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Новини Мирний план Трампа
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Трамп нарешті бачить перешкоду для миру - це Росія, - WSJ

Трамп починає розуміти, що РФ є перешкодою для миру

Заклик Дональда Трампа до диктатора Володимира Путіна припинити обстріли України наголошує на ризикованому припущенні, яке він зробив. Лідер США думав, що Кремль хоче миру.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Трамп був змушений звернутися до Путіна після останнього ракетного удару по Києву. "Владімір, СТОП!" - написав він. 

WSJ зазначає, що неспроможність Трампа зупинити бойові дії після обіцянки зробити це швидко засмучує президента США.

Питання полягає в тому, чи готовий він натиснути на РФ, щоб вона пішла на значні поступки для укладення мирної угоди, так, як він тиснув на Україну. Це загрожуватиме його більш масштабній меті - зближенню з Росією.

Лідер США сказав. що готовий дати РФ та Україні трохи часу на укладення угоди, перш ніж США відмовляться від допомоги у переговорах.

"Ми дуже твердо думаємо, що вони обидва хочуть миру, але їм потрібно сісти за стіл переговорів", - сказав Трамп журналістам у Білому домі 24 квітня. Він зазначив, що у нього є певний крайній термін, який він не розголошує.

Також читайте: Путін прислухається до мене і припинить удари по Україні, - Трамп

Роздратування Трампа

Попри те, що Трамп раніше критикував Путіна, це відбувалося доволі рідко. Помічники лідера США кажуть, що останнім часом він був щиро здивований - і особисто роздратований - тим, що Путін не виявив більшої гнучкості.

Трамп, як і раніше, не виявляє особливого бажання перечити Путіну. Він, ймовірно, захоплюється кремлівським диктатором. Оскільки назвав його рішення почати повномасштабну війну проти України "геніальним" і "розумним".

Також читайте: Джонсон про "мирний план Трампа": Путін отримує винагороду, Україна не отримує нічого

Стів Віткофф

Особливу симпатію до Путіна має і спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Найближчим часом він відвідає Москву. Після попередніх поїздок він повертався, вихваляючи поведінку Путіна і кажучи, що вважає угоду можливою.

Але відсутність у Віткоффа досвіду спілкування з росіянами може дати Трампу занадто райдужну оцінку шансів на мир, сказав Томас Грем, науковий співробітник Ради з міжнародних відносин. Це може змусити Трампа відчути себе обдуреним.

Грем, який був радником з національної безпеки Росії Джорджа Буша і досі часто їздить до Москви, зазначив, що на початку цього року росіяни стурбовані тим, що Віткофф не повністю розуміє вимоги Росії щодо України.

"Побоювання було в тому, що Віткофф передасть Трампу якусь подобу погляду на російську позицію, яка не була справжньою позицією Росії. І ми, можливо, бачимо трохи цього просто зараз", - додав він.

Також читайте: Якщо ми досягнемо миру, не потрібно буде думати про Patriot та розвіддані для України, - Трамп

Поступки Росії

Путін, попри важкі втрати РФ, вже домігся низки поступок від адміністрації Трампа. Зокрема йдеться про сигнали, що США відкриті для визнання окупованого Криму частиною Росії, а також виключення можливості вступу України до НАТО.

Також Трамп своїми діями послабив ізоляцію Москви від Заходу.

"Росіяни не бачать сенсу укладати угоду, поки вони можуть поступово просуватися вперед на полі бою й отримувати більше поступок від американців. Навіщо їм так поспішати?" - пояснив Ерік Грін, колишній помічник Ради національної безпеки адміністрації Байдена. 

