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Фон дер Ляйен хочет встретиться с Трампом на похоронах Папы Римского, - Politico

Встреча фон дер Ляйен и Трампа. Когда может состояться

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хочет провести разговор с президентом США Дональдом Трампом на похоронах Папы Римского Франциска 26 апреля 2025 года.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Представитель Еврокомиссии рассказал, что хоть встреча с Трампом пока не запланирована, любая возможность поговорить с ключевыми мировыми лидерами будет "использована".

Фон дер Ляйен еще не встречалась с Трампом с момента, когда он вернулся на пост президента в начале этого года.

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Автор: 

Трамп Дональд (5275) Урсула фон дер Ляйен (517)


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та прикопайте вже того трампа разом з Папою...
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25.04.2025 13:22 Ответить
"Фон дер Ляєн хоче зустрітися із Трампом на похороні путлера" Джерело: https://censor.net/ua/n3548760
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25.04.2025 13:23 Ответить
Старому Трампу, від якого смердить московським лайном, мабуть, буде соромно їй в очі дивиться, після його АФЕРИ з тарифами та гойдалками курсів акцій, на біржах світу!
Як шестиразовий банкрот, він це добре розуміє!
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25.04.2025 13:23 Ответить
Таке враження, що Папа Римський спеціально помер, щоб на його похоронах всі зустрілися з Трампом.
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25.04.2025 13:30 Ответить
Краще б вона зустрілася з ним на його похороні!
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25.04.2025 14:03 Ответить
 
 