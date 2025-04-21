Китай готовит контрмеры против торговых соглашений, которые противоречат интересам государства, - Bloomberg

Китай официально предостерег другие страны от намерений заключить торговые соглашения с Соединенными Штатами Америки, которые могут навредить интересам КНР.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еspreso.

В китайском министерстве торговли заявили, что КНР "решительно выступает против любой стороны, которая достигает соглашения за счет интересов Китая", хотя уважает государства, которые решают собственные торговые споры с США.

В то же время Пекин предупредил, что примет контрмеры, если какая-то страна подпишет с Вашингтоном соглашение, которое может повредить интересам Китая.

"Китай готов усилить солидарность и координацию со всеми сторонами, совместно реагировать и сопротивляться односторонним актам издевательств", - подчеркнули в министерстве.

Как отмечает Bloomberg, Пекин сделал вышеупомянутое заявление на фоне подготовки других государств к переговорам с США относительно отмены пошлин.

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Пошлины США против Китая

Отметим, что это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34%.

После этого Китай наложил пошлины на американские товары, а накануне Трамп пригрозил дополнительными тарифами в 50% - и сдержал обещание.

Администрация Трампа повысила пошлины на китайские товары до 104% с 9 апреля.

Китай ответил на введение Трампом новых пошлин, повысив тарифы на американские товары до 84%. После этого Трамп немедленно повысил тарифную ставку для Китая до 125%.

Ранее Трамп также назвал ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов.

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