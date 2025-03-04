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Новости Спор Трампа и Зеленского Последствия спора Трампа и Зеленского Трамп приостановил помощь Украине
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Мы готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира, - Зеленский

Зеленский: Украина готова сесть за стол переговоров ради мира

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну.

Об этом глава государства написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь прочного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", - отметил президент.

По его словам, первыми этапами могут стать:

  • освобождение пленных;
  • немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры;
  • немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое.

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Зеленский также отметил, что Украина хочет быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о "сильной окончательной сделке".

"Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. И мы помним тот переломный момент, когда Президент Трамп предоставил Украине "джавелины". Мы благодарны за это", - отметил он.

Как заявил Зеленский, встреча в Белом доме 28 февраля "прошла не так, как предполагалось" и ему "жаль, что так произошло".

"Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными. Что касается соглашения о минералах и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", - резюмировал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продолжают предоставлять Украине разведданные, несмотря на остановку военной помощи, - CNN

Зеленский: Украина готова сесть за стол переговоров ради мира

Спор Трампа и Зеленского

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20260) помощь (7773) США (26489) переговоры с Россией (947) война в Украине (3598)


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Топ комментарии
+39
останнього разу так зірвав, що зброї та грошей від сша більше не побачимо.
а, що цього разу?
на солом'янку прилетить томагавк чи першинг?
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04.03.2025 18:09
+37
Україні потрібен уряд національного порятунку.
А це гундосе чмо,та усю його ********** озу, потрібно допитувати у прямому ефірі.
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04.03.2025 18:09
+32
Трамп на своєму віці бачив десятки якщо не сотні таких як Зеленський, які наговорять і наобіцяють тобі що завгодно - тільки давай постійно гроші. Тому довелось діставати чималенький кнут.
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04.03.2025 18:09
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Народ України та ЗСУ пропустив.
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04.03.2025 22:39 Ответить
зечмо так стрибає що зебіли шиї звернуть намагаючись йому очко зализати
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04.03.2025 22:23 Ответить
Сказочный *******. А нахрена было трампа на горло брать ?
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04.03.2025 22:51 Ответить
Абсолютно верно, не лох, ещё хуже сделал, сейчас будут нагибать ещё сильнее
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04.03.2025 23:13 Ответить
ну шо перевзуваєтесь а то кричали у перший день що молодці.. зеля"герой" -ура .трампу відсіч дали ---тупі невігласи...наш зеля маху дав ізза своєї тупості і це треба буде виправляти і я казаві це одразу...Слава Україні!!! і поменше довбо....ів у нас

..а зелень аобо нах у відставку абу нехай звиняється..буде наукою валенку недолугому ...нехай не забуває шо несе відповідальність за усю країну а не за своє его...чмоня

отставка зеленрго..врятує Україну..але зелень на це не здатний .. вважає шо краще нього немає нікого...та ф поссикиває що через його помилки в війні його на цугундер ....

так Україна і Америка заслуговують на повагу...але не мудаки на буквц з з гіпертрофированим ЄГО Європа натякнула зеленому.. шоб не вийоживався.. поменше би нам зе-довбо....ів..
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04.03.2025 23:36 Ответить
Ах ти ж курва зелена кремлядська, звільнення окупованих агресором територій тобі не потрібно, на українських людей, їх майно на окупованих територіях тобі насрати, підарасіна ти московська?
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04.03.2025 23:59 Ответить
Тривала Перемога, справедлива Перемога...
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05.03.2025 00:07 Ответить
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05.03.2025 00:10 Ответить
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05.03.2025 00:17 Ответить
Только весь мир оценил президента Украины как лидера и готов защищать Украинские интересы что весь мир начал ему звонить и поддерживать как лидера , опять скатился и об колено его ломают . Радовалась Украина не долго
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05.03.2025 01:16 Ответить
Не Украина а отдельная не самая умная часть населения , и лидер с Зеленского как с говна
пуля.
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05.03.2025 11:41 Ответить
переламний момент з джавелінами?
це він ще й стібеться???
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05.03.2025 01:42 Ответить
Подпишет то будет российский трамп контролировать поставки как чморя президента , не подпишет вся европа будет помогать. Куда воно лизеть
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05.03.2025 04:33 Ответить
Похоже, такая движуха пошла - все так заняты, что никто и не заметит, когда Путин вдруг исчезнет навсегда.
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05.03.2025 05:18 Ответить
Пропоную інший мирний план: похоронити Путіна - швидко теж можна.
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05.03.2025 05:19 Ответить
Найбільш прості, зрозумілі і надійні гарантії безпеки для України (і Європи) - це дохлий Путін і його співучасники.
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05.03.2025 05:23 Ответить
Як приходиться лизати у такої ницості, як і сам, бо ж сам не займався усі ці роки розбудовою держави, а отримував задоволення від того, що самому лижуть. Хоча що йому: в теплі, мандрує, розбудовує стійкість та потужність, друзі та родичі в безпеці та в достатку. А те, що він лідор не сильної країни, а країни, яка стікаючи кров'ю змушена просити то таке. Як це може хвилювати обмеженого совкового малороса?
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05.03.2025 05:46 Ответить
Хитрий жид. Як і Трамп. А, по-суті жалюгідна продажна злодюжна нікчема. Маємо те, що маємо...
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05.03.2025 08:12 Ответить
При всьому моєму, мʼяко кажучі, суперкритичному відношенні до Зеленського, але текст йому підготували класний! Зараз ця заява вже на користь Україні.
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05.03.2025 08:28 Ответить
Якщо порівняти тексти стефанчука англійською ( зрозуміло для кого) та зеленського українською по одній і тій же темі, то вимальовується цікава картина.
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05.03.2025 08:50 Ответить
В цьому меседжі жодних гарантій безпеки, зате чітка лінія "просто пєрєстать стрілять". Тобто "хло" перезарядиться і підтягне резерви- бо ми не будемо знищувати їх тили, а місяців за 3 все почнеться з новою силою. "ВАВА"- ти не виліковний дибіл?
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05.03.2025 08:50 Ответить
Друг пізнається в біді, герой-у битві, чесний у прямоті,
а продажний Юда у зраді!
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05.03.2025 09:02 Ответить
а воно вдягне нарешті костюма і буде виглядати як президент, чи й далі в светрі буде ходити?
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05.03.2025 09:14 Ответить
В середені цей малорос ненавидить все українське, і тому не маючи можливості це вразити на пряму він це робить приховано, тобто ганьбить Україну своїм зовнішнім видом і своїми
витівками на міжнародній арені.
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05.03.2025 12:09 Ответить
https://site.ua/yaroslav.ivashyn/trampizm-lend-liz-pda-sankciyi-dzavelini-i7n1r26 використовувати, дякувати Трампу 37 разів.

