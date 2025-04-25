Трамп наконец-то видит препятствие для мира - это Россия, - WSJ
Призыв Дональда Трампа к диктатору Владимиру Путину остановить обстрелы Украины подчеркивает рискованное предположение, которое он сделал. Лидер США думал, что Кремль хочет мира.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Трамп был вынужден обратиться к Путину после последнего ракетного удара по Киеву. "Vladimir, stop!" - написал он.
WSJ отмечает, что неспособность Трампа остановить боевые действия после обещания сделать это быстро, расстраивает президента США.
Вопрос заключается в том, готов ли он надавить на РФ, чтобы она пошла на значительные уступки для заключения мирного соглашения, так как он давил на Украину. Это будет угрожать его более масштабной цели - сближению с Россией.
Лидер США сказал, что готов дать РФ и Украине немного времени на заключение соглашения, прежде чем США откажутся от помощи в переговорах.
"Мы очень твердо думаем, что они оба хотят мира, но им нужно сесть за стол переговоров", - сказал Трамп журналистам в Белом доме 24 апреля. Он отметил, что у него есть определенный крайний срок, который он не разглашает.
Раздражение Трампа
Несмотря на то, что Трамп ранее критиковал Путина, это происходило довольно редко. Помощники лидера США говорят, что в последнее время он был искренне удивлен - и лично раздражен - тем, что Путин не проявил большей гибкости.
Трамп по-прежнему не проявляет особого желания перечить Путину. Он, вероятно, восхищается кремлевским диктатором. Поскольку назвал его решение начать полномасштабную войну против Украины "гениальным" и "умным".
Стив Уиткофф
Особую симпатию к Путину имеет и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. В ближайшее время он посетит Москву. После предыдущих поездок он возвращался, восхваляя поведение Путина и говоря, что считает сделку возможной.
Но отсутствие у Уиткоффа опыта общения с россиянами может дать Трампу слишком радужную оценку шансов на мир, сказал Томас Грэм, научный сотрудник Совета по международным отношениям. Это может заставить Трампа почувствовать себя обманутым.
Грэм, который был советником по национальной безопасности России Джорджа Буша и до сих пор часто ездит в Москву, отметил, что в начале этого года россияне обеспокоены тем, что Уиткофф не полностью понимает требования России в отношении Украины.
"Опасение было в том, что Уиткофф передаст Трампу некое подобие взгляда на российскую позицию, которая не была настоящей позицией России. И мы, возможно, видим немного этого прямо сейчас", - добавил он.
Уступки России
Путин, несмотря на тяжелые потери РФ, уже добился ряда уступок от администрации Трампа. В частности речь идет о сигналах, что США открыты для признания оккупированного Крыма частью России, а также исключения возможности вступления Украины в НАТО.
Также Трамп своими действиями ослабил изоляцию Москвы от Запада.
"Россияне не видят смысла заключать сделку, пока они могут постепенно продвигаться вперед на поле боя и получать больше уступок от американцев. Зачем им так спешить?" - сказал Эрик Грин, бывший помощник Совета национальной безопасности администрации Байдена.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І в цьому сенсі - це не дурість, а цинізм.
А дурість буде потім - коли Путін кине їх із проектом "великої угоди". Тому що із того, як вони поводяться в переговорах щодо України, Кремль робить для себе один висновок: з цих людей можна вити мотузки, але немає сенсу обговорювати з ними серйозну угоду.(с)"
Повністю «ВАШИНГТОНСЬКІ НАПЕРСТКИ, Кирилл Рогов
Наступного тижня посланець Уіткофф знову вирушить до Путіна, щоб повторити той самий трюк, який він уже одного разу зробив минулого тижня.
За даними джерел агентства Блумберг, США вимагатимуть від Росії визнати право України мати власну армію та оборонну промисловість. Путін, звичайно, спочатку на це не погоджуватиметься. Але потім все-таки погодиться, виставивши жорсткі обмеження щодо чисельності, типів озброєнь та допустимих постачань з боку Європи.
Трамп зображатиме цю уявну поступку як свій світовторський тріумф і вимагатиме від України та Європи визнати ці вимоги Путіна, які представлятиме частиною важкого компромісу, якого йому вдалося досягти.
Так само минулого тижня Віткофф з'їздив до Путіна і привіз Трампу звістку, що Путін вважає своїми території, які він не зумів завоювати протягом трьох років. Тоді Трамп запропонував Путіну обміняти незавойовані території на офіційне визнання російським Криму, а також зняти санкції.
Наразі ситуація повторюється. Путін оголосив за мету своєї збройної агресії "демілітаризацію України". Але йому не вдалося завоювати її та поставити в Києві маріонетковий уряд, який підпише капітуляцію та продиктовані Путіним умови.
Тоді чому посланник Віткофф їде до нього з проханням дозволити Україні мати армію та військову промисловість? Україна має армію і військову промисловість. І Путін, який втратив понад півмільйона солдатів убитими і пораненими, це якраз знає.
Хтось скажи, що Трамп та Уіткофф - це просто наївні дурні, яких Путін водить за ніс. За великим рахунком, це, мабуть, так і є. Але не в цьому випадку. У цьому випадку вони просто грають на стороні Путіна.
Прагнення Трампа добитися швидкого результату змушує його відмовлятися від усіх варіантів тиску на Путіна, які вимагатимуть часу та зусиль. Ресурс, який їм здається більш простим і доступним, - це чинити тиск на Зеленського.
Тому вони вдаються до того самого трюку. Спочатку вони починають обговорювати з Путіним його заздалегідь завищену вимогу, а потім представляють варіант, що задовольняє Путіна, як компроміс і миротворче досягнення Трампа.
Трамп і Віткофф одержимі отримання з Путіним "великої угоди", і заради цього допомагають йому укласти угоду по Україні на настільки вигідних для Путіна умовах, яких Путін в іншому випадку не міг би домогтися.
І в цьому сенсі - це не дурість, а цинізм.
А дурість буде потім - коли Путін кине їх із проектом "великої угоди". Тому що їх того, як вони поводяться в переговорах щодо України, Кремль робить для себе один висновок: цих людей можна вити мотузки, але немає сенсу обговорювати з ними серйозну угоду.
Публікація ФБ Кирилл Рогов
Бо не годиться псувати відносини з другом володєй. Та й друг володя може натиснути у відповідь. Наприклад, на Іран. Ще там обсертись? Та ні, має ж бути хоч одна побєда до 100 днів. Нехай буде Україна.
Такая себе надежда, учитывая что Америка похоже уже не та, выбрав самого худшего президента за свою историю, но на что то большее рассчитывать уже не приходится.
На свого куратора?
Ну, хіба що своїм очком до його ******...
Еще в 2014 году Джон Маккейн полностью предсказал следующие шаги Путина.
- «Не провоцировать Путина - значит проявить слабость, которая на 100% спровоцирует Путина» ( саме в цьому шановний Джон Маккейн правий на всі 100500 % )
- «Развивающаяся и демократическая Украина представляет угрозу власти Путина»
- «Он попытается отрезать еще больше Украины, а затем Прибалтики»))
Жаль що тупий і недалекий трамп , замість слухати поради розумної людини - слухає тільки того кінченого дебіла - віткофа .
Він, щоправда, здає ще й інтереси США, але провідних адекватних політиків Америки ніхто не хоче там чути...
трамп нагадує туриста, який приїхав у совок, і вперше побачив на вокзалі напьорсточника. І тепер ходить кожний день з готеля на вокзал у сподіваннях відігратись за перший день. Зазвичай таких людей вважають довбойобами.
Тому, звернулася за поміччю до друга.