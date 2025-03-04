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Новости Спор Трампа и Зеленского Последствия спора Трампа и Зеленского
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Зеленский о споре с Трампом: Досадно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно

Зеленский прокомментировал спор с Трампом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в Белом доме 28 февраля "прошла не так, как предполагалось".

Об этом глава государства написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за предоставленные "джавелины" во время первой каденции.

"Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Досадно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина готова подписать соглашение о редкоземельных ресурсах и безопасности "в любое время и в любом удобном формате".

"Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", - резюмировал президент.

Читайте также: Мы готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира, - Зеленский

Спор Трампа и Зеленского 

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

Читайте также: Зеленский не намерен извиняться перед Трампом, но готов подписать соглашение об ископаемых, - ВВС

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) США (26489) Трамп Дональд (5128)


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Топ комментарии
+28
І нарешті одягнись як людина ,а не як чмо.
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04.03.2025 18:39
+25
Черчелль з Кривого Рогу потроху приходить до тями.
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04.03.2025 18:40
+18
Пряники от глав Европы оказались сильно болючими или не очень?
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04.03.2025 18:37
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Обісрись, поц ще раз. Правильно, в твоїй уяві, це повна дупа для України. Нікчема
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04.03.2025 18:54 Ответить
дупа в сша , акції впали на трильони доларів
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04.03.2025 18:56 Ответить
Тому хто долари друкує це все П О Х))) Як казав Папандопуло: я ще намалюю)))
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04.03.2025 19:01 Ответить
долар рухне
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04.03.2025 19:04 Ответить
Нажаль Україна цього вже не побачить(((
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04.03.2025 19:09 Ответить
Санітарам не кажи, бо зв'яжуть
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04.03.2025 19:13 Ответить
Дєрьмак порадив приповзти на животі, лизнути чобіт і отримає лярд від господаря на особисті дрібні витрати Оленки
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04.03.2025 18:56 Ответить
Вова , візьми з собою професійного дипломата , або пана Огризка , або пана Чалого . Вони і перекладачами будуть, і якщо щось не то ляпнеш , виправлять в перекладі як треба. Боже, навіщо ти нам таке ось ..капець.
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04.03.2025 18:59 Ответить
Або Арестовича з Сивковичем
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04.03.2025 19:02 Ответить
Не дай Боже цих ідіотів ..
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04.03.2025 19:13 Ответить
Кстати зря. К Арестовичу можно относиться сколь угодно плохо и скептически, но то что человек умный - это факт, что человек умеет ездить по ушам - тоже факт.

Хотя я думаю что любой человек в костюме справится))
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04.03.2025 21:15 Ответить
"что ж ти фраєр здал назад" ШЛІМАЗЛ!
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04.03.2025 19:02 Ответить
Какаяразніца?
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04.03.2025 19:04 Ответить
ето другоє
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04.03.2025 19:08 Ответить
Он вам нічо нє должен...
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04.03.2025 19:14 Ответить
Невже, тепер він звільнить, отого єрмака з потужними мєнєнжєрамі з опу??
У Тцк, їх уже замучилися чекати особисто на медкомісії!! За них, весь час приходять з документами, ставати і зніматися з ОБЛІКУ, якісь дивні і підозрілі особи, з кадрів ДУСі….
Невже їх двійник??
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04.03.2025 19:02 Ответить
миру і закінчення війни все рівно не буде, бо путін йтиме до кінця, Трамп своє шоу миротворця не отримає і знову в усьому будуть звинувачені українці, бо так найпростіше
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04.03.2025 19:04 Ответить
На фото - Черчіль "забув" надягнути костюм з краваткою на зустріч з Рузвельтом . Білий Дім 1942
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04.03.2025 19:04 Ответить
ЗЄ теж морський офіцер, має право !
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04.03.2025 19:07 Ответить
Неможна порівнювати непорівнюване - Черчіль справжній бойовий офіцер, на військовій службі з 1895 року, пройшов не одну війну, брав безпосередню участь у бойових діях
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04.03.2025 20:37 Ответить
Порівнювати нічого - голова держави представляє свою державу ... Отже - неповага до Президента України - неповага до всієї України !
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04.03.2025 20:40 Ответить
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04.03.2025 20:53 Ответить
Да, Черчилль 80 лет назад забыл надеть галстук к Рузвельту.
Однако вы хотите ракет к Патриотам, или вы хотите демагогию про необходимость костюма?

