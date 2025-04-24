Зеленский о заявлениях Белого дома о "разочаровании" Трампа: Терпение лопнет именно у украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая накануне сказала, что президенту США Дональду Трампу "лопается терпение" и он якобы "разочарован" ходом мирных переговоров.
Об этом Зеленский сказал во время своей пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, информирует Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что Россия должна прекратить массированные удары по Украине, если заявляет о готовности прекращения огня.
"Сегодня приоритетом для нас является как закончить эту войну, не начать что-то новое, а как остановить Путина. Вот и все. Впрочем, так это не работает. Если РФ заявляет, что готова к прекращению огня, то они должны остановить массовые удары по территории Украины. Потому что, откровенно говоря, я не знаю у кого там должно лопнуть терпение, но именно украинцы могут не выдержать. Потому что именно мы под российскими ударами, а не кто-то другой. Я никому не желаю переживать то, что сегодня испытывают на себе украинцы, но именно нас сегодня атакует Россия", - резюмировал глава государства.
Напомним, 23 апреля Кэролайн Левитт заявила, что президент Украины Владимир Зеленский движется в неправильном направлении относительно мирных переговоров.
"Президент [Трамп] разочарован, его терпение лопается... Он хочет, чтобы убийства прекратились. Но этого должны хотеть обе стороны войны", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
Ранее Трамп раскритиковал заявление Зеленского по Крыму и отметил, что сейчас ситуация для Украины является "ужасной".
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Маячня .
Коли це вони хотіли вводити свої війська в Україну ?!
баранівповно ...
А їм більше ніж 0.
Нести в маси доброє, свєтлоє, вєчноє - тяжка робота, неблагодарна.
А Європа не хотіла участі штатів у перемовинах ? Та невже ? "11.03.2025. Лідери європейських країн та інституцій позитивно оцінили результати переговорів між Україною та США, які відбулися в Джидді." Урсула, Макрон, Стармер, Бербок позитивно схвалили ці перемовини, а виявляється що зеленський їх підставив.
stanca di doversi piegare,
stanca di subire le prepotenze,
stanca di essere derisa,
stanca di non essere ascoltata,
stanca di vivere nella paura,
stanca di essere umiliata,
stanca di doversi vergognare,
stanca di essere calpestata,
stanca di non aver passato,
stanca di dover ubbidire,
stanca di essere senza futuro,
stanca di lavorare solo per gli altri,
stanca di essere compatita,
stanca di camminare china,
stanca di fuggire;
l'Ucraina è stanca di essere stanca,
così stanca da non temere più ciò l'aspetta per essere Ucraina.
Valerio Tessari
Скоро українців НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ!
А ти нахабнієш, начебто у тебе 340 млн населення, як у США.
Але вище написали , що всі дали "скільки могли" , тому я і написав - далеко не все і далеко не всі
Так вірно ж каже -але Трампутін тіпається на гачку кремля і намагається правдами і неправдами якось виставити винною Україну. Оскільки це зробити неможливо - то Трамп вже виглядає як круглий ідіот - так закінчують усі холуї кремля.
сто років тому коли це сталося українці росіянам програли війну а потім їли своїх дітей.
дякую але ніт.