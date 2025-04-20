УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12168 відвідувачів онлайн
Новини Митна війна США та Китаю Вплив мит Трампа на світову торгівлю
3 730 27

Мита Трампа зірвали постачання літаків Boeing для китайської авіакомпанії,- Reuters

Літак Boeing повернувся на завод в США з Китаю через мита

У неділю, 20 квітня, літак Boeing, призначений для китайської авіакомпанії Xiamen Airlines, повернувся на американський завод-виготовлювач у Сіетлі. Причиною цього стала тарифна війна між США та Китаєм.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це був один з літаків 737 MAX, які чекали у центрі комплектації Boeing у Чжошуані завершення робіт і передачі китайському авіаперевізнику Xiamen Airlines.

Через двостронні тарифи між США та Китаєм експлуатація літака стає економічно недоцільною для китайських авіаперевізників. Ринкова вартість нового Boeing 737 MAX становить близько 55 млн доларів.

Хто саме ініціював повернення лайнера наразі незрозуміло, оскільки ні Boeing, ні Xiamen Airlines не відповіли Reuters на запит про коментарі.

Агентство нагадало, що на початку квітня США підвищили базові мита на китайський імпорт до 145%, у відповідь Китай запровадив 125% тарифу на американські товари.

Аналітики попереджають, що нестабільність митної політики може призвести до невизначеності з постачанням літаків, деякі керівники авіакомпаній заявляють про намір відкласти постачання, щоб уникнути додаткових витрат.

Читайте також: Лише деякі імпортні товари з Китаю обкладатимуться митом до 245%, - Білий дім

Мита США проти Китаю

Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.

Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.

Читайте також: Американці дещо прихильніше почали ставитися до Китаю, попри торговельну війну, - опитування

Автор: 

Китай (4594) мито (1040) США (22818) Boeing (273)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Трамп у своєму "тарифному" пориві шкодить саме США...з нього бізнесмен як із собачого хвоста сито...😁
показати весь коментар
20.04.2025 23:29
+7
боїнг фактично втратив величезний ринок, у офісі аірбас зараз пють шампанське та дякують рудому дурачку.
показати весь коментар
20.04.2025 23:44
+5
а Трампу без різниці, для друга ***** арешт зніме та продасть, ще й розповідатиме за великий пісділ
показати весь коментар
20.04.2025 23:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нічо, нічо, ***** купе, а його друг трамп ***** продасть літачки, ще й зморщену дупу цьоматиме
показати весь коментар
20.04.2025 23:20 Відповісти
Они хотят купить за счет замороженных ресурсов! Живых денег у рашистов нет!
показати весь коментар
20.04.2025 23:23 Відповісти
а Трампу без різниці, для друга ***** арешт зніме та продасть, ще й розповідатиме за великий пісділ
показати весь коментар
20.04.2025 23:24 Відповісти
Да не так все это просто разморозить!
показати весь коментар
20.04.2025 23:27 Відповісти
Boeing переживает трудные времена, если усилиями Трампа огромная компания станет банкротом, в США точно не оценят.
показати весь коментар
20.04.2025 23:25 Відповісти
саме так, бо:

"що вигідно Дженерал Моторз, те вигідно Америці"

.
показати весь коментар
20.04.2025 23:54 Відповісти
Китайці просто швидше будуть замінювати західні літаки на свої. Як мінімум, у власному просторі.
показати весь коментар
20.04.2025 23:28 Відповісти
У них своїх нема, вони мотори не вміють робити. А мотор просто так по зразку не скопіювати.
показати весь коментар
21.04.2025 07:00 Відповісти
У росіян куплять, ті потроху почали робити двигуни

