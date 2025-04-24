Путин прислушается ко мне и прекратит удары по Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп верит, что российский диктатор Владимир Путин прислушается к его предыдущим заявлениям о прекращении ударов по Украине.

Об этом он сказал журналистам перед встречей с премьером Норвегии Йонасом Гар Стере, передает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил, прислушается ли Путин к призыву Трампа прекратить атаки на Украину.

"Я верю, что Путин прислушается ко мне и остановит удары по Украине", - ответил президент США.

Трамп подчеркнул, что Украина и РФ должны сесть за стол переговоров.

"У меня есть свой собственный дедлайн по соглашению с Россией и Украиной. Я верю, что обе стороны хотят мира. Между ними много ненависти, много сильной неприязни, много недоверия. Но я думаю, что мы это сделаем, я надеюсь, что мы это сделаем ради многих гибнущих молодых людей", - говорит он.

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Трамп добавил, что в полномасштабной войне России против Украины еженедельно погибают "5000 молодых людей", которых нужно спасти, и ему "не нравится, что это занимает много времени".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал массированный ракетный обстрел Киева войсками РФ.

Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельнитчина.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения разной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

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Вследствие комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.