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Новости Фото Спор Трампа и Зеленского Последствия спора Трампа и Зеленского
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Маск о заявлении Зеленского относительно Трампа: Важны действия, а не слова

Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск, прокомментировал последнее заявление президента Владимира Зеленского и заявил, что действия важнее слов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Важны действия, а не слова. Посмотрим, какие будут действия", - отметил Маск.

Ранее Зеленский опубликовал заявление в котором отметил, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну.

Пост Маска о Зеленском

Читайте также: Зеленский о споре с Трампом: Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно

Спор Трампа и Зеленского о том, что он не может быть в порядке

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

Читайте также: Зеленский не намерен извиняться перед Трампом, но готов подписать соглашение об ископаемых, - ВВС

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Маск Илон (221)


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Топ комментарии
+30
Цікаво, що цей південноафриканський нацист не вимагає жодних дій щодо миру від *****, а вимагає їх від України, що захищається.
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04.03.2025 20:01
+8
Це ж треба було бути кумиром планети і пепетворитись в московське лайно
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04.03.2025 20:14
+7
Просили щоб Зеленський вибачився (за що я так і не зрозумів) , він вибачився . Тепер буде що не так вибачився ? Як там ;

Але ти просиш без поваги. Ти не пропонуєш дружбу. Ти навіть не називаєш мене "Хрещений батько." (с)
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04.03.2025 20:08
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Цікаво, що цей південноафриканський нацист не вимагає жодних дій щодо миру від *****, а вимагає їх від України, що захищається.
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04.03.2025 20:01 Ответить
Він між своїм неацизмом та іміджем для Трампа- миротворця мотається , поки старого не доведуть ... до президентства Венса
Сьогдні вони хотіли у вечірньому МАГАзверненні Трампа з Сенату ще похвалитися запуском ракети - ананєвшлааа... САРВАЛООООСЬ
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04.03.2025 20:17 Ответить
Венс - це варіант ще гірший за Трампа. Якщо Трамп - сумасброд та нарцис, то Венс - послідовний ворог України.
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04.03.2025 20:24 Ответить
а я хіба не проте?
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04.03.2025 20:30 Ответить
Маск не нацист. Маск білий расист. Неможливо білій людині вирости в ПАР і не стати расистом. Це виключено повністю. Всі чорні ПАР також расисти, але чорні.
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04.03.2025 20:21 Ответить
Він не просто расист. Можливо не нацист, але як мінімум - фашист. Бо він проти демократичних свобод, підтримує ультраправих.
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04.03.2025 20:23 Ответить
то ньюанси - він за розвал Європи й покласти її під хйла - й вони це зроблять , просто терплять ще Трампа, чекають ...
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04.03.2025 20:24 Ответить
Він і за розвал НАТО так само, і за розвал ООН і за право сильного нападати на слабших і брати що захочеться.
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04.03.2025 20:26 Ответить
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04.03.2025 20:34 Ответить
Железно.
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04.03.2025 21:16 Ответить
Вони вили про неповагу традицій з прикидом ЗЕ . А самі запросили міністерку закордонних справ ЄС на перемовини до Білого Дому , й вона тупо не дочекалася на зайнятого РУБІО й поїхала ГЕТЬ!
А в Британії в угоду Хйлу Європа не запросили найвірніших друзів України - країни Балтії, котрих на десятияріччя залишали в СЕРЕРЕСЕРІЇ у статусі невизнання її совковості.
Отаке пообіцяти хочуть й окупованим територіям України .
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04.03.2025 20:35 Ответить
Негрів тепер не можна називати расистами. Їх прийнято називати чорними націоналістами.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/black%20nationalist

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04.03.2025 20:33 Ответить
Нам ця "політкоректність" поки що непотрібна. Ну от хто голосував за негра Беленюка? Що за шість років він зробив в ВР? Не повірите. Ні-чо-го. Лише один законопроект підписав і всі ці роки тренувався. Його просто не було в залі ВР. Щойно завершив спортивну карєру і проголосив що тепер нарешті він ощасливить народ України і "займеться політикою".
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04.03.2025 20:44 Ответить
Он оперирует желаемыми результатами, как и положено умным серьезным людям.
Желаемый результат - полезные ископаемые Украины, для чего нужно прекратить войну.
Чтобы прекратить войну - нужно усадить стороны за стол переговоров. Именно эти "дii" сейчас предлагает американская верхушка. Не Украину сдавать, не капитуляцию объявлять, а сесть и торговаться. Может там на торгах будет "Вы идите в НАТО, а нам четверть Украины", а может и "Обещаете не вступать в НАТО, и забираете обратно все кроме Крыма". Это торги. Для этого и нужны переговоры.

