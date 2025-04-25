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Новости Мирный план Трампа
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Украина не должна подписывать "мирное соглашение", предложенное Трампом, - Bloomberg

Мирный план Трампа. Почему Украина не должна соглашаться

Настоящее мирное соглашение должно содержать гарантии безопасности для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Так, "мирное соглашение" Трампа предусматривает, что США признают оккупированный в 2014 году Россией Крым, Украина не вступит в НАТО, а Россия сохранит контроль над другими оккупированными территориями Украины. Также США могут отменить санкции против России.

По мнению обозревателя Марка Чемпиона, дело даже не в том, что Украина не может принять все эти условия.

Читайте: Трамп наконец-то видит препятствие для мира - это Россия, - WSJ

Зеленский и другие чиновники Украины понимают, что война закончится фактическим признанием контроля РФ над оккупированными территориями. Неприемлемым является то, что уступки предоставляются России в обмен на лишь прекращение огня, которое может быть неустойчивым.

Таким образом агрессия РФ фактически вознаграждается исходя из ошибочного предположения, что полное завоевание Украины неизбежно, а Киев и его союзники не имеют никаких рычагов влияния.

"Украина не должна подписывать это соглашение. Тот факт, что Трамп зациклился на заявлении Зеленского о том, что Киев не может конституционно признать Крым российским, чего не требует предложенное соглашение, свидетельствует о том, что президент США знает об этом и готовится переложить вину за собственную неудачу на лидера, которого он явно презирает", - говорится в материале.

Читайте также: Трамп рассматривает войну в Украине через призму Путина. Его однобокий подход может еще больше наказать жертву, - CNN

По словам автора, то, как Трамп и его команда подошли к мирному урегулированию в Украине, кажется непостижимым, пока не поймешь, что приоритетом является не длительный мир и суверенитет для Украины или стабильные границы в Европе, а перезагрузка отношений между США и Россией. Если Украина откажется от капитуляции, то Трампу просто нужно убедить достаточное количество американцев, что в провале виноват Киев.

Чемпион считает, что настоящее мирное соглашение должно содержать четкие гарантии безопасности для Украины.

"У Трампа есть как минимум два варианта. Он может уйти и не обеспечить мир, которого, как он когда-то говорил, может добиться за один день, или он может признать настоящие препятствия на пути к соглашению и использовать значительные рычаги влияния, которые у него есть, чтобы его достичь. К сожалению, все указывает на первый вариант", - подытожили в материале.

Читайте: Украина вместе с партнерами наработала свои условия мира, которые уже передали Трампу, - The Telegraph

Автор: 

США (26709) Трамп Дональд (5275) война в Украине (3946)


