарий
29.04.2025 09:04 Ответить
перша причина : 1 . китаю треба було , Хліб , "Мотор Січ " та шлях до ЄС , через теріторію України ...так шоб було безкоштовно для китайців...тому він, використав бажання кремля заволодіти Україною і допоміг москві ,підтримуючі війну ...китай співучасник у цій кривавій війні кремля, проти України , більше вже симпатій до китайського індустріального лайна та культури ,для українців ,існувати небуде !!! китай та московія це вороги , для України та ЄС !!!
показать весь комментарий
29.04.2025 09:56 Ответить
Першопричина була й є ЄДИНОЮ - бажання рашистів захопити й знищити Україну та все українське, і от її вирішення, тобто зникнення цього бажання в Кремля, й повинно бути головною метою усіх хто РЕАЛЬНО бажає миру між Києвом та Москвою, а все інше це спроби викривити правду маскуючи її під фейкові казки про "загрози" Московії (т.з. "роССії") чи то з боку українців, чи НАТО, ЄС й т.д. а також про український "нацизм" та "геноцид" чи то до роССіян чи то до роССійськомовних та "історичні" території на котрі Москва має не більше "прав" ніж, наприклад, Білорусь чи Венесуела!!!
показать весь комментарий
29.04.2025 09:09 Ответить
"Першопричини" потрібно шукати у гл бокій історі'. Наприклад, вбити Юрія Долгирукого, не давши тому заснувати на болотах місто мацкву, натиснути на Сагайдачного, пемеконавши того спалити свого часу ту мацкву до найдрібніщого попелу а землю затопити водами Оки і Москви-ріки, чи не пустити Феофана Прокоповича у Залісся, не давши тому принести на мацкву цивілізацію. Це можливо? Мрже Китай підкаже, як? 🤔
показать весь комментарий
29.04.2025 09:09 Ответить
Больше всех цинизма и лицемерия проявляет именно китай, он похож на крысу, которая постоянно

ворует еду, но призывает всех этого не делать.

Мерзкая диктаторская недострана, которая стоит в очереди на следующую войну.
показать весь комментарий
29.04.2025 09:09 Ответить
Вже знайшли. Вона в кремлі, бункері.
показать весь комментарий
29.04.2025 09:11 Ответить
великий прогрес - раніше китайський товариш стверджував, що криза в Україні..., просто з'явилась нізвідки на рівному місті, а зараз вже Україна та рф разом повинні шукати рішення для подолання нашої "кризи"...
показать весь комментарий
29.04.2025 09:12 Ответить
першопричина - руссофашизм
показать весь комментарий
29.04.2025 09:14 Ответить
Ще одні голуби миру. Хто спонсорує КНДР? Хто їде на 9те травня до першопричини цієї війни? Лицеміри
показать весь комментарий
29.04.2025 09:16 Ответить
Іншопланетяни з далеких галактик зрозуміли б першопричину, а китайські комуняки мутять. Яка першопричина була коли Китай окупували японці та інші?
показать весь комментарий
29.04.2025 09:29 Ответить
Першопричина ніколи не зникне, бо іпонутим сусідам муляє Київ-столиця стародавньої Русі
показать весь комментарий
29.04.2025 09:29 Ответить
Хитрые краснопузые выжмут из этого капкана в который угодил Запад 1000%.
показать весь комментарий
29.04.2025 09:30 Ответить
Вань ї! Поглянь-но у дзеркало: там точно побачиш першопричину "кризи".

І Сі запроси, для повноти картини. Можеш ще моголів з минулого викликати.
показать весь комментарий
29.04.2025 09:33 Ответить
Китайцям вірити не можна. Історія цьому вчить.
показать весь комментарий
29.04.2025 09:35 Ответить
першопричина кризи - це московія
показать весь комментарий
29.04.2025 09:36 Ответить
Першопричина - російська "мова".
показать весь комментарий
29.04.2025 09:39 Ответить
Перш ніж нападати на Україну в 2014 і в 2022 ***** узгоджував свої дії з Китаєм. Але Китай зацікавлений в ослабленні *****стану і поверненні своїх окупованих територій. Так що Китай на березі річки ловить рибу в мутній воді і чекає на труп ворога...
показать весь комментарий
29.04.2025 09:47 Ответить
китай взяв східну тер.московії на 300р. в оренду ,вона давно вже їхня ...китаю треба шлях та Хліб , а до Уралу китаю ,ху* ло віддасть все ,коли московія окупує весь Захід , так вони домовилися ,і це факт ...
показать весь комментарий
29.04.2025 10:03 Ответить
Не будь Ван Ї хитрожопим,а треба впрягатися в процедуру досягнення миру і Китаю.Первопричиною,по-перше є агресивна політика фюрера росії,створення сепаратистських осередків в Україні які потім перетворилися в линири і динири,окупація,а потім анексія Криму,реваншистські політика воєнно-політичного керівництва розваленої імперії Це що касається зовнішньої причини.
По-друге,внутрішня політика недолугого вищого керівництва України,неспроможність адекватно реагувати на зовнішні виклики,непрофесійність,нефаховість керівництва країни Все решта - так звані перевороти,гоніння руськомовних, гоніння на церкву,нацизм,мілітаризм - це від лукавого.Було воровита влада ян уковича,якої не захотів бачити народ,бо він джерело влади.Крапка.
показать весь комментарий
29.04.2025 09:57 Ответить
Ці вузькоокі мавпи беруть безпосередню участь у війні проти України.
показать весь комментарий
29.04.2025 10:11 Ответить
Аби щось ляпнути!
Першопричина - це існування України як держави та українців як гідних і вільних людей! А також та стародавня історія країни ("Кієв - мать ґородов русскіх", "Анна - королєва Франціі", "Щіт на вратах Царєграда"), що її втрачає назавжди "Вєлікая расія", бо перетворюється у маленьку та молоденьку болотну Московію, якою вона й була до того "300 років навіки раком", поки обманом не захапала собі усю Україну.
показать весь комментарий
29.04.2025 10:15 Ответить
....однією з першопричин є також і ви долбані кітайози, це ж ви радили почати війну проти України!!! А решту причин тут вже відповіли!!!
показать весь комментарий
29.04.2025 10:23 Ответить
Знайшов! ЦЕ КИТАЙ,ТА ЙОГО ШІСТКИ : недокорейці,кацапня,недоіранці
показать весь комментарий
29.04.2025 10:29 Ответить
существование паскудной ********* мокшандии и есть первопричина "кризиса". ее нужно устранить. с карты мира
показать весь комментарий
29.04.2025 11:06 Ответить
Чуєш ти умнік косоглазий де був ваш чмошний Китай коли Гітлєр лютував ?
Всраці сиділи то і щас сидіть сцикуни чмошні
показать весь комментарий
29.04.2025 11:17 Ответить
в зассаной засаде сидели. в рижыме ажыдания
показать весь комментарий
29.04.2025 11:20 Ответить
рішення давно відоме - дефашизація кацапії. Все інше дає лише тимчасовий ефект
показать весь комментарий
29.04.2025 12:30 Ответить
 
 