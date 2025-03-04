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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Правительство Венгрии поддерживает решение США приостановить военную помощь Украине

Венгрия о приостановлении помощи США Украине

Правительство Венгрии поддерживает решение США о приостановлении военной помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Так, представитель правительства Венгрии сказал, что позиция Будапешта совпадает с мнением администрации Трампа.

"Вместо продолжения поставок оружия и войны необходимо как можно быстрее прекратить огонь и начать мирные переговоры", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за позиции Венгрии ЕС приостановил план военной помощи Украине на 20 млрд евро, - Politico

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

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В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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Автор: 

Венгрия (1935) помощь (7773) США (26489) Трамп Дональд (5128)


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Топ комментарии
+13
У кого б були сумніви!
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04.03.2025 15:09
+12
Та ще пак! ***** дроче та кінчає. ***** ж скоро транш зашле на карточку.
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04.03.2025 15:09
+10
Та пропадіть ви пропадом,підари.
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04.03.2025 15:09
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Та ще пак! ***** дроче та кінчає. ***** ж скоро транш зашле на карточку.
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04.03.2025 15:09 Ответить
- Акела промахнулся!, кричал шакал, Волк промахнулся! і ми уйдем на север...
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04.03.2025 16:07 Ответить
Все они дети дьявола продав ему душу за пару золотых
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04.03.2025 16:33 Ответить
Воно просто марить Закарпаттям...
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04.03.2025 17:31 Ответить
У кого б були сумніви!
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04.03.2025 15:09 Ответить
****** як завжди підгавкують
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04.03.2025 15:09 Ответить
Та пропадіть ви пропадом,підари.
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04.03.2025 15:09 Ответить
****** розговорилися не на жарт...
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04.03.2025 15:10 Ответить
он французи вже говорять шо це вутка випущена рудим шоб подивитись на реакцію американців ,рішення ще не було

Шмигаль це підтверджує
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04.03.2025 15:11 Ответить
Угу.
«Звіти з кордону підверджують припинення допомоги».
Туск.
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04.03.2025 15:15 Ответить
туск панікор
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04.03.2025 15:18 Ответить
Шакали
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04.03.2025 15:11 Ответить
Жаба мадярська заглотнула на повну.
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04.03.2025 15:11 Ответить
Коли поліція та СБУ проведуть рейд по Закарпатью та депортуют МУДЬЯр з паспортом вЯлікай МУДЬЯрії з позбавленням громадянства України? МУДЬЯрія в відкриту як і США встали на бік Парашной *********.
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04.03.2025 15:11 Ответить
В Українській конституції єдине громадянство ніхто ще не відмінив. Отже нехай визначаються хто вони українці чи угорці та відмовляються від одного з паспортів. А далі у випадку отримання статусу іноземця вмикатиметься 90-денний лічильник перебування в країні, а щоб його подовжити нехай спробують отримати дозвіл на проживання (а ні, то примусова депортація з забороною повернення років так на п'ять).
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04.03.2025 16:10 Ответить
Вони визначились коли свідомо та НЕЗАКОНО взяли другий паспорт вЯликАй смердящей на всю Європу МУДЬЯрії.
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04.03.2025 16:19 Ответить
ідіоти
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04.03.2025 15:12 Ответить
🤯У США студентів «закриватимуть» в тюрму за протести (!) - заявив Трамп, який аж ні разу не диктатор
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04.03.2025 15:13 Ответить
Може хоч зараз транзит нафтоньки до уйопщини теж призупиниться, паралельно? Хоча що це я, зегниди і щоб без бізнесу на крові...й
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04.03.2025 15:14 Ответить
Чому наш уряд не підтримує зупинку нафти до Угорщини?
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04.03.2025 15:14 Ответить
відкати отриують шмигаль, єрмак, зеленський.
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04.03.2025 15:17 Ответить
В Європі нема гірше народа, ніж мудяри.
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04.03.2025 15:14 Ответить
"****** всіх країн єднайтесь!"
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04.03.2025 15:16 Ответить
Як же воно встигає бути холуєм двох хазяїв!
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04.03.2025 15:17 Ответить
Цей ****** навіть не спльовує, все від рудого ковтає...
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04.03.2025 15:18 Ответить
А руда псина-від ху#ла.
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04.03.2025 15:20 Ответить
мудаки
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04.03.2025 15:19 Ответить
Ждемо заяву від пана Фіцо
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04.03.2025 15:21 Ответить
Ах ты ж ****. Кто то знает хорошую колдунью, ведьму ? Хочу на него порчу заказать. Ну или что бы хотя бы мухоморами порос.
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04.03.2025 15:27 Ответить
51-й штат...
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04.03.2025 15:31 Ответить
Ха, так скоро буде венгєска народна рєспубліка і буде янош кадар
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04.03.2025 15:32 Ответить
угорськи свинособаки..
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04.03.2025 15:34 Ответить
Угорщина все антиукраїнське підтримує!
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04.03.2025 15:42 Ответить
Тоді навіщо Угорщині НАТО? Адже військова підтримка це зло, за версією орбана?
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04.03.2025 15:45 Ответить
Ласковое дитя - двум папкам сосет.
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04.03.2025 15:45 Ответить
А не став вже час перекрити цим ворогам нафтопровід Дружба.
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04.03.2025 15:46 Ответить
Ось так новина!
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04.03.2025 15:48 Ответить
Перекрийте вже цьому падлу нафтопровід. Це якийсь сюрр, воно нам гадить а ми на ньго і на ***** працюємо
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04.03.2025 15:50 Ответить
Тим більше нема зброї- немає можливості захищати нафтопровід. Хай з ****** їде на переговори щоб не бомбив Україну
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04.03.2025 15:52 Ответить
Мадяри не сповна розуму кому тільки не прислужували і австрії і німцям і совєтам а зараз як плазуни і путаніну лизнуть і у трампа соснуть
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04.03.2025 15:58 Ответить
Був би зараз на чолі США Рейган, чи навіть Ніксон, проросійських ані Орбана, ані Фіцо вже б не було при владі (а можливо, і взагалі на білому світі)...
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04.03.2025 16:03 Ответить
БОЖЕ ЯКЕ КОНЧЕНЕ БИДЛО ВІН ЩО ДУМАЕ ЩО ВІН ВІЧНИЙ !!! ОРБАН ПІДЕР КОНЧЕНИЙ !
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04.03.2025 16:09 Ответить
А що їм ще робити. Вони разом з США зараз керуються з одного кремлівського штабу.
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04.03.2025 16:10 Ответить
США може і керується, а нього просто використують як туалетний папір, а потім викинуть. Один сморід залишиться
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04.03.2025 16:33 Ответить
ВЖЕ ПОРА НАДАТИ СЛОВО БУДАНОВУ !!!!
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04.03.2025 16:11 Ответить
Уряд підлабузників підтримав....!!!
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04.03.2025 16:14 Ответить
Шавка ху...ла щось варнякає, напевно він йому ще платить, хоча окрім особистої ганьби нічого не представляє, я не говорю про нас, тут все ясно, але і Євросоюз вже не знає як від цього опущеного позбавитися
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04.03.2025 16:29 Ответить
 
 