ну або ліцензію на їх виробництво.
показати весь коментар
21.04.2025 08:13 Відповісти
Та сразу 'супержоп ' куплять у срасиян. Анало гавнетный и лучший в мире.
показати весь коментар
21.04.2025 11:46 Відповісти
Comac C929 - широкофюзеляжний авіалайнер дальньої дії від 250 до 320 місць, який розробляється китайським державним виробником літаків Comac як конкурент Airbus A330neo та Boeing 787 Dreamliner. У березні 2024 року Comac оголосила, що виробник має на меті поставити першу секцію фюзеляжу до вересня 2027 року. За їхніми словами, літак повинен мати 280-400 місць і дальність польоту близько 12 000 км.
показати весь коментар
20.04.2025 23:29 Відповісти
Comac C919 - вузькофюзеляжний авіалайнер, розроблений китайським авіабудівним виробником Comac. Літак перевозить від 156 до 168 пасажирів у звичайній робочій конфігурації на відстань до 5 555 км.
У 2023 році COMAC оголосила, що розроблятиме як укорочену, так і подовжену версію пасажирського літака - подібно до підваріантів, запропонованих для конкуруючих сімейств Boeing 737 MAX та Airbus A320.

Був введений в комерційне пасажирське обслуговування 28 травня 2023 року.
показати весь коментар
20.04.2025 23:36 Відповісти
Трамп у своєму "тарифному" пориві шкодить саме США...з нього бізнесмен як із собачого хвоста сито...😁
показати весь коментар
20.04.2025 23:29 Відповісти
Тампон "сделает США великой" .

И все будут ему целовать дупу
показати весь коментар
20.04.2025 23:31 Відповісти
боїнг фактично втратив величезний ринок, у офісі аірбас зараз пють шампанське та дякують рудому дурачку.
показати весь коментар
20.04.2025 23:44 Відповісти
О, одна *грейтперемога* тромбеля уже є! Вітаю сша! Ви на вірній дорозі.
показати весь коментар
20.04.2025 23:50 Відповісти
ви у коменті пропустили слово "ще".
показати весь коментар
21.04.2025 00:39 Відповісти
для Boeing втрата Китаю - це 20% від всього світового ринку, але фінальний удар буде коли китайські виробники перестануть постачають компоненти для виробництва всіх американських лайнерів.
показати весь коментар
21.04.2025 01:30 Відповісти
За 2024 рік Boeing задекларувала 11,8 млрд збитків. Це найгірший результат з 2020 року, коли світ був охоплений пандемією. А загальні збитки Boeing з 2019 року по кінець 2024 року - 36 млрд доларів. Тобто останнє що потрібно було компанії - втратити китайський ринок.
Для Boeing втрата китайського ринку може бути критичною. Більше того, у Китаю в руках ще один фінальний удар, "фаталіті". Це заборона експорту комплектуючих для літаків Boeing. Бо, далі цитата від самої компанії:
"Boeing є найбільшим замовником китайської авіаційної промисловості. Понад 10 000 літаків Boeing літають із деталями, виробленими в Китаї. Діяльність Boeing в Китаї вносить більше 1,5 млрд доларів США на рік у пряму підтримку економіки Китаю, включаючи постачальників, спільні підприємства, операції, навчання та інвестиції в дослідження та розробки".
Також сам Boeing декларував, що має у Китаї понад 35 ключових постачальників. І китайські виробники відіграють важливу роль у виробництві кожної моделі авіалайнерів Boeing включно з композитними деталями та вузлами первинної та вторинної структури літака та його компонентів.
показати весь коментар
21.04.2025 01:38 Відповісти
Пожелаем удачи тремпелю в развале американского ВПК!😀
показати весь коментар
21.04.2025 03:40 Відповісти
А ты ж наверное совсем идиот? Чи лахтинский выродок?
показати весь коментар
21.04.2025 11:49 Відповісти
І що ж боїнг робитиме без китайських комплектуючих? Прямо бідонька, бо ж замінити немає звідки.
Але ніт. Зроблять самі в штатах. А китайці теж собі свого наклепають? Технологій достатньо?
показати весь коментар
21.04.2025 07:10 Відповісти
Китайцы купят в европе
показати весь коментар
21.04.2025 09:55 Відповісти
то китайські мита зірвали постачання - не перекручуйте
показати весь коментар
21.04.2025 07:18 Відповісти
Один самолет вернулся - это *** крах трампономики,конец америки,краснопузым китаезам теперь не на чем летать и они отомстят,аналитика за гранью гениальности.
показати весь коментар
21.04.2025 07:26 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2025 08:52 Відповісти
 
 