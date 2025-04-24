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Новости Мирные переговоры
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Зеленский о заявлениях Белого дома о "разочаровании" Трампа: Терпение лопнет именно у украинцев

Зеленский прокомментировал заявления Левитт о терпении Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая накануне сказала, что президенту США Дональду Трампу "лопается терпение" и он якобы "разочарован" ходом мирных переговоров.

Об этом Зеленский сказал во время своей пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что Россия должна прекратить массированные удары по Украине, если заявляет о готовности прекращения огня.

"Сегодня приоритетом для нас является как закончить эту войну, не начать что-то новое, а как остановить Путина. Вот и все. Впрочем, так это не работает. Если РФ заявляет, что готова к прекращению огня, то они должны остановить массовые удары по территории Украины. Потому что, откровенно говоря, я не знаю у кого там должно лопнуть терпение, но именно украинцы могут не выдержать. Потому что именно мы под российскими ударами, а не кто-то другой. Я никому не желаю переживать то, что сегодня испытывают на себе украинцы, но именно нас сегодня атакует Россия", - резюмировал глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова к переговорам с террористами после полного прекращения огня. Это уже большой компромисс, - Зеленский

Напомним, 23 апреля Кэролайн Левитт заявила, что президент Украины Владимир Зеленский движется в неправильном направлении относительно мирных переговоров.

"Президент [Трамп] разочарован, его терпение лопается... Он хочет, чтобы убийства прекратились. Но этого должны хотеть обе стороны войны", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Трамп раскритиковал заявление Зеленского по Крыму и отметил, что сейчас ситуация для Украины является "ужасной".

Также читайте: Трамп признался помощникам, что переговоры по Украине оказались сложнее, чем он надеялся, - WSJ

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) США (26687) Трамп Дональд (5235) война в Украине (3902)


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Топ комментарии
+27
Навіщо Пркзидент України весь час сам все коментує - чим займається Никифоров ?!
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24.04.2025 17:05
+19
Українцям уже увірвався - 14 млн біженців про це кажуть - українці зрозуміли ТУТ НІЧОГО НЕ БУДЕ крім корупції брехні і підлості
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24.04.2025 17:08
+12
Трампа давно треба послати.
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24.04.2025 17:19
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Навіщо Пркзидент України весь час сам все коментує - чим займається Никифоров ?!
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24.04.2025 17:05 Ответить
Він на профілактиці в дурці
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24.04.2025 17:17 Ответить
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24.04.2025 17:19 Ответить
Для піару та в нього ж є дипломатична освіта з Трускавця.
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24.04.2025 17:38 Ответить
арестовича не має, все доводиться самому...
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24.04.2025 17:41 Ответить
А тим самим і займається. Ленка дома з дітьми ( можливо ) а Нікіфору по службі треба бути коло хозяїна.
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24.04.2025 18:09 Ответить
Пєзідєнту потрібний рейтинг, а нікіфорову для чого він.
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24.04.2025 21:36 Ответить
смокче між коментарями
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24.04.2025 22:04 Ответить
І ЩО Ж ЗРОБИТЬ зЄ. рОЗПОВІСТЬ ПРО ВИПРОБУВАННЯ В 2024 РОЦІ НАШИХ РАКЕТ?
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24.04.2025 17:05 Ответить
но те уже не хотят вводить свои войска сдерживания в Украину.
Маячня .
Коли це вони хотіли вводити свої війська в Україну ?!
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24.04.2025 17:11 Ответить
Людина три дні тому зарегалася, щоб нести в маси свєтлоє, доброє, ценноє, а ви такий неблагодарний!
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24.04.2025 17:14 Ответить
Тут і без нього таких баранів повно ...
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24.04.2025 17:17 Ответить
І скільки вам за вкиди платять?
А їм більше ніж 0.
Нести в маси доброє, свєтлоє, вєчноє - тяжка робота, неблагодарна.
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24.04.2025 17:23 Ответить
Слухай,ми тут без тебе таки тупи.Особливо цікаво,що трамп загнав зеленського в угол. З цього підробней.
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24.04.2025 17:18 Ответить
пропоную тебе замисть Трампа, ти усім покажешь...голу сраку
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24.04.2025 22:40 Ответить
"Зеленский подставил Европу, переключившись на переговоры с шулером Трампом. "
А Європа не хотіла участі штатів у перемовинах ? Та невже ? "11.03.2025. Лідери європейських країн та інституцій позитивно оцінили результати переговорів між Україною та США, які відбулися в Джидді." Урсула, Макрон, Стармер, Бербок позитивно схвалили ці перемовини, а виявляється що зеленський їх підставив.
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24.04.2025 17:22 Ответить
Кацапського бота у
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24.04.2025 17:22 Ответить
"диких скачків" кажеш?? дикий тут ти, тупий кацап.
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24.04.2025 17:31 Ответить
L'Ucraina è stanca:

stanca di doversi piegare,

stanca di subire le prepotenze,

stanca di essere derisa,

stanca di non essere ascoltata,

stanca di vivere nella paura,

stanca di essere umiliata,

stanca di doversi vergognare,

stanca di essere calpestata,

stanca di non aver passato,

stanca di dover ubbidire,

stanca di essere senza futuro,

stanca di lavorare solo per gli altri,

stanca di essere compatita,

stanca di camminare china,

stanca di fuggire;

l'Ucraina è stanca di essere stanca,

così stanca da non temere più ciò l'aspetta per essere Ucraina.

