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Новости Таможенная война США и Китая
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Пошлины Трампа сорвали поставки самолетов Boeing для китайской авиакомпании,- Reuters

Самолет Boeing вернулся на завод в США из Китая из-за пошлин

В воскресенье, 20 апреля, самолет Boeing, предназначенный для китайской авиакомпании Xiamen Airlines, вернулся на американский завод-изготовитель в Сиэтле. Причиной этого стала тарифная война между США и Китаем.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это был один из самолетов 737 MAX, которые ждали в центре комплектации Boeing в Чжошуане завершения работ и передачи китайскому авиаперевозчику Xiamen Airlines.

Из-за двухстрочных тарифов между США и Китаем эксплуатация самолета становится экономически нецелесообразной для китайских авиаперевозчиков. Рыночная стоимость нового Boeing 737 MAX составляет около 55 млн долларов.

Кто именно инициировал возвращение лайнера пока непонятно, поскольку ни Boeing, ни Xiamen Airlines не ответили Reuters на запрос о комментариях.

Агентство напомнило, что в начале апреля США повысили базовые пошлины на китайский импорт до 145%, в ответ Китай ввел 125% тарифа на американские товары.

Аналитики предупреждают, что нестабильность таможенной политики может привести к неопределенности с поставкой самолетов, некоторые руководители авиакомпаний заявляют о намерении отложить поставки, чтобы избежать дополнительных расходов.

Читайте также: Лишь некоторые импортные товары из Китая будут облагаться пошлиной до 245%, - Белый дом

Пошлины США против Китая

Отметим, что это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34%.

После этого Китай наложил пошлины на американские товары, а накануне Трамп пригрозил дополнительными тарифами в 50% - и сдержал обещание.

Администрация Трампа повысила пошлины на китайские товары до 104% с 9 апреля.

Китай ответил на введение Трампом новых пошлин, повысив тарифы на американские товары до 84%. После этого Трамп немедленно повысил тарифную ставку для Китая до 125%.

Ранее Трамп также назвал ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов.

Читайте также: Трамп допустил, что США могут пересмотреть пошлины для Китая, - Reuters

Автор: 

Китай (2976) пошлина (468) США (26672) Boeing (30)


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Топ комментарии
+8
Трамп у своєму "тарифному" пориві шкодить саме США...з нього бізнесмен як із собачого хвоста сито...😁
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20.04.2025 23:29
+7
боїнг фактично втратив величезний ринок, у офісі аірбас зараз пють шампанське та дякують рудому дурачку.
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20.04.2025 23:44
+5
а Трампу без різниці, для друга ***** арешт зніме та продасть, ще й розповідатиме за великий пісділ
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20.04.2025 23:24
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Правила форума Совет форумчан
нічо, нічо, ***** купе, а його друг трамп ***** продасть літачки, ще й зморщену дупу цьоматиме
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20.04.2025 23:20 Ответить
Они хотят купить за счет замороженных ресурсов! Живых денег у рашистов нет!
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20.04.2025 23:23 Ответить
а Трампу без різниці, для друга ***** арешт зніме та продасть, ще й розповідатиме за великий пісділ
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20.04.2025 23:24 Ответить
Да не так все это просто разморозить!
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20.04.2025 23:27 Ответить
Boeing переживает трудные времена, если усилиями Трампа огромная компания станет банкротом, в США точно не оценят.
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20.04.2025 23:25 Ответить
саме так, бо:

"що вигідно Дженерал Моторз, те вигідно Америці"

.
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20.04.2025 23:54 Ответить
Китайці просто швидше будуть замінювати західні літаки на свої. Як мінімум, у власному просторі.
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20.04.2025 23:28 Ответить
У них своїх нема, вони мотори не вміють робити. А мотор просто так по зразку не скопіювати.
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21.04.2025 07:00 Ответить
У росіян куплять, ті потроху почали робити двигуни

