Пошлины Трампа сорвали поставки самолетов Boeing для китайской авиакомпании,- Reuters
В воскресенье, 20 апреля, самолет Boeing, предназначенный для китайской авиакомпании Xiamen Airlines, вернулся на американский завод-изготовитель в Сиэтле. Причиной этого стала тарифная война между США и Китаем.
Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это был один из самолетов 737 MAX, которые ждали в центре комплектации Boeing в Чжошуане завершения работ и передачи китайскому авиаперевозчику Xiamen Airlines.
Из-за двухстрочных тарифов между США и Китаем эксплуатация самолета становится экономически нецелесообразной для китайских авиаперевозчиков. Рыночная стоимость нового Boeing 737 MAX составляет около 55 млн долларов.
Кто именно инициировал возвращение лайнера пока непонятно, поскольку ни Boeing, ни Xiamen Airlines не ответили Reuters на запрос о комментариях.
Агентство напомнило, что в начале апреля США повысили базовые пошлины на китайский импорт до 145%, в ответ Китай ввел 125% тарифа на американские товары.
Аналитики предупреждают, что нестабильность таможенной политики может привести к неопределенности с поставкой самолетов, некоторые руководители авиакомпаний заявляют о намерении отложить поставки, чтобы избежать дополнительных расходов.
Пошлины США против Китая
Отметим, что это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34%.
После этого Китай наложил пошлины на американские товары, а накануне Трамп пригрозил дополнительными тарифами в 50% - и сдержал обещание.
Администрация Трампа повысила пошлины на китайские товары до 104% с 9 апреля.
Китай ответил на введение Трампом новых пошлин, повысив тарифы на американские товары до 84%. После этого Трамп немедленно повысил тарифную ставку для Китая до 125%.
Ранее Трамп также назвал ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"що вигідно Дженерал Моторз, те вигідно Америці"
.
ну або ліцензію на їх виробництво.
У 2023 році COMAC оголосила, що розроблятиме як укорочену, так і подовжену версію пасажирського літака - подібно до підваріантів, запропонованих для конкуруючих сімейств Boeing 737 MAX та Airbus A320.
Був введений в комерційне пасажирське обслуговування 28 травня 2023 року.
И все будут ему целовать дупу
Для Boeing втрата китайського ринку може бути критичною. Більше того, у Китаю в руках ще один фінальний удар, "фаталіті". Це заборона експорту комплектуючих для літаків Boeing. Бо, далі цитата від самої компанії:
"Boeing є найбільшим замовником китайської авіаційної промисловості. Понад 10 000 літаків Boeing літають із деталями, виробленими в Китаї. Діяльність Boeing в Китаї вносить більше 1,5 млрд доларів США на рік у пряму підтримку економіки Китаю, включаючи постачальників, спільні підприємства, операції, навчання та інвестиції в дослідження та розробки".
Також сам Boeing декларував, що має у Китаї понад 35 ключових постачальників. І китайські виробники відіграють важливу роль у виробництві кожної моделі авіалайнерів Boeing включно з композитними деталями та вузлами первинної та вторинної структури літака та його компонентів.
Але ніт. Зроблять самі в штатах. А китайці теж собі свого наклепають? Технологій достатньо?