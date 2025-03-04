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Новости Спор Трампа и Зеленского Трамп приостановил помощь Украине
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США продолжают предоставлять Украине разведданные несмотря на остановку военной помощи, - CNN

Поражение Украины обойдется США дороже, чем помощь

США продолжают делиться с Украиной разведывательной информацией, несмотря на решение президента Дональда Трампа остановить военную помощь Киеву.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро вторника Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной", - говорится в сообщении.

Известно, что такое решение Трамп принял после острого спора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся на прошлой неделе в Овальном кабинете.

Спор Трампа и Зеленского о том, что он не может быть в порядке

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру. Это решение может касаться не только оборудования на сумму 3,85 миллиарда долларов, которое было предусмотрено при предыдущей администрации Байдена. Приостановление также может касаться американского оборудования, которое США уже предоставили или продолжают предоставлять Украине.

Также читайте: Приостановление помощи от США приведет к "большему количеству Бахмутов", - The Economist

Последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну ждут серьезные последствия. Даже при условии того, что европейские партнеры попытаются частично компенсировать нехватку.

Также решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить пробел, который образовался после прекращения помощи от США.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Но Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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Автор: 

разведка (4170) США (26489) война в Украине (3598)


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Топ комментарии
+11
пройде дня 2-3 і США ці розвідданні буде надавати путіну . просто бізнес
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04.03.2025 15:48
+10
зелене чмо поїхало в америку , всім там нахамило, розбило все в овальному кабінеті , насрало на всі столи. а тепер не хоче вибачитись. йому його гордість важливіше за життя наших солдат.
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04.03.2025 15:51
+9
та в нас і супутник є свій! пердула купив же....
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04.03.2025 15:49
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рудий не надовго
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04.03.2025 15:48 Ответить
А що станеться з рудим?..Накладуть на нього санкції через РНБО?..
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04.03.2025 15:50 Ответить
Внесуть до Миротворця і будуть писати з малої літери прізвище. Зелені інфантили не здатні адекватно сприймати реальність, а продовжують жити в телемарафонних ілюзіях.
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04.03.2025 15:53 Ответить
у шо перевзуваєтесь а то кричали у перший день що молодці.. зеля"герой" -ура .трампу відсіч дали ---тупі невігласи...наш зеля маху дав ізза своєї тупості і це треба буде виправляти і я казаві це одразу...Слава Україні!!! і поменше довбо....ів у нас

..а зелень аобо нах у відставку абу нехай звиняється..буде наукою валенку недолугому ...нехай не забуває шо несе відповідальність за усю країну а не за своє его...чмоня

отставка зеленрго..врятує Україну..але зелень на це не здатний .. вважає шо краще нього немає нікого...та ф поссикиває що через його помилки в війні його на цугундер ....

так Україна і Америка заслуговують на повагу...але не мудаки на буквц з з гіпертрофированим ЄГО Європа натякнула зеленому.. шоб не вийоживався.. поменше би нам зе-довбо....ів..
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04.03.2025 23:53 Ответить
і Патріоти будуть
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04.03.2025 15:47 Ответить
ігор ігор, алекс алекс, елена елена, тепер ще й юрій юрій, не палився б вже так з своїє ботоферми подоляцької
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04.03.2025 16:00 Ответить
пройде дня 2-3 і США ці розвідданні буде надавати путіну . просто бізнес
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04.03.2025 15:48 Ответить
так вони злили план контрнаступу 2023 рузкім
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04.03.2025 16:05 Ответить
План наступу Злили по Телемарафону,та всі хто тоді Валав по відосікам...
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04.03.2025 16:10 Ответить
Ти можеш видумувати хєрню скільки завгодно як Трамп, але реальність вона не зможе замінити.
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04.03.2025 16:18 Ответить
Ти дебіл?
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04.03.2025 16:56 Ответить
а є то рішення десь офіційно?
без усіляких там журналістких припущень та інсайдів
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04.03.2025 15:48 Ответить
нам потрібно виходити з позиції жертви, та ставати агресорами, мені здається це нарешті має статися ящо ми хочемо вижити
Як в марші націоналістів -Бо плач не дав, нікому ще свободи - Хто борець, той здобуває світ
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04.03.2025 15:48 Ответить
для цього потрібно мобілізуватись, ти коли підеш в тцк?
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04.03.2025 15:50 Ответить
А лопат хватить?..
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04.03.2025 15:51 Ответить
кулєба з синочком забезпечать.
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04.03.2025 16:04 Ответить
я там вже був і не раз,і тебе нажаль там не разу не бачив ,де ховаєшся.чи ти сам з ТЦК?
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04.03.2025 15:52 Ответить
ти в середину заходив, клоун?
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04.03.2025 16:03 Ответить
ВЛК вже пройшов?)
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04.03.2025 15:52 Ответить
Звичайно
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04.03.2025 15:53 Ответить
в інформ батальоні по бородьбі з здоровим глуздом воюєш якщо перечитати твої коментарі
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04.03.2025 15:58 Ответить
Погоджуюсь,не завжди мої кометарі вдалі.Є куди ще вчитись
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04.03.2025 16:02 Ответить
дякую за адекватність
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04.03.2025 16:24 Ответить
Півтора року в глухій обороні, вилазка на курщіну і та в оборону перейшла. Хоча б якийсь контрнаступ - де рашист вже виснажився, щоб фронт повалився. Але на це клепка потрібна, великі сумніви щодо її наявності у Сірскова
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04.03.2025 15:54 Ответить
та в нас і супутник є свій! пердула купив же....
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04.03.2025 15:49 Ответить
зелене чмо поїхало в америку , всім там нахамило, розбило все в овальному кабінеті , насрало на всі столи. а тепер не хоче вибачитись. йому його гордість важливіше за життя наших солдат.
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04.03.2025 15:51 Ответить
звісно важливіше, воно в коаліції з регіоналами, про що ще там говорить можна
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04.03.2025 15:54 Ответить
Не захищаю Зе, але припинення поставок було питанням часу. Припустимо Зе вів себе нормально. Але коли він побачить мирну угоду, то офігіє від вимог путіна-трампа і знову відмовиться підписувати. Тобто трамп рано чи пізно почав би бикувати. До речі, Світан вимовляє "оральний кабінет", а не овальний. Може вже перейменували
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04.03.2025 17:10 Ответить
то треба було перш побачити угоду.
тоді Трамп був би винним , а не він.
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04.03.2025 17:20 Ответить
Для України це критична інформація і добре, що не закривають цю опцію..
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04.03.2025 15:53 Ответить
а ще ПОТУЖНА СТУРБОВАНІСТЬ, ЗАНЕПОКОЄНІСТЬ, всраність ЄС
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04.03.2025 15:55 Ответить
Та і хз тепер - чи вірити тій розвідувальній інформації , чи ні .! Коли на чолі розвідки призначили ту кобилу яка Україну просто ненавидить .
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04.03.2025 16:02 Ответить
після чого вона стала ненавидіти Україну? нагадаєте?
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04.03.2025 16:05 Ответить
Та ні після чого . Вона просто нас ненавидить і все . Бо наслухалась кацапської маячні про нас .
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04.03.2025 16:20 Ответить
та ти шо, просто так ненавидить? ви або не цікавились, або свідомо брешете.
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04.03.2025 16:21 Ответить
Та хоч би - шо ! Кажу так як є .
Не подобається - то твої проблеми .
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04.03.2025 16:24 Ответить
так не є. значить ви свідомо брешете. все з вами зрозуміло.

