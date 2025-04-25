Фон дер Ляйен не планирует двусторонних встреч с Трампом или Зеленским в Риме во время похорон Папы Франциска, - Еврокомиссия

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не имеет запланированных встреч в Риме, где будет находиться 25-26 апреля для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

Об этом сообщила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможных переговоров фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским или президентом США Дональдом Трампом.

"Президент фон дер Ляйен позже сегодня отправляется в Рим на похороны одного из самых харизматичных лидеров современности, Папы Франциска. На данный момент времени никаких двусторонних встреч не предусмотрено, по крайней мере, с любым другим лидером", - рассказала главный пресс-секретарь Еврокомиссии.

Напомним, ранее фон дер Ляйен сообщила, что хочет провести разговор с президентом США Дональдом Трампом на похоронах Папы Римского Франциска.

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