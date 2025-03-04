Сенаторы-республиканцы надеются на нормализацию отношений Трампа и Зеленского, - The Hill

Ряд сенаторов от Республиканской партии выразили надежду, что переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возобновятся, поскольку дальнейшая поддержка Украины со стороны США имеет решающее значение для достижения успеха на переговорах с Россией.

Об этом пишет The Hill, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ухудшение ситуации на этой встрече (Трампа и Зеленского. - Ред.) было очень досадным, учитывая ставки. Нет никаких сомнений, что Путин является агрессором в Украине и совершил жестокое, неспровоцированное нападение", - сказала председатель Комитета по ассигнованиям Сената Сьюзен Коллинз.

Она добавила, что "надеется, что мы сможем прийти к справедливому и прочному миру для Украины, но мы не можем забывать, кто начал эту войну".

"Я просто надеюсь, что они (Украина и США. - Ред.) смогут вернуть все на правильный путь и что все удвоят свои усилия. Это историческая возможность, потенциально историческая сделка", - сказал лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун.

Республиканец сказал, что "прошлая неделя была упущенной возможностью".

"Но я думаю, что если люди работают добросовестно, я думаю, что мы сможем вернуть все", - сказал Тун.

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В свою очередь, сенатор-республиканец Джим Джастис отметил, что пятничная встреча в Белом доме была "мягко говоря, разочарованием", при этом он обвинил Владимира Зеленского в том, что он не проявил достаточно уважения к Дональду Трампу в Овальном кабинете.

"Я надеюсь и молюсь, что мы сможем это решить",- говорит Джастис.

В то же время сенатор Лиза Мурковски раскритиковала пренебрежительное отношение Трампа к Зеленскому.

"Эта неделя началась с того, что чиновники администрации отказались признать, что Россия начала войну в Украине. Заканчивается напряженным, шокирующим разговором в Овальном кабинете и шепотом из Белого дома, что они могут попытаться прекратить любую поддержку Украины США. Я знаю, что внешняя политика не для слабонервных, но сейчас меня тошнит, поскольку администрация, кажется, отходит от наших союзников и принимает Путина, который является угрозой для демократии и ценностей США во всем мире", - написала она в соцсети Х.

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Спор Трампа и Зеленского

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

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