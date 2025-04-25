Трамп нарешті бачить перешкоду для миру - це Росія, - WSJ
Заклик Дональда Трампа до диктатора Володимира Путіна припинити обстріли України наголошує на ризикованому припущенні, яке він зробив. Лідер США думав, що Кремль хоче миру.
Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
Трамп був змушений звернутися до Путіна після останнього ракетного удару по Києву. "Владімір, СТОП!" - написав він.
WSJ зазначає, що неспроможність Трампа зупинити бойові дії після обіцянки зробити це швидко засмучує президента США.
Питання полягає в тому, чи готовий він натиснути на РФ, щоб вона пішла на значні поступки для укладення мирної угоди, так, як він тиснув на Україну. Це загрожуватиме його більш масштабній меті - зближенню з Росією.
Лідер США сказав. що готовий дати РФ та Україні трохи часу на укладення угоди, перш ніж США відмовляться від допомоги у переговорах.
"Ми дуже твердо думаємо, що вони обидва хочуть миру, але їм потрібно сісти за стіл переговорів", - сказав Трамп журналістам у Білому домі 24 квітня. Він зазначив, що у нього є певний крайній термін, який він не розголошує.
Роздратування Трампа
Попри те, що Трамп раніше критикував Путіна, це відбувалося доволі рідко. Помічники лідера США кажуть, що останнім часом він був щиро здивований - і особисто роздратований - тим, що Путін не виявив більшої гнучкості.
Трамп, як і раніше, не виявляє особливого бажання перечити Путіну. Він, ймовірно, захоплюється кремлівським диктатором. Оскільки назвав його рішення почати повномасштабну війну проти України "геніальним" і "розумним".
Стів Віткофф
Особливу симпатію до Путіна має і спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Найближчим часом він відвідає Москву. Після попередніх поїздок він повертався, вихваляючи поведінку Путіна і кажучи, що вважає угоду можливою.
Але відсутність у Віткоффа досвіду спілкування з росіянами може дати Трампу занадто райдужну оцінку шансів на мир, сказав Томас Грем, науковий співробітник Ради з міжнародних відносин. Це може змусити Трампа відчути себе обдуреним.
Грем, який був радником з національної безпеки Росії Джорджа Буша і досі часто їздить до Москви, зазначив, що на початку цього року росіяни стурбовані тим, що Віткофф не повністю розуміє вимоги Росії щодо України.
"Побоювання було в тому, що Віткофф передасть Трампу якусь подобу погляду на російську позицію, яка не була справжньою позицією Росії. І ми, можливо, бачимо трохи цього просто зараз", - додав він.
Поступки Росії
Путін, попри важкі втрати РФ, вже домігся низки поступок від адміністрації Трампа. Зокрема йдеться про сигнали, що США відкриті для визнання окупованого Криму частиною Росії, а також виключення можливості вступу України до НАТО.
Також Трамп своїми діями послабив ізоляцію Москви від Заходу.
"Росіяни не бачать сенсу укладати угоду, поки вони можуть поступово просуватися вперед на полі бою й отримувати більше поступок від американців. Навіщо їм так поспішати?" - пояснив Ерік Грін, колишній помічник Ради національної безпеки адміністрації Байдена.
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І в цьому сенсі - це не дурість, а цинізм.
А дурість буде потім - коли Путін кине їх із проектом "великої угоди". Тому що із того, як вони поводяться в переговорах щодо України, Кремль робить для себе один висновок: з цих людей можна вити мотузки, але немає сенсу обговорювати з ними серйозну угоду.(с)"
Повністю «ВАШИНГТОНСЬКІ НАПЕРСТКИ, Кирилл Рогов
Наступного тижня посланець Уіткофф знову вирушить до Путіна, щоб повторити той самий трюк, який він уже одного разу зробив минулого тижня.
