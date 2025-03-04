РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11781 посетитель онлайн
Новости помощь Украине от США Трамп приостановил помощь Украине
3 972 60

Президент США использует метод кнута, чтобы донести свое мнение до Зеленского, - советник Трампа Миллер

Спор между президентом Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме, 28 февраля 2025 года

Старший советник президента США Джейсон Миллер прокомментировал приостановление военной помощи Украине. Он заявил, что Дональд Трамп таким образом стремится повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Комментируя приостановление помощи Украине, Миллер заявил, что Трамп действует агрессивно в своих попытках заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на сделку, которая остановит войну.

"Иногда лидеры могут использовать метод кнута, иногда - пряника. В этом случае, я думаю, президент Трамп использует тяжелый аргумент, чтобы донести свое мнение до президента Зеленского", - отметил советник Трампа.

Такие действия президента США связаны с тем, что Трамп хочет прекратить убийства в Украине, пояснил Миллер.

"Президент Трамп - единственный человек, который говорит о прекращении убийств. Зеленский должен вернуться за стол переговоров. Он должен воспринимать это серьезно", - подчеркнул советник президента США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп приостановил помощь Украине из-за заявления Зеленского о продолжительности войны, - WSJ

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру. Это решение может касаться не только оборудования на сумму 3,85 миллиарда долларов, которое было предусмотрено при предыдущей администрации Байдена. Приостановление также может касаться американского оборудования, которое США уже предоставили или продолжают предоставлять Украине.

Также читайте: Приостановление помощи от США приведет к "большему количеству Бахмутов", - The Economist

Последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну ждут серьезные последствия. Даже при условии того, что европейские партнеры попытаются частично компенсировать нехватку.

Также решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить пробел, который образовался после прекращения помощи от США.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Но Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

Читайте также: Правительство Венгрии поддерживает решение США приостановить военную помощь Украине

