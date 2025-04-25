НАТО считает Россию "долгосрочной угрозой", - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что европейские союзники США едины во мнении, что Россия является "долгосрочной угрозой".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Мы все в НАТО согласны, что Россия является долгосрочной угрозой для территории НАТО, для всей евроатлантической территории", - подчеркнул Рютте.

Он добавил, что "что-то есть на столе для России" относительно мирного соглашения с Украиной. Генсек НАТО добавил, что, по его мнению, "мяч сейчас явно на стороне России".

Рютте отказался вдаваться в подробности того, на какие уступки может пойти Россия или Украина, заявив, что это не поможет мирным переговорам.

Также он затронул тему расходов НАТО, поскольку Трамп давно зациклен на том, что страны Европы не вносят необходимые 2% своего ВВП на оборону, и говорил, что требование должно быть выше. Рютте согласился с этим, сказав, что "оно должно быть значительно выше, чем эти знаменитые 2%". "Очевидно, что с 2% мы не сможем защитить территорию НАТО", - добавил глава Альянса.

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