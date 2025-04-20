Мита Трампа зірвали постачання літаків Boeing для китайської авіакомпанії,- Reuters

У неділю, 20 квітня, літак Boeing, призначений для китайської авіакомпанії Xiamen Airlines, повернувся на американський завод-виготовлювач у Сіетлі. Причиною цього стала тарифна війна між США та Китаєм.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це був один з літаків 737 MAX, які чекали у центрі комплектації Boeing у Чжошуані завершення робіт і передачі китайському авіаперевізнику Xiamen Airlines.

Через двостронні тарифи між США та Китаєм експлуатація літака стає економічно недоцільною для китайських авіаперевізників. Ринкова вартість нового Boeing 737 MAX становить близько 55 млн доларів.

Хто саме ініціював повернення лайнера наразі незрозуміло, оскільки ні Boeing, ні Xiamen Airlines не відповіли Reuters на запит про коментарі.

Агентство нагадало, що на початку квітня США підвищили базові мита на китайський імпорт до 145%, у відповідь Китай запровадив 125% тарифу на американські товари.

Аналітики попереджають, що нестабільність митної політики може призвести до невизначеності з постачанням літаків, деякі керівники авіакомпаній заявляють про намір відкласти постачання, щоб уникнути додаткових витрат.

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Мита США проти Китаю

Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.

Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.

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