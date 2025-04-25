НАТО вважає Росію "довгостроковою загрозою", - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що європейські союзники США єдині в думці, що Росія є "довгостроковою загрозою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Ми всі в НАТО погоджуємося, що Росія є довгостроковою загрозою для території НАТО, для всієї євроатлантичної території", - наголосив Рютте.

Він додав, що "щось є на столі для Росії" щодо мирної угоди з Україною. Генсек НАТО додав, що, на його думку, "м'яч зараз явно на боці Росії".

Рютте відмовився вдаватися в подробиці того, на які поступки може піти Росія чи Україна, заявивши, що це не допоможе мирним переговорам.

Також він торкнувся теми витрат НАТО, оскільки Трамп давно зациклений на тому, що країни Європи не вносять необхідні 2% свого ВВП на оборону, і говорив, що вимога має бути вищою. Рютте погодився з цим, сказавши, що "вона має бути значно вищою, ніж ці знамениті 2%". "Очевидно, що з 2% ми не зможемо захистити територію НАТО", - додав глава Альянсу.

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