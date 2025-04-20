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Новини Митна війна США та Китаю
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Американці дещо прихильніше почали ставитися до Китаю, попри торговельну війну, - опитування

77% американців негативно ставляться до Китаю

Рівень несприйняття Китаю серед американців знизився на 4%, попри наростання торговельної війни між Вашингтоном та Пекіном.

Про це свідчать результати опитування дослідницького центру Pew Research Center, яке публікує The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

Так, згідно з результатами, рівень несприйняття Китаю серед американців знизився на 4%. Для порівняння - минулого року 84% респондентів висловлювали негативну думку про КНР, тоді як у 2025 році цей показник становить 77%.

Автори дослідження зауважують, що такий результат опитування зафіксовано вперше за п'ять років.

"Ця зміна відбулася на тлі затяжного протистояння між адміністрацією Дональда Трампа та китайським керівництвом щодо взаємних мит, які наразі сягають 145% на імпорт із Китаю", - сказано в статті.

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Дані опитування показали, що кожен четвертий американець вважає, що саме Китай отримує більше вигоди від двосторонньої торгівлі. Ще 10% вважають, що більше виграють США, тоді як 25% переконані, що обидві країни отримують однакову вигоду. Ще 2% вважають, що вигоди не має жодна сторона, а 16% не змогли відповісти на запитання.

52% опитаних респондентів переконані, що мита завдадуть шкоди США. Лише 24% вважають їх корисними для економіки США, 6% не очікують жодного ефекту, а 19% не мають однозначної думки.

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Мита США проти Китаю

Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.

Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.

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Автор: 

Китай (4594) опитування (1936) мито (1040) США (22818)


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аа, певно вже десь китайський мотлох через шалені мита 145% не доходить до американців які звикли роками ним користуватися ... так синдром залежності переходить в лояльність)
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20.04.2025 01:33 Відповісти
не головне, але і це теж
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20.04.2025 01:36 Відповісти
бо на фоні рудняка і китайські комуняки вже не виглядають найбільшими підарасами в світі - сіндром жертви працює...
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20.04.2025 01:34 Відповісти
Після наростання торговельної війни між Вашингтоном та Пекіном і дикого росту цін, американці ********* КНР і відмінять тарифи.
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20.04.2025 01:38 Відповісти
на самому ділі "дикого зростання цін" не бачю,
так - все дорожчяє
але ******* в потенціалі вже клює в двері...
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20.04.2025 04:40 Відповісти
Стокгольмський синдром в дії.

китай, росія, кндр вже відкрито об'єднуються у вісь зла проти америки і всіх демократій, а реднеки тільки більше поважають.
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20.04.2025 01:39 Відповісти
Содоміти програють мазохістам?
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20.04.2025 02:05 Відповісти
доня тим китайцям так всуне 853% мит,
що вони бігом в рашку побіжать...
а тут вже ми, руді ідіоти! - санкції з кацапнявих зняли,
помилкку в Сумах визнали - ну здрастуй сі ти моє...
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20.04.2025 03:25 Відповісти
Скоро рижий обмилок буде Сі дупу цілувати з язиком
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20.04.2025 08:45 Відповісти
 
 