Пошлины Трампа сорвали поставки самолетов Boeing для китайской авиакомпании,- Reuters

В воскресенье, 20 апреля, самолет Boeing, предназначенный для китайской авиакомпании Xiamen Airlines, вернулся на американский завод-изготовитель в Сиэтле. Причиной этого стала тарифная война между США и Китаем.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это был один из самолетов 737 MAX, которые ждали в центре комплектации Boeing в Чжошуане завершения работ и передачи китайскому авиаперевозчику Xiamen Airlines.

Из-за двухстрочных тарифов между США и Китаем эксплуатация самолета становится экономически нецелесообразной для китайских авиаперевозчиков. Рыночная стоимость нового Boeing 737 MAX составляет около 55 млн долларов.

Кто именно инициировал возвращение лайнера пока непонятно, поскольку ни Boeing, ни Xiamen Airlines не ответили Reuters на запрос о комментариях.

Агентство напомнило, что в начале апреля США повысили базовые пошлины на китайский импорт до 145%, в ответ Китай ввел 125% тарифа на американские товары.

Аналитики предупреждают, что нестабильность таможенной политики может привести к неопределенности с поставкой самолетов, некоторые руководители авиакомпаний заявляют о намерении отложить поставки, чтобы избежать дополнительных расходов.

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Пошлины США против Китая

Отметим, что это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34%.

После этого Китай наложил пошлины на американские товары, а накануне Трамп пригрозил дополнительными тарифами в 50% - и сдержал обещание.

Администрация Трампа повысила пошлины на китайские товары до 104% с 9 апреля.

Китай ответил на введение Трампом новых пошлин, повысив тарифы на американские товары до 84%. После этого Трамп немедленно повысил тарифную ставку для Китая до 125%.

Ранее Трамп также назвал ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов.

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