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Автор: 

путін володимир (23838) США (22890) Трамп Дональд (5696)


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Топ коментарі
+17
І до хороших новин - трумп поки що не об'явив нам війни.
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25.04.2025 09:33
+16
КоМанда Тампона -це зграя сцикливим, слабоумних ,безпринципних ,аморальних дегенератів і мародерів.
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25.04.2025 09:33
+14
"Владімір, СТОП! Раз-два!"
трамп нагадує туриста, який приїхав у совок, і вперше побачив на вокзалі напьорсточника. І тепер ходить кожний день з готеля на вокзал у сподіваннях відігратись за перший день. Зазвичай таких людей вважають довбойобами.
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25.04.2025 09:49
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"Трамп і Віткофф одержимі укладенням з Путіним "великої угоди", і для цього допомагають Путіну укласти угоду по Україні на настільки вигідних для Путіна умовах, яких Путін, в іншому випадку, не міг би досягти.



І в цьому сенсі - це не дурість, а цинізм.



А дурість буде потім - коли Путін кине їх із проектом "великої угоди". Тому що із того, як вони поводяться в переговорах щодо України, Кремль робить для себе один висновок: з цих людей можна вити мотузки, але немає сенсу обговорювати з ними серйозну угоду.(с)"

Повністю «ВАШИНГТОНСЬКІ НАПЕРСТКИ, Кирилл Рогов

Наступного тижня посланець Уіткофф знову вирушить до Путіна, щоб повторити той самий трюк, який він уже одного разу зробив минулого тижня.

За даними джерел агентства Блумберг, США вимагатимуть від Росії визнати право України мати власну армію та оборонну промисловість. Путін, звичайно, спочатку на це не погоджуватиметься. Але потім все-таки погодиться, виставивши жорсткі обмеження щодо чисельності, типів озброєнь та допустимих постачань з боку Європи.

Трамп зображатиме цю уявну поступку як свій світовторський тріумф і вимагатиме від України та Європи визнати ці вимоги Путіна, які представлятиме частиною важкого компромісу, якого йому вдалося досягти.

Так само минулого тижня Віткофф з'їздив до Путіна і привіз Трампу звістку, що Путін вважає своїми території, які він не зумів завоювати протягом трьох років. Тоді Трамп запропонував Путіну обміняти незавойовані території на офіційне визнання російським Криму, а також зняти санкції.

Наразі ситуація повторюється. Путін оголосив за мету своєї збройної агресії "демілітаризацію України". Але йому не вдалося завоювати її та поставити в Києві маріонетковий уряд, який підпише капітуляцію та продиктовані Путіним умови.

Тоді чому посланник Віткофф їде до нього з проханням дозволити Україні мати армію та військову промисловість? Україна має армію і військову промисловість. І Путін, який втратив понад півмільйона солдатів убитими і пораненими, це якраз знає.

Хтось скажи, що Трамп та Уіткофф - це просто наївні дурні, яких Путін водить за ніс. За великим рахунком, це, мабуть, так і є. Але не в цьому випадку. У цьому випадку вони просто грають на стороні Путіна.

Прагнення Трампа добитися швидкого результату змушує його відмовлятися від усіх варіантів тиску на Путіна, які вимагатимуть часу та зусиль. Ресурс, який їм здається більш простим і доступним, - це чинити тиск на Зеленського.

Тому вони вдаються до того самого трюку. Спочатку вони починають обговорювати з Путіним його заздалегідь завищену вимогу, а потім представляють варіант, що задовольняє Путіна, як компроміс і миротворче досягнення Трампа.

Трамп і Віткофф одержимі отримання з Путіним "великої угоди", і заради цього допомагають йому укласти угоду по Україні на настільки вигідних для Путіна умовах, яких Путін в іншому випадку не міг би домогтися.

І в цьому сенсі - це не дурість, а цинізм.

А дурість буде потім - коли Путін кине їх із проектом "великої угоди". Тому що їх того, як вони поводяться в переговорах щодо України, Кремль робить для себе один висновок: цих людей можна вити мотузки, але немає сенсу обговорювати з ними серйозну угоду.

