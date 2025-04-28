МЗС Китаю про дзвінок Сі Цзіньпіна Трампу: Останнім часом вони не спілкувалися

Пекін заперечив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін телефонував президенту США Дональду Трампу.

Про це сказав речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наскільки мені відомо, останнім часом глави двох держав не спілкувалися", - зазначив він.

Речник додав, що Китай і Сполучені Штати до цього часу не проводили жодних консультацій чи переговорів щодо тарифів.

Напередодні ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп розповів, що лідер Китаю Сі Цзіньпін зателефонував йому з приводу тарифів.

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