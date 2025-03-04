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Новости Спор Трампа и Зеленского
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Сенаторы-республиканцы надеются на нормализацию отношений Трампа и Зеленского, - The Hill

Сенаторы-республиканцы надеются на нормализацию отношений Трампа и Зеленского

Ряд сенаторов от Республиканской партии выразили надежду, что переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возобновятся, поскольку дальнейшая поддержка Украины со стороны США имеет решающее значение для достижения успеха на переговорах с Россией.

Об этом пишет The Hill, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ухудшение ситуации на этой встрече (Трампа и Зеленского. - Ред.) было очень досадным, учитывая ставки. Нет никаких сомнений, что Путин является агрессором в Украине и совершил жестокое, неспровоцированное нападение", - сказала председатель Комитета по ассигнованиям Сената Сьюзен Коллинз.

Она добавила, что "надеется, что мы сможем прийти к справедливому и прочному миру для Украины, но мы не можем забывать, кто начал эту войну".

"Я просто надеюсь, что они (Украина и США. - Ред.) смогут вернуть все на правильный путь и что все удвоят свои усилия. Это историческая возможность, потенциально историческая сделка", - сказал лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун.

Республиканец сказал, что "прошлая неделя была упущенной возможностью".

"Но я думаю, что если люди работают добросовестно, я думаю, что мы сможем вернуть все", - сказал Тун.

Читайте также: США продолжают предоставлять Украине разведданные несмотря на остановку военной помощи, - CNN

В свою очередь, сенатор-республиканец Джим Джастис отметил, что пятничная встреча в Белом доме была "мягко говоря, разочарованием", при этом он обвинил Владимира Зеленского в том, что он не проявил достаточно уважения к Дональду Трампу в Овальном кабинете.

"Я надеюсь и молюсь, что мы сможем это решить",- говорит Джастис.

В то же время сенатор Лиза Мурковски раскритиковала пренебрежительное отношение Трампа к Зеленскому.

"Эта неделя началась с того, что чиновники администрации отказались признать, что Россия начала войну в Украине. Заканчивается напряженным, шокирующим разговором в Овальном кабинете и шепотом из Белого дома, что они могут попытаться прекратить любую поддержку Украины США. Я знаю, что внешняя политика не для слабонервных, но сейчас меня тошнит, поскольку администрация, кажется, отходит от наших союзников и принимает Путина, который является угрозой для демократии и ценностей США во всем мире", - написала она в соцсети Х.

Читайте также: Трамп приостановил помощь Украине из-за заявления Зеленского о продолжительности войны, - WSJ

Спор Трампа и Зеленского

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

Читайте также: Зеленский не намерен извиняться перед Трампом, но готов подписать соглашение об ископаемых, - ВВС

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) США (26489) Трамп Дональд (5128)


