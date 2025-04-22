Країни шукають надійних торгових партнерів в Європі після митної війни Трампа, - фон дер Ляєн

Ісландія, Нова Зеландія, Малайзія, Філіппіни, Канада Індія та Об’єднані Арабські Емірати шукають сильних, надійних партнерів серед країн Євросоюзу на тлі митної війни, яку оголосив президент США Дональд Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в коментарі Politico.

"У все більш непередбачуваному глобальному середовищі країни шикуються в чергу, щоб співпрацювати з нами. Це про щось говорить. Посеред хаосу Європа твердо стоїть, спираючись на цінності, готова формувати те, що буде далі. Глобальний порядок зміщується глибше, ніж будь-коли раніше, після закінчення холодної війни", - сказала президентка Єврокомісії

На тлі глобальних потрясінь довіра до ЄС зростає, сказала вона, в тому числі з боку самих громадян блоку. Голова ЄК послалася на опитування Євробарометра, яке показало підтримку членства в блоку на рівні 74%, що є найвищим рівнем за 40 років.

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Торгові війни Трампа з іншими країнами

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів.

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