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Новости Спор Трампа и Зеленского Последствия спора Трампа и Зеленского
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Журналист Гленн, который спрашивал Зеленского о костюме в Белом доме, заявил о "тысячах угроз"

Американский корреспондент издания RSBN Брайан Гленн, который на пресс-конференции в Овальном кабинете спрашивал у президента Украины Владимира Зеленского, где его костюм, рассказал о "тысячах угроз".

Об этом он сказал в эфире BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Гленн утверждает, что это ударило по его личной жизни.

"Сейчас у меня дома полицейское подразделение, потому что люди говорят, что собираются найти меня и причинить мне вред. Угрозы смерти, телефонные звонки, я не знаю, как они достали мой номер", - рассказывает американский журналист.

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Он также добавил, что не намеревался обидеть Зеленского, а лишь проверял, понимает ли тот "уровень уважения к Овальному кабинету".

"Многие скажут, а почему Илон Маск не носит костюм? Почему он в кепке? Маск отвечает за экономию миллиардов долларов налогоплательщиков. Зеленскому дали, говорят, около 300 млрд долларов на военную технику, поэтому я считаю, это стоит того, чтобы он проявил уважение", - добавил сторонник Трампа.

Напомним, после встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского Гленн написал в соцсети X, что его не беспокоят насмешки критиков.

Он заявил, что одежда Зеленского отражает "отсутствие уважения к США", а также свидетельствует о "неуважении к американцам и президенту, которые финансово поддерживают Украину".

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Брайан Гленн заявил об угрозах после вопроса к Зеленскому о костюме

Что известно о Брайане Гленне?

Гленн является сторонником движения MAGA (Make America Great Again) и неоднократно брал интервью у Дональда Трампа.

Он занимает должность главного корреспондента Белого дома в шоу Real America's Voice.

По данным американских СМИ, он стал одним из любимых журналистов президента США и, вероятно, провел с ним больше всего личных интервью за последний год.

Гленн также освещал судебные процессы Трампа и митинги в его поддержку.

А с 2022 года Гленн находится в отношениях с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая выступала против поддержки Украины и обвиняла Украину в "провокации Путина", что и привело к полномасштабному вторжению.

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Автор: 

США (26489) угрозы (850) Трамп Дональд (5128)


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Топ комментарии
+33
Писали що в сша масовий вандалізм автомобілів Тесла. Автовласники вимушені клеїти наклейки на авто що придбали його до того як взнали що Маск фашист і дебіл
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04.03.2025 21:54
+32
Після сперми Клінтона на сукні Левінскі, і казявок ******** Маска , про яку повагу до анального кабінету ?!!!
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04.03.2025 21:54
+24
Мало погрожують!! Навчись питання задавати, мразота!
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04.03.2025 21:54
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Страница 2 из 2
Щас заплачу. Так всьо по домашнєму
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04.03.2025 22:58 Ответить
Капець Америці. Чекаєм громадянської війни і її занепаду. Україна з Європою повинна буде забрати їх ядерну зброю.
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04.03.2025 23:01 Ответить
По Будапештському меморандуму.
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05.03.2025 00:11 Ответить
Гленн - законченный мудак, это факт. Но. Хлопчику из Кривого Рога кто-то должен подсказать, что на встречу на высшем уровне, хоть с президентом США хоть Мозамбика, нужно надевать костюм и галстук.
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04.03.2025 23:45 Ответить
Tell that to Mohammad bin Salman.
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05.03.2025 01:17 Ответить
з 2022 року Гленн перебуває в стосунках з конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін Джерело: https://censor.net/ua/n3539264

впевнений - це передається статтевим шляхом.
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05.03.2025 00:00 Ответить
Вот такой он - наш "свой парень"....
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05.03.2025 00:06 Ответить
Поясніть хтось логіку цієї фрази: "Багато хто скаже, а чому Ілон Маск не носить костюм? Чому він у кепці? Маск відповідає за економію мільярдів доларів платників податків. Зеленському дали, кажуть, близько 300 млрд доларів на військову техніку, тож я вважаю, це варте того, щоб він виявив повагу" Джерело: https://censor.net/ua/n3539264.

Гленн хоче сказати, що Маск, який відповідає за мільярди доларів платників податків, має економити на костюми (і носити кепку), а Зе має взяти гроші на костюм з тих $300 млрд, які йому дали на військову техніку?
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05.03.2025 00:28 Ответить
Придурок журналюга тим виставив прейскурант поваги до анального кабінету. Нема грошей - одягай смокінг, маєш - та хоч козявки, хоч насри на той стіл, повага оплачена.
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05.03.2025 05:37 Ответить
Ким чен Ир не носит костюм, но претензий к нему не было. Бред чистой воды
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05.03.2025 00:43 Ответить
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05.03.2025 00:48 Ответить
Так точно
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05.03.2025 00:50 Ответить
до пустої макітри руку не прикладують..
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05.03.2025 09:11 Ответить
кажуть, Україні дали близько 300 млрд доларів

А ще кажуть що Україна віддавши зброю, подарувала сша трильйони доларів. Ви зустріли нас без належної поваги, покидьки
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05.03.2025 00:44 Ответить
То рашці подарували, дурню!
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05.03.2025 00:52 Ответить
а сша, дурню, нічого від того не виграли? а наші ракети рашці хто сказав віддати, дурню, часом не сща? вчи матчастину, хлопчику
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05.03.2025 01:05 Ответить
Додайте ще одну погрозу.

Я приєднаюсь дати плюхана.
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05.03.2025 01:50 Ответить
Трампон знову бреше як собака.Це не Трамп давав Зеленському 100 млрд допомоги,а Байден.І в Байдена до одягу Зеленського ніяких претензій не було
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05.03.2025 02:10 Ответить
Этот журналист- ОГИДНА ПОТВОРА!
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05.03.2025 03:14 Ответить
Этого глена схватить и надругаться над ним. По очереди.
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05.03.2025 03:57 Ответить
В Україні скрізь піzдєц,а зєлєнскій маладєц 🤬
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05.03.2025 07:01 Ответить
тепер цей баран розуміє, що важливіше - костюм чи безпека.
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05.03.2025 07:45 Ответить
Кожному тампону українського дрону
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05.03.2025 08:53 Ответить
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05.03.2025 09:11 Ответить
та кому ти нахєр треба.....погрози бл....
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05.03.2025 09:56 Ответить
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