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) США (26489) Трамп Дональд (5128)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
А до ПУТІНА метод батога не хоче застосувати? ССИКОТНО?!
показать весь комментарий
04.03.2025 16:45
+18
А хто вбиває людей в Україні цей Міллер не розповів?
показать весь комментарий
04.03.2025 16:45
+17
Думку? РИжа бикота і шантажист з рекитиром.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Думку? РИжа бикота і шантажист з рекитиром.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:44 Ответить
Ну, то таке... "Crips" + "Bloods"
показать весь комментарий
04.03.2025 16:50 Ответить
есть восточная мудрость приписывают китайцам или японцам.... "Ты рассказал один раз --я поверил тебе.. Ты повторил свой рассказ дважды-я начал сомневаться.... Но когда я услышал твой рассказ в третий раз--Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ БОЛЬШЕ..." Сколько раз по три раза---за сутки Тампон и его шашки тявкают на тему Украину угроз шантажа советы Зеленскому Украине? звездят по Договор о ископаемых??? вот --вот...
показать весь комментарий
04.03.2025 17:10 Ответить
А хто вбиває людей в Україні цей Міллер не розповів?
показать весь комментарий
04.03.2025 16:45 Ответить
Трамп хоче ... Там нам ***** на його бажання
показать весь комментарий
04.03.2025 16:54 Ответить
Він мав на увазі, що проти вбивства росіян в Україні.
показать весь комментарий
04.03.2025 17:25 Ответить
А до ПУТІНА метод батога не хоче застосувати? ССИКОТНО?!
показать весь комментарий
04.03.2025 16:45 Ответить
у Путіна є ядерна зброя. а терористи, які мають ядерну зброю , можуть все робити у світі при трампі.
показать весь комментарий
04.03.2025 17:29 Ответить
Проти батога, метод цсянної ганчірки - краще і дієвіший, проти пряника не має дієвих методів....
показать весь комментарий
04.03.2025 16:45 Ответить
дик, ху@ло те саме скаже... що він теж метод батога використовує по відношенню до України... миротварці, мля...
показать весь комментарий
04.03.2025 16:46 Ответить
руда, обіссяна собака діє по вказівці свого господаря -ху#ла,от і все.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:46 Ответить
Через знищення Украіни хоче вплинути на Зелю - кацапи вже моляться на Трампа
показать весь комментарий
04.03.2025 16:46 Ответить
Бубачку треба випороть на конюшні
показать весь комментарий
04.03.2025 16:47 Ответить
В дупу собі нехай засуне той батіг, підар старий. Очікує ***** напрягати і на Україні відіграється. Сволота сциклива. Нікчема.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:47 Ответить
БАТОГА? Може расейську розгу?
Ну то шо Трамп став КАТОМ України як і ***** Прутін -Кабаєв це вже зрозуміло. Точнійше підсобником головного ката.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:47 Ответить
стратегічний союзник....
показать весь комментарий
04.03.2025 16:48 Ответить
Единственное что хочет Трамп, это публично унижать Зеленского чтобы подорвать поддержку Украины.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:49 Ответить
Никаких договоров он не подпишет. Так называемы договора, это поводок на котором удерживают Зеленского и Украину но только для того чтобы - унижать, унижать и ещё раз унижать.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:51 Ответить
В уявленні рудого метод "батога і пряника" працює наступним чином: Україні - батога, росії - пряника!!! І дивись не переплутай Кутузов...
показать весь комментарий
04.03.2025 16:49 Ответить
А в раші чому б вбивства не припинити? Там же твої «молочні» брати гинуть, трампоне! Як не припудрюй свій горбатий ніс, все одно ти став огидний навіть своїм виборцям. Світові стало легше від того, що позиція агента Краснова повністю прояснилась і він знає з ким має діло. Тому не варт кряхтіти і так невдало шифруватись. Ключ від шифру в руках нашого ГРу!
показать весь комментарий
04.03.2025 16:49 Ответить
Поки що Трамп не передає свинособакам Джавеліни,і на тому дякую
показать весь комментарий
04.03.2025 16:51 Ответить
Публічна порка Зе. Чудово.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:53 Ответить
щось у рудого чубчіка, вже якась істерика.
точніше у його холуїв.
нічого не можуть зробити.
з нахрапу не вдалося? тепер сруть своїми ротами.
але ж про лаптєй мовчок.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:54 Ответить
Просто нема слів. Просто стервятники. Vultures!
показать весь комментарий
04.03.2025 16:54 Ответить
Предательство у пиндосов в крови
показать весь комментарий
04.03.2025 16:54 Ответить
Жертва "гвалтування",що сподівалась на "великого дядю", що прийде й допоможе їй,дочекалась-"дядя" прийшов,заломив жертві руку,копнув ногою й мовив "Не смикайся,я наступний"!
показать весь комментарий
04.03.2025 16:55 Ответить
скільки ботні , жаххх
показать весь комментарий
04.03.2025 16:56 Ответить
мразі: і радник і рудий підар...
показать весь комментарий
04.03.2025 16:56 Ответить
Картинку глупого Осла перед глазами которого привязали морковку видели все - Сегодня это образ Украины который создаёт для нас Трамп.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:56 Ответить
Батога проти жертви агресії? Це називається співучасть в агресії. Хтось притомний в США знайдеться, щоб це донести до ( я навіть не знаю як тих андрофагів в Білому домі назвати)
показать весь комментарий
04.03.2025 16:56 Ответить
Зеленський не хоче перемир'я яке більше вигідне Україні, хоче просрати ще більше ніж просрав? Він точно в адекваті? Він з своїми солдатами розмовляв?
Незнаю може в нього там в загашниках тисячі атомних бомб, він спалить всіх кацапив в одну мить, але сумнівно, скоріше він таки доб'є Україну.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:57 Ответить
Ну какой маньяк не мечтает о беззащитной жертве? Рашка это страна Маньяк. Мало для украинцев красного террора и голодомора? Эту мразину нужно всегда держать на прицеле и стрелять на поражение как только она начинает ворушится.
показать весь комментарий
04.03.2025 17:00 Ответить
Хто і де пропонував Україні вигідне переми'я?? Що ти брешеш, ботяро?
Україні пропонували поступитися територіями, забути про НАТО і бідь-які гарантії безпеки, натомість рашці запропонували зняти санкції і подарувати території України, щоб рашка змогла за 2-3 роки знову напасти на Україну!
показать весь комментарий
04.03.2025 18:29 Ответить
Хай п"є дональд трампон мочу меланії. У нього батіг маленький.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:57 Ответить
Так пусть скажет какую он угоду предложил , что Зеленский отказал и он так обиделся ?
показать весь комментарий
04.03.2025 16:58 Ответить
"Іноді лідери можуть використовувати метод батога, іноді - пряника. У цьому випадку, я думаю, президент Трамп використовує важкий аргумент, щоб донести свою думку до президента Зеленського", "зепоцріот" ,ідучи на конфлікт , знав наперед думку "трамбона" і добре знав , що цей конфлікт з "трамбоном" має призупинити допомогу Україні.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:59 Ответить
Значит жертвы серийных убийц сами виноваты что их убили?
показать весь комментарий
04.03.2025 17:01 Ответить
мова не іде про жертви, а скоріш всього про "антиукраїнський підряд" створений і проплачений куйлом і завуальований під "скандал" американо- українськими виконавцями ...
показать весь комментарий
04.03.2025 17:05 Ответить
А до ***** рудий чорт використовує пряник?
показать весь комментарий
04.03.2025 17:00 Ответить
Коли візьме батіг, хай не забути натягнути панчохи, руде опудало.
показать весь комментарий
04.03.2025 17:07 Ответить
які думки може прагнути доносити людина, що почала свій президентський(!) срок з перейменування Мексиканської затоки
показать весь комментарий
04.03.2025 17:07 Ответить
Так зєля любить БДСМ ,а Донні ,виявляється .ще той збоченець ,напевно його цьому навчила його коханка порноакторка Стормі Деніелс,а може ще й Скумбрія приєднається тай буде груповуха
показать весь комментарий
04.03.2025 17:09 Ответить
Чому президент не вимагає в США виконати Будапештський договір,а якщо цей договір не виконується,який смисл підписувати новий.
показать весь комментарий
04.03.2025 17:15 Ответить
А разве Украина воюет с США, а не с россией?
Что у них начали курить?
показать весь комментарий
04.03.2025 17:17 Ответить
Метод батога застосовують до тих, до кого можуть.
До воюючої третій рік України проти вдесятеро сильнішого ворога - так, можуть.
Проти агресора за міжнародним правом рашки - обісреться дрібним бісером, світовий жандарм.
показать весь комментарий
04.03.2025 17:21 Ответить
>> Президент США використовує метод батога, щоб донести свою думку до Зеленського...

