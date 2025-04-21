Китай готує контрзаходи проти торговельних угод, які суперечать інтересам держави, - Bloomberg

Китай офіційно застеріг інші країни від намірів укласти торговельні угоди зі Сполученими Штатами Америки, які можуть зашкодити інтересам КНР.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.

У китайському міністерстві торгівлі заявили, що КНР "рішуче виступає проти будь-якої сторони, яка досягає угоди за рахунок інтересів Китаю", хоча поважає держави, які вирішують власні торговельні суперечки зі США.

Водночас Пекін попередив, що вживатиме контрзаходів, якщо якась країна підпише з Вашингтоном угоду, яка може зашкодити інтересам Китаю.

"Китай готовий посилити солідарність і координацію з усіма сторонами, спільно реагувати і чинити опір одностороннім актам знущань", - підкреслили в міністерстві.

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Як зазначає Bloomberg, Пекін зробив вищезазначену заяву на тлі підготовки інших держав до переговорів із США стосовно скасування мит.

Мита США проти Китаю

Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.

Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.

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