А вы оперируете школьными понятиями. "Ааа Машка криво посмотрела на Светку, ату ее, ату!". Это инфантилизм, и простительно когда им страдаете вы. А вот лидору не самого маленького государства такое не простительно.
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04.03.2025 21:06 Ответить
"Может там на торгах будет "Вы идите в НАТО,"

Уже не будет. Тк трамписты уже заранее без всяких торгов сдали этот сильный вариант для торга, объявив, что Украины в НАТО не будет.
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04.03.2025 21:11 Ответить
Торги - это торги.
Там и о территориях, и о деньгах, и о статусе, и о дальнейшем сосуществовании, и тд.

Переговоры вполне могут закончиться продолжением войны.
А могут и нет.
Но они нужны.
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04.03.2025 21:27 Ответить
Когда планируются торги - никто не будет сдавать ключевые позиции до их начала. Так делают только когда планируются не торги, а сдача, предательство.
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04.03.2025 21:28 Ответить
Віддайте Неньку пуйлу. Ділов то. Банда рижих буде на тиждень задоволена.
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04.03.2025 20:02 Ответить
та бачимо ми ваші дії, не хвилюйся так, марсіанін... "моя ******* маладая"...
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04.03.2025 20:03 Ответить
Удмурт розпи...дівся - певно, страх як подобається сам собі!
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04.03.2025 20:03 Ответить
хороший совет для американцев трампистов пока у них слова и пошли уже действия напоминающие так не доставайся же ты (Украина) никому....
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04.03.2025 20:06 Ответить
І які ж підсумки дій адміністрації Трампа на сьогодні?
Війну не припинено, вбивства та руйнування продовжуються, путін продовжує окупацію України, а Трамп - зупинив військову допомогу Україні.
От такий "видатний" результат отримав світ напередодні виступу президента Трампа в Конгресі США.
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04.03.2025 20:26 Ответить
Просили щоб Зеленський вибачився (за що я так і не зрозумів) , він вибачився . Тепер буде що не так вибачився ? Як там ;

Але ти просиш без поваги. Ти не пропонуєш дружбу. Ти навіть не називаєш мене "Хрещений батько." (с)
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04.03.2025 20:08 Ответить
Коли той виродок вже перестане підслинювати?
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04.03.2025 20:11 Ответить
Це ж треба було бути кумиром планети і пепетворитись в московське лайно
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04.03.2025 20:14 Ответить
У шизофреніків все навпаки, вони вірять лише у слова,а діла то таке.
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04.03.2025 20:17 Ответить
Маск розкусив нашого *********
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04.03.2025 20:17 Ответить
ІЛОНІ ХЛОПЧИКИ СМАРАГДОВІ З ЗАМІБІЇ В НОЧІ СПАТИ НЕ ДАЮТЬ
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04.03.2025 20:19 Ответить
Дії, "його геніальність", вбачає в здачі України пуйлу ,це той ,хто дав йому гроші на "розкрутку" ,якщо хто не знав.
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04.03.2025 20:19 Ответить
******…
маск = дєрьмак???
Що один, що інший не мають жодних посад але керують, бляха…
В авторитарних популистів дії та і схеми однакові…
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04.03.2025 20:22 Ответить
Ну так здохни, курва.. замість тисячі слів.
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04.03.2025 20:23 Ответить
Дійсно так. На слова Зеленського (точніше, на відсутність слів подяки), Трамп відповів діями - зупинив допомогу.
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04.03.2025 20:25 Ответить
Хтось памʼятає Мирослава Олешко упс!!!- ярий Трампіст як Сірожа Поярков разом з засланим в Україну Любарським ведуть Медведчука , я так розумію...