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Топ комментарии
+8
Серед знайомих всі розмови про 47 Президента США розпочинаються словами : "Що там ще начудив отой придурок?"
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04.03.2025 18:18
+7
ОРАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ В ИЗБУШКЕ ГДЕ ТО В ВАШИНГТОНЕ...
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04.03.2025 18:21
+7
Немає ніякого президента Трампа-є агент КДБ-ФСБ, Краснов який чітко виконує завдання Центру. І навіть якби Зеленський йому черевики цілував, результат був би однаковий. Тільки дурні цього не розуміють.
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04.03.2025 18:22
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Правила форума Совет форумчан
А весь світ сподівається на імпічмент російського агента
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04.03.2025 18:13 Ответить
"Весь світ" це хто саме?
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04.03.2025 18:16 Ответить
Ну ти з Росією хіба ні і такі ********,як Орбан,Фіцо
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04.03.2025 18:18 Ответить
Зрозуміло. Адекватної відповіді, як завжди, нема.
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04.03.2025 18:20 Ответить
А яку ти хочеш почути відповідь? Що не зрозуміло? Що руда потвора агент КГБ? І таким місце серед Януковичів і Асадів?
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04.03.2025 18:24 Ответить
ОРАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ В ИЗБУШКЕ ГДЕ ТО В ВАШИНГТОНЕ...
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04.03.2025 18:21 Ответить
Серед знайомих всі розмови про 47 Президента США розпочинаються словами : "Що там ще начудив отой придурок?"
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04.03.2025 18:18 Ответить
це в якій країні рожевих поні ви живете?
війни не буде, доллар по 40 не буде, будемо пити каву в Ялті, будемо їсти скумбрію по 8 грн. , сеньойр - голодомор, Україні - .опноактриса, коаліція зе і ригів це теж 47й призидент?
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04.03.2025 18:20 Ответить
Звісно. Тєлємарахвон робить свою справу. Завтра риторика в ЗМІ зміниться і всі знайомі будуть говорити зовсім протилежне.
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04.03.2025 18:23 Ответить
Свідки зелної месії ніяк до тями прийти не можуть?
Все! здулась твоя месія!
На сайті ВР-слізне звернення до найвеличнішого Дональда Трампа.
Шмигаль соплі жує, бо ж америка, Трамп і все решта.
Зеленський собі щось там муркоче...
Та отямся вже! Шоу закінчилось, приходь до тями!
От захотів сцанич фотку з овального кабінету - має! Хотів він відосік, який він крутий чувак, як він та цілого Трампа, та одним тим, що на піаніно клафіші натискає. .. є, знято. Ну і цьомки-обнімашки з Макроном, Чальзом, Стармером і всіма решта також є. Що ще тобі треба? мало?
Все! парєнь шьол к спєху, парєнь його досягнув. А тепер буде похмілля, дурню! Тяжке, смердюче і непередбачуване. І в першу чергу, для тебе, ну і для нас всіх...
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04.03.2025 18:46 Ответить
Його під імпічмент відправлять якщо він економічну ситуацію всередині країни не виправить. І так, через два роки вибори в Конгресс, і якщо не буде змін на краще респи пролітають як фанера.
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04.03.2025 18:26 Ответить
Що б іпічмент відбувся необхідно що б демократи мали більшість в конгресі , це може статись через два роки.
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04.03.2025 18:31 Ответить
Запийте холодною водою!
Саме так і буде🤔
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04.03.2025 18:14 Ответить
Яка важка робота - сподіватися.
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04.03.2025 18:16 Ответить
****!!!!! посварилися два казла!!!!!!!!!!!!!!
до чого тут міжнародні стосунки??????
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04.03.2025 18:16 Ответить
Будьте політкоректними)) називайте їх муфлонами)
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04.03.2025 18:25 Ответить
я теж так думаю, нафіга та демократія, все одно кругом "адні казли", "вибари, вибари - кандідати під@ри". От на расєє "єсть всємогущій царь" - і без проблем відбувається і мобілізація, і війна йде. Скоро ***** всіх демократів світу нагне. Навіть демократичнообраний президент США вже заздрить путіну і його можливостям, пробує наслідувати в своїй політиці
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04.03.2025 18:30 Ответить
Вони сподіваються. Ми теж. Бо Україна втратить багато життів, і територій. Але Зеленскому пох. Воно вибачатись не збирається. Бо не тямить, що сталось, і до чого призведе. Або тямить, але такий план. Оманський.
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04.03.2025 18:18 Ответить
Если в 2022 году демократы не испугались наезда Кремля то война бы уже давно закончилась и проблемы Штатов нас бы так сильно не касались.
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04.03.2025 18:19 Ответить
А чого ми беремо лише 2022
Якби охлос України не зробив помилку 2019 (що тотожна помилці США 2024) то ескалації і не було б
А війна, жертва ти зомбофону, у нас ще з 2014 року
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04.03.2025 18:23 Ответить
У кожного своє розуміння успіху...
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04.03.2025 18:19 Ответить
Що так сильно відчувається падіння авторитету США в світі.... ? Адже авторитет не зовсім, щось не матеріальне.... авторитет це і гроші, як результат....
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04.03.2025 18:22 Ответить
Немає ніякого президента Трампа-є агент КДБ-ФСБ, Краснов який чітко виконує завдання Центру. І навіть якби Зеленський йому черевики цілував, результат був би однаковий. Тільки дурні цього не розуміють.
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04.03.2025 18:22 Ответить
Пропонуєш розірвати дипломатичні відносини з Америкою?
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04.03.2025 18:25 Ответить
Так. Американського посла оголосити персоною нон-грата і ввести проти США і особисто проти Трампа і Венса жорсткі санкції. Можна, навіть, засудити заочно років на 15.
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04.03.2025 18:28 Ответить
Вже було проти обох Байденів.
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04.03.2025 18:42 Ответить
Тоді нічим так і не закінчилось. Цього разу треба до кінця довести.
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04.03.2025 18:45 Ответить
Тобто наступного разу Зе приїде з наручниками...
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04.03.2025 18:48 Ответить
Цілком можливо.
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04.03.2025 18:56 Ответить
А за чиїм завданням агент Краснов минулого разу запровадив проти рашки купу санкцій та зупинив північний потік? чи тоді він ще не був агентом?
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04.03.2025 18:26 Ответить
Це шизофренік,їх тут багато,всі коментарі як під копірку.
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04.03.2025 18:35 Ответить
за завданням штатівських корпорацій, зокрема, ВПК, які фінансово підтримували Республіканську партію на чолі з моральними авторитетами партії Джоном Маккейном і Мітчем Макконнеллом, які також вимагали санкцій. Це тільки зараз ця партія перетворилась в банду одного гангстера, а тоді вона була ще партією.
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04.03.2025 18:40 Ответить
А тепер корпорацій вже нема? Нікому ставити завдання Трампу?
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04.03.2025 18:44 Ответить
Так поки що санкцій з каспів він не знімає. Чи в твоїй методичці інші букви?
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04.03.2025 18:46 Ответить
А чому не знімає? Він же агент КДБ і болт клав на всі корпорації. Щось у тебе не сходиться...
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04.03.2025 18:50 Ответить
не сходиться в тебе твоє ІQ. Підозрюю, що ти вважаєш його максимальним. А ніт, мінімальне
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04.03.2025 19:06 Ответить
Саме так. По IQ ти на 78-му місці з 127-и. На останньому в Європі.
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04.03.2025 19:23 Ответить
обговорювалося твоє ІQ, яке нездатне зрозуміти, чому Трамп санкцій не знімає.
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04.03.2025 19:47 Ответить
Авжеж. Агент КДБ шкодить тим, чиїм агентом він є. Якийсь неправильний агент. На ворога працює.
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04.03.2025 20:10 Ответить
А які підстави у цих однопартійців створювача хаосу сподіватися на його прихід до тями?
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04.03.2025 18:22 Ответить
І все так же 95% республіканців продовжують привселюдно робити Трампу мі**ет. Нічого, ось митні війни Донні прочистять мізки їх виборція різким зростанням цін, а то і втратою роботи, і відразу настане жорстке виборче похмілля.
Правда до цього ще не скоро, і нам від того уже буде ні жарко, ні холодно.
А така партія була.....а перетворюється на партію з культом особи, як в КНДР.
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04.03.2025 18:23 Ответить
Головне вірити ,а поки що навіть оптиміст Пономарь пише наступне

