Украина не должна подписывать "мирное соглашение", предложенное Трампом, - Bloomberg
Настоящее мирное соглашение должно содержать гарантии безопасности для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Так, "мирное соглашение" Трампа предусматривает, что США признают оккупированный в 2014 году Россией Крым, Украина не вступит в НАТО, а Россия сохранит контроль над другими оккупированными территориями Украины. Также США могут отменить санкции против России.
По мнению обозревателя Марка Чемпиона, дело даже не в том, что Украина не может принять все эти условия.
Зеленский и другие чиновники Украины понимают, что война закончится фактическим признанием контроля РФ над оккупированными территориями. Неприемлемым является то, что уступки предоставляются России в обмен на лишь прекращение огня, которое может быть неустойчивым.
Таким образом агрессия РФ фактически вознаграждается исходя из ошибочного предположения, что полное завоевание Украины неизбежно, а Киев и его союзники не имеют никаких рычагов влияния.
"Украина не должна подписывать это соглашение. Тот факт, что Трамп зациклился на заявлении Зеленского о том, что Киев не может конституционно признать Крым российским, чего не требует предложенное соглашение, свидетельствует о том, что президент США знает об этом и готовится переложить вину за собственную неудачу на лидера, которого он явно презирает", - говорится в материале.
По словам автора, то, как Трамп и его команда подошли к мирному урегулированию в Украине, кажется непостижимым, пока не поймешь, что приоритетом является не длительный мир и суверенитет для Украины или стабильные границы в Европе, а перезагрузка отношений между США и Россией. Если Украина откажется от капитуляции, то Трампу просто нужно убедить достаточное количество американцев, что в провале виноват Киев.
Чемпион считает, что настоящее мирное соглашение должно содержать четкие гарантии безопасности для Украины.
"У Трампа есть как минимум два варианта. Он может уйти и не обеспечить мир, которого, как он когда-то говорил, может добиться за один день, или он может признать настоящие препятствия на пути к соглашению и использовать значительные рычаги влияния, которые у него есть, чтобы его достичь. К сожалению, все указывает на первый вариант", - подытожили в материале.
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Сікорський радше вчиться продукувати божу росу, бо має кого наслідувати.
донні, дорогенький, так чим саме поступиться *********?
Трамп: отказ от захвата Украины целиком, это большая уступка.
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Поняли? Если у вас пять детей, бандиты похитили двоих и согласились не захватывать остальных троих - бандиты пошли на уступки. И вы должны заключить с бандитами соглашение, по которому похищенные дети останутся у бандитов, потому что вы тоже должны идти на уступки. Такова "логика" Трампа.
Звісно ж що моїх дітей замість мене ніхто захищати не повинен . Допомогти мені їх захистити - це інше діло , а замість мене - не потрібно . Але чому якась заокеанське мурло змушує мене - віддати бандитам своїх дітей ??
І про який це мир на умовах кацапії ти говориш ,, хіба вони пропонують мир ? Ти що віриш кацапам .?? ***** ?
Уряяя, Зє-!
Та пішов він...
США повинні вийти з переговорів, дозволити Європі собі купувати зброю у американських воєнних компаній, а Україні передавати наявні.
Ввести жорсткіші санкції.
Хотілось б получати крилаті ракети SLAM-ER на 270 км під Ф-16. Їх вироблено дуже багато.
Знищити нафтопереробку, електрику в росії.
Тоді можна про повернення Півдня говорити з позиції сили.
і багаторічна ставка України на чесність, порядність та міжнародне право програла.
«путін - демон війни і має нести за це відповідальність. І всі союзники навколо цього мають бути об'єднані. Зараз, на жаль, сценарій поки що не досягає цього», - констатує пʼятий Президент.
«Зараз час дипломатії, ми більше не можемо втрачати території, ми більше не можемо втрачати людей, ми більше не можемо втрачати час. Влада, відправте всіх, кого можете, для того, щоб донести американським конгресменам, членам команди важливість України для США. Озбройте їх директивами, що є лише п'ять червоних ліній. Перше - немає компромісів в питаннях суверенітету і національної ідентифікації держави по мові, по вірі, по існуванню нації. Друге - немає компромісу по територіальній цілісності України. Третє - немає компромісу по здатності ЗСУ захищати нашу державу, четверте - немає компромісу по санкціям, аж допоки путін повністю не виконає всі умови для сталого миру. І п'яте - немає компромісу, щоб путіну передавати право вето про членство України в ЄС і НАТО. Все інше давайте обговорювати, про гроші, про союзи, про будь - що. Це професійний, компетентний підхід», - вважає Порошенко.
Він також сказав, що членство України в НАТО - безальтернативне. «У нас не може бути сталої безпекової ситуації на континенті без членства України в НАТО. Це сьогодні розуміють всі. Але, на жаль, через суперечності, який є всередині Альянсу саме існування НАТО під загрозою. Найбільша війна після Другої світової поставила існування НАТО під загрозу через внутрішні суперечності», - констатує пʼятий Президент.
«Сьогодні членам НАТО треба не тільки думати, як забезпечити членство України, а як зберегти НАТО. Треба збільшувати воєнні видатки», - вважає Порошенко.
«Наша позиція має бути абсолютно чіткою. Ми маємо бути сильніші. Інвестиції, які здійснюються в оборонну промисловість, союзи, які ми будуємо з переведенням економіки на військові рейки не тільки України, всієї Європи. Це єдине, що може зупинити війну», - переконаний Порошенко.
за таких обставин "ставити" на США нема сенсу.. оголошувати Штатам війну, звісно, також ніхто не стане..
а, якщо, згодом, Америка забажає-таки прєднатися до Переможця, України - то нехай повертається на "світлий бік Цивілізації" і приєднується до нас.. ми зла не пам'ятаємо (доводиться усе записувати )..
А то сказав,що після епохи путіна не можна буде забрати окуповані назад? Там і Грузія та Молдава затребують своє.
Хто проти мирної угоди,той із середовища зеприхильників.як правило.А зе зійшов у владу-відомо яким способом і його команда ставить постійно палки в колеса в процес закінчення війни.
Гарантій зараз нема,є антигарантія від буратіно-козиря.
Тому мене значно більше хвилює чи стане Олександрія срібним призером УПЛ,ніж кафняканя апельсинового дебіла