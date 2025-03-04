Журналист Гленн, который спрашивал Зеленского о костюме в Белом доме, заявил о "тысячах угроз"
Американский корреспондент издания RSBN Брайан Гленн, который на пресс-конференции в Овальном кабинете спрашивал у президента Украины Владимира Зеленского, где его костюм, рассказал о "тысячах угроз".
Об этом он сказал в эфире BBC, сообщает Цензор.НЕТ.
Гленн утверждает, что это ударило по его личной жизни.
"Сейчас у меня дома полицейское подразделение, потому что люди говорят, что собираются найти меня и причинить мне вред. Угрозы смерти, телефонные звонки, я не знаю, как они достали мой номер", - рассказывает американский журналист.
Он также добавил, что не намеревался обидеть Зеленского, а лишь проверял, понимает ли тот "уровень уважения к Овальному кабинету".
"Многие скажут, а почему Илон Маск не носит костюм? Почему он в кепке? Маск отвечает за экономию миллиардов долларов налогоплательщиков. Зеленскому дали, говорят, около 300 млрд долларов на военную технику, поэтому я считаю, это стоит того, чтобы он проявил уважение", - добавил сторонник Трампа.
Напомним, после встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского Гленн написал в соцсети X, что его не беспокоят насмешки критиков.
Он заявил, что одежда Зеленского отражает "отсутствие уважения к США", а также свидетельствует о "неуважении к американцам и президенту, которые финансово поддерживают Украину".
Что известно о Брайане Гленне?
Гленн является сторонником движения MAGA (Make America Great Again) и неоднократно брал интервью у Дональда Трампа.
Он занимает должность главного корреспондента Белого дома в шоу Real America's Voice.
По данным американских СМИ, он стал одним из любимых журналистов президента США и, вероятно, провел с ним больше всего личных интервью за последний год.
Гленн также освещал судебные процессы Трампа и митинги в его поддержку.
А с 2022 года Гленн находится в отношениях с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая выступала против поддержки Украины и обвиняла Украину в "провокации Путина", что и привело к полномасштабному вторжению.
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впевнений - це передається статтевим шляхом.
Гленн хоче сказати, що Маск, який відповідає за мільярди доларів платників податків, має економити на костюми (і носити кепку), а Зе має взяти гроші на костюм з тих $300 млрд, які йому дали на військову техніку?
А ще кажуть що Україна віддавши зброю, подарувала сша трильйони доларів. Ви зустріли нас без належної поваги, покидьки
Я приєднаюсь дати плюхана.