Маск о заявлении Зеленского относительно Трампа: Важны действия, а не слова
Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск, прокомментировал последнее заявление президента Владимира Зеленского и заявил, что действия важнее слов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.
"Важны действия, а не слова. Посмотрим, какие будут действия", - отметил Маск.
Ранее Зеленский опубликовал заявление в котором отметил, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну.
Спор Трампа и Зеленского о том, что он не может быть в порядке
Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.
Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".
Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.
4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.
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Сьогдні вони хотіли у вечірньому МАГАзверненні Трампа з Сенату ще похвалитися запуском ракети - ананєвшлааа... САРВАЛООООСЬ
А в Британії в угоду Хйлу Європа не запросили найвірніших друзів України - країни Балтії, котрих на десятияріччя залишали в СЕРЕРЕСЕРІЇ у статусі невизнання її совковості.
Отаке пообіцяти хочуть й окупованим територіям України .
https://www.merriam-webster.com/dictionary/black%20nationalist
Желаемый результат - полезные ископаемые Украины, для чего нужно прекратить войну.
Чтобы прекратить войну - нужно усадить стороны за стол переговоров. Именно эти "дii" сейчас предлагает американская верхушка. Не Украину сдавать, не капитуляцию объявлять, а сесть и торговаться. Может там на торгах будет "Вы идите в НАТО, а нам четверть Украины", а может и "Обещаете не вступать в НАТО, и забираете обратно все кроме Крыма". Это торги. Для этого и нужны переговоры.
А вы оперируете школьными понятиями. "Ааа Машка криво посмотрела на Светку, ату ее, ату!". Это инфантилизм, и простительно когда им страдаете вы. А вот лидору не самого маленького государства такое не простительно.
Уже не будет. Тк трамписты уже заранее без всяких торгов сдали этот сильный вариант для торга, объявив, что Украины в НАТО не будет.
Там и о территориях, и о деньгах, и о статусе, и о дальнейшем сосуществовании, и тд.
Переговоры вполне могут закончиться продолжением войны.
А могут и нет.
Но они нужны.
Війну не припинено, вбивства та руйнування продовжуються, путін продовжує окупацію України, а Трамп - зупинив військову допомогу Україні.
От такий "видатний" результат отримав світ напередодні виступу президента Трампа в Конгресі США.
Але ти просиш без поваги. Ти не пропонуєш дружбу. Ти навіть не називаєш мене "Хрещений батько." (с)
маск = дєрьмак???
Що один, що інший не мають жодних посад але керують, бляха…
В авторитарних популистів дії та і схеми однакові…
МИРОСЛАВ ОЛЕШКО в Х
"Віктор Пінчук, могутній український олігарх, звинувачується в організації узурпації влади в Україні, з скасуванням виборів відповідно до ширшої США. Стратегія Демократичної партії. 13 листопада 2023 року парламент України підписав меморандум, підготовлений командою Пінчука, що формалізує це передбачуване захоплення влади. Повідомляється, що ключові лобісти Демократичної партії, включаючи Cox, Kwaśniewski, USAID, NDI та European Commission, були присутні на підписанні. Союзники Пінчука, такі як Ірина Кондратюк, прив'язана до його медіа-імперії, та Юлія Тимошенко, давня соратниця, були серед підписантів. Дарія Устінова та Володимир Цабал з партії Holos, нібито фінансовані мережами Pinchuk, також підтримала цей крок. У той час як Пінчук зображений як архітектор схеми, президент Зеленський, як кажуть, був лише інструментом у її виконанні."
Зауважте , Мирослав Олешко вбиває учасників хоч худої МОЖЛИВОЇ коаліції Тимшенко та ГОЛОС +Порох та можливо люди Залужного - КРЄМЛЬ РАБОТАЄТ
То і прямуй собі на Марс!
А що зараз каже Росія, і що вона робить!?
Почему пуйло как ни в чем не бывало продолжает обстреливать города и наступать на фронтах?
А вы его даже не вспоминаете, не то что осуждаете или что-то от него требуете....
facebook.com/ukrpravda/videos/маск-покурив-травки-у-прямому-ефірі/236151240385429/