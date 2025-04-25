Трамп повідомив про телефонну розмову з Сі Цзіньпіном щодо тарифів на імпорт, - The Time

Президент США Дональд Трамп розповів, що лідер Китаю Сі Цзіньпін зателефонував йому з приводу тарифів.

Про це американський президент повідомив в інтерв'ю The Time, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп підтвердив свою позицію щодо необхідності збереження тарифів, заявивши, що ринок облігацій був нервовим, але він залишався спокійним. "Я вважав би це повною перемогою, якщо через рік США все ще матимуть тарифи до 50% на імпорт з-за кордону", - зазначив президент.

Він також повідомив, що його адміністрація активно веде переговори з китайськими представниками щодо укладення угоди. Однак Трамп запевнив, що телефонний дзвінок від Сі Цзіньпіна не є ознакою слабкості з його боку. Президент США очікує оголошення повного списку угод протягом наступних трьох-чотирьох тижнів.

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Мита США проти Китаю

Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.

Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% - і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.

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