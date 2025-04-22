Страны ищут надежных торговых партнеров в Европе после таможенной войны Трампа, - фон дер Ляйен

Исландия, Новая Зеландия, Малайзия, Филиппины, Канада Индия и Объединенные Арабские Эмираты ищут сильных, надежных партнеров среди стран Евросоюза на фоне таможенной войны, которую объявил президент США Дональд Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в комментарии Politico.

"Во все более непредсказуемой глобальной среде страны выстраиваются в очередь, чтобы сотрудничать с нами. Это о чем-то говорит. Посреди хаоса Европа твердо стоит, опираясь на ценности, готовая формировать то, что будет дальше. Глобальный порядок смещается глубже, чем когда-либо прежде, после окончания холодной войны", - сказала президент Еврокомиссии

На фоне глобальных потрясений доверие к ЕС растет, сказала она, в том числе со стороны самих граждан блока. Председатель ЕК сослалась на опрос Евробарометра, который показал поддержку членства в блока на уровне 74%, что является самым высоким уровнем за 40 лет.

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Торговые войны Трампа с другими странами

Как сообщалось, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из 185 стран мира. Базовая ставка составила 10% (в том числе она применяется для Украины), но для многих государств они выше.

Тарифы на товары из Китая изначально составили 34%, из стран ЕС - 20%, из Швейцарии - 31%, из Израиля - 17%, из Казахстана - 27%. При этом пошлины в отношении России, КНДР, Кубы и Беларуси не ввели. В администрации Трампа объясняли, что в отношении этих стран действуют санкции, поэтому торговля с ними уже ограничена. Кроме того, Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт автомобилей и запчастей к ним в размере 25%.

В то же время 9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но до того постепенно повышал тарифы для китайских товаров.

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