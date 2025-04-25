Україна не повинна підписувати "мирну угоду", запропоновану Трампом, - Bloomberg
Справжня мирна угода повинна містити гарантії безпеки для України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Так, "мирна угода" Трампа передбачає, що США визнають окупований у 2014 році Росією Крим, Україна не вступить до НАТО, а Росія збереже контроль над іншими окупованими територіями України. Також США можуть скасувати санкції проти Росії.
На думку оглядача Марка Чемпіона, справа навіть не в тому, що Україна не може прийняти всі ці умови.
Зеленський та інші чиновники України розуміють, що війна закінчиться фактичним визнанням контролю РФ над окупованими територіями. Неприйнятним є те, що поступки надаються Росії в обмін на лише припинення вогню, яке може бути нестійким.
Таким чином, агресія РФ фактично винагороджується, виходячи з хибного припущення, що повне завоювання України неминуче, а Київ і його союзники не мають жодних важелів впливу.
"Україна не повинна підписувати цю угоду. Той факт, що Трамп зациклився на заяві Зеленського про те, що Київ не може конституційно визнати Крим російським, чого не вимагає запропонована угода, свідчить про те, що президент США знає про це і готується перекласти провину за власну невдачу на лідера, якого він явно зневажає", - йдеться в матеріалі.
За словами автора, те, як Трамп та його команда підійшли до мирного врегулювання в Україні, здається незбагненним, поки не зрозумієш, що пріоритетом є не тривалий мир і суверенітет для України або стабільні кордони в Європі, а перезавантаження відносин між США і Росією. Якщо Україна відмовиться від капітуляції, то Трампу просто потрібно переконати достатню кількість американців, що у провалі винен Київ.
Чемпіон вважає, що справжня мирна угода повинна містити чіткі гарантії безпеки для України.
"У Трампа є щонайменше два варіанти. Він може піти і не забезпечити мир, якого, як він колись казав, може добитися за один день, або він може визнати справжні перешкоди на шляху до угоди й використати значні важелі впливу, які у нього є, щоб її досягти. На жаль, все вказує на перший варіант", - підсумували у матеріалі.
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Сікорський радше вчиться продукувати божу росу, бо має кого наслідувати.
донні, дорогенький, так чим саме поступиться *********?
Трамп: отказ от захвата Украины целиком, это большая уступка.
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Поняли? Если у вас пять детей, бандиты похитили двоих и согласились не захватывать остальных троих - бандиты пошли на уступки. И вы должны заключить с бандитами соглашение, по которому похищенные дети останутся у бандитов, потому что вы тоже должны идти на уступки. Такова "логика" Трампа.
Звісно ж що моїх дітей замість мене ніхто захищати не повинен . Допомогти мені їх захистити - це інше діло , а замість мене - не потрібно . Але чому якась заокеанське мурло змушує мене - віддати бандитам своїх дітей ??
І про який це мир на умовах кацапії ти говориш ,, хіба вони пропонують мир ? Ти що віриш кацапам .?? ***** ?
Уряяя, Зє-!
Та пішов він...
США повинні вийти з переговорів, дозволити Європі собі купувати зброю у американських воєнних компаній, а Україні передавати наявні.
Ввести жорсткіші санкції.
Хотілось б получати крилаті ракети SLAM-ER на 270 км під Ф-16. Їх вироблено дуже багато.
Знищити нафтопереробку, електрику в росії.
Тоді можна про повернення Півдня говорити з позиції сили.
і багаторічна ставка України на чесність, порядність та міжнародне право програла.
«путін - демон війни і має нести за це відповідальність. І всі союзники навколо цього мають бути об'єднані. Зараз, на жаль, сценарій поки що не досягає цього», - констатує пʼятий Президент.
«Зараз час дипломатії, ми більше не можемо втрачати території, ми більше не можемо втрачати людей, ми більше не можемо втрачати час. Влада, відправте всіх, кого можете, для того, щоб донести американським конгресменам, членам команди важливість України для США. Озбройте їх директивами, що є лише п'ять червоних ліній. Перше - немає компромісів в питаннях суверенітету і національної ідентифікації держави по мові, по вірі, по існуванню нації. Друге - немає компромісу по територіальній цілісності України. Третє - немає компромісу по здатності ЗСУ захищати нашу державу, четверте - немає компромісу по санкціям, аж допоки путін повністю не виконає всі умови для сталого миру. І п'яте - немає компромісу, щоб путіну передавати право вето про членство України в ЄС і НАТО. Все інше давайте обговорювати, про гроші, про союзи, про будь - що. Це професійний, компетентний підхід», - вважає Порошенко.
Він також сказав, що членство України в НАТО - безальтернативне. «У нас не може бути сталої безпекової ситуації на континенті без членства України в НАТО. Це сьогодні розуміють всі. Але, на жаль, через суперечності, який є всередині Альянсу саме існування НАТО під загрозою. Найбільша війна після Другої світової поставила існування НАТО під загрозу через внутрішні суперечності», - констатує пʼятий Президент.
«Сьогодні членам НАТО треба не тільки думати, як забезпечити членство України, а як зберегти НАТО. Треба збільшувати воєнні видатки», - вважає Порошенко.
«Наша позиція має бути абсолютно чіткою. Ми маємо бути сильніші. Інвестиції, які здійснюються в оборонну промисловість, союзи, які ми будуємо з переведенням економіки на військові рейки не тільки України, всієї Європи. Це єдине, що може зупинити війну», - переконаний Порошенко.
за таких обставин "ставити" на США нема сенсу.. оголошувати Штатам війну, звісно, також ніхто не стане..
а, якщо, згодом, Америка забажає-таки прєднатися до Переможця, України - то нехай повертається на "світлий бік Цивілізації" і приєднується до нас.. ми зла не пам'ятаємо (доводиться усе записувати )..
А то сказав,що після епохи путіна не можна буде забрати окуповані назад? Там і Грузія та Молдава затребують своє.
Хто проти мирної угоди,той із середовища зеприхильників.як правило.А зе зійшов у владу-відомо яким способом і його команда ставить постійно палки в колеса в процес закінчення війни.
Гарантій зараз нема,є антигарантія від буратіно-козиря.
Тому мене значно більше хвилює чи стане Олександрія срібним призером УПЛ,ніж кафняканя апельсинового дебіла