********

У разі невиконання Україною поставлених умов, усі питання закінчення війни вирішувати виключно з володимиром путіним.

Президент США Дональд Трамп (https://ukrreporter.com.ua/golovne/publikuyemo-novi-podrobytsi-pro-te-yak-kdb-zaverbuvalo-donalda-trampa.html позивний Краснов).
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05.03.2025 09:23 Ответить

Ми Українці наївно думали та сподівалися, що він вірний
слуга Українського народу. А він продажний юда виявився
замаскованим слугою Кремля.
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05.03.2025 09:24 Ответить
Це було очевидно з самого початку.
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05.03.2025 12:11 Ответить
Цей Зеленський жалюгідний продажний злодюжний брехливий мерзотник.
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05.03.2025 09:43 Ответить
Смотрю росийская ботоферма сегодня просто збесилась. Антисимитские висери видают вас с головой.
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05.03.2025 10:05 Ответить
Юда - Єхуда - "хвала Господу", "він вихваляє Господа") - біблійне чоловіче ім'я єврейського походження. найпершим носієм цього імені був четвертий син патріарха Якова, Юда.
Юда Іскаріот зрадив Христа, видавши його первосвященикам за 30 срібняків. Загадка його переходу від апостольства до зради - сюжет численних богословських та художніх творів.
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05.03.2025 12:45 Ответить
Трамп вважає, що Україна не зможе повернути окуповані території, бо на них йому глибоко начхати. І того що це не території США до якої він сам прагне злочинно приєднати чужі суверенні країни (Канада, Панама, Гренландія) І як виявилось що начхати на територіальну цілісність України і продажному Юде ЗЕбілу -капітулянту. Ну і що не хай так і вважають бо вони люті вороги України . Але судьба нашої
держави не в їх брудних руках а Українців і вони нікому і ніколи в житті не придадуть
навіть і метра своєї рідної Української землі
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05.03.2025 10:15 Ответить
Трамп ці території не пройобував, це не його проблема.
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05.03.2025 11:59 Ответить
Це все театр: наш ж...д грає в ньому роль борця за Україну і імітує протидію РФ і США. Насправді - в нього стратегічно розроблена роль, щоб заплутати бідний піпл.
Тільки пару чисел, і весь героїзм нашого - стане очевидним:
1. на 4-й рік війни на фронті знаходяться декілька сотень тисяч професіоналів-добровольців та декілька сотень тисяч дилетантів-цивілістів, впійманих на вулицях і кинутих в бій в якості фольксштурму.
2. водночас на 4-й рік війни у зовнішньому та ,перважно, внутрішньому тилу сидять 3-3,5 млн. резервістів + 1 млн. (екс)представників силових структур, які ж до того і присягу приносили країні в період 1984-2024 та 1991-2024 відповідно.

Зазначених цифр достатньо для характеристи: так не борються країни, які хочуть вижити. Ж...д і його команда з першого дня методично плавно зливає країну.
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05.03.2025 11:18 Ответить
ми вже кровью вихаркуємо нутрощі від твого "лідорства" яке нам забезпечили 73-відсотки "приколістів", причому ще не зрозуміло на який довгий час. А від "лідорства" Трампа треба чекати лише повну капітуляцію з втратою державності і не інакше
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05.03.2025 11:38 Ответить
Зельман хоче до мами і тата чим скоріше
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05.03.2025 14:30 Ответить
Того Трампа будуть скоро під руки водити як колись Брежнева !Той медалі собі вішав повні груди ,а цей кращий чим Джорж Вашінгтон ! Там немае з ким мати справу ,ГОсподи спаси Америку !
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05.03.2025 14:54 Ответить
Вспомнилась почему то Тимошенко Ю.В и слоган Вона Працюе...
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05.03.2025 15:43 Ответить
Трамп приніс "Карнегі стайль" в спілкування - лідери як собаки мають винюхувати один одному яйця, а для успішності перемовин ще й вилизувати. До Трампа політика була просто "брудною справою, тепер політика стала "огидним заняттям".
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05.03.2025 18:29 Ответить
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