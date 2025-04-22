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Новости Торговые войны Трампа
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Китай маскирует товары под южнокорейские, чтобы избежать американских пошлин, - Reuters

США и Китай

Южная Корея утверждает, что Китай неоднократно пытался замаскировать свои товары под корейский продукт. Таким образом Пекин пытается избежать пошлин от США.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Так, таможенная служба Южной Кореи заявила, что после специальной проверки за первый квартал выявила нарушения на сумму почти 21 миллион долларов, причем 97% приходится на экспорт в США.

По словам директора по планированию расследований таможенной службы Южной Кореи Ли Кван Ву, во время первого президентства Трампа наблюдался рост количества замаскированных попыток экспорта, поэтому сейчас Сеул ожидает подобную тенденцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай готовит контрмеры против торговых соглашений, которые противоречат интересам государства, - Bloomberg

Как пишет Reuters, таможенная служба Южной Кореи уже создала специальную оперативную группу для предотвращения попыток незаконного экспорта товаров и планирует разработать более конкретные меры реагирования для защиты отечественных компаний.

Пошлины США против Китая

Отметим, что это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34%.

После этого Китай наложил пошлины на американские товары, а накануне Трамп пригрозил дополнительными тарифами в 50% - и сдержал обещание.

Администрация Трампа повысила пошлины на китайские товары до 104% с 9 апреля.

Китай ответил на введение Трампом новых пошлин, повысив тарифы на американские товары до 84%. После этого Трамп немедленно повысил тарифную ставку для Китая до 125%.

Ранее Трамп также назвал ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов.

Читайте также: Американцы несколько благосклоннее стали относиться к Китаю, несмотря на торговую войну, - опрос

Автор: 

Китай (2976) пошлина (468) США (26672) Южная Корея (335)


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Топ комментарии
+5
жовтопиких повинні гнобити всі цивілізовані люди. завдяки жовтопиким досі існує таке недорозуміння, як росія
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22.04.2025 12:08
+4
А порох та снаряди Китай мабуть маскує під північнокорейські...
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22.04.2025 12:14
+3
Ну, це елементи їх торгової війни, раніше б я сказав, що тарифної війни США проти Китаю, але ж китайські комуністи називають війну Московщини проти України українською кризою, чим не китайська криза.
Навіть нормально і потролити тему не можна, говорит китайська криза, а як же тоді лайно Трампон, обраний на демократичних виборах, який зараз нібито робить Америку "великою", він ще гірший ніж китайські лицеміри, адже Рудий неодноразово звинував Україну у війні, а Х-уйло, мовляв, хоче миру, він це знає, і у це вірить.
Як казав Лепорелло у "Дон Гуані", їх би в один мішок і в воду.
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22.04.2025 12:17
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Неочікувано да?
Ну... в Трампа потужна агенція за дотриманням санкцій та ловлі "тіньового флоту" - вони допоможуть...
... допоможуть, як допомагали росії уникати санкцій - закриваючи очі...
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22.04.2025 13:25 Ответить
жовтопиких повинні гнобити всі цивілізовані люди. завдяки жовтопиким досі існує таке недорозуміння, як росія
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22.04.2025 12:08 Ответить
Боюся, т.з. "цивілізованим людям" дуже не сподобається варіант робити для самих себе все те, що для них досі робили "жовтопикі".
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22.04.2025 12:13 Ответить
що робити? дешеве одноразове фуфло?
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22.04.2025 12:21 Ответить
Ні, дороге довготривале.
Але люди віддають перевагу дешевому одноразовому.
Бо не кожен собі може дозволити товар, випущений європейцем, який отримує від 1000 євро ЗП, на відміну від китайця, який працює за, умовно, 200-400 євро.
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22.04.2025 12:23 Ответить
таке недорозуміння, як параша існує виключно завдяки америкосам! щоб це зрозуміти достатньо трошки подивитись на історію та зрозуміти скіки разів вони витягували лаптєй з прірви, таж сама історія дає розуміння на скіки китайці "*******" парашку, та як вони будуть "раді" відродженню совка
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22.04.2025 13:37 Ответить
За твоєю "логікою", Рузвельт і Черчіль, у 1941 році повинні були заявить: "Червоносраких треба гнобить усіма можливими способами, бо вони є ворогами цивілізованого світу, хочуть нас розгромить та завоювать...". Не забувай - СРСР на протязі 1933-1941 років поставляв Німеччині нафту, стратегічні метали, та зерно... На нафті працювали літаки, що бомбили Великобританію, танки, що штурмували Дюнкерк та громили англо-французські війська, а зерно їла німецькі солдати, що воювали. А метали (особливо, марганець, нікель, та інші феросплави), допомагали виробництву бойової техніки...
Казав уже ДЛБЙБам: впаде зараз Китай - Трамп візьметься за Європу... Впаде під тиском мит Європа - почне рятувать себе... І з ким ми залишимося? Думать, на кілька ходів наперед, коли навчитеся?
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22.04.2025 13:46 Ответить
А порох та снаряди Китай мабуть маскує під північнокорейські...
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22.04.2025 12:14 Ответить
В мережі є відео тих так званих корейських снарядів на багатьох ящиках китайські ірогліфи, але типу кажуть що китай їх колись надав і це старі снаряди.
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22.04.2025 13:04 Ответить
Китай колись поставляв снаряди й Ірану...
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22.04.2025 13:47 Ответить
Єта другоє - ета сакції не США вводили... тобто вони - але не для того... щоб... короче я заплутався
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22.04.2025 13:27 Ответить
А тут один зальотний обурювався, ну чего эти деды с Запада на Китай взъелись, он же по правилам играет, никому не мешает.
На відміну від русні, яка порушує правила зухвало і напоказ, Китай робить це тихцем.
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22.04.2025 12:15 Ответить
Ну, це елементи їх торгової війни, раніше б я сказав, що тарифної війни США проти Китаю, але ж китайські комуністи називають війну Московщини проти України українською кризою, чим не китайська криза.
Навіть нормально і потролити тему не можна, говорит китайська криза, а як же тоді лайно Трампон, обраний на демократичних виборах, який зараз нібито робить Америку "великою", він ще гірший ніж китайські лицеміри, адже Рудий неодноразово звинував Україну у війні, а Х-уйло, мовляв, хоче миру, він це знає, і у це вірить.
Як казав Лепорелло у "Дон Гуані", їх би в один мішок і в воду.
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22.04.2025 12:17 Ответить
Більшість польских товарів та частина німецьких та ін., це також замасковані китайські. З європейського там тільки упаковка.
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22.04.2025 13:06 Ответить
 
 