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Новости Умер Папа Римский Франциск
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Фон дер Ляйен не планирует двусторонних встреч с Трампом или Зеленским в Риме во время похорон Папы Франциска, - Еврокомиссия

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не имеет запланированных встреч в Риме, где будет находиться 25-26 апреля для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

Об этом сообщила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможных переговоров фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским или президентом США Дональдом Трампом.

"Президент фон дер Ляйен позже сегодня отправляется в Рим на похороны одного из самых харизматичных лидеров современности, Папы Франциска. На данный момент времени никаких двусторонних встреч не предусмотрено, по крайней мере, с любым другим лидером", - рассказала главный пресс-секретарь Еврокомиссии.

Напомним, ранее фон дер Ляйен сообщила, что хочет провести разговор с президентом США Дональдом Трампом на похоронах Папы Римского Франциска.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20378) Франциск (174) Трамп Дональд (5235) Урсула фон дер Ляйен (514)


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А давайте похороним Трампа вместе с папой, при чём живьём...
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25.04.2025 14:32 Ответить
Трамп вже памятник собі поставив, можна ховати.
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25.04.2025 14:56 Ответить
І фон Дер Ляйн не така як треба, і Трамп неправильний, і НАТа зіпсувалася, лише сонцеликий лишився праведним поводирем нетямущих сіромах-гречкосіїв...
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25.04.2025 14:39 Ответить
От же ж сформулювали, - "похорон одного з найхаризматичніших лідерів **********".
А десь мабуть тишком-нишком заздрить ще один "лідор **********"
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25.04.2025 15:08 Ответить
 
 