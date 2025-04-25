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Новости Наступление россии на страні НАТО Оборонительные расходы НАТО
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НАТО считает Россию "долгосрочной угрозой", - Рютте

генсек НАТО Рютте об угрозе со стороны РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что европейские союзники США едины во мнении, что Россия является "долгосрочной угрозой".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Мы все в НАТО согласны, что Россия является долгосрочной угрозой для территории НАТО, для всей евроатлантической территории", - подчеркнул Рютте.

Он добавил, что "что-то есть на столе для России" относительно мирного соглашения с Украиной. Генсек НАТО добавил, что, по его мнению, "мяч сейчас явно на стороне России".

Рютте отказался вдаваться в подробности того, на какие уступки может пойти Россия или Украина, заявив, что это не поможет мирным переговорам.

Также он затронул тему расходов НАТО, поскольку Трамп давно зациклен на том, что страны Европы не вносят необходимые 2% своего ВВП на оборону, и говорил, что требование должно быть выше. Рютте согласился с этим, сказав, что "оно должно быть значительно выше, чем эти знаменитые 2%". "Очевидно, что с 2% мы не сможем защитить территорию НАТО", - добавил глава Альянса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте будет призывать США не принуждать Украину к заключению мирного соглашения на условиях РФ, - FT

Автор: 

НАТО (9991) россия (95585) Рютте Марк (357) Трамп Дональд (5275)


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Топ комментарии
+3
Правільно.Е тільки один вихід-зніщити це жалюгідне кацапське утворення,щоб не портило життя всьому світу.
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25.04.2025 07:17
+3
Так вы же сами вместе с рыжим идиотом позволяете ей быть угрозой на долго, а еще и санкции снять рыжий с параши хочет, сделать еще опаснее в перспективе 2х-3х лет!
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25.04.2025 07:21
+1
А Трамп так теж вважає ? НАТО вже не те ...
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25.04.2025 07:18
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Правільно.Е тільки один вихід-зніщити це жалюгідне кацапське утворення,щоб не портило життя всьому світу.
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25.04.2025 07:17 Ответить
довга і ми її вкорочуємо
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25.04.2025 07:18 Ответить
А Трамп так теж вважає ? НАТО вже не те ...
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25.04.2025 07:18 Ответить
У тампона жіночої гігієни ***** ліпший друг.
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25.04.2025 07:26 Ответить
Так вы же сами вместе с рыжим идиотом позволяете ей быть угрозой на долго, а еще и санкции снять рыжий с параши хочет, сделать еще опаснее в перспективе 2х-3х лет!
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25.04.2025 07:21 Ответить
Заяви....балачки...консультації... дискусії... Нічого не міняється і не зміниться.
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25.04.2025 07:27 Ответить
Зеленський сказав, що росіяни завжди бажатимуть знищення США
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25.04.2025 07:27 Ответить
НАТО вважає Росію "довгостроковою загрозою", - Рютте

Та ну?
По ваших діях - нігуя.
Та й пи...дять же ж не вас, а якусь Україну.
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25.04.2025 07:28 Ответить
В Трампа карти в Рютте м"ячі в путлєра ядерні бімби - хто кого перепре?
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25.04.2025 07:30 Ответить
Откормили ,накачали нефтедолларами орков а потом ой,откуда то опасность нарисовалась.
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25.04.2025 07:32 Ответить
Перша загроза НАТО дійсно Параша. Друга - саме НАТО із трійкой дегенератів у складі Трамбона, Орбана та Фицо
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25.04.2025 07:38 Ответить
Объявление: меняю с доплатой, всю "помощь" НАТО на ракеты Ирана и снаряды С. Кореи с корейцами
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25.04.2025 07:42 Ответить
Какой кошмар, в мире нет ни единого серьёзного политика, одни болтуны и идиоты!

Кроме лжи и лицемерия ничего в мире не осталось, на чём же может удержаться человечество?

Значит Америка, член НАТО, целуется с путлером в засос, он ей брат и друг, а для остальных

членов он враг, значит и США вам враг?

Кому вы лепите горбатого, господа трепачи?
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25.04.2025 07:58 Ответить
І Рютте теж виявився нікчемою.....
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25.04.2025 08:09 Ответить
Скоро і Рютте дозвиздиться бо його слова не спонукають до миру...
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25.04.2025 09:04 Ответить
якщо на початок війни НАТО з росією не буде переписано статут НАТО щодо прийняття рішення або не буде виключено туреччину, словаччину та угорщину то НАТО банально здасться росії бо частина буде волати що треба воювати але жодного вояка з казарм не випустить а друга частина буде волати що треба домовляти бо настала нова політична реальність.
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25.04.2025 10:22 Ответить
что то непохоже на это!нато прогнулось под трампа!
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25.04.2025 10:41 Ответить
Якщо вони Китай теж вважають загрозою, просто тому що "розвивається", ці слова втрачають будь-який сенс. Влада це скрізь збіговисько ідіотів.
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25.04.2025 11:16 Ответить
 
 