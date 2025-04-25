Україна не повинна підписувати "мирну угоду", запропоновану Трампом, - Bloomberg

Справжня мирна угода повинна містити гарантії безпеки для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Так, "мирна угода" Трампа передбачає, що США визнають окупований у 2014 році Росією Крим, Україна не вступить до НАТО, а Росія збереже контроль над іншими окупованими територіями України. Також США можуть скасувати санкції проти Росії.

На думку оглядача Марка Чемпіона, справа навіть не в тому, що Україна не може прийняти всі ці умови.

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Зеленський та інші чиновники України розуміють, що війна закінчиться фактичним визнанням контролю РФ над окупованими територіями. Неприйнятним є те, що поступки надаються Росії в обмін на лише припинення вогню, яке може бути нестійким.

Таким чином, агресія РФ фактично винагороджується, виходячи з хибного припущення, що повне завоювання України неминуче, а Київ і його союзники не мають жодних важелів впливу.

"Україна не повинна підписувати цю угоду. Той факт, що Трамп зациклився на заяві Зеленського про те, що Київ не може конституційно визнати Крим російським, чого не вимагає запропонована угода, свідчить про те, що президент США знає про це і готується перекласти провину за власну невдачу на лідера, якого він явно зневажає", - йдеться в матеріалі.

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За словами автора, те, як Трамп та його команда підійшли до мирного врегулювання в Україні, здається незбагненним, поки не зрозумієш, що пріоритетом є не тривалий мир і суверенітет для України або стабільні кордони в Європі, а перезавантаження відносин між США і Росією. Якщо Україна відмовиться від капітуляції, то Трампу просто потрібно переконати достатню кількість американців, що у провалі винен Київ.

Чемпіон вважає, що справжня мирна угода повинна містити чіткі гарантії безпеки для України.

"У Трампа є щонайменше два варіанти. Він може піти і не забезпечити мир, якого, як він колись казав, може добитися за один день, або він може визнати справжні перешкоди на шляху до угоди й використати значні важелі впливу, які у нього є, щоб її досягти. На жаль, все вказує на перший варіант", - підсумували у матеріалі.

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