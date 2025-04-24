РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5577 посетителей онлайн
Новости Заявления о мире Мирный план Трампа
3 530 25

Предложение Трампа относительно мирного соглашения является "актом капитуляции" Украины, - депутат Бундестага Кизеветтер

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер

Депутат Бундестага от оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер резко раскритиковал предложенное президентом США Дональдом Трампом "мирное соглашение" по прекращению войны России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление Кизеветтера приводит Tagesschau.

Немецкий депутат комментировал одностраничный документ, который, по данным СМИ, администрация Трампа подала как "окончательное предложение" по мирному урегулированию.

Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о заявлениях Белого дома о "разочаровании" Трампа: Терпение лопнет именно у украинцев

Кизеветтер назвал это предложение "актом капитуляции".

"Конечно, ни Европа, ни Украина не могут на это согласиться, потому что тогда наша безопасность окажется под еще большей угрозой", - подчеркнул депутат.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

Автор: 

Бундестаг (224) Трамп Дональд (5235) война в Украине (3902)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Сьогоднішня трагедія в Києві тепер і на совісті Трампа ,саме цей недоумок вивів з ізоляції терориста путіна ,тепер ця рашиська істота відчула свою безкарність.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:13
+10
нам підтримка зараз ой, як важлива.
показать весь комментарий
24.04.2025 17:56
+9
"Лапки" не там поставили, потрібно писати так:
Пропозиція Трампа щодо "мирної угоди" є актом капітуляції.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я си тащу від еуропейської глибокодумності!
показать весь комментарий
24.04.2025 17:55 Ответить
нам підтримка зараз ой, як важлива.
показать весь комментарий
24.04.2025 17:56 Ответить
"Звичайно, ні Європа, ні Україна не можуть на це погодитися, тому що тоді наша безпека опиниться під ще більшою загрозою", - наголосив депутат.
показать весь комментарий
24.04.2025 17:57 Ответить
Ну всмислі наша спільна європейська, ми ж одна велика сім'я. А в сім'ї комусь можна й потерпіти заради безпеки родичів. До року так 2030. Не чужі люди, як не як.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:17 Ответить
И пошел записываться добровольцем в ЗСУ.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:47 Ответить
бо це прецедент - случай или событие, имевшее место в прошлом и служащее примером или основанием для последующих действий в настоящем.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:57 Ответить
Якщо збережете Європейську єдність, труп буде їздити до вас і цілувати європейські дупи, не кажучи про тарифи, які він накладатиме на себе за кожен поцілунок, але вам спочатку треба навчитись менше оглядатися на пророка *****, підорка під позивним кгб "****** красная."
показать весь комментарий
24.04.2025 17:59 Ответить
А то відчувати сідницями губи, що щойно смоктали прутень сі - не комільфо, а сі поки що вас обганяє

https://epravda.com.ua/finances/kitay-postaviv-zhorstku-umovu-ssha-u-ramkah-torgovoji-viyni-805866/ Китай поставив США жорстку умову: "Хочете говорити - скасуйте мита"
показать весь комментарий
24.04.2025 18:03 Ответить
нехай той депутат негайно збирає речі і в окопи в Украіну . або нехай Німечена присилає своі війска .бо це ж безпека німечини
показать весь комментарий
24.04.2025 17:59 Ответить
спочатку в Україні мають бути війська США як підписанта Будапешта і гаранта територіальної цілісності України за здачу ядерної зброї. Німеччина не підписувала Будапешта, тож її війська в Україні мають бути після американських, британських і французьких.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:05 Ответить
Спочатку в Україні має бути нормальний Президент.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:14 Ответить
який піп, такий і прихід. який прихід, такий і піп. десь так. як нарід міг обрати до влади шапкокрада двічі сидівшого, якого навіть на Майдані гнав і яйцями закидав... а потім обрав президентом. самі винні. тепер пожинаємо. виборців яника взагалі потрібно лишити права голосу.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:34 Ответить
план пэрэмоги. план стийкости, план капитуляции. походу, мы движемся не в том направлении
показать весь комментарий
24.04.2025 18:00 Ответить
"Лапки" не там поставили, потрібно писати так:
Пропозиція Трампа щодо "мирної угоди" є актом капітуляції.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:01 Ответить
Татишо! І як ви допомогли? Більше ще українців да Кізеветтер? Поки ви підготуєтесь
показать весь комментарий
24.04.2025 18:01 Ответить
Залишається тільки Трампу прслати нам мотузки і мило, щоб ми всі повісилися, Тоді у Трампа буде можливість вільно цілуватися з путіним в засос
показать весь комментарий
24.04.2025 18:04 Ответить
Трампону пора в Даллас. Там его заждались. Мелании лучше там брюки надеть.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:06 Ответить
УКРАЇНСЬКИХ ФОТОГРАФІВ-ДОКУМЕНТАЛІСТІВ РОЗКРИТИКУВАЛИ ЗА ФОТО З ПОСТРАЖДАЛИМИ ВІД РОСІЙСЬКОГО УДАРУ ПО КИЄВУ-ДТ

а може рух спротиву діям ПРЕЗИДЕНТА США краще б організували...
показать весь комментарий
24.04.2025 18:06 Ответить
Союзник путінсьеий Параші трампістські Смоктающі Шустро Анус, гарантії яких не варті навіть використаного піпіфаксу можуть прямквати на х..й плешивого кремлівського сморчка на лабутенах серущего у валізу.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:08 Ответить
Сьогоднішня трагедія в Києві тепер і на совісті Трампа ,саме цей недоумок вивів з ізоляції терориста путіна ,тепер ця рашиська істота відчула свою безкарність.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:13 Ответить
Це все тому що відносно дупи Трампа кацапи вже давно роблять половий акт.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:14 Ответить
ми в дуже слабкій позиції = за нас тільки український народ/частково/, український президент і українська армія/на всі 100/.
всі инші так чи инакше петляють, подачками відбуваються.
тому це ще диво що ми аж досьогодні торгуємося і не погоджуємося на капітуляцію попри те що війну ще не програно хоча і стратегічно вже програли бо зеленський вирішив воювати сам без допомоги винахідників а його мізків не вистачило щоб російські мізки перебити.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:29 Ответить
Вже обісрався на болотах?
показать весь комментарий
24.04.2025 18:44 Ответить
Нарешті " справедливий мир " назвали своїм ім'ям не тільки в Україні .
показать весь комментарий
24.04.2025 18:45 Ответить
Краснов бажав порадувати Путлера.
показать весь комментарий
24.04.2025 20:19 Ответить
 
 