РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9128 посетителей онлайн
Новости Трамп о войне в Украине Трамп прокомментировал обстрелы россией Украины
7 920 105

Путин прислушается ко мне и прекратит удары по Украине, - Трамп

Трамп о Путине 24 апреля

Президент США Дональд Трамп верит, что российский диктатор Владимир Путин прислушается к его предыдущим заявлениям о прекращении ударов по Украине.

Об этом он сказал журналистам перед встречей с премьером Норвегии Йонасом Гар Стере, передает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил, прислушается ли Путин к призыву Трампа прекратить атаки на Украину.

"Я верю, что Путин прислушается ко мне и остановит удары по Украине", - ответил президент США.

Трамп подчеркнул, что Украина и РФ должны сесть за стол переговоров.

"У меня есть свой собственный дедлайн по соглашению с Россией и Украиной. Я верю, что обе стороны хотят мира. Между ними много ненависти, много сильной неприязни, много недоверия. Но я думаю, что мы это сделаем, я надеюсь, что мы это сделаем ради многих гибнущих молодых людей", - говорит он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меня не устраивают удары РФ по Киеву. Vladimir, STOP! - Трамп

Трамп добавил, что в полномасштабной войне России против Украины еженедельно погибают "5000 молодых людей", которых нужно спасти, и ему "не нравится, что это занимает много времени".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал массированный ракетный обстрел Киева войсками РФ.

Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельнитчина.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения разной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

Читайте также: Зеленский движется в неправильном направлении на мирных переговорах, Трамп разочарован, - Белый дом (обновлено)

Вследствие комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.

Автор: 

обстрел (27202) путин владимир (31276) россия (95569) Трамп Дональд (5235) война в Украине (3902)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
смішно.... трампич ще не зрозумів, що на нього поклали всі, включаючи Соломонові острови
показать весь комментарий
24.04.2025 19:30
+30
показать весь комментарий
24.04.2025 19:34
+24
А утром солнце спросит разрешения и взойдет!
показать весь комментарий
24.04.2025 19:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Завтра этот ******* заявит, что он летал с моськой на солнце. Но он не дурак, летал ночью.
где то это уже было.
показать весь комментарий
24.04.2025 22:32 Ответить
трамп нагадує туриста, який приїхав у совок, і вперше побачив на вокзалі напьорсточника. І тепер ходить кожний день з готеля на вокзал у сподіваннях відігратись за перший день. Зазвичай таких людей вважають довбойобами.
показать весь комментарий
24.04.2025 22:37 Ответить
Рідкісний дебіл!!!
показать весь комментарий
24.04.2025 23:51 Ответить
Так вже перестав,саме зараз шахеди атакують Харківщину та Київщину!Чи це для рудого довбойоба ,не враховується?
показать весь комментарий
25.04.2025 00:55 Ответить
можна робити ставки.
показать весь комментарий
25.04.2025 06:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 