ну або ліцензію на їх виробництво.
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21.04.2025 08:13 Ответить
Та сразу 'супержоп ' куплять у срасиян. Анало гавнетный и лучший в мире.
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21.04.2025 11:46 Ответить
Comac C929 - широкофюзеляжний авіалайнер дальньої дії від 250 до 320 місць, який розробляється китайським державним виробником літаків Comac як конкурент Airbus A330neo та Boeing 787 Dreamliner. У березні 2024 року Comac оголосила, що виробник має на меті поставити першу секцію фюзеляжу до вересня 2027 року. За їхніми словами, літак повинен мати 280-400 місць і дальність польоту близько 12 000 км.
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20.04.2025 23:29 Ответить
Comac C919 - вузькофюзеляжний авіалайнер, розроблений китайським авіабудівним виробником Comac. Літак перевозить від 156 до 168 пасажирів у звичайній робочій конфігурації на відстань до 5 555 км.
У 2023 році COMAC оголосила, що розроблятиме як укорочену, так і подовжену версію пасажирського літака - подібно до підваріантів, запропонованих для конкуруючих сімейств Boeing 737 MAX та Airbus A320.

Був введений в комерційне пасажирське обслуговування 28 травня 2023 року.
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20.04.2025 23:36 Ответить
Трамп у своєму "тарифному" пориві шкодить саме США...з нього бізнесмен як із собачого хвоста сито...😁
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20.04.2025 23:29 Ответить
Тампон "сделает США великой" .

И все будут ему целовать дупу
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20.04.2025 23:31 Ответить
боїнг фактично втратив величезний ринок, у офісі аірбас зараз пють шампанське та дякують рудому дурачку.
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20.04.2025 23:44 Ответить
О, одна *грейтперемога* тромбеля уже є! Вітаю сша! Ви на вірній дорозі.
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20.04.2025 23:50 Ответить
ви у коменті пропустили слово "ще".
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21.04.2025 00:39 Ответить
для Boeing втрата Китаю - це 20% від всього світового ринку, але фінальний удар буде коли китайські виробники перестануть постачають компоненти для виробництва всіх американських лайнерів.
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21.04.2025 01:30 Ответить
За 2024 рік Boeing задекларувала 11,8 млрд збитків. Це найгірший результат з 2020 року, коли світ був охоплений пандемією. А загальні збитки Boeing з 2019 року по кінець 2024 року - 36 млрд доларів. Тобто останнє що потрібно було компанії - втратити китайський ринок.
Для Boeing втрата китайського ринку може бути критичною. Більше того, у Китаю в руках ще один фінальний удар, "фаталіті". Це заборона експорту комплектуючих для літаків Boeing. Бо, далі цитата від самої компанії:
"Boeing є найбільшим замовником китайської авіаційної промисловості. Понад 10 000 літаків Boeing літають із деталями, виробленими в Китаї. Діяльність Boeing в Китаї вносить більше 1,5 млрд доларів США на рік у пряму підтримку економіки Китаю, включаючи постачальників, спільні підприємства, операції, навчання та інвестиції в дослідження та розробки".
Також сам Boeing декларував, що має у Китаї понад 35 ключових постачальників. І китайські виробники відіграють важливу роль у виробництві кожної моделі авіалайнерів Boeing включно з композитними деталями та вузлами первинної та вторинної структури літака та його компонентів.
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21.04.2025 01:38 Ответить
Пожелаем удачи тремпелю в развале американского ВПК!😀
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21.04.2025 03:40 Ответить
А ты ж наверное совсем идиот? Чи лахтинский выродок?
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21.04.2025 11:49 Ответить
І що ж боїнг робитиме без китайських комплектуючих? Прямо бідонька, бо ж замінити немає звідки.
Але ніт. Зроблять самі в штатах. А китайці теж собі свого наклепають? Технологій достатньо?
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21.04.2025 07:10 Ответить
Китайцы купят в европе
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21.04.2025 09:55 Ответить
то китайські мита зірвали постачання - не перекручуйте
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21.04.2025 07:18 Ответить
Один самолет вернулся - это *** крах трампономики,конец америки,краснопузым китаезам теперь не на чем летать и они отомстят,аналитика за гранью гениальности.
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21.04.2025 07:26 Ответить
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21.04.2025 08:52 Ответить
 
 