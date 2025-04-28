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Новости Тарифы Трампа
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МИД Китая о звонке Си Цзиньпина Трампу: В последнее время они не общались

Китай опроверг звонок Си Цзиньпина Трампу

Пекин отрицает, что лидер Китая Си Цзиньпин звонил президенту США Дональду Трампу.

Об этом сказал представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Насколько мне известно, в последнее время главы двух государств не общались", - отметил он.

Представитель добавил, что Китай и Соединенные Штаты до сих пор не проводили никаких консультаций или переговоров по тарифам.

Накануне СМИ писали, что президент США Дональд Трамп рассказал, что лидер Китая Си Цзиньпин позвонил ему по поводу тарифов.

Также читайте: Си Цзиньпин призвал ЕС объединить усилия для противодействия тарифам Трампа

Автор: 

Китай (2983) США (26719) Си Цзиньпин (282) Трамп Дональд (5286)


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Топ комментарии
+2
Носом об стол), бедолага Трамп.
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28.04.2025 13:05
+2
Той випадок, коли не знаєш, кому не вірити.
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28.04.2025 13:08
+2
Швидше за все Рубіо, або хтось із його департаменту Трампу приємне доповів. Хоча і збрехав.
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28.04.2025 13:15
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Носом об стол), бедолага Трамп.
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28.04.2025 13:05 Ответить
Це точно, всі диктатори по черзі макають бідолашного в гівно, а він думає, що виглядає потужно.
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28.04.2025 13:56 Ответить
Хтось бреше
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28.04.2025 13:06 Ответить
Швидше за все Рубіо, або хтось із його департаменту Трампу приємне доповів. Хоча і збрехав.
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28.04.2025 13:15 Ответить
Звичайно трамп. Але не бреше. Він художник так бачить!
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28.04.2025 13:22 Ответить
А хто з двох бреше, отримає по нахабній рудій голові)))
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28.04.2025 13:24 Ответить
Той випадок, коли не знаєш, кому не вірити.
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28.04.2025 13:08 Ответить
Дзвонив канєшно. Інакше американський президент пі'здун получається...
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28.04.2025 13:10 Ответить
Кожен раз получається і получається. Зате хоч якась стабільність. Нє?
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28.04.2025 13:18 Ответить
Просто попєрєднікі гадють. Так би він огого...
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28.04.2025 13:23 Ответить
Та то шиза дзвонила. Зустріч призначала.
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28.04.2025 13:12 Ответить
тому що трамп бреше, як тільки відкриває рота.
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28.04.2025 13:12 Ответить
Голоси чує - треба щось робити з цим.
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28.04.2025 13:13 Ответить
Вони просто не розуміють витонченого почуття гумору Трампа, що змушує останнього неодноразово повторювати свої жарти.
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28.04.2025 13:15 Ответить
Маоисты явно врут,не сказал - "мы не звонили,ковбои звездят",а выкатил хитрозадую отговорочку - "в последнее время не общались,насколько мне известно",может тебе ни хрена не известно,может последнее время означает - после вчерашнего захода солнца над китайской стеной и общаться может, по китайски,означает личное общение.
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28.04.2025 13:23 Ответить
Ну, мабуть не той сон бачив, або з ху...лом переплутав
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28.04.2025 13:28 Ответить
МЗС Китаю про дзвінок Сі Цзіньпіна Трампу: Останнім часом вони не спілкувалися

А щодо китайського мопеду, то про нього лише було розміщено об'яву!
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28.04.2025 13:37 Ответить
телефона-телефона
-трампон кусать хочет
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28.04.2025 13:51 Ответить
Може Трамп і спілкувався з Сі?
Вік він,нажаль такий,інколи і голоси чуєш
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28.04.2025 14:11 Ответить
 
 