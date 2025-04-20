Американці дещо прихильніше почали ставитися до Китаю, попри торговельну війну, - опитування

Рівень несприйняття Китаю серед американців знизився на 4%, попри наростання торговельної війни між Вашингтоном та Пекіном.

Про це свідчать результати опитування дослідницького центру Pew Research Center, яке публікує The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

Так, згідно з результатами, рівень несприйняття Китаю серед американців знизився на 4%. Для порівняння - минулого року 84% респондентів висловлювали негативну думку про КНР, тоді як у 2025 році цей показник становить 77%.

Автори дослідження зауважують, що такий результат опитування зафіксовано вперше за п'ять років.

"Ця зміна відбулася на тлі затяжного протистояння між адміністрацією Дональда Трампа та китайським керівництвом щодо взаємних мит, які наразі сягають 145% на імпорт із Китаю", - сказано в статті.

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Дані опитування показали, що кожен четвертий американець вважає, що саме Китай отримує більше вигоди від двосторонньої торгівлі. Ще 10% вважають, що більше виграють США, тоді як 25% переконані, що обидві країни отримують однакову вигоду. Ще 2% вважають, що вигоди не має жодна сторона, а 16% не змогли відповісти на запитання.

52% опитаних респондентів переконані, що мита завдадуть шкоди США. Лише 24% вважають їх корисними для економіки США, 6% не очікують жодного ефекту, а 19% не мають однозначної думки.

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Мита США проти Китаю

Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.

Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.

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