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Новини Суперечка Трампа та Зеленського
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Кузен Венса: Сварка Зеленського й Трампа в Білому домі була "спрямована на когось, хто не був у кімнаті", ймовірно - на Путіна

Суперечка між президентом України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Білому домі, 28 лютого 2025 року

Нейт Венс, двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса, вважає, що резонансна сцена із зауваженням до зовнішнього вигляду президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті була частиною політичного посилу, адресованого не учасникам зустрічі.

Про це він розповів в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung Magazin, інформує Цензор.НЕТ.

Під час згаданої зустрічі наприкінці лютого Зеленського публічно розкритикували за відсутність ділового костюма. Цей момент набув резонансу, зокрема на тлі того, що Джей Ді Венс і сам був у повсякденному одязі.

Нейт Венс пояснив: на зустрічі він також був без костюма й попередньо запитав у віцепрезидента, чи це не буде проблемою. "Я не хочу звучати цинічно, але я не маю костюма. Це проблема?" - запитав Нейт. На що Джей Ді відповів: "Не хвилюйся, просто заходь. У нас постійно бувають відвідувачі".

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Він також зазначив, що Джей Ді Венс чудово розуміє, чому Зеленський не носить ділового одягу під час війни, й не сприйняв це як неповагу. "Це одна з причин, чому я вважаю, що вся вистава із Зеленським в Овальному кабінеті була спрямована на когось, хто не був у кімнаті", - сказав Нейт Венс.

На уточнення, чи мала ця "вистава" на меті послання для Володимира Путіна, Нейт відповів: "Можливо".

Нагадаємо, що під час зустрічі один з американських журналістів прямо запитав Зеленського, чому він не одягнув костюм: "У вас є костюм?" На це президент України відповів коротко: "У вас якісь проблеми?" і додав, що одягне костюм після перемоги у війні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав суперечку із лідером України Володимиром Зеленським через його зовнішній вигляд.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Трамп Дональд (5652)


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Але ж бійкою не закінчилось. То яка це сварка ! ?
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25.04.2025 15:17 Відповісти
усе просто - виставу в овальному кабінеті зрежисував сам ***** через найнятих ним акторів: рудого донні та ди-вана
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25.04.2025 15:17 Відповісти
Це той самий Нейт Венс, який 2,5 роки воював за Україну і повернувся на свою батьтьківщину напередодні Різдва.

А чинна українська влада проявила непрофесіоналізм найвищого гатунку, забувши нагородити американського добровольця хоча би медалькою. Я вже не кажу за те, щоб широко висвітлити такий непересічний факт для американської громадськості... Ну що з них взяти? Аналізів, і тих не здають...
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25.04.2025 15:18 Відповісти
Двоюрідний брат віцепрезидента США Венса - Нейт Венс добровольцем воював за Україну у складі "Вовків да Вінчі"
Джерело: https://censor.net/ua/n3540197
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25.04.2025 15:20 Відповісти
Нейт Венс у складі "Вовків да Вінчі"

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25.04.2025 15:29 Відповісти
а синок якоїсь віце-директорки цру воював і подох за пуйла. це ще негромадянська війна в штатах?

п.с. Нейта, звичайно, треба відзначити.
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25.04.2025 15:41 Відповісти
Така собі багатоходівочка - а путлєр на таку туфту купиться?
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25.04.2025 15:19 Відповісти
 
 