За даними джерел агентства Блумберг, США вимагатимуть від Росії визнати право України мати власну армію та оборонну промисловість. Путін, звичайно, спочатку на це не погоджуватиметься. Але потім все-таки погодиться, виставивши жорсткі обмеження щодо чисельності, типів озброєнь та допустимих постачань з боку Європи.
Трамп зображатиме цю уявну поступку як свій світовторський тріумф і вимагатиме від України та Європи визнати ці вимоги Путіна, які представлятиме частиною важкого компромісу, якого йому вдалося досягти.
Так само минулого тижня Віткофф з'їздив до Путіна і привіз Трампу звістку, що Путін вважає своїми території, які він не зумів завоювати протягом трьох років. Тоді Трамп запропонував Путіну обміняти незавойовані території на офіційне визнання російським Криму, а також зняти санкції.
Наразі ситуація повторюється. Путін оголосив за мету своєї збройної агресії "демілітаризацію України". Але йому не вдалося завоювати її та поставити в Києві маріонетковий уряд, який підпише капітуляцію та продиктовані Путіним умови.
Тоді чому посланник Віткофф їде до нього з проханням дозволити Україні мати армію та військову промисловість? Україна має армію і військову промисловість. І Путін, який втратив понад півмільйона солдатів убитими і пораненими, це якраз знає.
Хтось скажи, що Трамп та Уіткофф - це просто наївні дурні, яких Путін водить за ніс. За великим рахунком, це, мабуть, так і є. Але не в цьому випадку. У цьому випадку вони просто грають на стороні Путіна.
Прагнення Трампа добитися швидкого результату змушує його відмовлятися від усіх варіантів тиску на Путіна, які вимагатимуть часу та зусиль. Ресурс, який їм здається більш простим і доступним, - це чинити тиск на Зеленського.
Тому вони вдаються до того самого трюку. Спочатку вони починають обговорювати з Путіним його заздалегідь завищену вимогу, а потім представляють варіант, що задовольняє Путіна, як компроміс і миротворче досягнення Трампа.
Трамп і Віткофф одержимі отримання з Путіним "великої угоди", і заради цього допомагають йому укласти угоду по Україні на настільки вигідних для Путіна умовах, яких Путін в іншому випадку не міг би домогтися.
І в цьому сенсі - це не дурість, а цинізм.
А дурість буде потім - коли Путін кине їх із проектом "великої угоди". Тому що їх того, як вони поводяться в переговорах щодо України, Кремль робить для себе один висновок: цих людей можна вити мотузки, але немає сенсу обговорювати з ними серйозну угоду.
Публікація ФБ Кирилл Рогов
Бо не годиться псувати відносини з другом володєй. Та й друг володя може натиснути у відповідь. Наприклад, на Іран. Ще там обсертись? Та ні, має ж бути хоч одна побєда до 100 днів. Нехай буде Україна.
Такая себе надежда, учитывая что Америка похоже уже не та, выбрав самого худшего президента за свою историю, но на что то большее рассчитывать уже не приходится.
На свого куратора?
Ну, хіба що своїм очком до його ******...
Еще в 2014 году Джон Маккейн полностью предсказал следующие шаги Путина.
- «Не провоцировать Путина - значит проявить слабость, которая на 100% спровоцирует Путина» ( саме в цьому шановний Джон Маккейн правий на всі 100500 % )
- «Развивающаяся и демократическая Украина представляет угрозу власти Путина»
- «Он попытается отрезать еще больше Украины, а затем Прибалтики»))
Жаль що тупий і недалекий трамп , замість слухати поради розумної людини - слухає тільки того кінченого дебіла - віткофа .
Він, щоправда, здає ще й інтереси США, але провідних адекватних політиків Америки ніхто не хоче там чути...
трамп нагадує туриста, який приїхав у совок, і вперше побачив на вокзалі напьорсточника. І тепер ходить кожний день з готеля на вокзал у сподіваннях відігратись за перший день. Зазвичай таких людей вважають довбойобами.
Тому, звернулася за поміччю до друга.