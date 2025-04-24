Путін прислухається до мене і припинить удари по Україні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вірить, що російський диктатор Володимир Путін прислухається до його попередніх заяв щодо припинення ударів по Україні.

Про це він сказав журналістам перед зустріччю з прем'єром Норвегії Йонасом Гар Стере, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав, чи прислухається Путін до заклику Трампа припинити атаки на Україну.

"Я вірю, що Путін прислухається до мене і зупинить удари по Україні", - відповів президент США.

Трамп наголосив, що Україна та РФ мають сісти за стіл переговорів.

"У мене є свій власний дедлайн щодо угоди з Росією та Україною. Я вірю, що обидві сторони хочуть миру... Між ними багато ненависті, багато сильної неприязні, багато недовіри. Але я думаю, що ми це зробимо, я сподіваюся, що ми це зробимо заради багатьох молодих людей, які гинуть", - каже він.

Трамп додав, що у повномасштабній війні Росії проти України щотижня гинуть "5000 молодих людей", яких потрібно врятувати, і йому "не подобається, що це займає багато часу".

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Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп прокоментував масований ракетний обстріл Києва військами РФ.

Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 12 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

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Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.