Публікація ФБ Кирилл Рогов
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25.04.2025 09:32 Відповісти
Рогов і ти разом з ним не заглиблюєтесь в причини такої поведінки ******** адміністрації США / the White House? Не хочете згадати нещодавньої історії? Як ви агітували в 2019-му?
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25.04.2025 09:43 Відповісти
Рижому ще не повилазило, що воно там "бачить"
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25.04.2025 09:58 Відповісти
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25.04.2025 10:07 Відповісти
Чому б Вам, захованим під псевдонімом Ан Мур не викласти свою точку зору - причинно-наслідковий зв'язок, в якому, як можна зрозуміти з Вашого, не той вибір президента України. Хоча Крим і частина ЛуганДону вже була окупована до тих виборів. Не обмежуйтеся дискурсом гопників "А ти хто такий"
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25.04.2025 13:31 Відповісти
Ага, помрійте...
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25.04.2025 09:32 Відповісти
І до хороших новин - трумп поки що не об'явив нам війни.
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25.04.2025 09:33 Відповісти
Найсмішніше тут те, що коли балабол оголошує війну, йому можуть і не повірити)
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25.04.2025 10:23 Відповісти
КоМанда Тампона -це зграя сцикливим, слабоумних ,безпринципних ,аморальних дегенератів і мародерів.
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25.04.2025 09:33 Відповісти
Маячня,рудий непотріб тільки дупло ботоксного упиря-ху#ла бачить.
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25.04.2025 09:35 Відповісти
А висновок який? Треба посилювати тиск на Україну.
Бо не годиться псувати відносини з другом володєй. Та й друг володя може натиснути у відповідь. Наприклад, на Іран. Ще там обсертись? Та ні, має ж бути хоч одна побєда до 100 днів. Нехай буде Україна.
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25.04.2025 09:36 Відповісти
А зря. Обісратися під час змушення України буде значно ганебніше, ніж обісратися під час змушення ядерної держави.
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25.04.2025 10:25 Відповісти
Він йде шляхом найменшого спротиву. Крутити таким - одне задоволення, мов жука булавкою ганяти, навіть вербувати спеціально не треба, тільки умови відповідні створюй.
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25.04.2025 10:33 Відповісти
Бачу ціль! - не бачу перешкод - буду місити рашку
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25.04.2025 09:36 Відповісти
Ну той що? Правильних висновків руде опудало все одно не зробить. Тим паче правильних дій. Тільки "vladimir stop" і шантаж України. Це все на що воно здатне.
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25.04.2025 09:39 Відповісти
Уинстон Черчилль цитата: "Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные. "

Такая себе надежда, учитывая что Америка похоже уже не та, выбрав самого худшего президента за свою историю, но на что то большее рассчитывать уже не приходится.
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25.04.2025 12:27 Відповісти
На кого, кого може натиснути трап то биш агент луб'янки "Краснов"?
На свого куратора?
Ну, хіба що своїм очком до його ******...
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25.04.2025 09:39 Відповісти
"Трамп нарешті бачить перешкоду для миру - це Росія" Бу-га-га !!! Як в анекдоті: "На третю добу Зіркий Сокіл побачив, що у хліву немає четвертої стіни, і ми втікли".
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25.04.2025 09:41 Відповісти
https://translate.google.com

Еще в 2014 году Джон Маккейн полностью предсказал следующие шаги Путина.
- «Не провоцировать Путина - значит проявить слабость, которая на 100% спровоцирует Путина» ( саме в цьому шановний Джон Маккейн правий на всі 100500 % )

- «Развивающаяся и демократическая Украина представляет угрозу власти Путина»
- «Он попытается отрезать еще больше Украины, а затем Прибалтики»))