Зато хйлу підставляє жЁппу. Свою і дискжокеєву.
показать весь комментарий
04.03.2025 17:24 Ответить
а страдати буде український народ , а не Зеленський
показать весь комментарий
04.03.2025 17:26 Ответить
а зустрітися в кабінеті і все спокійно об'яснити ,аргументовано , не варіант?

замість того, щоб закритися за закритими дверима і за пару годин все пояснити , треба приглашати сотні камер і робити це при камерах?
показать весь комментарий
04.03.2025 17:27 Ответить
це вони, типу, нас намагаються виховати? це ті люди котрі верещать і ставлять провину тільки українському президенту, що в Україні загинуло багато людей, ці люди зупинили допомогу, щоб що? щоб ми здалися бо без їхньої допомоги рашка нас знищить? це таке виховання на їх думку? на руках Трампа наша кров, наші смерті... я так хочу дожити до нашої перемоги, а ще більше хочу справедливості!!!!! а світ здається забув значення цього слова...
показать весь комментарий
04.03.2025 17:29 Ответить
Ти, падло, про народ України думай, а не про дрібну помсту за імпічмент.
Двічі імпічнутий гарант, мля.
показать весь комментарий
04.03.2025 17:31 Ответить
Трамп убийца украинцев.
показать весь комментарий
04.03.2025 17:34 Ответить
Спитайте у цього дибіла який метод для України використовує пу. Точно не пряника. Так це пу навчив трампа як треба з Україною? Тепер чекаємо від радника трампа "нравится не нравится терпи моя красавица". Зе і 95 квартал, ваш вихід. Ви майстри тролінгу. Змусьте цього покидька вибачатись. Унікальна можливість. Не підведіть
показать весь комментарий
04.03.2025 18:00 Ответить
Ничего, нам нужно только потерпеть, скоро американцы кнутом будут пороть этого рыжего дебилоида, вместе с его женой маском.
показать весь комментарий
04.03.2025 18:08 Ответить
Що хоче ця руда мавпа вже всім зрозуміло, питання тільки в тому чи знайде в собі волю "демократичний Світ" (звісно, якщо він насправді існує), щоб їй протистояти. Сподіваюсь, що так, бо мова вже йде не просто про Україну, а про майбутнє людства вцілому.
показать весь комментарий
04.03.2025 18:32 Ответить
f... trump
показать весь комментарий
04.03.2025 18:32 Ответить
це був метод бумерангу, який уже повертається трампутам у лобешник
показать весь комментарий
04.03.2025 18:40 Ответить
****. Чим займається наше МЗС. Сибіга досить дрочити, починай працювати - ознайом через Вашінгтон пост і всі американські ЗМІ цю трампівську наволоч з Будапештським меморандумом.
показать весь комментарий
04.03.2025 18:47 Ответить
А до росії він не хоче таким методом доносити думки? Чи в той бік думки інші?
показать весь комментарий
04.03.2025 19:51 Ответить
 
 