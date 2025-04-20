Мита Трампа зірвали постачання літаків Boeing для китайської авіакомпанії,- Reuters
У неділю, 20 квітня, літак Boeing, призначений для китайської авіакомпанії Xiamen Airlines, повернувся на американський завод-виготовлювач у Сіетлі. Причиною цього стала тарифна війна між США та Китаєм.
Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що це був один з літаків 737 MAX, які чекали у центрі комплектації Boeing у Чжошуані завершення робіт і передачі китайському авіаперевізнику Xiamen Airlines.
Через двостронні тарифи між США та Китаєм експлуатація літака стає економічно недоцільною для китайських авіаперевізників. Ринкова вартість нового Boeing 737 MAX становить близько 55 млн доларів.
Хто саме ініціював повернення лайнера наразі незрозуміло, оскільки ні Boeing, ні Xiamen Airlines не відповіли Reuters на запит про коментарі.
Агентство нагадало, що на початку квітня США підвищили базові мита на китайський імпорт до 145%, у відповідь Китай запровадив 125% тарифу на американські товари.
Аналітики попереджають, що нестабільність митної політики може призвести до невизначеності з постачанням літаків, деякі керівники авіакомпаній заявляють про намір відкласти постачання, щоб уникнути додаткових витрат.
Мита США проти Китаю
Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.
Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.
Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.
Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.
Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.
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"що вигідно Дженерал Моторз, те вигідно Америці"
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ну або ліцензію на їх виробництво.
У 2023 році COMAC оголосила, що розроблятиме як укорочену, так і подовжену версію пасажирського літака - подібно до підваріантів, запропонованих для конкуруючих сімейств Boeing 737 MAX та Airbus A320.
Був введений в комерційне пасажирське обслуговування 28 травня 2023 року.
И все будут ему целовать дупу
Для Boeing втрата китайського ринку може бути критичною. Більше того, у Китаю в руках ще один фінальний удар, "фаталіті". Це заборона експорту комплектуючих для літаків Boeing. Бо, далі цитата від самої компанії:
"Boeing є найбільшим замовником китайської авіаційної промисловості. Понад 10 000 літаків Boeing літають із деталями, виробленими в Китаї. Діяльність Boeing в Китаї вносить більше 1,5 млрд доларів США на рік у пряму підтримку економіки Китаю, включаючи постачальників, спільні підприємства, операції, навчання та інвестиції в дослідження та розробки".
Також сам Boeing декларував, що має у Китаї понад 35 ключових постачальників. І китайські виробники відіграють важливу роль у виробництві кожної моделі авіалайнерів Boeing включно з композитними деталями та вузлами первинної та вторинної структури літака та його компонентів.
Але ніт. Зроблять самі в штатах. А китайці теж собі свого наклепають? Технологій достатньо?