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Новини Мирний план Трампа
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Україна не повинна підписувати "мирну угоду", запропоновану Трампом, - Bloomberg

Мирний план Трампа. Чому Україна не має погоджуватися

Справжня мирна угода повинна містити гарантії безпеки для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Так, "мирна угода" Трампа передбачає, що США визнають окупований у 2014 році Росією Крим, Україна не вступить до НАТО, а Росія збереже контроль над іншими окупованими територіями України. Також США можуть скасувати санкції проти Росії.

На думку оглядача Марка Чемпіона, справа навіть не в тому, що Україна не може прийняти всі ці умови.

Читайте: Трамп нарешті бачить перешкоду для миру - це Росія, - WSJ

Зеленський та інші чиновники України розуміють, що війна закінчиться фактичним визнанням контролю РФ над окупованими територіями. Неприйнятним є те, що поступки надаються Росії в обмін на лише припинення вогню, яке може бути нестійким.

Таким чином, агресія РФ фактично винагороджується, виходячи з хибного припущення, що повне завоювання України неминуче, а Київ і його союзники не мають жодних важелів впливу.

"Україна не повинна підписувати цю угоду. Той факт, що Трамп зациклився на заяві Зеленського про те, що Київ не може конституційно визнати Крим російським, чого не вимагає запропонована угода, свідчить про те, що президент США знає про це і готується перекласти провину за власну невдачу на лідера, якого він явно зневажає", - йдеться в матеріалі.

Читайте також: Трамп розглядає війну в Україні через призму Путіна. Його однобокий підхід може ще більше покарати жертву, - CNN

За словами автора, те, як Трамп та його команда підійшли до мирного врегулювання в Україні, здається незбагненним, поки не зрозумієш, що пріоритетом є не тривалий мир і суверенітет для України або стабільні кордони в Європі, а перезавантаження відносин між США і Росією. Якщо Україна відмовиться від капітуляції, то Трампу просто потрібно переконати достатню кількість американців, що у провалі винен Київ.

Чемпіон вважає, що справжня мирна угода повинна містити чіткі гарантії безпеки для України.

"У Трампа є щонайменше два варіанти. Він може піти і не забезпечити мир, якого, як він колись казав, може добитися за один день, або він може визнати справжні перешкоди на шляху до угоди й використати значні важелі впливу, які у нього є, щоб її досягти. На жаль, все вказує на перший варіант", - підсумували у матеріалі.

Читайте: Україна разом з партнерами напрацювала свої умови миру, які вже передали Трампу, - The Telegraph

Автор: 

США (22890) Трамп Дональд (5696) війна в Україні (3981)


