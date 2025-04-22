Китай маскирует товары под южнокорейские, чтобы избежать американских пошлин, - Reuters
Южная Корея утверждает, что Китай неоднократно пытался замаскировать свои товары под корейский продукт. Таким образом Пекин пытается избежать пошлин от США.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Так, таможенная служба Южной Кореи заявила, что после специальной проверки за первый квартал выявила нарушения на сумму почти 21 миллион долларов, причем 97% приходится на экспорт в США.
По словам директора по планированию расследований таможенной службы Южной Кореи Ли Кван Ву, во время первого президентства Трампа наблюдался рост количества замаскированных попыток экспорта, поэтому сейчас Сеул ожидает подобную тенденцию.
Как пишет Reuters, таможенная служба Южной Кореи уже создала специальную оперативную группу для предотвращения попыток незаконного экспорта товаров и планирует разработать более конкретные меры реагирования для защиты отечественных компаний.
Пошлины США против Китая
Отметим, что это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34%.
После этого Китай наложил пошлины на американские товары, а накануне Трамп пригрозил дополнительными тарифами в 50% - и сдержал обещание.
Администрация Трампа повысила пошлины на китайские товары до 104% с 9 апреля.
Китай ответил на введение Трампом новых пошлин, повысив тарифы на американские товары до 84%. После этого Трамп немедленно повысил тарифную ставку для Китая до 125%.
Ранее Трамп также назвал ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов.
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Ну... в Трампа потужна агенція за дотриманням санкцій та ловлі "тіньового флоту" - вони допоможуть...
... допоможуть, як допомагали росії уникати санкцій - закриваючи очі...
Але люди віддають перевагу дешевому одноразовому.
Бо не кожен собі може дозволити товар, випущений європейцем, який отримує від 1000 євро ЗП, на відміну від китайця, який працює за, умовно, 200-400 євро.
Казав уже ДЛБЙБам: впаде зараз Китай - Трамп візьметься за Європу... Впаде під тиском мит Європа - почне рятувать себе... І з ким ми залишимося? Думать, на кілька ходів наперед, коли навчитеся?
На відміну від русні, яка порушує правила зухвало і напоказ, Китай робить це тихцем.
Навіть нормально і потролити тему не можна, говорит китайська криза, а як же тоді лайно Трампон, обраний на демократичних виборах, який зараз нібито робить Америку "великою", він ще гірший ніж китайські лицеміри, адже Рудий неодноразово звинував Україну у війні, а Х-уйло, мовляв, хоче миру, він це знає, і у це вірить.
Як казав Лепорелло у "Дон Гуані", їх би в один мішок і в воду.