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Топ комментарии
+13
Пресса: о каких уступках со стороны России идёт речь?
Трамп: отказ от захвата Украины целиком, это большая уступка.
---------------
Поняли? Если у вас пять детей, бандиты похитили двоих и согласились не захватывать остальных троих - бандиты пошли на уступки. И вы должны заключить с бандитами соглашение, по которому похищенные дети останутся у бандитов, потому что вы тоже должны идти на уступки. Такова "логика" Трампа.
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25.04.2025 12:39
+9
рудий донні та ди-ван лепечуть, шо ********* має поступитися територіями
донні, дорогенький, так чим саме поступиться *********?
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25.04.2025 12:36
+8
Нібито її хтось збирається підписувати. Пудрять укри мізки рижому п.дару.
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25.04.2025 12:28
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Нібито її хтось збирається підписувати. Пудрять укри мізки рижому п.дару.
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25.04.2025 12:28 Ответить
Сікорський же ж казав що США не визнають Крим кацапським
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25.04.2025 12:34 Ответить
Звісно, що не вИзнають. США "прізнÁют" Крим російським. А "ето другоє".
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25.04.2025 12:39 Ответить
і шо? Сікорський якимсь чином відповідальний за це визнання?
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25.04.2025 12:42 Ответить
Ніякої відповідальності - як з гуся вода - для чого таку муйню городити?
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25.04.2025 12:46 Ответить
тобто слова Сікорського немають жодного значення для визнання чи невизнання окупації Криму з току США, вірно?
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25.04.2025 12:53 Ответить
Коротко - він бреше
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25.04.2025 12:54 Ответить
ну наврядчи можна прямо назвати брехнею інтерпретацію одного із двох квантово-заплутаних станів, що існують в голові певного пришибленного стариганя.
Сікорський радше вчиться продукувати божу росу, бо має кого наслідувати.
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25.04.2025 13:07 Ответить
Ну коли вже Сікорський так сказав, то тепер Рубліо з Трампом аж ніяк не відпетляють
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25.04.2025 12:43 Ответить
рудий донні та ди-ван лепечуть, шо ********* має поступитися територіями
донні, дорогенький, так чим саме поступиться *********?
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25.04.2025 12:36 Ответить
Коли кажуть щось типу "не повинна, не будуть" і так далі, то потрібно запропонувати альтернативу. Але проблема в тому, що зелені гниди і європейські ідіоти нічого так і не можуть запропонувати. Ні пропозицій, ні стратегій. Тільки "тримайтесь, а далі побачимо"
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25.04.2025 12:38 Ответить
тоже нравится их позиция. Некоторые их политики заявляют это капитуляция и нельзя на это идти и при этом никакой альтернативы не предлагают кроме как воевать бесконечно чтоб ***** до них не добралось. Такиеже сволочные лицемеры которых интересует только их благополучие и при этом как можнго меньше поставить оружия Украине (дешевле) чтоб просто держали линию фронта
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25.04.2025 12:46 Ответить
Ненависний підполковник Арестович запропонував, але ж куди йому до потужного лідора **********
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25.04.2025 14:46 Ответить
Пресса: о каких уступках со стороны России идёт речь?
Трамп: отказ от захвата Украины целиком, это большая уступка.
---------------
Поняли? Если у вас пять детей, бандиты похитили двоих и согласились не захватывать остальных троих - бандиты пошли на уступки. И вы должны заключить с бандитами соглашение, по которому похищенные дети останутся у бандитов, потому что вы тоже должны идти на уступки. Такова "логика" Трампа.
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25.04.2025 12:39 Ответить
Все вірно. Хто замість тебе має захищати твоїх дітей? Приймаєш рішення самостійно, то і відповіси за нього самостійно. Або бій до смерті або мир на умовах сильнішого. При першому і при другому варіанті гарантій на життя дітей нема.
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25.04.2025 13:13 Ответить
Вірно що ? Логіка іржавого ?
Звісно ж що моїх дітей замість мене ніхто захищати не повинен . Допомогти мені їх захистити - це інше діло , а замість мене - не потрібно . Але чому якась заокеанське мурло змушує мене - віддати бандитам своїх дітей ??
І про який це мир на умовах кацапії ти говориш ,, хіба вони пропонують мир ? Ти що віриш кацапам .?? ***** ?
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25.04.2025 15:46 Ответить
Я особисто не вірю в домовленості, в яких вказані зобов'язання другої сторони виконати умови договору не зважаючи ні на що. Я вірю в сувору реальність, в якій у нас, крім людей, відсутнє щось своє. І коли своє закінчиться, а чужого не дадуть, то результат є очевидним. Як казав Трамп - нема карт
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25.04.2025 16:10 Ответить
все так, додам лише, що це запропонував "поліцейський" який до цього забрав "пістолет" який був для захисту родини під предлогом що поліцейський буде захищати від злодіїв.
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25.04.2025 13:58 Ответить
Слабаки (Україна) завжди і в усьому винні.
Уряяя, Зє-!
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25.04.2025 12:41 Ответить
Своє бачення "миру" і ролі ху#ла в цьому процесі Трампло висловило ще три роки тому: "І він (ху#ло) збирається увійти і бути миротворцем. Це найсильніша миротворча сила" /22.02.2022/
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25.04.2025 12:41 Ответить
Він може піти і не забезпечити мир

Та пішов він...
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25.04.2025 12:41 Ответить
Україна ВЗАГАЛІ не має підписувати НІЯКИХ угод, запропонованих Трампом!
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25.04.2025 12:44 Ответить
Якби росія оточила Київ, то тоді такі ультиматуми виглядали б хоча логічними. Но такого навіть близько немає.

США повинні вийти з переговорів, дозволити Європі собі купувати зброю у американських воєнних компаній, а Україні передавати наявні.

Ввести жорсткіші санкції.

Хотілось б получати крилаті ракети SLAM-ER на 270 км під Ф-16. Їх вироблено дуже багато.

Знищити нафтопереробку, електрику в росії.

Тоді можна про повернення Півдня говорити з позиції сили.
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25.04.2025 12:49 Ответить
Якби касапи оточили б Київ - то ніяких ультиматумів не було би. Просто добивали би все місто, як Маріуполь.
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25.04.2025 13:02 Ответить
"США повинні" - біда в тому що нікому нічого вони не винні, роблять що хочуть...
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25.04.2025 16:30 Ответить
Завжди забавляло як спочатку кажуть "лише Україна має вирішувати", але в момент вирішення з'являється безліч закордонних радників, від політиків до ЗМІ типу блумберга, які краще знають як правильно.
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25.04.2025 12:50 Ответить
і ми плавно переходимо до того що путін правий - сила важливіша за чесність, за порядність, за міжнародне право.
і багаторічна ставка України на чесність, порядність та міжнародне право програла.
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25.04.2025 12:53 Ответить
"Чесному сраку видно", як казав мій покійний дідо...
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25.04.2025 14:43 Ответить
https://eurosolidarity.org/2025/04/05/poroshenko-putin-demon-vijny-i-maye-nesty-za-cze-vidpovidalnist/ Для розуміння вірності цієї статті Марка повторю тут інфу-в'ю, яке дав Порошенко кличковому телеканалу "Київ" два тижні тому:

