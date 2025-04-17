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Новости Торговые войны Трампа Пошлины США на алкоголь
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"Справедливая" торговая сделка США с ЕС будет, это 100%, - Трамп

Трамп обещает заключить с ЕС торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно перспектив заключения торгового соглашения между Штатами и Европейским Союзом. Договоренности должны быть "справедливыми".

Об этом он сказал журналистам перед встречей с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

На вопрос о возможности заключения торгового соглашения между США и ЕС после начавшейся "тарифной войны" Трамп заявил, что "торговая сделка будет 100 процентов".

"Конечно, будет торговое соглашение. Они (ЕС. - Ред.) очень хотят его заключить, и мы собираемся заключить торговое соглашение. Я полностью на это рассчитываю. Но это будет справедливая сделка", - добавил он.

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Однако американский президент отверг возможность сближения ЕС с Китаем на фоне "тарифной войны", добавив, что "никто не может с нами конкурировать".

В свою очередь премьер Италии заявила, что не может говорить о тарифах от имени всего Евросоюза, но хотела бы пригласить Трампа "посетить Италию с официальным визитом и понять, есть ли возможность, когда он приедет, организовать также такую встречу с Европой".

Европейский Союз является одним из крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов, двусторонний товарооборот с которым в прошлом году составил почти 1 триллион долларов.

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Автор: 

пошлина (465) США (26637) Евросоюз (17121) Трамп Дональд (5204) Джорджа Мелони (110)


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Топ комментарии
+9
100% це розмір мита?
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17.04.2025 20:38
+5
Так само, як війна в Україні мала закінчитися за один день, коли він у Білому домі 😂
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17.04.2025 20:44
+5
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17.04.2025 20:47
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100% це розмір мита?
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17.04.2025 20:38 Ответить
Ні! Це саме мито (яке трамп встановить) буде множитися на це число...
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17.04.2025 20:40 Ответить
ні , це він 100 відсотків за свій прііііоб в т ч й вигнав Маска, котрий кричав йому про мита нульові для Європи, а він не послухався
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17.04.2025 20:41 Ответить
Що тепер робити Гамериці з Венсом , котрий точно ненавидить Європу, а Дон почне там юліть? А поїде криша у діда -Венс у руля стане ...
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17.04.2025 20:43 Ответить
Це розмір пі@деца який чекає омерику...
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17.04.2025 20:47 Ответить
Так само, як війна в Україні мала закінчитися за один день, коли він у Білому домі 😂
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17.04.2025 20:44 Ответить
Що то ******* робе. І понабирав дебілів в своє оточення.
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17.04.2025 20:47 Ответить
Дурний приклад заразний. Подивився на нашого Потужнича та його команду і подумав: "-А чим я гірше, наберу ще тупіших!"
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17.04.2025 21:00 Ответить
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17.04.2025 20:47 Ответить
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17.04.2025 21:13 Ответить
Краще з розумним загубити, ніж з дурнем знайти !...
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17.04.2025 21:14 Ответить
Для того щоб заключити справедливу угоду, треба попередню обізвати - несправедливою.
Для того щоб боротися за МИР, треба щоб не припинялася ВІЙНА.
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17.04.2025 21:26 Ответить
 
 