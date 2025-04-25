Фон дер Ляйен хочет встретиться с Трампом на похоронах Папы Римского, - Politico
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хочет провести разговор с президентом США Дональдом Трампом на похоронах Папы Римского Франциска 26 апреля 2025 года.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
Представитель Еврокомиссии рассказал, что хоть встреча с Трампом пока не запланирована, любая возможность поговорить с ключевыми мировыми лидерами будет "использована".
Фон дер Ляйен еще не встречалась с Трампом с момента, когда он вернулся на пост президента в начале этого года.
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