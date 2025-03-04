Журналист Гленн, который спрашивал Зеленского о костюме в Белом доме, заявил о "тысячах угроз"

Американский корреспондент издания RSBN Брайан Гленн, который на пресс-конференции в Овальном кабинете спрашивал у президента Украины Владимира Зеленского, где его костюм, рассказал о "тысячах угроз".

Об этом он сказал в эфире BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Гленн утверждает, что это ударило по его личной жизни.

"Сейчас у меня дома полицейское подразделение, потому что люди говорят, что собираются найти меня и причинить мне вред. Угрозы смерти, телефонные звонки, я не знаю, как они достали мой номер", - рассказывает американский журналист.

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Он также добавил, что не намеревался обидеть Зеленского, а лишь проверял, понимает ли тот "уровень уважения к Овальному кабинету".

"Многие скажут, а почему Илон Маск не носит костюм? Почему он в кепке? Маск отвечает за экономию миллиардов долларов налогоплательщиков. Зеленскому дали, говорят, около 300 млрд долларов на военную технику, поэтому я считаю, это стоит того, чтобы он проявил уважение", - добавил сторонник Трампа.

Напомним, после встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского Гленн написал в соцсети X, что его не беспокоят насмешки критиков.

Он заявил, что одежда Зеленского отражает "отсутствие уважения к США", а также свидетельствует о "неуважении к американцам и президенту, которые финансово поддерживают Украину".

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Что известно о Брайане Гленне?

Гленн является сторонником движения MAGA (Make America Great Again) и неоднократно брал интервью у Дональда Трампа.

Он занимает должность главного корреспондента Белого дома в шоу Real America's Voice.

По данным американских СМИ, он стал одним из любимых журналистов президента США и, вероятно, провел с ним больше всего личных интервью за последний год.

Гленн также освещал судебные процессы Трампа и митинги в его поддержку.

А с 2022 года Гленн находится в отношениях с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая выступала против поддержки Украины и обвиняла Украину в "провокации Путина", что и привело к полномасштабному вторжению.

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