РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8048 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
8 882 42

Трамп наконец-то видит препятствие для мира - это Россия, - WSJ

Трамп начинает понимать, что РФ является препятствием для мира

Призыв Дональда Трампа к диктатору Владимиру Путину остановить обстрелы Украины подчеркивает рискованное предположение, которое он сделал. Лидер США думал, что Кремль хочет мира.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Трамп был вынужден обратиться к Путину после последнего ракетного удара по Киеву. "Vladimir, stop!" - написал он.

WSJ отмечает, что неспособность Трампа остановить боевые действия после обещания сделать это быстро, расстраивает президента США.

Вопрос заключается в том, готов ли он надавить на РФ, чтобы она пошла на значительные уступки для заключения мирного соглашения, так как он давил на Украину. Это будет угрожать его более масштабной цели - сближению с Россией.

Лидер США сказал, что готов дать РФ и Украине немного времени на заключение соглашения, прежде чем США откажутся от помощи в переговорах.

"Мы очень твердо думаем, что они оба хотят мира, но им нужно сесть за стол переговоров", - сказал Трамп журналистам в Белом доме 24 апреля. Он отметил, что у него есть определенный крайний срок, который он не разглашает.

Также читайте: Путин прислушается ко мне и прекратит удары по Украине, - Трамп

Раздражение Трампа

Несмотря на то, что Трамп ранее критиковал Путина, это происходило довольно редко. Помощники лидера США говорят, что в последнее время он был искренне удивлен - и лично раздражен - тем, что Путин не проявил большей гибкости.

Трамп по-прежнему не проявляет особого желания перечить Путину. Он, вероятно, восхищается кремлевским диктатором. Поскольку назвал его решение начать полномасштабную войну против Украины "гениальным" и "умным".

Читайте также: Мы хотим как можно быстрее завершить войну в Украине. Следующие несколько дней будут очень важными, - Трамп

Стив Уиткофф

Особую симпатию к Путину имеет и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. В ближайшее время он посетит Москву. После предыдущих поездок он возвращался, восхваляя поведение Путина и говоря, что считает сделку возможной.

Но отсутствие у Уиткоффа опыта общения с россиянами может дать Трампу слишком радужную оценку шансов на мир, сказал Томас Грэм, научный сотрудник Совета по международным отношениям. Это может заставить Трампа почувствовать себя обманутым.

Грэм, который был советником по национальной безопасности России Джорджа Буша и до сих пор часто ездит в Москву, отметил, что в начале этого года россияне обеспокоены тем, что Уиткофф не полностью понимает требования России в отношении Украины.

"Опасение было в том, что Уиткофф передаст Трампу некое подобие взгляда на российскую позицию, которая не была настоящей позицией России. И мы, возможно, видим немного этого прямо сейчас", - добавил он.

Также читайте: Если мы достигнем мира, не нужно будет думать о Patriot и разведданных для Украины, - Трамп

Уступки России

Путин, несмотря на тяжелые потери РФ, уже добился ряда уступок от администрации Трампа. В частности речь идет о сигналах, что США открыты для признания оккупированного Крыма частью России, а также исключения возможности вступления Украины в НАТО.

Также Трамп своими действиями ослабил изоляцию Москвы от Запада.

"Россияне не видят смысла заключать сделку, пока они могут постепенно продвигаться вперед на поле боя и получать больше уступок от американцев. Зачем им так спешить?" - сказал Эрик Грин, бывший помощник Совета национальной безопасности администрации Байдена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предложение Трампа относительно мирного соглашения является "актом капитуляции" Украины, - депутат Бундестага Кизеветтер

Автор: 

путин владимир (31287) США (26709) Трамп Дональд (5275)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
І до хороших новин - трумп поки що не об'явив нам війни.
показать весь комментарий
25.04.2025 09:33
+16
КоМанда Тампона -це зграя сцикливим, слабоумних ,безпринципних ,аморальних дегенератів і мародерів.
показать весь комментарий
25.04.2025 09:33
+14
"Владімір, СТОП! Раз-два!"
трамп нагадує туриста, який приїхав у совок, і вперше побачив на вокзалі напьорсточника. І тепер ходить кожний день з готеля на вокзал у сподіваннях відігратись за перший день. Зазвичай таких людей вважають довбойобами.
показать весь комментарий
25.04.2025 09:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Трамп і Віткофф одержимі укладенням з Путіним "великої угоди", і для цього допомагають Путіну укласти угоду по Україні на настільки вигідних для Путіна умовах, яких Путін, в іншому випадку, не міг би досягти.



