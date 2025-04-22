Китай маскирует товары под южнокорейские, чтобы избежать американских пошлин, - Reuters

Южная Корея утверждает, что Китай неоднократно пытался замаскировать свои товары под корейский продукт. Таким образом Пекин пытается избежать пошлин от США.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Так, таможенная служба Южной Кореи заявила, что после специальной проверки за первый квартал выявила нарушения на сумму почти 21 миллион долларов, причем 97% приходится на экспорт в США.

По словам директора по планированию расследований таможенной службы Южной Кореи Ли Кван Ву, во время первого президентства Трампа наблюдался рост количества замаскированных попыток экспорта, поэтому сейчас Сеул ожидает подобную тенденцию.

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Как пишет Reuters, таможенная служба Южной Кореи уже создала специальную оперативную группу для предотвращения попыток незаконного экспорта товаров и планирует разработать более конкретные меры реагирования для защиты отечественных компаний.

Пошлины США против Китая

Отметим, что это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34%.

После этого Китай наложил пошлины на американские товары, а накануне Трамп пригрозил дополнительными тарифами в 50% - и сдержал обещание.

Администрация Трампа повысила пошлины на китайские товары до 104% с 9 апреля.

Китай ответил на введение Трампом новых пошлин, повысив тарифы на американские товары до 84%. После этого Трамп немедленно повысил тарифную ставку для Китая до 125%.

Ранее Трамп также назвал ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов.

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