ще дайте відповідь, єрмак - агент фсб?
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04.03.2025 16:27 Ответить
Чудо в пєрьях , ти хто таке щоб задавати мені питання і вимагати відповідей ? Ти прокурор , чи може слідчий . ! Ти мабуть сьогодні - уху їв .?? Переїв .
Я скільки тут ( на форумі ) живу , ще ніколи ні перед ким не звітував . То ж і ти - іді лєсом ,, валянок .
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04.03.2025 16:36 Ответить
зелеботи не відповідають на це питання.
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04.03.2025 16:42 Ответить
Та нехай як хочуть . То їхні проблеми .
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04.03.2025 16:50 Ответить
ти зелебот, так єрмак - агент фсб чи ні?
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04.03.2025 18:08 Ответить
Трамп - не молодий. Не все згадає, якщо не нагадати.
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04.03.2025 16:07 Ответить
Якийсь журналюга щось там пернув, і всі хором давай пересказувати.
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04.03.2025 16:08 Ответить
То дід забув нагадити. Добре, що нагадали.
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04.03.2025 16:09 Ответить
І для чого нам та розвідка, коли її очолює людина яка просувала території змов про біолабораторії з комарів в Україні і вихваляла кровожерного диктатора Баша Асада !?
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04.03.2025 16:13 Ответить
Пожалів нас всіх не дивлячись на закритичну масу ідіотів і хейтерів в українському суспільстві і істеблішменті.
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04.03.2025 16:22 Ответить
Приїхали зі слов тр, пу хороший парубок моторний, його не можна ображати. Українці "не хотять миру", адже мають на його думку беззаперечно капітулювати, повіріти пу на слово і стати пасинками/безправними рабами на своїй землі, доля кримских татар взагалі за скобками
От така вона справедлівість і міжнародне право від сильних мира.
Отже, Україна має бути сильною, щоб вижити серед хижаків.
Велика подяка усім народам і дружнім країнам, які на боці добра і справедлівості.
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04.03.2025 17:19 Ответить
Або спотворені, або не актуальні..... іншими словами дезу....
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04.03.2025 18:12 Ответить
у шо перевзуваєтесь а то кричали у перший день що молодці.. зеля"герой" -ура .трампу відсіч дали ---тупі невігласи...наш зеля маху дав ізза своєї тупості і це треба буде виправляти і я казаві це одразу...Слава Україні!!! і поменше довбо....ів у нас

..а зелень аобо нах у відставку абу нехай звиняється..буде наукою валенку недолугому ...нехай не забуває шо несе відповідальність за усю країну а не за своє амежне єго...чмоня

отставка зеленрго..врятує Україну..але зелень на це не здатний .. вважає шо краще нього немає нікого...та ф поссикиває що через його помилки в війні його на цугундер ....

так Україна і Америка заслуговують на повагу...але не мудаки на буквц з з гіпертрофированим ЄГО Європа натякнула зеленому.. шоб не вийоживався.. поменше би нам зе-довбо....ів..
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04.03.2025 23:54 Ответить
США продолжают предоставлять Украине разведданные несмотря на остановку военной помощи не смотря на то, что разведданные без снарядов это полная х**я и тупой маразм
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05.03.2025 00:02 Ответить
 
 