І в цьому сенсі - це не дурість, а цинізм.



А дурість буде потім - коли Путін кине їх із проектом "великої угоди". Тому що із того, як вони поводяться в переговорах щодо України, Кремль робить для себе один висновок: з цих людей можна вити мотузки, але немає сенсу обговорювати з ними серйозну угоду.(с)"

Повністю «ВАШИНГТОНСЬКІ НАПЕРСТКИ, Кирилл Рогов

Наступного тижня посланець Уіткофф знову вирушить до Путіна, щоб повторити той самий трюк, який він уже одного разу зробив минулого тижня.

За даними джерел агентства Блумберг, США вимагатимуть від Росії визнати право України мати власну армію та оборонну промисловість. Путін, звичайно, спочатку на це не погоджуватиметься. Але потім все-таки погодиться, виставивши жорсткі обмеження щодо чисельності, типів озброєнь та допустимих постачань з боку Європи.

Трамп зображатиме цю уявну поступку як свій світовторський тріумф і вимагатиме від України та Європи визнати ці вимоги Путіна, які представлятиме частиною важкого компромісу, якого йому вдалося досягти.

Так само минулого тижня Віткофф з'їздив до Путіна і привіз Трампу звістку, що Путін вважає своїми території, які він не зумів завоювати протягом трьох років. Тоді Трамп запропонував Путіну обміняти незавойовані території на офіційне визнання російським Криму, а також зняти санкції.

Наразі ситуація повторюється. Путін оголосив за мету своєї збройної агресії "демілітаризацію України". Але йому не вдалося завоювати її та поставити в Києві маріонетковий уряд, який підпише капітуляцію та продиктовані Путіним умови.

Тоді чому посланник Віткофф їде до нього з проханням дозволити Україні мати армію та військову промисловість? Україна має армію і військову промисловість. І Путін, який втратив понад півмільйона солдатів убитими і пораненими, це якраз знає.

Хтось скажи, що Трамп та Уіткофф - це просто наївні дурні, яких Путін водить за ніс. За великим рахунком, це, мабуть, так і є. Але не в цьому випадку. У цьому випадку вони просто грають на стороні Путіна.

Прагнення Трампа добитися швидкого результату змушує його відмовлятися від усіх варіантів тиску на Путіна, які вимагатимуть часу та зусиль. Ресурс, який їм здається більш простим і доступним, - це чинити тиск на Зеленського.

Тому вони вдаються до того самого трюку. Спочатку вони починають обговорювати з Путіним його заздалегідь завищену вимогу, а потім представляють варіант, що задовольняє Путіна, як компроміс і миротворче досягнення Трампа.

Трамп і Віткофф одержимі отримання з Путіним "великої угоди", і заради цього допомагають йому укласти угоду по Україні на настільки вигідних для Путіна умовах, яких Путін в іншому випадку не міг би домогтися.

І в цьому сенсі - це не дурість, а цинізм.

А дурість буде потім - коли Путін кине їх із проектом "великої угоди". Тому що їх того, як вони поводяться в переговорах щодо України, Кремль робить для себе один висновок: цих людей можна вити мотузки, але немає сенсу обговорювати з ними серйозну угоду.

