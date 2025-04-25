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Новости Спор Трампа и Зеленского
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Кузен Венса: Ссора Зеленского и Трампа в Белом доме была "направлена на кого-то, кого не было в комнате", вероятно - на Путина

Спор между президентом Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме, 28 февраля 2025 года

Нейт Вэнс, двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса, считает, что резонансная сцена с замечанием к внешнему виду президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете была частью политического посыла, адресованного не участникам встречи.

Об этом он рассказал в интервью Süddeutsche Zeitung Magazin, информирует Цензор.НЕТ.

Во время упомянутой встречи в конце февраля Зеленского публично раскритиковали за отсутствие делового костюма. Этот момент получил резонанс, в частности, на фоне того, что Джей Ди Вэнс и сам был в повседневной одежде.

Нейт Вэнс объяснил: на встрече он также был без костюма и предварительно спросил у вице-президента, не будет ли это проблемой. "Я не хочу звучать цинично, но у меня нет костюма. Это проблема?" - спросил Нейт. На что Джей Ди ответил: "Не волнуйся, просто заходи. У нас постоянно бывают посетители".

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Он также отметил, что Джей Ди Вэнс прекрасно понимает, почему Зеленский не носит деловой одежды во время войны, и не воспринял это как неуважение. "Это одна из причин, почему я считаю, что весь спектакль с Зеленским в Овальном кабинете был направлен на кого-то, кого не было в комнате", - сказал Нейт Вэнс.

На уточнение, имело ли это "представление" целью послание для Владимира Путина, Нейт ответил: "Возможно".

Напомним, что во время встречи один из американских журналистов прямо спросил Зеленского, почему он не надел костюм: "У вас есть костюм?" На это президент Украины ответил коротко: "У вас какие-то проблемы?" и добавил, что наденет костюм после победы в войне.

Напомним, президент США Дональд Трамп начал спор с лидером Украины Владимиром Зеленским из-за его внешнего вида.

Также читайте: Трамп после спора с Зеленским разъяренно наблюдал, как Европа "обнимает" того. Отношения между ними до сих пор на грани, - Politico

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) Трамп Дональд (5235)


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Але ж бійкою не закінчилось. То яка це сварка ! ?
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25.04.2025 15:17 Ответить
усе просто - виставу в овальному кабінеті зрежисував сам ***** через найнятих ним акторів: рудого донні та ди-вана
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25.04.2025 15:17 Ответить
Це той самий Нейт Венс, який 2,5 роки воював за Україну і повернувся на свою батьтьківщину напередодні Різдва.

А чинна українська влада проявила непрофесіоналізм найвищого гатунку, забувши нагородити американського добровольця хоча би медалькою. Я вже не кажу за те, щоб широко висвітлити такий непересічний факт для американської громадськості... Ну що з них взяти? Аналізів, і тих не здають...
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25.04.2025 15:18 Ответить
Двоюрідний брат віцепрезидента США Венса - Нейт Венс добровольцем воював за Україну у складі "Вовків да Вінчі"
Джерело: https://censor.net/ua/n3540197
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25.04.2025 15:20 Ответить
Нейт Венс у складі "Вовків да Вінчі"

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25.04.2025 15:29 Ответить
а синок якоїсь віце-директорки цру воював і подох за пуйла. це ще негромадянська війна в штатах?

п.с. Нейта, звичайно, треба відзначити.
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25.04.2025 15:41 Ответить
Така собі багатоходівочка - а путлєр на таку туфту купиться?
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25.04.2025 15:19 Ответить
 
 