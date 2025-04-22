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Новини Торгові війни Трампа
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Китай маскує товари під південнокорейські, щоб уникнути американських мит, - Reuters

США та Китай

Південна Корея стверджує, що Китай неодноразово намагався замаскувати свої товари під корейський продукт. Таким чином Пекін намагається уникнути мит від США.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Так, митна служба Південної Кореї заявила, що після спеціальної перевірки за перший квартал виявила порушення на суму майже 21 мільйон доларів, причому 97% припадає на експорт до США.

За словами директора з планування розслідувань митної служби Південної Кореї Лі Кван Ву, під час першого президентства Трампа спостерігалося зростання кількості замаскованих спроб експорту, тож зараз Сеул очікує на подібну тенденцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай готує контрзаходи проти торговельних угод, які суперечать інтересам держави, - Bloomberg

Як пише Reuters, митна служба Південної Кореї уже створила спеціальну оперативну групу для запобігання спробам незаконного експорту товарів і планує розробити більш конкретні заходи реагування для захисту вітчизняних компаній.

Мита США проти Китаю

Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.

Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.

Читайте також: Американці дещо прихильніше почали ставитися до Китаю, попри торговельну війну, - опитування

Автор: 

Китай (4600) мито (1043) США (22840) Південна Корея (460)


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Топ коментарі
+5
жовтопиких повинні гнобити всі цивілізовані люди. завдяки жовтопиким досі існує таке недорозуміння, як росія
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22.04.2025 12:08
+4
А порох та снаряди Китай мабуть маскує під північнокорейські...
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22.04.2025 12:14
+3
Ну, це елементи їх торгової війни, раніше б я сказав, що тарифної війни США проти Китаю, але ж китайські комуністи називають війну Московщини проти України українською кризою, чим не китайська криза.
Навіть нормально і потролити тему не можна, говорит китайська криза, а як же тоді лайно Трампон, обраний на демократичних виборах, який зараз нібито робить Америку "великою", він ще гірший ніж китайські лицеміри, адже Рудий неодноразово звинував Україну у війні, а Х-уйло, мовляв, хоче миру, він це знає, і у це вірить.
Як казав Лепорелло у "Дон Гуані", їх би в один мішок і в воду.
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22.04.2025 12:17
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Неочікувано да?
Ну... в Трампа потужна агенція за дотриманням санкцій та ловлі "тіньового флоту" - вони допоможуть...
... допоможуть, як допомагали росії уникати санкцій - закриваючи очі...
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22.04.2025 13:25 Відповісти
жовтопиких повинні гнобити всі цивілізовані люди. завдяки жовтопиким досі існує таке недорозуміння, як росія
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22.04.2025 12:08 Відповісти
Боюся, т.з. "цивілізованим людям" дуже не сподобається варіант робити для самих себе все те, що для них досі робили "жовтопикі".
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22.04.2025 12:13 Відповісти
що робити? дешеве одноразове фуфло?
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22.04.2025 12:21 Відповісти
Ні, дороге довготривале.
Але люди віддають перевагу дешевому одноразовому.
Бо не кожен собі може дозволити товар, випущений європейцем, який отримує від 1000 євро ЗП, на відміну від китайця, який працює за, умовно, 200-400 євро.
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22.04.2025 12:23 Відповісти
таке недорозуміння, як параша існує виключно завдяки америкосам! щоб це зрозуміти достатньо трошки подивитись на історію та зрозуміти скіки разів вони витягували лаптєй з прірви, таж сама історія дає розуміння на скіки китайці "*******" парашку, та як вони будуть "раді" відродженню совка
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22.04.2025 13:37 Відповісти
За твоєю "логікою", Рузвельт і Черчіль, у 1941 році повинні були заявить: "Червоносраких треба гнобить усіма можливими способами, бо вони є ворогами цивілізованого світу, хочуть нас розгромить та завоювать...". Не забувай - СРСР на протязі 1933-1941 років поставляв Німеччині нафту, стратегічні метали, та зерно... На нафті працювали літаки, що бомбили Великобританію, танки, що штурмували Дюнкерк та громили англо-французські війська, а зерно їла німецькі солдати, що воювали. А метали (особливо, марганець, нікель, та інші феросплави), допомагали виробництву бойової техніки...
Казав уже ДЛБЙБам: впаде зараз Китай - Трамп візьметься за Європу... Впаде під тиском мит Європа - почне рятувать себе... І з ким ми залишимося? Думать, на кілька ходів наперед, коли навчитеся?
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22.04.2025 13:46 Відповісти
А порох та снаряди Китай мабуть маскує під північнокорейські...
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22.04.2025 12:14 Відповісти
В мережі є відео тих так званих корейських снарядів на багатьох ящиках китайські ірогліфи, але типу кажуть що китай їх колись надав і це старі снаряди.
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22.04.2025 13:04 Відповісти
Китай колись поставляв снаряди й Ірану...
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22.04.2025 13:47 Відповісти
Єта другоє - ета сакції не США вводили... тобто вони - але не для того... щоб... короче я заплутався
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22.04.2025 13:27 Відповісти
А тут один зальотний обурювався, ну чего эти деды с Запада на Китай взъелись, он же по правилам играет, никому не мешает.
На відміну від русні, яка порушує правила зухвало і напоказ, Китай робить це тихцем.
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22.04.2025 12:15 Відповісти
Ну, це елементи їх торгової війни, раніше б я сказав, що тарифної війни США проти Китаю, але ж китайські комуністи називають війну Московщини проти України українською кризою, чим не китайська криза.
Навіть нормально і потролити тему не можна, говорит китайська криза, а як же тоді лайно Трампон, обраний на демократичних виборах, який зараз нібито робить Америку "великою", він ще гірший ніж китайські лицеміри, адже Рудий неодноразово звинував Україну у війні, а Х-уйло, мовляв, хоче миру, він це знає, і у це вірить.
Як казав Лепорелло у "Дон Гуані", їх би в один мішок і в воду.
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22.04.2025 12:17 Відповісти
Більшість польских товарів та частина німецьких та ін., це також замасковані китайські. З європейського там тільки упаковка.
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22.04.2025 13:06 Відповісти
 
 