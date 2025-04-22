Китай маскує товари під південнокорейські, щоб уникнути американських мит, - Reuters
Південна Корея стверджує, що Китай неодноразово намагався замаскувати свої товари під корейський продукт. Таким чином Пекін намагається уникнути мит від США.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Так, митна служба Південної Кореї заявила, що після спеціальної перевірки за перший квартал виявила порушення на суму майже 21 мільйон доларів, причому 97% припадає на експорт до США.
За словами директора з планування розслідувань митної служби Південної Кореї Лі Кван Ву, під час першого президентства Трампа спостерігалося зростання кількості замаскованих спроб експорту, тож зараз Сеул очікує на подібну тенденцію.
Як пише Reuters, митна служба Південної Кореї уже створила спеціальну оперативну групу для запобігання спробам незаконного експорту товарів і планує розробити більш конкретні заходи реагування для захисту вітчизняних компаній.
Мита США проти Китаю
Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.
Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.
Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.
Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.
Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.
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Ну... в Трампа потужна агенція за дотриманням санкцій та ловлі "тіньового флоту" - вони допоможуть...
... допоможуть, як допомагали росії уникати санкцій - закриваючи очі...
Але люди віддають перевагу дешевому одноразовому.
Бо не кожен собі може дозволити товар, випущений європейцем, який отримує від 1000 євро ЗП, на відміну від китайця, який працює за, умовно, 200-400 євро.
Казав уже ДЛБЙБам: впаде зараз Китай - Трамп візьметься за Європу... Впаде під тиском мит Європа - почне рятувать себе... І з ким ми залишимося? Думать, на кілька ходів наперед, коли навчитеся?
На відміну від русні, яка порушує правила зухвало і напоказ, Китай робить це тихцем.
Навіть нормально і потролити тему не можна, говорит китайська криза, а як же тоді лайно Трампон, обраний на демократичних виборах, який зараз нібито робить Америку "великою", він ще гірший ніж китайські лицеміри, адже Рудий неодноразово звинував Україну у війні, а Х-уйло, мовляв, хоче миру, він це знає, і у це вірить.
Як казав Лепорелло у "Дон Гуані", їх би в один мішок і в воду.