Valerio Tessari
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24.04.2025 17:07 Ответить
Коментує, тому що на свою думку, може краще прочитати написане литвином
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24.04.2025 17:07 Ответить
Українцям уже увірвався - 14 млн біженців про це кажуть - українці зрозуміли ТУТ НІЧОГО НЕ БУДЕ крім корупції брехні і підлості
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24.04.2025 17:08 Ответить
Понятно. Вопрос только в том, какой именно год будет назначен переломным.
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24.04.2025 17:09 Ответить
Сосна вилизує очко трумпу бо її найняли саме для цього, в неї немає мізків, бо на вилизування дупи старого збоченця мізки не дали б згоди.
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24.04.2025 17:12 Ответить
У кого, мля, "терпець урветься"?!!!
Скоро українців НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ!
А ти нахабнієш, начебто у тебе 340 млн населення, як у США.
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24.04.2025 17:13 Ответить
Чим?Він же пустозвон.
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24.04.2025 17:18 Ответить
Терпець урветься і ти що дасиш наказ у відповідь по кацапським спальним районам їбашити,чи черговий потужно- гундосного хрипосик запіляєш!?
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24.04.2025 17:16 Ответить
Україна має своє право розробити та застосувати ядерну зброю
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24.04.2025 18:28 Ответить
Дурень думкою багатіє! Ну зробимо ми якимось чудом під санкціями всього світу пару бомб. Зробимо ми якимосб чудом свою тяжку балістику чи крилаті ракети. Долетять вони якимось чудом і їх не зібьють. І що? Рашисти зразу воювати перестануть? Чи пару сотень боєголовок по нашим містам в відповідь ***нуть?!
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24.04.2025 20:24 Ответить
І що станеться після того як,"увірветься терпець"?Бовдур,ти знову трампа пошлеш?І що далі?
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24.04.2025 17:17 Ответить
Трампа давно треба послати.
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24.04.2025 17:19 Ответить
І?Що далі?Нам понти потрібні чи перемога?Якщо понти- давай ще раз пошлемо.Якщо перемога-то нам потрібна допомога америкосів.
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24.04.2025 17:21 Ответить
Серьезно? Як би трамп хотів перемогі для Украіни,він би не опустився до особістих рахункив з зеленським.Він,як досттойна людина,дав би Украіні,а не зеленському все необхідне для перемоги.
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24.04.2025 17:23 Ответить
А власне кажучи, хто з інших країн / політиків дав Україні все що необхідно для перемоги? Чи вони також не хочуть?
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24.04.2025 17:34 Ответить
Хто скількі зміг,стільки і дав.Сам пошукай.
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24.04.2025 17:35 Ответить
А Україні треба скільки хто зміг (це називається милостиня), чи все ж таки необхідна для перемоги кількість?
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24.04.2025 17:38 Ответить
"Скільки могли" дали лише чехи , поляки і прибалти ... решта - дали мінімум !
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24.04.2025 17:40 Ответить
Дуже неприємно це писати, але ваші міркування помилкові докорінно. З тенденцією - "Хто і скільки дав" не перемагають. Із цим можна лише не дати перемогти себе. Перемагають із тенденцією - "Скільки я сам зробив"
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24.04.2025 17:55 Ответить
Це зрозуміло
Але вище написали , що всі дали "скільки могли" , тому я і написав - далеко не все і далеко не всі
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24.04.2025 19:09 Ответить
мабуть саме тому ізраїль ніколи не переможе. Оскільки сидить на підсосі сша, і чекає, скільки вони дадуть
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24.04.2025 23:41 Ответить
+ Данія і нідерланди
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24.04.2025 23:40 Ответить
Данія і країни Балтії віддали майже все що мали
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24.04.2025 23:39 Ответить
Механизм не подскажите как дать Украине, не дав Зеленскому?
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24.04.2025 19:04 Ответить
Дядя,що ти куриш?
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24.04.2025 19:15 Ответить
Что- то не помню, чтобы мы с Вами на ты переходили. И лично я ничего не курю и Вам не советую
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24.04.2025 19:24 Ответить
А вообще действительно интересно, как по Вашему можно что-то дать Украине, минуя руководство страны? На всех украинце поровну поделить? А куда тогда обращаться? К границе с Польшей всем подойти?
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24.04.2025 19:27 Ответить
Ну що сказати?ЧСлів немае.
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24.04.2025 19:33 Ответить
Питання не в тому що хоче трам а в тому що хочуть українці
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24.04.2025 19:20 Ответить
Ці два мудака знайли один одного. А в народу чуби тріщать
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24.04.2025 17:17 Ответить
Але цього повинні хотіти обидві сторони війни

