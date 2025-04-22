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Новини Торгові війни Трампа
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Країни шукають надійних торгових партнерів в Європі після митної війни Трампа, - фон дер Ляєн

Країни шукають надійних торгових партнерів в Європі після митної війни Трампа

Ісландія, Нова Зеландія, Малайзія, Філіппіни, Канада Індія та Об’єднані Арабські Емірати шукають сильних, надійних партнерів серед країн Євросоюзу на тлі митної війни, яку оголосив президент США Дональд Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в коментарі Politico.

"У все більш непередбачуваному глобальному середовищі країни шикуються в чергу, щоб співпрацювати з нами. Це про щось говорить. Посеред хаосу Європа твердо стоїть, спираючись на цінності, готова формувати те, що буде далі. Глобальний порядок зміщується глибше, ніж будь-коли раніше, після закінчення холодної війни", - сказала президентка Єврокомісії

На тлі глобальних потрясінь довіра до ЄС зростає, сказала вона, в тому числі з боку самих громадян блоку. Голова ЄК послалася на опитування Євробарометра, яке показало підтримку членства в блоку на рівні 74%, що є найвищим рівнем за 40 років.

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Торгові війни Трампа з іншими країнами

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів.

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Автор: 

Євросоюз (13408) Трамп Дональд (5635) фон дер Ляєн Урсула (766)


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Пані Урсула права. Цінності - основа успішності політики і економіки. На жаль, в ЄС присутні два зрадника-хробака, які підточують союз зсередини, вперто і відверто підігруючи планетарному злу - кацапському нацизму. Цих хробаків з погонялами фіцо та орбан слід особово вичавити з європейської політики або позбавити членства в ЄС словаччину і угорщину, якщо їхні суспільства самі не ініціюють зазначений процес ліквідації спарованих хробаків.
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22.04.2025 12:38 Відповісти
Цінності - основа успішності політики і економіки

Квоти та обмеження на продукцію - це теж цінності?
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22.04.2025 13:18 Відповісти
Чуваки, що пишуть під НІКОМ" шнєєрсон". Ви не " кієвскіє", ви з мухосрань..ку. Так і пишіть, так вам більше личить
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22.04.2025 13:50 Відповісти
Ще раз: квоти та обмеження замість вільної чесної конкуренції - це теж "європейські цінності"?
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22.04.2025 14:50 Відповісти
Ще раз.
Чуваки, що працюють під НІКом " шнєєросони"!
Правильно вказуйте свою географічну приналежність. Нічого писати, що ви начебто із міста. За стилем мови- селюки із мухосран..ка. То так і пишіть

"
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22.04.2025 19:32 Відповісти
На америці вже можна ставити жирний хрест, як на демократичній державі. Потрібно створювати сильний оборонний союз з притомних держав без всяких ********** типу фіцорбанів.
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22.04.2025 12:53 Відповісти
І цей оборонний союз буде вже й проти Америки, яка в свою чергу ввійде в союз з кацапами.
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22.04.2025 13:49 Відповісти
 
 