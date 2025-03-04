Мы готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну.
Об этом глава государства написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
"Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь прочного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", - отметил президент.
По его словам, первыми этапами могут стать:
- освобождение пленных;
- немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры;
- немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое.
Зеленский также отметил, что Украина хочет быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о "сильной окончательной сделке".
"Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. И мы помним тот переломный момент, когда Президент Трамп предоставил Украине "джавелины". Мы благодарны за это", - отметил он.
Как заявил Зеленский, встреча в Белом доме 28 февраля "прошла не так, как предполагалось" и ему "жаль, что так произошло".
"Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными. Что касается соглашения о минералах и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", - резюмировал президент.
Спор Трампа и Зеленского
Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.
Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".
Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.
4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
..а зелень аобо нах у відставку абу нехай звиняється..буде наукою валенку недолугому ...нехай не забуває шо несе відповідальність за усю країну а не за своє его...чмоня
отставка зеленрго..врятує Україну..але зелень на це не здатний .. вважає шо краще нього немає нікого...та ф поссикиває що через його помилки в війні його на цугундер ....
так Україна і Америка заслуговують на повагу...але не мудаки на буквц з з гіпертрофированим ЄГО Європа натякнула зеленому.. шоб не вийоживався.. поменше би нам зе-довбо....ів..
пуля.
це він ще й стібеться???
а продажний Юда у зраді!
витівками на міжнародній арені.
********
У разі невиконання Україною поставлених умов, усі питання закінчення війни вирішувати виключно з володимиром путіним.
Президент США Дональд Трамп (https://ukrreporter.com.ua/golovne/publikuyemo-novi-podrobytsi-pro-te-yak-kdb-zaverbuvalo-donalda-trampa.html позивний Краснов).
Ми Українці наївно думали та сподівалися, що він вірний
слуга Українського народу. А він продажний юда виявився
замаскованим слугою Кремля.
Юда Іскаріот зрадив Христа, видавши його первосвященикам за 30 срібняків. Загадка його переходу від апостольства до зради - сюжет численних богословських та художніх творів.
держави не в їх брудних руках а Українців і вони нікому і ніколи в житті не придадуть
навіть і метра своєї рідної Української землі
Тільки пару чисел, і весь героїзм нашого - стане очевидним:
1. на 4-й рік війни на фронті знаходяться декілька сотень тисяч професіоналів-добровольців та декілька сотень тисяч дилетантів-цивілістів, впійманих на вулицях і кинутих в бій в якості фольксштурму.
2. водночас на 4-й рік війни у зовнішньому та ,перважно, внутрішньому тилу сидять 3-3,5 млн. резервістів + 1 млн. (екс)представників силових структур, які ж до того і присягу приносили країні в період 1984-2024 та 1991-2024 відповідно.
Зазначених цифр достатньо для характеристи: так не борються країни, які хочуть вижити. Ж...д і його команда з першого дня методично плавно зливає країну.