Публікація ФБ Кирилл Рогов
показать весь комментарий
25.04.2025 09:32 Ответить
Рогов і ти разом з ним не заглиблюєтесь в причини такої поведінки ******** адміністрації США / the White House? Не хочете згадати нещодавньої історії? Як ви агітували в 2019-му?
показать весь комментарий
25.04.2025 09:43 Ответить
Рижому ще не повилазило, що воно там "бачить"
показать весь комментарий
25.04.2025 09:58 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2025 10:07 Ответить
Чому б Вам, захованим під псевдонімом Ан Мур не викласти свою точку зору - причинно-наслідковий зв'язок, в якому, як можна зрозуміти з Вашого, не той вибір президента України. Хоча Крим і частина ЛуганДону вже була окупована до тих виборів. Не обмежуйтеся дискурсом гопників "А ти хто такий"
показать весь комментарий
25.04.2025 13:31 Ответить
Ага, помрійте...
показать весь комментарий
25.04.2025 09:32 Ответить
І до хороших новин - трумп поки що не об'явив нам війни.
показать весь комментарий
25.04.2025 09:33 Ответить
Найсмішніше тут те, що коли балабол оголошує війну, йому можуть і не повірити)
показать весь комментарий
25.04.2025 10:23 Ответить
КоМанда Тампона -це зграя сцикливим, слабоумних ,безпринципних ,аморальних дегенератів і мародерів.
показать весь комментарий
25.04.2025 09:33 Ответить
Маячня,рудий непотріб тільки дупло ботоксного упиря-ху#ла бачить.
показать весь комментарий
25.04.2025 09:35 Ответить
А висновок який? Треба посилювати тиск на Україну.
Бо не годиться псувати відносини з другом володєй. Та й друг володя може натиснути у відповідь. Наприклад, на Іран. Ще там обсертись? Та ні, має ж бути хоч одна побєда до 100 днів. Нехай буде Україна.
показать весь комментарий
25.04.2025 09:36 Ответить
А зря. Обісратися під час змушення України буде значно ганебніше, ніж обісратися під час змушення ядерної держави.
показать весь комментарий
25.04.2025 10:25 Ответить
Він йде шляхом найменшого спротиву. Крутити таким - одне задоволення, мов жука булавкою ганяти, навіть вербувати спеціально не треба, тільки умови відповідні створюй.
показать весь комментарий
25.04.2025 10:33 Ответить
Бачу ціль! - не бачу перешкод - буду місити рашку
показать весь комментарий
25.04.2025 09:36 Ответить
Ну той що? Правильних висновків руде опудало все одно не зробить. Тим паче правильних дій. Тільки "vladimir stop" і шантаж України. Це все на що воно здатне.
показать весь комментарий
25.04.2025 09:39 Ответить
Уинстон Черчилль цитата: "Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные. "

Такая себе надежда, учитывая что Америка похоже уже не та, выбрав самого худшего президента за свою историю, но на что то большее рассчитывать уже не приходится.
показать весь комментарий
25.04.2025 12:27 Ответить
На кого, кого може натиснути трап то биш агент луб'янки "Краснов"?
На свого куратора?
Ну, хіба що своїм очком до його ******...
показать весь комментарий
25.04.2025 09:39 Ответить
"Трамп нарешті бачить перешкоду для миру - це Росія" Бу-га-га !!! Як в анекдоті: "На третю добу Зіркий Сокіл побачив, що у хліву немає четвертої стіни, і ми втікли".
показать весь комментарий
25.04.2025 09:41 Ответить
https://translate.google.com

Еще в 2014 году Джон Маккейн полностью предсказал следующие шаги Путина.
- «Не провоцировать Путина - значит проявить слабость, которая на 100% спровоцирует Путина» ( саме в цьому шановний Джон Маккейн правий на всі 100500 % )

- «Развивающаяся и демократическая Украина представляет угрозу власти Путина»
- «Он попытается отрезать еще больше Украины, а затем Прибалтики»))

