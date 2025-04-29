Китай надеется, что Украина и РФ найдут решение "первопричин кризиса" и заключат мирное соглашение, - глава МИД Ван И
В Китае надеются на то, что Украина и РФ как можно скорее достигнут приемлемого для всех сторон справедливого и долгосрочного мирного соглашения.
Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД КНР.
На встрече Ван сказал, что при нынешней турбулентности в мире страны БРИКС должны взять на себя инициативу и выступить как позитивная и конструктивная сила, став опорой глобального мира и развития.
"Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование "украинского кризиса" (так Китай называет войну в Украине.- Ред.), и надеется, что заинтересованные стороны найдут решение первопричин кризиса и как можно скорее достигнут приемлемого для всех сторон справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения", - заявил Ван И.
В ближневосточном вопросе, по его словам, ключевым приоритетом является прекращение огня в секторе Газа и устранение гуманитарной катастрофы с последующей реализацией плана о двух государствах и мирном сосуществовании Палестины и Израиля.
Ранее Ван И заявлял, что Китай будет работать с РФ, чтобы внести вклад в дело мира.
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Хотіли б співіснувати мирно - сиділи б тихо та жерли потоки гуманітарки. Але ж ні. Так і тут.
поки, цей чіряк гниє на тілі планети, спокою не буде нікому.
напам'ятаю китаю про маньчжурію...
Який цинізм !!!
Ви іпучі косоокі вже четвертий рік як - "робите внески в справу миру " . Завдяки вам його і немає .
ворует еду, но призывает всех этого не делать.
Мерзкая диктаторская недострана, которая стоит в очереди на следующую войну.
І Сі запроси, для повноти картини. Можеш ще моголів з минулого викликати.
По-друге,внутрішня політика недолугого вищого керівництва України,неспроможність адекватно реагувати на зовнішні виклики,непрофесійність,нефаховість керівництва країни Все решта - так звані перевороти,гоніння руськомовних, гоніння на церкву,нацизм,мілітаризм - це від лукавого.Було воровита влада ян уковича,якої не захотів бачити народ,бо він джерело влади.Крапка.
Першопричина - це існування України як держави та українців як гідних і вільних людей! А також та стародавня історія країни ("Кієв - мать ґородов русскіх", "Анна - королєва Франціі", "Щіт на вратах Царєграда"), що її втрачає назавжди "Вєлікая расія", бо перетворюється у маленьку та молоденьку болотну Московію, якою вона й була до того "300 років навіки раком", поки обманом не захапала собі усю Україну.
Всраці сиділи то і щас сидіть сцикуни чмошні