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Новини Тарифи Трампа
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МЗС Китаю про дзвінок Сі Цзіньпіна Трампу: Останнім часом вони не спілкувалися

Китай заперечив дзвінок Сі Цзіньпіна Трампу

Пекін заперечив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін телефонував президенту США Дональду Трампу.

Про це сказав речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наскільки мені відомо, останнім часом глави двох держав не спілкувалися", - зазначив він.

Речник додав, що Китай і Сполучені Штати до цього часу не проводили жодних консультацій чи переговорів щодо тарифів.

Напередодні ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп розповів, що лідер Китаю Сі Цзіньпін зателефонував йому з приводу тарифів.

Також читайте: Сі Цзіньпін закликав ЄС об’єднати зусилля для протидії тарифам Трампа

Автор: 

Китай (4608) США (22900) Сі Цзіньпін (315) Трамп Дональд (5706)


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Топ коментарі
+2
Носом об стол), бедолага Трамп.
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28.04.2025 13:05
+2
Той випадок, коли не знаєш, кому не вірити.
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28.04.2025 13:08
+2
Швидше за все Рубіо, або хтось із його департаменту Трампу приємне доповів. Хоча і збрехав.
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28.04.2025 13:15
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Носом об стол), бедолага Трамп.
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28.04.2025 13:05 Відповісти
Це точно, всі диктатори по черзі макають бідолашного в гівно, а він думає, що виглядає потужно.
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28.04.2025 13:56 Відповісти
Хтось бреше
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28.04.2025 13:06 Відповісти
Швидше за все Рубіо, або хтось із його департаменту Трампу приємне доповів. Хоча і збрехав.
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28.04.2025 13:15 Відповісти
Звичайно трамп. Але не бреше. Він художник так бачить!
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28.04.2025 13:22 Відповісти
А хто з двох бреше, отримає по нахабній рудій голові)))
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28.04.2025 13:24 Відповісти
Той випадок, коли не знаєш, кому не вірити.
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28.04.2025 13:08 Відповісти
Дзвонив канєшно. Інакше американський президент пі'здун получається...
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28.04.2025 13:10 Відповісти
Кожен раз получається і получається. Зате хоч якась стабільність. Нє?
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28.04.2025 13:18 Відповісти
Просто попєрєднікі гадють. Так би він огого...
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28.04.2025 13:23 Відповісти
Та то шиза дзвонила. Зустріч призначала.
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28.04.2025 13:12 Відповісти
тому що трамп бреше, як тільки відкриває рота.
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28.04.2025 13:12 Відповісти
Голоси чує - треба щось робити з цим.
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28.04.2025 13:13 Відповісти
Вони просто не розуміють витонченого почуття гумору Трампа, що змушує останнього неодноразово повторювати свої жарти.
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28.04.2025 13:15 Відповісти
Маоисты явно врут,не сказал - "мы не звонили,ковбои звездят",а выкатил хитрозадую отговорочку - "в последнее время не общались,насколько мне известно",может тебе ни хрена не известно,может последнее время означает - после вчерашнего захода солнца над китайской стеной и общаться может, по китайски,означает личное общение.
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28.04.2025 13:23 Відповісти
Ну, мабуть не той сон бачив, або з ху...лом переплутав
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28.04.2025 13:28 Відповісти
МЗС Китаю про дзвінок Сі Цзіньпіна Трампу: Останнім часом вони не спілкувалися

А щодо китайського мопеду, то про нього лише було розміщено об'яву!
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28.04.2025 13:37 Відповісти
телефона-телефона
-трампон кусать хочет
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28.04.2025 13:51 Відповісти
Може Трамп і спілкувався з Сі?
Вік він,нажаль такий,інколи і голоси чуєш
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28.04.2025 14:11 Відповісти
 
 