Представьте себе что Трамп - это женщина.

Скажите, вы часто спорите с женщиной, доказываете ей свою правоту, ищете аргументы, обижаетесь на нее?

Или может просто дарите розочку, улыбаетесь, и получаете что хотите?
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04.03.2025 21:18 Ответить
Хто кого звільнить? Не помиляєтесь бува?
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04.03.2025 19:05 Ответить
В текущих обстоятельствах, когда Трамп неприкрыто договаривается с РФ за спиной Украины и резко критикуют и откровенно лжет за любые попытки Зеленского настаивать на своих условиях, что нужны гарантии безопасности и что рф агрессор а пуйло военный преступник, грозя и шантажируя прекращением помощи, это может быть дорога в один конец - к подписанию перемирия/мира на гораздо более невыгодных условиях для Украины, чем можно было бы выторговать проявив больше стойкости и упорства, ибо если на таком уровне лишь один раз позволить себя прогнуть, дальше этому противостоять будет гораздо сложнее и потом придется прогибаться снова и снова, потому как только Зе попытается сделать хоть один шаг в сторону от того, что задумал трампон, тот снова сразу завопит на весь мир, что Зе-диктатор не хочет мира и срывает переговоры. ЕС в свою очередь, видя как Зеленский начал прогибаться по Трампа, изменит свою воинственную проукраинскую риторику и начнет сокращать и без того недостаточную помощь.
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04.03.2025 19:07 Ответить
Не треба так категорично, Трамп санкції проти расеї на рік продовжив.
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04.03.2025 19:25 Ответить
як продовжив, так і зніме
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05.03.2025 01:27 Ответить
Ну як буде давати задню,то наступним кроком буде вибачення перед ****** і народом рабсії🤦
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04.03.2025 19:08 Ответить
"Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними", - зазначив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3539224
- Президент все правильно написав - розумно і розважливо .
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04.03.2025 19:11 Ответить
Боты под видом украинцев и полезные идиоты их повторяющие и лайкающие заметно активизировались усердно разгоняя тему про костюм и "а почему Зеленский извинился перед кадыркой а перед Трампом не хочет", и т.д.
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04.03.2025 19:13 Ответить
Якщо Акнув, тоді Бекни (що хотів сказати?)
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04.03.2025 19:17 Ответить
Никаких других предложений, кроме отдать территории и ресурсы от Трампа не поступало. Трамп тыкал в Зелю пальцами, как в ссыкливого щенка и значит тыкал в Украину. Он вывел пианиста на конфликт, что бы оправдать то, что задумал давно. И вряд ли передумает, но попробовать извиниться можно.
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04.03.2025 19:16 Ответить
так що буде реальне вибачення чи ні?
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04.03.2025 19:17 Ответить
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04.03.2025 19:22 Ответить
Зеленский должен помнить, что трамп оскорбил и унизил не артиста Зеленского, а президента Украины Зеленского, а это значит, что он оскорбил и унизил наше государство, поэтому извинения должен принести нам именно он, а не наоборот.

Если только Зеленский начнёт идти на попятную и петь дифирамбы трампу и его шайке, я первым буду призывать его уйти в отставку, а там, пусть будет, как будет.

Когда за тобой стоит страна, за тобой поднялся весь цивилизованный мир, а ты струсишь и сдашь нас всех, тебе не место в президентах.!

Мир на условиях трампа это сдача наших территорий, нашей свободы и нашего государства!
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04.03.2025 19:23 Ответить
Трамп гарно зна хто такий зеленський,який він президент коли країною керує ала борисовна ? і неподобно бикувать якійсь шістьорці перед президентами.
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04.03.2025 19:27 Ответить
путлеровским ботам не место на украинском форуме, оставь свои советы для рашистов.
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04.03.2025 19:36 Ответить
кацапорилим ботам - смерть !!!
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05.03.2025 06:31 Ответить
Якщо від Трампа залежні в постачанні зброї і БК, то хай вибачається! Корона не спаде!
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04.03.2025 19:28 Ответить
А ботинки помыть ему ты не посоветуешь?

