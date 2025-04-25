Трамп наконец-то видит препятствие для мира - это Россия, - WSJ

Призыв Дональда Трампа к диктатору Владимиру Путину остановить обстрелы Украины подчеркивает рискованное предположение, которое он сделал. Лидер США думал, что Кремль хочет мира.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Трамп был вынужден обратиться к Путину после последнего ракетного удара по Киеву. "Vladimir, stop!" - написал он.

WSJ отмечает, что неспособность Трампа остановить боевые действия после обещания сделать это быстро, расстраивает президента США.

Вопрос заключается в том, готов ли он надавить на РФ, чтобы она пошла на значительные уступки для заключения мирного соглашения, так как он давил на Украину. Это будет угрожать его более масштабной цели - сближению с Россией.

Лидер США сказал, что готов дать РФ и Украине немного времени на заключение соглашения, прежде чем США откажутся от помощи в переговорах.

"Мы очень твердо думаем, что они оба хотят мира, но им нужно сесть за стол переговоров", - сказал Трамп журналистам в Белом доме 24 апреля. Он отметил, что у него есть определенный крайний срок, который он не разглашает.

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Раздражение Трампа

Несмотря на то, что Трамп ранее критиковал Путина, это происходило довольно редко. Помощники лидера США говорят, что в последнее время он был искренне удивлен - и лично раздражен - тем, что Путин не проявил большей гибкости.

Трамп по-прежнему не проявляет особого желания перечить Путину. Он, вероятно, восхищается кремлевским диктатором. Поскольку назвал его решение начать полномасштабную войну против Украины "гениальным" и "умным".

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Стив Уиткофф

Особую симпатию к Путину имеет и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. В ближайшее время он посетит Москву. После предыдущих поездок он возвращался, восхваляя поведение Путина и говоря, что считает сделку возможной.

Но отсутствие у Уиткоффа опыта общения с россиянами может дать Трампу слишком радужную оценку шансов на мир, сказал Томас Грэм, научный сотрудник Совета по международным отношениям. Это может заставить Трампа почувствовать себя обманутым.

Грэм, который был советником по национальной безопасности России Джорджа Буша и до сих пор часто ездит в Москву, отметил, что в начале этого года россияне обеспокоены тем, что Уиткофф не полностью понимает требования России в отношении Украины.

"Опасение было в том, что Уиткофф передаст Трампу некое подобие взгляда на российскую позицию, которая не была настоящей позицией России. И мы, возможно, видим немного этого прямо сейчас", - добавил он.

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Уступки России

Путин, несмотря на тяжелые потери РФ, уже добился ряда уступок от администрации Трампа. В частности речь идет о сигналах, что США открыты для признания оккупированного Крыма частью России, а также исключения возможности вступления Украины в НАТО.

Также Трамп своими действиями ослабил изоляцию Москвы от Запада.

"Россияне не видят смысла заключать сделку, пока они могут постепенно продвигаться вперед на поле боя и получать больше уступок от американцев. Зачем им так спешить?" - сказал Эрик Грин, бывший помощник Совета национальной безопасности администрации Байдена.

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