Жаль що тупий і недалекий трамп , замість слухати поради розумної людини - слухає тільки того кінченого дебіла - віткофа .
показать весь комментарий
25.04.2025 09:47 Ответить
при Байдені було не весело а зараз якісь сюр. два курва гаранти і поки один лупе нас по голові то другій вивертае потерпілому кішені
показать весь комментарий
25.04.2025 09:47 Ответить
Та ми попереджали всіх, кого можна, що саме Трамп зі своїми магашистами здавати ме Україну!
Він, щоправда, здає ще й інтереси США, але провідних адекватних політиків Америки ніхто не хоче там чути...
показать весь комментарий
25.04.2025 09:56 Ответить
"Владімір, СТОП! Раз-два!"
трамп нагадує туриста, який приїхав у совок, і вперше побачив на вокзалі напьорсточника. І тепер ходить кожний день з готеля на вокзал у сподіваннях відігратись за перший день. Зазвичай таких людей вважають довбойобами.
показать весь комментарий
25.04.2025 09:49 Ответить
Індик думав-гадав і в суп попав
показать весь комментарий
25.04.2025 09:50 Ответить
Я не розумію логіку Трампа. Коли рудий каже що ***** дуже хоче миру, в той час нападаючи на Україну, то що має наувазі сам Трамп? Хто чи що примушує путіна всупереч його палкого бажання миру бомбити нашу країну. Він із сльозами на очах це робить? Донні, розкажи світу де ти знайшов путіна-миролюбця?
показать весь комментарий
25.04.2025 09:52 Ответить
Бо він йо...нутий, цей трамп, такий же як і ху.. ло! 😁
показать весь комментарий
25.04.2025 10:52 Ответить
Лише уявіть, як ***** хіхікало , а потім кхе-кхекало, коли почуло таку команду. Кремль обісцявся від такої погрози. Обісцявся від сміху.
показать весь комментарий
25.04.2025 09:53 Ответить
Тупізм заключається в тому, та по суті в усьому. Трамп лякає расєю тим, що,я кщо вони з нами не почнуть домовлятися, то США вийдуть з перемовин. Це кого має налякати?
показать весь комментарий
25.04.2025 09:55 Ответить
Привиди Невіла Чемберлена та Даладьє літають по кабінетах голів країн-друзів (начебто). Мюнхенський пакт 1938 року ознаменував початок ІІ Світової війни. Трамбування України з Білого дому з одної сторони, а з Мааскви з якогось бункера аналогічні тим залякуванням, які чинились, щоб ЧСР була ліквідована. ІІІ Світова, яка неодмінно стане з застосуванням ядерної зброї, вже на порозі.
показать весь комментарий
25.04.2025 09:56 Ответить
Цікаво буде бачити, як Китай буде фізично анексувати Тайвань.
показать весь комментарий
25.04.2025 09:57 Ответить
***** до спини шо він там накарлякав
показать весь комментарий
25.04.2025 09:58 Ответить
Ви плутаєте з правокуколдовським NYP, який маскується під NYT.
показать весь комментарий
25.04.2025 10:27 Ответить
"Ми дуже твердо думаємо, що вони обидва хочуть миру, але їм потрібно сісти за стіл переговорів", - сказав Трамп журналістам у Білому домі 24 квітня. "трамбон".переговори України з "куйлом" .починаючи з підписання Будапештської куйні."мінської рашисьської брехні" завжди приводять Україну до тих самих граблів "кровопролиття і жертви.та втрата територій"Умовою переговорів з "куйлом" має бути повна деокупація України , і виплата репарацій за поруйновану інфраструктуру....Поки це не буде виконано.все решту (переговори ) відкладена чергова війна з кровопролиттям і вбивством українців.та черговою порцією окупації України...
показать весь комментарий
25.04.2025 10:01 Ответить
Кто-то ещё слушает этого долбо@ба!
показать весь комментарий
25.04.2025 10:19 Ответить
Не вірю, що трамп буває у стані адекватного сприйняття реальності. Він клінічний випадок психично - хворого з невиліковним діагнозом.
показать весь комментарий
25.04.2025 10:32 Ответить
Та йди вже нахрін, шкура облізла. Ти допомагаєш лише собі та своєму хазяїну з с кремля. Налякав, що воно вийде з перемовини, йди лайна наверни
показать весь комментарий
25.04.2025 10:33 Ответить
что то не заметно что он это видит!он всё делает как хочет *****!
показать весь комментарий
25.04.2025 10:37 Ответить
А хтось Трампакса просив про «допомогу у переговорах»? Це ті «переговори», які сам Трампакс придумав під шантажем припинити допомогу Україні?
показать весь комментарий
25.04.2025 11:00 Ответить
З огляду на те, що тиснуть саме на Україну, аби вона капітулювала перед росією, то, виходить, що саме росія й просила. Бо надто дорого вже та війна росії обходиться, а сама росія, продвинутися далі вже не може, лише щодня вичерпує свої ресурси все більше і більше.
Тому, звернулася за поміччю до друга.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:17 Ответить
 
 