Кузен Венса: Ссора Зеленского и Трампа в Белом доме была "направлена на кого-то, кого не было в комнате", вероятно - на Путина

Нейт Вэнс, двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса, считает, что резонансная сцена с замечанием к внешнему виду президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете была частью политического посыла, адресованного не участникам встречи.

Об этом он рассказал в интервью Süddeutsche Zeitung Magazin, информирует Цензор.НЕТ.

Во время упомянутой встречи в конце февраля Зеленского публично раскритиковали за отсутствие делового костюма. Этот момент получил резонанс, в частности, на фоне того, что Джей Ди Вэнс и сам был в повседневной одежде.

Нейт Вэнс объяснил: на встрече он также был без костюма и предварительно спросил у вице-президента, не будет ли это проблемой. "Я не хочу звучать цинично, но у меня нет костюма. Это проблема?" - спросил Нейт. На что Джей Ди ответил: "Не волнуйся, просто заходи. У нас постоянно бывают посетители".

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Он также отметил, что Джей Ди Вэнс прекрасно понимает, почему Зеленский не носит деловой одежды во время войны, и не воспринял это как неуважение. "Это одна из причин, почему я считаю, что весь спектакль с Зеленским в Овальном кабинете был направлен на кого-то, кого не было в комнате", - сказал Нейт Вэнс.

На уточнение, имело ли это "представление" целью послание для Владимира Путина, Нейт ответил: "Возможно".

Напомним, что во время встречи один из американских журналистов прямо спросил Зеленского, почему он не надел костюм: "У вас есть костюм?" На это президент Украины ответил коротко: "У вас какие-то проблемы?" и добавил, что наденет костюм после победы в войне.

Напомним, президент США Дональд Трамп начал спор с лидером Украины Владимиром Зеленским из-за его внешнего вида.

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