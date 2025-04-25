Украина не должна подписывать "мирное соглашение", предложенное Трампом, - Bloomberg

Настоящее мирное соглашение должно содержать гарантии безопасности для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Так, "мирное соглашение" Трампа предусматривает, что США признают оккупированный в 2014 году Россией Крым, Украина не вступит в НАТО, а Россия сохранит контроль над другими оккупированными территориями Украины. Также США могут отменить санкции против России.

По мнению обозревателя Марка Чемпиона, дело даже не в том, что Украина не может принять все эти условия.

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Зеленский и другие чиновники Украины понимают, что война закончится фактическим признанием контроля РФ над оккупированными территориями. Неприемлемым является то, что уступки предоставляются России в обмен на лишь прекращение огня, которое может быть неустойчивым.

Таким образом агрессия РФ фактически вознаграждается исходя из ошибочного предположения, что полное завоевание Украины неизбежно, а Киев и его союзники не имеют никаких рычагов влияния.

"Украина не должна подписывать это соглашение. Тот факт, что Трамп зациклился на заявлении Зеленского о том, что Киев не может конституционно признать Крым российским, чего не требует предложенное соглашение, свидетельствует о том, что президент США знает об этом и готовится переложить вину за собственную неудачу на лидера, которого он явно презирает", - говорится в материале.

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По словам автора, то, как Трамп и его команда подошли к мирному урегулированию в Украине, кажется непостижимым, пока не поймешь, что приоритетом является не длительный мир и суверенитет для Украины или стабильные границы в Европе, а перезагрузка отношений между США и Россией. Если Украина откажется от капитуляции, то Трампу просто нужно убедить достаточное количество американцев, что в провале виноват Киев.

Чемпион считает, что настоящее мирное соглашение должно содержать четкие гарантии безопасности для Украины.

"У Трампа есть как минимум два варианта. Он может уйти и не обеспечить мир, которого, как он когда-то говорил, может добиться за один день, или он может признать настоящие препятствия на пути к соглашению и использовать значительные рычаги влияния, которые у него есть, чтобы его достичь. К сожалению, все указывает на первый вариант", - подытожили в материале.

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