Так вірно ж каже -але Трампутін тіпається на гачку кремля і намагається правдами і неправдами якось виставити винною Україну. Оскільки це зробити неможливо - то Трамп вже виглядає як круглий ідіот - так закінчують усі холуї кремля.
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24.04.2025 17:18 Ответить
терпець шліфує Зеленського. Як з гуся вода війна в окопах, та щодення обстріли цивільниого населення. Буде потужно стояти до кінця
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24.04.2025 17:34 Ответить
"українцям урветься терпець" це без сумнівів потужний удар по клавішам піаніно
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24.04.2025 17:43 Ответить
Жодне збільшення сил ППО тут не допоможе, бо в цілому світі просто не існує стількох батарей ЗРК, які здатні закрити всю територію України (ми не Ізраїль, а найбільша за територією країна Європи, на хвилиночку). Тож маємо застосовувати принцип помсти, і на подібні удари відповідати ударами, які створюватимуть в десятки разів більше трупів (і чхати на звинувачення якогось Трампа в ескалації). В нас немає ракет з потужністю б/ч, як в 'іскандерів'? Зате в РФ є достатньо цілей для наших БПЛА (крім НПЗ та складів ***********), ураження яких супроводжуватиметься масованими викидами хлору, азоту, сірчистого газу тощо, які знищуватимуть все живе на десятки кілометрів навколо. Принаймні всі росіяни до Уралу нарешті мають зрозуміти, як насправді виглядає війна.
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24.04.2025 17:44 Ответить
Україна має повне право розробити та застосувати ядерну зброю
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24.04.2025 18:27 Ответить
Покажи це палаючим кремлем на 9 травня
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24.04.2025 17:48 Ответить
Не треба Зеленському оприлюднюввти свої думки.Трамп шукає привід.щоб звинуватити Україну у зриві .Хай висловлюються якийсь організації.люли.Меджліс.що не згодні з чимось.Їх не звинуватять у зриву перемовин.А сказав щось Зе-зразу винна Україна
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24.04.2025 17:51 Ответить
Хтось занадто багато *******. Іноді краще помовчати
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24.04.2025 18:00 Ответить
Що він меле? Менше б патякав.
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24.04.2025 18:00 Ответить
як людина мені зеленський огидний але як президент я його підтримую бо путін само того і хоче щоб українці українського президента перестали підтримувати.
сто років тому коли це сталося українці росіянам програли війну а потім їли своїх дітей.
дякую але ніт.
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24.04.2025 18:10 Ответить
какая же тварь этот рыжий *******!*** ему а не уступки!уступки кому?!рашке нацистской!он такая же ******* как ***ло! бедные Украинцы,как мне вас жаль!
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24.04.2025 18:11 Ответить
Если бы в Финляндии в свое время был такой же придурковатый президент и фины так же тупо себя вели как сейчас мы, то Финляндия не была бы свободной страной. Финам пришлось отдать ссср больше 10% своей территории что бы получить свободу. Перед этим они конечно накрошили 300К советских. Но у них был умный Маннергейм, а не хитрый и одновременно тупой клоун олигархов.
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24.04.2025 18:20 Ответить
кацапе , в очах придуркуватого , всі такі .
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24.04.2025 18:48 Ответить
Щось я переживаю за ПАР.
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24.04.2025 18:21 Ответить
😂
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24.04.2025 18:28 Ответить
Україна має право розробити та застосувати ядерну зброю.
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24.04.2025 18:26 Ответить
Ольга, возможно Вас это удивит, но разработать и изготовить ядерное оружие - это довольно трудный, наукоемкий и дорогой процесс и очень может быть, что на данный момент в Украине нет ни научного, ни технологического потенциала для разработки и производства ЯО
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24.04.2025 19:09 Ответить
урветься терпець і знову самі підуть чергами в ТЦК?
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24.04.2025 18:45 Ответить
Левітт це трампонова проститутка,яка сосе йому хер!!!
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24.04.2025 18:55 Ответить
Терпець урветься саме в українців терпеть тебя гнида предательская
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24.04.2025 19:02 Ответить
Коли у українців урветься терпець, це буде страшно. Кава в Ялті і контрнаступ здадуться квіточками.
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24.04.2025 19:13 Ответить
Шашличний потужно працює на рейтинг в Україні і закопує себе і офіс у очах світу, що не буде корисно для України
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24.04.2025 20:08 Ответить
може дійсно було б краще аби оці всі саркастичні і не дуже коментарі почнуть говорити на брифінгах інші люди? наприклад Нікіфоров? нагородили - не зашло, так то прессекретар намолов херні, зашло, ну так то позиція Києва...нє?
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24.04.2025 20:35 Ответить
 
 