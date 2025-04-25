Кузен Венса: Сварка Зеленського й Трампа в Білому домі була "спрямована на когось, хто не був у кімнаті", ймовірно - на Путіна

Нейт Венс, двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса, вважає, що резонансна сцена із зауваженням до зовнішнього вигляду президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті була частиною політичного посилу, адресованого не учасникам зустрічі.

Про це він розповів в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung Magazin, інформує Цензор.НЕТ.

Під час згаданої зустрічі наприкінці лютого Зеленського публічно розкритикували за відсутність ділового костюма. Цей момент набув резонансу, зокрема на тлі того, що Джей Ді Венс і сам був у повсякденному одязі.

Нейт Венс пояснив: на зустрічі він також був без костюма й попередньо запитав у віцепрезидента, чи це не буде проблемою. "Я не хочу звучати цинічно, але я не маю костюма. Це проблема?" - запитав Нейт. На що Джей Ді відповів: "Не хвилюйся, просто заходь. У нас постійно бувають відвідувачі".

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Він також зазначив, що Джей Ді Венс чудово розуміє, чому Зеленський не носить ділового одягу під час війни, й не сприйняв це як неповагу. "Це одна з причин, чому я вважаю, що вся вистава із Зеленським в Овальному кабінеті була спрямована на когось, хто не був у кімнаті", - сказав Нейт Венс.

На уточнення, чи мала ця "вистава" на меті послання для Володимира Путіна, Нейт відповів: "Можливо".

Нагадаємо, що під час зустрічі один з американських журналістів прямо запитав Зеленського, чому він не одягнув костюм: "У вас є костюм?" На це президент України відповів коротко: "У вас якісь проблеми?" і додав, що одягне костюм після перемоги у війні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав суперечку із лідером України Володимиром Зеленським через його зовнішній вигляд.

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