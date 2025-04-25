УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11280 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи Трампа
1 476 11

Трамп повідомив про телефонну розмову з Сі Цзіньпіном щодо тарифів на імпорт, - The Time

трамп,сі,цзіньпін

Президент США Дональд Трамп розповів, що лідер Китаю Сі Цзіньпін зателефонував йому з приводу тарифів.

Про це американський президент повідомив в інтерв'ю The Time, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп підтвердив свою позицію щодо необхідності збереження тарифів, заявивши, що ринок облігацій був нервовим, але він залишався спокійним. "Я вважав би це повною перемогою, якщо через рік США все ще матимуть тарифи до 50% на імпорт з-за кордону", - зазначив президент.

Він також повідомив, що його адміністрація активно веде переговори з китайськими представниками щодо укладення угоди. Однак Трамп запевнив, що телефонний дзвінок від Сі Цзіньпіна не є ознакою слабкості з його боку. Президент США очікує оголошення повного списку угод протягом наступних трьох-чотирьох тижнів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мита Трампа менше загрожують Україні, ніж втрата торговельних пільг від ЄС, – НБУ

Мита США проти Китаю

Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.

Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% - і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кузен Венса: Сварка Зеленського й Трампа в Білому домі була "спрямована на когось, хто не був у кімнаті", ймовірно - на Путіна

Автор: 

тарифи (2035) Сі Цзіньпін (314) Трамп Дональд (5652)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Уявляю як Сі дуже здивується, що він, виявляється, телефонував Трампу.
показати весь коментар
25.04.2025 15:27
+2
https://youtu.be/DHOgG3xXh74?t=646 думаю що трамп знову *******, як це вже було декілька днів тому.
показати весь коментар
25.04.2025 15:37
+1
він вже сам повідомив, що казати може будь-що, а що там з того його "потока сознанІя" правда а що брехня - то, звичайна вже, Трумпівська лотерея..
показати весь коментар
25.04.2025 15:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
він вже сам повідомив, що казати може будь-що, а що там з того його "потока сознанІя" правда а що брехня - то, звичайна вже, Трумпівська лотерея..
показати весь коментар
25.04.2025 15:26 Відповісти
Уявляю як Сі дуже здивується, що він, виявляється, телефонував Трампу.
показати весь коментар
25.04.2025 15:27 Відповісти
Це як сі телефонував би ху...лу
показати весь коментар
25.04.2025 15:33 Відповісти
https://youtu.be/DHOgG3xXh74?t=646 думаю що трамп знову *******, як це вже було декілька днів тому.
показати весь коментар
25.04.2025 15:37 Відповісти
Може знов шуткує?
показати весь коментар
25.04.2025 15:29 Відповісти
Трамп помпе! - Сі йому позвонив - самозакоханий індюк!
показати весь коментар
25.04.2025 15:30 Відповісти
"Китай прямим текстом післав США і самого "трамбона" накуй.Сі дзінь пінь дзіь дзінь "трампону".Хочеш вечти з нами переговори - "знімай тарифи,інакше нам немає про що говорити"""
показати весь коментар
25.04.2025 15:30 Відповісти
Ти напевно свого повелителя ху...ла благав, щоб той прохав свого повелителя Сі подзвонити тобі. Ти запитай у нього чому він плазувати перед Сі, хоча ти і так знаєш, що Сі на ваші хотелки ложил. І скоро він даватиме вказівки а не ти
показати весь коментар
25.04.2025 15:32 Відповісти
Не фартит рыжему, все его на хер посылают, хреновые оказывается карты у Трампа, ой херовые.
показати весь коментар
25.04.2025 15:38 Відповісти
"мастєр" угод! 😁
показати весь коментар
25.04.2025 15:46 Відповісти
Трампон ніяк не вийде з турборежиму турбобрехні !
показати весь коментар
25.04.2025 15:57 Відповісти
 
 