Маск о заявлении Зеленского относительно Трампа: Важны действия, а не слова

Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск, прокомментировал последнее заявление президента Владимира Зеленского и заявил, что действия важнее слов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Важны действия, а не слова. Посмотрим, какие будут действия", - отметил Маск.

Ранее Зеленский опубликовал заявление в котором отметил, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну.

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Спор Трампа и Зеленского о том, что он не может быть в порядке

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

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