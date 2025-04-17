"Справедливая" торговая сделка США с ЕС будет, это 100%, - Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно перспектив заключения торгового соглашения между Штатами и Европейским Союзом. Договоренности должны быть "справедливыми".

Об этом он сказал журналистам перед встречей с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

На вопрос о возможности заключения торгового соглашения между США и ЕС после начавшейся "тарифной войны" Трамп заявил, что "торговая сделка будет 100 процентов".

"Конечно, будет торговое соглашение. Они (ЕС. - Ред.) очень хотят его заключить, и мы собираемся заключить торговое соглашение. Я полностью на это рассчитываю. Но это будет справедливая сделка", - добавил он.

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Однако американский президент отверг возможность сближения ЕС с Китаем на фоне "тарифной войны", добавив, что "никто не может с нами конкурировать".

В свою очередь премьер Италии заявила, что не может говорить о тарифах от имени всего Евросоюза, но хотела бы пригласить Трампа "посетить Италию с официальным визитом и понять, есть ли возможность, когда он приедет, организовать также такую встречу с Европой".

Европейский Союз является одним из крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов, двусторонний товарооборот с которым в прошлом году составил почти 1 триллион долларов.

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