Жаль що тупий і недалекий трамп , замість слухати поради розумної людини - слухає тільки того кінченого дебіла - віткофа .
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25.04.2025 09:47 Відповісти
при Байдені було не весело а зараз якісь сюр. два курва гаранти і поки один лупе нас по голові то другій вивертае потерпілому кішені
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25.04.2025 09:47 Відповісти
Та ми попереджали всіх, кого можна, що саме Трамп зі своїми магашистами здавати ме Україну!
Він, щоправда, здає ще й інтереси США, але провідних адекватних політиків Америки ніхто не хоче там чути...
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25.04.2025 09:56 Відповісти
"Владімір, СТОП! Раз-два!"
трамп нагадує туриста, який приїхав у совок, і вперше побачив на вокзалі напьорсточника. І тепер ходить кожний день з готеля на вокзал у сподіваннях відігратись за перший день. Зазвичай таких людей вважають довбойобами.
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25.04.2025 09:49 Відповісти
Індик думав-гадав і в суп попав
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25.04.2025 09:50 Відповісти
Я не розумію логіку Трампа. Коли рудий каже що ***** дуже хоче миру, в той час нападаючи на Україну, то що має наувазі сам Трамп? Хто чи що примушує путіна всупереч його палкого бажання миру бомбити нашу країну. Він із сльозами на очах це робить? Донні, розкажи світу де ти знайшов путіна-миролюбця?
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25.04.2025 09:52 Відповісти
Бо він йо...нутий, цей трамп, такий же як і ху.. ло! 😁
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25.04.2025 10:52 Відповісти
Лише уявіть, як ***** хіхікало , а потім кхе-кхекало, коли почуло таку команду. Кремль обісцявся від такої погрози. Обісцявся від сміху.
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25.04.2025 09:53 Відповісти
Тупізм заключається в тому, та по суті в усьому. Трамп лякає расєю тим, що,я кщо вони з нами не почнуть домовлятися, то США вийдуть з перемовин. Це кого має налякати?
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25.04.2025 09:55 Відповісти
Привиди Невіла Чемберлена та Даладьє літають по кабінетах голів країн-друзів (начебто). Мюнхенський пакт 1938 року ознаменував початок ІІ Світової війни. Трамбування України з Білого дому з одної сторони, а з Мааскви з якогось бункера аналогічні тим залякуванням, які чинились, щоб ЧСР була ліквідована. ІІІ Світова, яка неодмінно стане з застосуванням ядерної зброї, вже на порозі.
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25.04.2025 09:56 Відповісти
Цікаво буде бачити, як Китай буде фізично анексувати Тайвань.
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25.04.2025 09:57 Відповісти
***** до спини шо він там накарлякав
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25.04.2025 09:58 Відповісти
Ви плутаєте з правокуколдовським NYP, який маскується під NYT.
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25.04.2025 10:27 Відповісти
"Ми дуже твердо думаємо, що вони обидва хочуть миру, але їм потрібно сісти за стіл переговорів", - сказав Трамп журналістам у Білому домі 24 квітня. "трамбон".переговори України з "куйлом" .починаючи з підписання Будапештської куйні."мінської рашисьської брехні" завжди приводять Україну до тих самих граблів "кровопролиття і жертви.та втрата територій"Умовою переговорів з "куйлом" має бути повна деокупація України , і виплата репарацій за поруйновану інфраструктуру....Поки це не буде виконано.все решту (переговори ) відкладена чергова війна з кровопролиттям і вбивством українців.та черговою порцією окупації України...
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25.04.2025 10:01 Відповісти
Кто-то ещё слушает этого долбо@ба!
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25.04.2025 10:19 Відповісти
Не вірю, що трамп буває у стані адекватного сприйняття реальності. Він клінічний випадок психично - хворого з невиліковним діагнозом.
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25.04.2025 10:32 Відповісти
Та йди вже нахрін, шкура облізла. Ти допомагаєш лише собі та своєму хазяїну з с кремля. Налякав, що воно вийде з перемовини, йди лайна наверни
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25.04.2025 10:33 Відповісти
что то не заметно что он это видит!он всё делает как хочет *****!
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25.04.2025 10:37 Відповісти
А хтось Трампакса просив про «допомогу у переговорах»? Це ті «переговори», які сам Трампакс придумав під шантажем припинити допомогу Україні?
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25.04.2025 11:00 Відповісти
З огляду на те, що тиснуть саме на Україну, аби вона капітулювала перед росією, то, виходить, що саме росія й просила. Бо надто дорого вже та війна росії обходиться, а сама росія, продвинутися далі вже не може, лише щодня вичерпує свої ресурси все більше і більше.
Тому, звернулася за поміччю до друга.
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25.04.2025 14:17 Відповісти
 
 