Сенаторы-республиканцы надеются на нормализацию отношений Трампа и Зеленского, - The Hill
Ряд сенаторов от Республиканской партии выразили надежду, что переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возобновятся, поскольку дальнейшая поддержка Украины со стороны США имеет решающее значение для достижения успеха на переговорах с Россией.
Об этом пишет The Hill, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ухудшение ситуации на этой встрече (Трампа и Зеленского. - Ред.) было очень досадным, учитывая ставки. Нет никаких сомнений, что Путин является агрессором в Украине и совершил жестокое, неспровоцированное нападение", - сказала председатель Комитета по ассигнованиям Сената Сьюзен Коллинз.
Она добавила, что "надеется, что мы сможем прийти к справедливому и прочному миру для Украины, но мы не можем забывать, кто начал эту войну".
"Я просто надеюсь, что они (Украина и США. - Ред.) смогут вернуть все на правильный путь и что все удвоят свои усилия. Это историческая возможность, потенциально историческая сделка", - сказал лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун.
Республиканец сказал, что "прошлая неделя была упущенной возможностью".
"Но я думаю, что если люди работают добросовестно, я думаю, что мы сможем вернуть все", - сказал Тун.
В свою очередь, сенатор-республиканец Джим Джастис отметил, что пятничная встреча в Белом доме была "мягко говоря, разочарованием", при этом он обвинил Владимира Зеленского в том, что он не проявил достаточно уважения к Дональду Трампу в Овальном кабинете.
"Я надеюсь и молюсь, что мы сможем это решить",- говорит Джастис.
В то же время сенатор Лиза Мурковски раскритиковала пренебрежительное отношение Трампа к Зеленскому.
"Эта неделя началась с того, что чиновники администрации отказались признать, что Россия начала войну в Украине. Заканчивается напряженным, шокирующим разговором в Овальном кабинете и шепотом из Белого дома, что они могут попытаться прекратить любую поддержку Украины США. Я знаю, что внешняя политика не для слабонервных, но сейчас меня тошнит, поскольку администрация, кажется, отходит от наших союзников и принимает Путина, который является угрозой для демократии и ценностей США во всем мире", - написала она в соцсети Х.
Спор Трампа и Зеленского
Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.
Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".
Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.
4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.
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війни не буде, доллар по 40 не буде, будемо пити каву в Ялті, будемо їсти скумбрію по 8 грн. , сеньойр - голодомор, Україні - .опноактриса, коаліція зе і ригів це теж 47й призидент?
Все! здулась твоя месія!
На сайті ВР-слізне звернення до найвеличнішого Дональда Трампа.
Шмигаль соплі жує, бо ж америка, Трамп і все решта.
Зеленський собі щось там муркоче...
Та отямся вже! Шоу закінчилось, приходь до тями!
От захотів сцанич фотку з овального кабінету - має! Хотів він відосік, який він крутий чувак, як він та цілого Трампа, та одним тим, що на піаніно клафіші натискає. .. є, знято. Ну і цьомки-обнімашки з Макроном, Чальзом, Стармером і всіма решта також є. Що ще тобі треба? мало?
Все! парєнь шьол к спєху, парєнь його досягнув. А тепер буде похмілля, дурню! Тяжке, смердюче і непередбачуване. І в першу чергу, для тебе, ну і для нас всіх...
Запийте холодною водою!Саме так і буде🤔
до чого тут міжнародні стосунки??????
Якби охлос України не зробив помилку 2019 (що тотожна помилці США 2024) то ескалації і не було б
А війна, жертва ти зомбофону, у нас ще з 2014 року
Правда до цього ще не скоро, і нам від того уже буде ні жарко, ні холодно.
А така партія була.....а перетворюється на партію з культом особи, як в КНДР.
"всі ті хто чекає , що через Україну у Трампа впаде рейтинг.І тд. І тд.
Друзі, це все маячня, хайп.
Це пишуть люди, які далекі від американської кухні.
Вами граються, вашими почуттями, емоціями грають.
Вам дарують і вселяють хибну надію. Трамп має високий рейтинг.
З холодильником нічого не станеться. Імпічмент неможливий ніяк."
А от наслідки його політики, в т.ч. митної, що вдарять по гаманцю цього пересічного американця, вдарять по рейтингах добряче. І в першу чергу не по рейтингах Трампа - по рейтингах республіканців, що будуть балотуватись в Конгрес.