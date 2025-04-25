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Новини Наступ Росії на країни НАТО Оборонні витрати НАТО
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НАТО вважає Росію "довгостроковою загрозою", - Рютте

генсек НАТО Рютте про загрозу з боку РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що європейські союзники США єдині в думці, що Росія є "довгостроковою загрозою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Ми всі в НАТО погоджуємося, що Росія є довгостроковою загрозою для території НАТО, для всієї євроатлантичної території", - наголосив Рютте.

Він додав, що "щось є на столі для Росії" щодо мирної угоди з Україною. Генсек НАТО додав, що, на його думку, "м'яч зараз явно на боці Росії".

Рютте відмовився вдаватися в подробиці того, на які поступки може піти Росія чи Україна, заявивши, що це не допоможе мирним переговорам.

Також він торкнувся теми витрат НАТО, оскільки Трамп давно зациклений на тому, що країни Європи не вносять необхідні 2% свого ВВП на оборону, і говорив, що вимога має бути вищою. Рютте погодився з цим, сказавши, що "вона має бути значно вищою, ніж ці знамениті 2%". "Очевидно, що з 2% ми не зможемо захистити територію НАТО", - додав глава Альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте закликатиме США не примушувати Україну до укладення мирної угоди на умовах РФ, - FT

Автор: 

НАТО (6452) росія (65244) Рютте Марк (400) Трамп Дональд (5696)


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Топ коментарі
+3
Правільно.Е тільки один вихід-зніщити це жалюгідне кацапське утворення,щоб не портило життя всьому світу.
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25.04.2025 07:17
+3
Так вы же сами вместе с рыжим идиотом позволяете ей быть угрозой на долго, а еще и санкции снять рыжий с параши хочет, сделать еще опаснее в перспективе 2х-3х лет!
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25.04.2025 07:21
+1
А Трамп так теж вважає ? НАТО вже не те ...
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25.04.2025 07:18
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Правільно.Е тільки один вихід-зніщити це жалюгідне кацапське утворення,щоб не портило життя всьому світу.
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25.04.2025 07:17 Відповісти
довга і ми її вкорочуємо
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25.04.2025 07:18 Відповісти
А Трамп так теж вважає ? НАТО вже не те ...
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25.04.2025 07:18 Відповісти
У тампона жіночої гігієни ***** ліпший друг.
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25.04.2025 07:26 Відповісти
Так вы же сами вместе с рыжим идиотом позволяете ей быть угрозой на долго, а еще и санкции снять рыжий с параши хочет, сделать еще опаснее в перспективе 2х-3х лет!
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25.04.2025 07:21 Відповісти
Заяви....балачки...консультації... дискусії... Нічого не міняється і не зміниться.
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25.04.2025 07:27 Відповісти
Зеленський сказав, що росіяни завжди бажатимуть знищення США
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25.04.2025 07:27 Відповісти
НАТО вважає Росію "довгостроковою загрозою", - Рютте

Та ну?
По ваших діях - нігуя.
Та й пи...дять же ж не вас, а якусь Україну.
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25.04.2025 07:28 Відповісти
В Трампа карти в Рютте м"ячі в путлєра ядерні бімби - хто кого перепре?
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25.04.2025 07:30 Відповісти
Откормили ,накачали нефтедолларами орков а потом ой,откуда то опасность нарисовалась.
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25.04.2025 07:32 Відповісти
Перша загроза НАТО дійсно Параша. Друга - саме НАТО із трійкой дегенератів у складі Трамбона, Орбана та Фицо
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25.04.2025 07:38 Відповісти
Объявление: меняю с доплатой, всю "помощь" НАТО на ракеты Ирана и снаряды С. Кореи с корейцами
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25.04.2025 07:42 Відповісти
Какой кошмар, в мире нет ни единого серьёзного политика, одни болтуны и идиоты!

Кроме лжи и лицемерия ничего в мире не осталось, на чём же может удержаться человечество?

Значит Америка, член НАТО, целуется с путлером в засос, он ей брат и друг, а для остальных

членов он враг, значит и США вам враг?

Кому вы лепите горбатого, господа трепачи?
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25.04.2025 07:58 Відповісти
І Рютте теж виявився нікчемою.....
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25.04.2025 08:09 Відповісти
Скоро і Рютте дозвиздиться бо його слова не спонукають до миру...
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25.04.2025 09:04 Відповісти
якщо на початок війни НАТО з росією не буде переписано статут НАТО щодо прийняття рішення або не буде виключено туреччину, словаччину та угорщину то НАТО банально здасться росії бо частина буде волати що треба воювати але жодного вояка з казарм не випустить а друга частина буде волати що треба домовляти бо настала нова політична реальність.
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25.04.2025 10:22 Відповісти
что то непохоже на это!нато прогнулось под трампа!
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25.04.2025 10:41 Відповісти
Якщо вони Китай теж вважають загрозою, просто тому що "розвивається", ці слова втрачають будь-який сенс. Влада це скрізь збіговисько ідіотів.
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25.04.2025 11:16 Відповісти
 
 