МИРОСЛАВ ОЛЕШКО в Х
"Віктор Пінчук, могутній український олігарх, звинувачується в організації узурпації влади в Україні, з скасуванням виборів відповідно до ширшої США. Стратегія Демократичної партії. 13 листопада 2023 року парламент України підписав меморандум, підготовлений командою Пінчука, що формалізує це передбачуване захоплення влади. Повідомляється, що ключові лобісти Демократичної партії, включаючи Cox, Kwaśniewski, USAID, NDI та European Commission, були присутні на підписанні. Союзники Пінчука, такі як Ірина Кондратюк, прив'язана до його медіа-імперії, та Юлія Тимошенко, давня соратниця, були серед підписантів. Дарія Устінова та Володимир Цабал з партії Holos, нібито фінансовані мережами Pinchuk, також підтримала цей крок. У той час як Пінчук зображений як архітектор схеми, президент Зеленський, як кажуть, був лише інструментом у її виконанні."

Зауважте , Мирослав Олешко вбиває учасників хоч худої МОЖЛИВОЇ коаліції Тимшенко та ГОЛОС +Порох та можливо люди Залужного - КРЄМЛЬ РАБОТАЄТ
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04.03.2025 20:25 Ответить
Тобто під прикриттям змінити ЗЕ вони приведуть Медведчука та абіжєную русськую церкавь
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04.03.2025 20:37 Ответить
Кілька років тому путінський холуй Мудачук так і казав, - "за Зєлєнскім стаят амєріканци і Фонд Сороса".

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04.03.2025 20:53 Ответить
Когда тромба нет рядом, маск козявки съедает или угощает венса?
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04.03.2025 20:26 Ответить
Кто бы запустил Маска на Марс?! 😡
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04.03.2025 20:26 Ответить
Приколы нашего городка: кыргыз маск дайот ценные ЦэУ нашему клоуну... ЗЫ.. оба юные КВНщики, итить их всех налево.
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04.03.2025 20:30 Ответить
Зелень-в цій ситуації будь мудрим та хитрим як змія-посміхайся-тяни час-не підписуй нічого важливого-будем надіятись що їх пристрелять ще в америці-а капітуляцію ми не можемо підписать-прийдеться жити під ракетами
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04.03.2025 20:33 Ответить
А до цього , типу , не жили ?
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04.03.2025 20:49 Ответить
Мудрість і зе , це не сумісно .
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04.03.2025 20:50 Ответить
А шо Ви вiд людини б хтiли, якби вона була б на нетверезу руку зроблена. ЗЫ... где это видано, где это слыхано, чтобы первая особа за поребриком рассекала на людях в кальсонах трикошных. Або и того похлеще, фотаться в своем кабинете с мендельшей в халате... ДА... пап Саша с мам Римой любили отжигать. А скумбрия по 8грн... и куда тока вона дивиться? Хтозна...
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04.03.2025 21:15 Ответить
І да-якщо не підпишем капітуляцію то прийдеться дуже важко-і про це повинен сказать прямо народу України зеленьський-пора сказати правду
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04.03.2025 20:37 Ответить
ПНХ, трампівській ********.
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04.03.2025 20:38 Ответить
Ти мавпа косоока за свої слова відповідай
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04.03.2025 20:42 Ответить
Ілон, "Важливі дії, а не слова!"?

То і прямуй собі на Марс!

А що зараз каже Росія, і що вона робить!?
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04.03.2025 20:49 Ответить
Маск, прежде всего, а где ваши действия?
Почему пуйло как ни в чем не бывало продолжает обстреливать города и наступать на фронтах?
А вы его даже не вспоминаете, не то что осуждаете или что-то от него требуете....
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04.03.2025 21:18 Ответить
Наркомани біля керма це небезпечно
facebook.com/ukrpravda/videos/маск-покурив-травки-у-прямому-ефірі/236151240385429/

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04.03.2025 21:19 Ответить
цілком слушне зауваження чи натяк. варто взяти паузу (щоб хоч зберегти дані розвідки) в дипломатії з США та "турнути" Маркарову до ресторану чоловіка через її профнепридатність, що зафіксувала камера. Інше гівно сиділо близько , але не полізло до суперечки та було прихильним до наративів трампла - *****. На цьому сайті було багато публікацій для " чайників- президентів України, що робити та до кого звертатися. Або швидка повна трансформація в Голобородька (перший прояв викинути дерьмака над Атлантикою під час перельоту), або ... руїна 3.0
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04.03.2025 21:53 Ответить
То дії не заставили себе чекати. Вони ще гірші як слова
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04.03.2025 21:53 Ответить
А заявления рашистов он почему-то не хочет прокомментировать. Coincidence? I think not.
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04.03.2025 22:07 Ответить
 
 