Трамп нарешті бачить перешкоду для миру - це Росія, - WSJ

Заклик Дональда Трампа до диктатора Володимира Путіна припинити обстріли України наголошує на ризикованому припущенні, яке він зробив. Лідер США думав, що Кремль хоче миру.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Трамп був змушений звернутися до Путіна після останнього ракетного удару по Києву. "Владімір, СТОП!" - написав він.

WSJ зазначає, що неспроможність Трампа зупинити бойові дії після обіцянки зробити це швидко засмучує президента США.

Питання полягає в тому, чи готовий він натиснути на РФ, щоб вона пішла на значні поступки для укладення мирної угоди, так, як він тиснув на Україну. Це загрожуватиме його більш масштабній меті - зближенню з Росією.

Лідер США сказав. що готовий дати РФ та Україні трохи часу на укладення угоди, перш ніж США відмовляться від допомоги у переговорах.

"Ми дуже твердо думаємо, що вони обидва хочуть миру, але їм потрібно сісти за стіл переговорів", - сказав Трамп журналістам у Білому домі 24 квітня. Він зазначив, що у нього є певний крайній термін, який він не розголошує.

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Роздратування Трампа

Попри те, що Трамп раніше критикував Путіна, це відбувалося доволі рідко. Помічники лідера США кажуть, що останнім часом він був щиро здивований - і особисто роздратований - тим, що Путін не виявив більшої гнучкості.

Трамп, як і раніше, не виявляє особливого бажання перечити Путіну. Він, ймовірно, захоплюється кремлівським диктатором. Оскільки назвав його рішення почати повномасштабну війну проти України "геніальним" і "розумним".

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Стів Віткофф

Особливу симпатію до Путіна має і спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Найближчим часом він відвідає Москву. Після попередніх поїздок він повертався, вихваляючи поведінку Путіна і кажучи, що вважає угоду можливою.

Але відсутність у Віткоффа досвіду спілкування з росіянами може дати Трампу занадто райдужну оцінку шансів на мир, сказав Томас Грем, науковий співробітник Ради з міжнародних відносин. Це може змусити Трампа відчути себе обдуреним.

Грем, який був радником з національної безпеки Росії Джорджа Буша і досі часто їздить до Москви, зазначив, що на початку цього року росіяни стурбовані тим, що Віткофф не повністю розуміє вимоги Росії щодо України.

"Побоювання було в тому, що Віткофф передасть Трампу якусь подобу погляду на російську позицію, яка не була справжньою позицією Росії. І ми, можливо, бачимо трохи цього просто зараз", - додав він.

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Поступки Росії

Путін, попри важкі втрати РФ, вже домігся низки поступок від адміністрації Трампа. Зокрема йдеться про сигнали, що США відкриті для визнання окупованого Криму частиною Росії, а також виключення можливості вступу України до НАТО.

Також Трамп своїми діями послабив ізоляцію Москви від Заходу.

"Росіяни не бачать сенсу укладати угоду, поки вони можуть поступово просуватися вперед на полі бою й отримувати більше поступок від американців. Навіщо їм так поспішати?" - пояснив Ерік Грін, колишній помічник Ради національної безпеки адміністрації Байдена.

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