Ты такие слова, как самоуважение и гордость знаешь или не слышал?
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04.03.2025 19:38 Ответить
Ты такой гордый и смелый потому что в Германии отсиживаешься?
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05.03.2025 06:21 Ответить
та воно кацапський провокатор гнилий вонючий.
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05.03.2025 06:32 Ответить
Звісно так, але ж потроліти треба таких
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05.03.2025 07:04 Ответить
Я такой гордый, потому, что в отличие от тебя я ещё и умный.
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05.03.2025 18:50 Ответить
Міша, пора взрослєть...
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04.03.2025 19:28 Ответить
"Мир на условиях трампа это сдача наших территорий, нашей свободы и нашего государства!" - а что, кто-то на территорию и свободу Германии позарился? Или может ты такой смелый и языкатый потому, что слинял в Германию и сидишь там на социальном пособии? Давай возвращайся в Украину и вперед в ЗСУ, или бздошно?
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04.03.2025 20:52 Ответить
Михаил #602926 Ну тебе на россии естественно все равно, что будет в Украине. Твои фсбешные уши хорошо видны.
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05.03.2025 03:19 Ответить
торчіль шо,всьо? вже не герой?
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04.03.2025 19:26 Ответить
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04.03.2025 20:10 Ответить
Як багато ******** радіють що Україну примушують віддати безкоштовно рідкоземи,повісити на себе неіснуючий борг та підписати капітуляцію. Зброї підор трамп не дасть , довбойоби.
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04.03.2025 19:27 Ответить
А куди поділись ї#анати , які радісно верещали "нездав-непрогнувся"?
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04.03.2025 19:32 Ответить
Alex Smith Будет лучше если минералы заберут кацапы?
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05.03.2025 03:09 Ответить
"Был неправ, вспылил. Но теперь считаю своё предложение безобразной ошибкой, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить, искупить. "
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04.03.2025 19:31 Ответить
наконєц-то вибачився. а то щось випендрювався.

скільки проблем Україні наробив, своєю впертістю.
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04.03.2025 19:33 Ответить
ІЛОНА МАСКА ДУЖЕ ХОЧЕ ЩОБ ЙОГО ПИТАЛИ ЯК ТАТО ЗАРОБЛЯВ НА СМАРАГДАХ В ЗАМІБІЇ
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04.03.2025 19:44 Ответить
А ШО ТАК ГУЧНО?
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04.03.2025 20:56 Ответить
Руки геть від України!
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04.03.2025 20:36 Ответить
Потроху, крок за кроком наближається до ануса Трампа.
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04.03.2025 20:52 Ответить
Заход на еще один круг? Какой уже, третий? Колоться и продолжать есть кактус... а смысл? Или партнёры европейские давят?
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04.03.2025 20:58 Ответить
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04.03.2025 21:07 Ответить
На цьому і досить.
Европейців заспокоїв.
Тепер можна у бік штатів не дивитись, демостративно інорувати та крутити їм дулі в кармані.
Хай працюють дипломати і інші служби на середньому рівні.
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04.03.2025 21:37 Ответить
"уявна повага" до президента зникне так само як допомога США. буде *******, але не можна здаватися, а особливо тим хто так як ***** - трампло відверто ламають систему! До жертви не буде списку вимог, а тільки постійні забаганки. переглянути історію України. доба Гетьманщини - руїна 17 столліття. ***** не підписувати - вмикай дурня
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04.03.2025 22:20 Ответить
емоції та політика не сумісні поняття
Треба у політиці такого покрою,думати не про свої рейтенги в Україні,типу я нагнув Трампа,як колись Байдена
Мов дивіться який я герой,й голосуйте за мене на виборах
А трамп просто взяв і послав зелю куди подалі,з його геройством,а разом й нас з вами,лишивши допомоги.
Шикарний хід від 95кв.
Тепер зелі швидко прийшлося вибачатися,опустивши Україну нижче плінтуса,в очах зацікавлених осіб.
Нагнули Трампа?
Мені тепер цікаво,як відреагує середній виборець,з тих хто аплодував зеленському,на його вихідку у овальному кабінеті.
Він практично цією "челобитною царю",вибаченням Трампу,практично вказав своїм свідкам95кв,що вони ЛОХІ!!!
Цікаво на скільки це підірве його рейтенгі?
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04.03.2025 23:17 Ответить
Зе, таки, зрозумів, що треба піти на зворотну для відновлення поставок зброї для ЗСУ ..
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05.03.2025 11:43 Ответить
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