Зеленский о споре с Трампом: Досадно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в Белом доме 28 февраля "прошла не так, как предполагалось".
Об этом глава государства написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за предоставленные "джавелины" во время первой каденции.
"Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Досадно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", - отметил Зеленский.
Глава государства добавил, что Украина готова подписать соглашение о редкоземельных ресурсах и безопасности "в любое время и в любом удобном формате".
"Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", - резюмировал президент.
Спор Трампа и Зеленского
Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.
Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".
Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.
4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.
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Хотя я думаю что любой человек в костюме справится))
У Тцк, їх уже замучилися чекати особисто на медкомісії!! За них, весь час приходять з документами, ставати і зніматися з ОБЛІКУ, якісь дивні і підозрілі особи, з кадрів ДУСі….
Невже їх двійник??
Однако вы хотите ракет к Патриотам, или вы хотите демагогию про необходимость костюма?
Представьте себе что Трамп - это женщина.
Скажите, вы часто спорите с женщиной, доказываете ей свою правоту, ищете аргументы, обижаетесь на нее?
Или может просто дарите розочку, улыбаетесь, и получаете что хотите?
- Президент все правильно написав - розумно і розважливо .
Если только Зеленский начнёт идти на попятную и петь дифирамбы трампу и его шайке, я первым буду призывать его уйти в отставку, а там, пусть будет, как будет.
Когда за тобой стоит страна, за тобой поднялся весь цивилизованный мир, а ты струсишь и сдашь нас всех, тебе не место в президентах.!
Мир на условиях трампа это сдача наших территорий, нашей свободы и нашего государства!
Ты такие слова, как самоуважение и гордость знаешь или не слышал?
скільки проблем Україні наробив, своєю впертістю.
Европейців заспокоїв.
Тепер можна у бік штатів не дивитись, демостративно інорувати та крутити їм дулі в кармані.
Хай працюють дипломати і інші служби на середньому рівні.
Треба у політиці такого покрою,думати не про свої рейтенги в Україні,типу я нагнув Трампа,як колись Байдена
Мов дивіться який я герой,й голосуйте за мене на виборах
А трамп просто взяв і послав зелю куди подалі,з його геройством,а разом й нас з вами,лишивши допомоги.
Шикарний хід від 95кв.
Тепер зелі швидко прийшлося вибачатися,опустивши Україну нижче плінтуса,в очах зацікавлених осіб.
Нагнули Трампа?
Мені тепер цікаво,як відреагує середній виборець,з тих хто аплодував зеленському,на його вихідку у овальному кабінеті.
Він практично цією "челобитною царю",вибаченням Трампу,практично вказав своїм свідкам95кв,що вони ЛОХІ!!!
Цікаво на скільки це підірве його рейтенгі?