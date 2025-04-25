Фон дер Ляєн не планує двосторонніх зустрічей із Трампом чи Зеленським у Римі під час похорону Папи Франциска, - Єврокомісія

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не має запланованих зустрічей у Римі, де перебуватиме 25-26 квітня для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском.

Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих переговорів фон дер Ляєн з президентом України Володимиром Зеленським або президентом США Дональдом Трампом.

"Президентка фон дер Ляєн пізніше сьогодні вирушає до Риму на похорон одного з найхаризматичніших лідерів сучасності, Папи Франциска. На даний момент часу жодних двосторонніх зустрічей не передбачено, принаймні, з будь-яким іншим лідером", - розповіла головна речниця Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше фон дер Ляєн повідомила, що хоче провести розмову із президентом США Дональдом Трампом на похороні Папи Римського Франциска.

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