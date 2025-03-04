Президент США использует метод кнута, чтобы донести свое мнение до Зеленского, - советник Трампа Миллер
Старший советник президента США Джейсон Миллер прокомментировал приостановление военной помощи Украине. Он заявил, что Дональд Трамп таким образом стремится повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Комментируя приостановление помощи Украине, Миллер заявил, что Трамп действует агрессивно в своих попытках заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на сделку, которая остановит войну.
"Иногда лидеры могут использовать метод кнута, иногда - пряника. В этом случае, я думаю, президент Трамп использует тяжелый аргумент, чтобы донести свое мнение до президента Зеленского", - отметил советник Трампа.
Такие действия президента США связаны с тем, что Трамп хочет прекратить убийства в Украине, пояснил Миллер.
"Президент Трамп - единственный человек, который говорит о прекращении убийств. Зеленский должен вернуться за стол переговоров. Он должен воспринимать это серьезно", - подчеркнул советник президента США.
Приостановление помощи США
Утром 4 марта стало известно, что Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру. Это решение может касаться не только оборудования на сумму 3,85 миллиарда долларов, которое было предусмотрено при предыдущей администрации Байдена. Приостановление также может касаться американского оборудования, которое США уже предоставили или продолжают предоставлять Украине.
Последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну ждут серьезные последствия. Даже при условии того, что европейские партнеры попытаются частично компенсировать нехватку.
Также решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить пробел, который образовался после прекращения помощи от США.
Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Но Европа готовит ответ.
Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.
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Ну то шо Трамп став КАТОМ України як і ***** Прутін -Кабаєв це вже зрозуміло. Точнійше підсобником головного ката.
точніше у його холуїв.
нічого не можуть зробити.
з нахрапу не вдалося? тепер сруть своїми ротами.
але ж про лаптєй мовчок.
Незнаю може в нього там в загашниках тисячі атомних бомб, він спалить всіх кацапив в одну мить, але сумнівно, скоріше він таки доб'є Україну.
Україні пропонували поступитися територіями, забути про НАТО і бідь-які гарантії безпеки, натомість рашці запропонували зняти санкції і подарувати території України, щоб рашка змогла за 2-3 роки знову напасти на Україну!
Что у них начали курить?
До воюючої третій рік України проти вдесятеро сильнішого ворога - так, можуть.
Проти агресора за міжнародним правом рашки - обісреться дрібним бісером, світовий жандарм.
Зато хйлу підставляє жЁппу. Свою і дискжокеєву.
замість того, щоб закритися за закритими дверима і за пару годин все пояснити , треба приглашати сотні камер і робити це при камерах?
Двічі імпічнутий гарант, мля.