«путін - демон війни і має нести за це відповідальність. І всі союзники навколо цього мають бути об'єднані. Зараз, на жаль, сценарій поки що не досягає цього», - констатує пʼятий Президент.
«Зараз час дипломатії, ми більше не можемо втрачати території, ми більше не можемо втрачати людей, ми більше не можемо втрачати час. Влада, відправте всіх, кого можете, для того, щоб донести американським конгресменам, членам команди важливість України для США. Озбройте їх директивами, що є лише п'ять червоних ліній. Перше - немає компромісів в питаннях суверенітету і національної ідентифікації держави по мові, по вірі, по існуванню нації. Друге - немає компромісу по територіальній цілісності України. Третє - немає компромісу по здатності ЗСУ захищати нашу державу, четверте - немає компромісу по санкціям, аж допоки путін повністю не виконає всі умови для сталого миру. І п'яте - немає компромісу, щоб путіну передавати право вето про членство України в ЄС і НАТО. Все інше давайте обговорювати, про гроші, про союзи, про будь - що. Це професійний, компетентний підхід», - вважає Порошенко.
Він також сказав, що членство України в НАТО - безальтернативне. «У нас не може бути сталої безпекової ситуації на континенті без членства України в НАТО. Це сьогодні розуміють всі. Але, на жаль, через суперечності, який є всередині Альянсу саме існування НАТО під загрозою. Найбільша війна після Другої світової поставила існування НАТО під загрозу через внутрішні суперечності», - констатує пʼятий Президент.
«Сьогодні членам НАТО треба не тільки думати, як забезпечити членство України, а як зберегти НАТО. Треба збільшувати воєнні видатки», - вважає Порошенко.
«Наша позиція має бути абсолютно чіткою. Ми маємо бути сильніші. Інвестиції, які здійснюються в оборонну промисловість, союзи, які ми будуємо з переведенням економіки на військові рейки не тільки України, всієї Європи. Це єдине, що може зупинити війну», - переконаний Порошенко.
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25.04.2025 12:53 Ответить
Мда, стаття недописана...скоро у трампа не буде варіантів, після зустрічі із "Старими друзями".
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25.04.2025 12:55 Ответить
очевидно ж, що продажна руда хвойда Трумп відкрила "другий фронт" проти України на стороні воєнного злочинця та терориста *****..
за таких обставин "ставити" на США нема сенсу.. оголошувати Штатам війну, звісно, також ніхто не стане..
а, якщо, згодом, Америка забажає-таки прєднатися до Переможця, України - то нехай повертається на "світлий бік Цивілізації" і приєднується до нас.. ми зла не пам'ятаємо (доводиться усе записувати )..
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25.04.2025 12:56 Ответить
Ніхто нічого не буде підписувати ... заспокойтесь
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25.04.2025 13:07 Ответить
Мирна угода потрібна,хоча би з огляду подальшого збереження ресурсів,які ще залишились.
А то сказав,що після епохи путіна не можна буде забрати окуповані назад? Там і Грузія та Молдава затребують своє.
Хто проти мирної угоди,той із середовища зеприхильників.як правило.А зе зійшов у владу-відомо яким способом і його команда ставить постійно палки в колеса в процес закінчення війни.
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25.04.2025 13:32 Ответить
ну ти клоун
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25.04.2025 14:01 Ответить
Клоун той,за кого ти голосував і той,хто по приколу за нього проголосував.
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25.04.2025 15:18 Ответить
Да ты шо, а воевать не хочет блумберг за нас еще годика три? Ну правильно, европка за спиной поддерживает, попутно покупая российский газ и товары через белорашку. Че бы не поддержать потужно. Как раз годика три еще на перевооружение нужно им. Заодно и потестят оружие в боевых условиях. Все в плюсе. Кроме нас
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25.04.2025 13:37 Ответить
Мені теж не до вподоби Зеленський,який бачив мир в очах путлера,який знаючи, нічого не робив щоб підготуватися до війни в результаті сотні тисяч загиблих,безвісти пропавші,мільони мігрантів.Ніколи він не признає окупацію,бо проклянуть його і потомків до 7 коліна
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25.04.2025 14:27 Ответить
Хтось пояснить, що конкретно ховається під визначенням "гарантії безпеки"?
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25.04.2025 14:42 Ответить
Те саме,що "план перемоги"-віртуальний термін.
Гарантій зараз нема,є антигарантія від буратіно-козиря.
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25.04.2025 15:21 Ответить
Спочатку на рудого уйобка звертали увагу. Потім,побичивши,що це звичайний *********,перестали зважати. Бо воно скрізь лише обсерається.
Тому мене значно більше хвилює чи стане Олександрія срібним призером УПЛ,ніж кафняканя апельсинового дебіла
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25.04.2025 15:54 Ответить
 
 