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Топ коментарі
+13
Пресса: о каких уступках со стороны России идёт речь?
Трамп: отказ от захвата Украины целиком, это большая уступка.
---------------
Поняли? Если у вас пять детей, бандиты похитили двоих и согласились не захватывать остальных троих - бандиты пошли на уступки. И вы должны заключить с бандитами соглашение, по которому похищенные дети останутся у бандитов, потому что вы тоже должны идти на уступки. Такова "логика" Трампа.
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25.04.2025 12:39
+9
рудий донні та ди-ван лепечуть, шо ********* має поступитися територіями
донні, дорогенький, так чим саме поступиться *********?
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25.04.2025 12:36
+8
Нібито її хтось збирається підписувати. Пудрять укри мізки рижому п.дару.
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25.04.2025 12:28
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Нібито її хтось збирається підписувати. Пудрять укри мізки рижому п.дару.
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25.04.2025 12:28 Відповісти
Сікорський же ж казав що США не визнають Крим кацапським
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25.04.2025 12:34 Відповісти
Звісно, що не вИзнають. США "прізнÁют" Крим російським. А "ето другоє".
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25.04.2025 12:39 Відповісти
і шо? Сікорський якимсь чином відповідальний за це визнання?
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25.04.2025 12:42 Відповісти
Ніякої відповідальності - як з гуся вода - для чого таку муйню городити?
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25.04.2025 12:46 Відповісти
тобто слова Сікорського немають жодного значення для визнання чи невизнання окупації Криму з току США, вірно?
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25.04.2025 12:53 Відповісти
Коротко - він бреше
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25.04.2025 12:54 Відповісти
ну наврядчи можна прямо назвати брехнею інтерпретацію одного із двох квантово-заплутаних станів, що існують в голові певного пришибленного стариганя.
Сікорський радше вчиться продукувати божу росу, бо має кого наслідувати.
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25.04.2025 13:07 Відповісти
Ну коли вже Сікорський так сказав, то тепер Рубліо з Трампом аж ніяк не відпетляють
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25.04.2025 12:43 Відповісти
рудий донні та ди-ван лепечуть, шо ********* має поступитися територіями
донні, дорогенький, так чим саме поступиться *********?
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25.04.2025 12:36 Відповісти
Коли кажуть щось типу "не повинна, не будуть" і так далі, то потрібно запропонувати альтернативу. Але проблема в тому, що зелені гниди і європейські ідіоти нічого так і не можуть запропонувати. Ні пропозицій, ні стратегій. Тільки "тримайтесь, а далі побачимо"
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25.04.2025 12:38 Відповісти
тоже нравится их позиция. Некоторые их политики заявляют это капитуляция и нельзя на это идти и при этом никакой альтернативы не предлагают кроме как воевать бесконечно чтоб ***** до них не добралось. Такиеже сволочные лицемеры которых интересует только их благополучие и при этом как можнго меньше поставить оружия Украине (дешевле) чтоб просто держали линию фронта
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25.04.2025 12:46 Відповісти
Ненависний підполковник Арестович запропонував, але ж куди йому до потужного лідора **********
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25.04.2025 14:46 Відповісти
Пресса: о каких уступках со стороны России идёт речь?
Трамп: отказ от захвата Украины целиком, это большая уступка.
---------------
Поняли? Если у вас пять детей, бандиты похитили двоих и согласились не захватывать остальных троих - бандиты пошли на уступки. И вы должны заключить с бандитами соглашение, по которому похищенные дети останутся у бандитов, потому что вы тоже должны идти на уступки. Такова "логика" Трампа.
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25.04.2025 12:39 Відповісти
Все вірно. Хто замість тебе має захищати твоїх дітей? Приймаєш рішення самостійно, то і відповіси за нього самостійно. Або бій до смерті або мир на умовах сильнішого. При першому і при другому варіанті гарантій на життя дітей нема.
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25.04.2025 13:13 Відповісти
Вірно що ? Логіка іржавого ?
Звісно ж що моїх дітей замість мене ніхто захищати не повинен . Допомогти мені їх захистити - це інше діло , а замість мене - не потрібно . Але чому якась заокеанське мурло змушує мене - віддати бандитам своїх дітей ??
І про який це мир на умовах кацапії ти говориш ,, хіба вони пропонують мир ? Ти що віриш кацапам .?? ***** ?
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25.04.2025 15:46 Відповісти
Я особисто не вірю в домовленості, в яких вказані зобов'язання другої сторони виконати умови договору не зважаючи ні на що. Я вірю в сувору реальність, в якій у нас, крім людей, відсутнє щось своє. І коли своє закінчиться, а чужого не дадуть, то результат є очевидним. Як казав Трамп - нема карт
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25.04.2025 16:10 Відповісти
все так, додам лише, що це запропонував "поліцейський" який до цього забрав "пістолет" який був для захисту родини під предлогом що поліцейський буде захищати від злодіїв.
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25.04.2025 13:58 Відповісти
Слабаки (Україна) завжди і в усьому винні.
Уряяя, Зє-!
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25.04.2025 12:41 Відповісти
Своє бачення "миру" і ролі ху#ла в цьому процесі Трампло висловило ще три роки тому: "І він (ху#ло) збирається увійти і бути миротворцем. Це найсильніша миротворча сила" /22.02.2022/
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25.04.2025 12:41 Відповісти
Він може піти і не забезпечити мир

Та пішов він...
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25.04.2025 12:41 Відповісти
Україна ВЗАГАЛІ не має підписувати НІЯКИХ угод, запропонованих Трампом!
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25.04.2025 12:44 Відповісти
Якби росія оточила Київ, то тоді такі ультиматуми виглядали б хоча логічними. Но такого навіть близько немає.

США повинні вийти з переговорів, дозволити Європі собі купувати зброю у американських воєнних компаній, а Україні передавати наявні.

Ввести жорсткіші санкції.

Хотілось б получати крилаті ракети SLAM-ER на 270 км під Ф-16. Їх вироблено дуже багато.

Знищити нафтопереробку, електрику в росії.

Тоді можна про повернення Півдня говорити з позиції сили.
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25.04.2025 12:49 Відповісти
Якби касапи оточили б Київ - то ніяких ультиматумів не було би. Просто добивали би все місто, як Маріуполь.
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25.04.2025 13:02 Відповісти
"США повинні" - біда в тому що нікому нічого вони не винні, роблять що хочуть...
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25.04.2025 16:30 Відповісти
Завжди забавляло як спочатку кажуть "лише Україна має вирішувати", але в момент вирішення з'являється безліч закордонних радників, від політиків до ЗМІ типу блумберга, які краще знають як правильно.
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25.04.2025 12:50 Відповісти
і ми плавно переходимо до того що путін правий - сила важливіша за чесність, за порядність, за міжнародне право.
і багаторічна ставка України на чесність, порядність та міжнародне право програла.
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25.04.2025 12:53 Відповісти
"Чесному сраку видно", як казав мій покійний дідо...
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25.04.2025 14:43 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2025/04/05/poroshenko-putin-demon-vijny-i-maye-nesty-za-cze-vidpovidalnist/ Для розуміння вірності цієї статті Марка повторю тут інфу-в'ю, яке дав Порошенко кличковому телеканалу "Київ" два тижні тому:

