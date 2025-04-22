Китай маскує товари під південнокорейські, щоб уникнути американських мит, - Reuters

Південна Корея стверджує, що Китай неодноразово намагався замаскувати свої товари під корейський продукт. Таким чином Пекін намагається уникнути мит від США.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Так, митна служба Південної Кореї заявила, що після спеціальної перевірки за перший квартал виявила порушення на суму майже 21 мільйон доларів, причому 97% припадає на експорт до США.

За словами директора з планування розслідувань митної служби Південної Кореї Лі Кван Ву, під час першого президентства Трампа спостерігалося зростання кількості замаскованих спроб експорту, тож зараз Сеул очікує на подібну тенденцію.

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Як пише Reuters, митна служба Південної Кореї уже створила спеціальну оперативну групу для запобігання спробам незаконного експорту товарів і планує розробити більш конкретні заходи реагування для захисту вітчизняних компаній.

Мита США проти Китаю

Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.

Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.

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