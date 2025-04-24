Предложение Трампа относительно мирного соглашения является "актом капитуляции" Украины, - депутат Бундестага Кизеветтер
Депутат Бундестага от оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер резко раскритиковал предложенное президентом США Дональдом Трампом "мирное соглашение" по прекращению войны России против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, заявление Кизеветтера приводит Tagesschau.
Немецкий депутат комментировал одностраничный документ, который, по данным СМИ, администрация Трампа подала как "окончательное предложение" по мирному урегулированию.
Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.
Кизеветтер назвал это предложение "актом капитуляции".
"Конечно, ни Европа, ни Украина не могут на это согласиться, потому что тогда наша безопасность окажется под еще большей угрозой", - подчеркнул депутат.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.
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Пропозиція Трампа щодо "мирної угоди" є актом капітуляції.
а може рух спротиву діям ПРЕЗИДЕНТА США краще б організували...
всі инші так чи инакше петляють, подачками відбуваються.
тому це ще диво що ми аж досьогодні торгуємося і не погоджуємося на капітуляцію попри те що війну ще не програно хоча і стратегічно вже програли бо зеленський вирішив воювати сам без допомоги винахідників а його мізків не вистачило щоб російські мізки перебити.