«путін - демон війни і має нести за це відповідальність. І всі союзники навколо цього мають бути об'єднані. Зараз, на жаль, сценарій поки що не досягає цього», - констатує пʼятий Президент.
«Зараз час дипломатії, ми більше не можемо втрачати території, ми більше не можемо втрачати людей, ми більше не можемо втрачати час. Влада, відправте всіх, кого можете, для того, щоб донести американським конгресменам, членам команди важливість України для США. Озбройте їх директивами, що є лише п'ять червоних ліній. Перше - немає компромісів в питаннях суверенітету і національної ідентифікації держави по мові, по вірі, по існуванню нації. Друге - немає компромісу по територіальній цілісності України. Третє - немає компромісу по здатності ЗСУ захищати нашу державу, четверте - немає компромісу по санкціям, аж допоки путін повністю не виконає всі умови для сталого миру. І п'яте - немає компромісу, щоб путіну передавати право вето про членство України в ЄС і НАТО. Все інше давайте обговорювати, про гроші, про союзи, про будь - що. Це професійний, компетентний підхід», - вважає Порошенко.
Він також сказав, що членство України в НАТО - безальтернативне. «У нас не може бути сталої безпекової ситуації на континенті без членства України в НАТО. Це сьогодні розуміють всі. Але, на жаль, через суперечності, який є всередині Альянсу саме існування НАТО під загрозою. Найбільша війна після Другої світової поставила існування НАТО під загрозу через внутрішні суперечності», - констатує пʼятий Президент.
«Сьогодні членам НАТО треба не тільки думати, як забезпечити членство України, а як зберегти НАТО. Треба збільшувати воєнні видатки», - вважає Порошенко.
«Наша позиція має бути абсолютно чіткою. Ми маємо бути сильніші. Інвестиції, які здійснюються в оборонну промисловість, союзи, які ми будуємо з переведенням економіки на військові рейки не тільки України, всієї Європи. Це єдине, що може зупинити війну», - переконаний Порошенко.
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25.04.2025 12:53 Відповісти
Мда, стаття недописана...скоро у трампа не буде варіантів, після зустрічі із "Старими друзями".
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25.04.2025 12:55 Відповісти
очевидно ж, що продажна руда хвойда Трумп відкрила "другий фронт" проти України на стороні воєнного злочинця та терориста *****..
за таких обставин "ставити" на США нема сенсу.. оголошувати Штатам війну, звісно, також ніхто не стане..
а, якщо, згодом, Америка забажає-таки прєднатися до Переможця, України - то нехай повертається на "світлий бік Цивілізації" і приєднується до нас.. ми зла не пам'ятаємо (доводиться усе записувати )..
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25.04.2025 12:56 Відповісти
Ніхто нічого не буде підписувати ... заспокойтесь
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25.04.2025 13:07 Відповісти
Мирна угода потрібна,хоча би з огляду подальшого збереження ресурсів,які ще залишились.
А то сказав,що після епохи путіна не можна буде забрати окуповані назад? Там і Грузія та Молдава затребують своє.
Хто проти мирної угоди,той із середовища зеприхильників.як правило.А зе зійшов у владу-відомо яким способом і його команда ставить постійно палки в колеса в процес закінчення війни.
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25.04.2025 13:32 Відповісти
ну ти клоун
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25.04.2025 14:01 Відповісти
Клоун той,за кого ти голосував і той,хто по приколу за нього проголосував.
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25.04.2025 15:18 Відповісти
Да ты шо, а воевать не хочет блумберг за нас еще годика три? Ну правильно, европка за спиной поддерживает, попутно покупая российский газ и товары через белорашку. Че бы не поддержать потужно. Как раз годика три еще на перевооружение нужно им. Заодно и потестят оружие в боевых условиях. Все в плюсе. Кроме нас
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25.04.2025 13:37 Відповісти
Мені теж не до вподоби Зеленський,який бачив мир в очах путлера,який знаючи, нічого не робив щоб підготуватися до війни в результаті сотні тисяч загиблих,безвісти пропавші,мільони мігрантів.Ніколи він не признає окупацію,бо проклянуть його і потомків до 7 коліна
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25.04.2025 14:27 Відповісти
Хтось пояснить, що конкретно ховається під визначенням "гарантії безпеки"?
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25.04.2025 14:42 Відповісти
Те саме,що "план перемоги"-віртуальний термін.
Гарантій зараз нема,є антигарантія від буратіно-козиря.
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25.04.2025 15:21 Відповісти
Спочатку на рудого уйобка звертали увагу. Потім,побичивши,що це звичайний *********,перестали зважати. Бо воно скрізь лише обсерається.
Тому мене значно більше хвилює чи стане Олександрія срібним призером УПЛ,ніж кафняканя апельсинового дебіла
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25.04.2025 15:54 Відповісти
 
 