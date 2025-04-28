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МИД Китая о звонке Си Цзиньпина Трампу: В последнее время они не общались
Пекин отрицает, что лидер Китая Си Цзиньпин звонил президенту США Дональду Трампу.
Об этом сказал представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Насколько мне известно, в последнее время главы двух государств не общались", - отметил он.
Представитель добавил, что Китай и Соединенные Штаты до сих пор не проводили никаких консультаций или переговоров по тарифам.
Накануне СМИ писали, что президент США Дональд Трамп рассказал, что лидер Китая Си Цзиньпин позвонил ему по поводу тарифов.
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художниктак бачить!
А щодо китайського мопеду, то про нього лише було розміщено об'яву!
-трампон кусать хочет
Вік він,нажаль такий,інколи і голоси чуєш