"всі ті хто чекає , що через Україну у Трампа впаде рейтинг.І тд. І тд.
Друзі, це все маячня, хайп.
Це пишуть люди, які далекі від американської кухні.
Вами граються, вашими почуттями, емоціями грають.
Вам дарують і вселяють хибну надію. Трамп має високий рейтинг.
З холодильником нічого не станеться. Імпічмент неможливий ніяк."
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04.03.2025 18:26 Ответить
Через Україні в Трампа дійсно не впаде рейтинг - пересічному американцю начхати на увесь навколишній світ.
А от наслідки його політики, в т.ч. митної, що вдарять по гаманцю цього пересічного американця, вдарять по рейтингах добряче. І в першу чергу не по рейтингах Трампа - по рейтингах республіканців, що будуть балотуватись в Конгрес.
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04.03.2025 18:30 Ответить
Чи був потрібний той непідготовлений провальний візит Зеленського до США ? хто відповість може Єрмак ? на жаль як завжди від необдуманих дій постаждають Україна і її народ.
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04.03.2025 18:25 Ответить
А може й обдуманий.
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04.03.2025 18:26 Ответить
Ну так трапляється коли у країні диктатура одного завгоспа
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04.03.2025 18:27 Ответить
Якщо мені потрібно домовитися із бандитом,щоб він не вбивав моїх друзів,я не буду його ображати перед угодою,навпаки потрібно пускати йому пил у очі,що він крутий перець,та сподіватися на позитивний результат,але якщо почати ображати то результат буде протилежний, запам'ятайте тупорила бидляча худоба,слова у цьому світі не варті нічого,і всі ваші дегенеративні висери у бік наймогутнішої держави світу та її Президента,підкреслює лише вашу безпросвітню тупорилість,а висери на кшталт агент красновце взагалі шизофренія.
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04.03.2025 18:26 Ответить
До того ж всі знають що таке ций трамп. Але при цьому, якщо ти залежиш від США на 50%, а на інші 50% - від ЄС. То треба в дипломатію
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04.03.2025 18:28 Ответить
Можливо буде покращення стосунків, але ,,осадок" залишиться. Мене тепер нудить від Америки, її псевдоцінностей, безпринципних та продажних політиків. Їхній президент, це рівень кім чен ина, чи гурбангули бердимухамедова. І ще повчають весь світ ю як треба жити. Чмошники.
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04.03.2025 18:30 Ответить
сенатор Ліза Мурковскі - єдина з цих трьох сенаторів, яка розуміється на проблемі касапо-української війни та відносин в трикутнику Зе-Хуйло-Краснов
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04.03.2025 18:34 Ответить
новий під VPN трампіст появився Комік Прикольний, Реєстрація: 03.02.2025, активний...
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04.03.2025 18:44 Ответить
Не поспішай. Зміниться риторика на тєлємарахвоні і ти станеш трампістом.
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04.03.2025 18:51 Ответить
видно, що ти новенький, зелений, безграмотний
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04.03.2025 19:08 Ответить
Хочеш сказати, що твоя твердолоба упоротість не лікується? Судячи з твоїх повністю відірваних від реальності опусів, так воно і є.
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04.03.2025 19:26 Ответить
Твої вологі мрії мені ***** не потрібні; ше не вистачало, що ти придумував, що я скажу в майбутньому часі.
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04.03.2025 19:46 Ответить
Істериш? Це добре.
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04.03.2025 20:08 Ответить
 
 