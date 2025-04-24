Зеленский о заявлениях Белого дома о "разочаровании" Трампа: Терпение лопнет именно у украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая накануне сказала, что президенту США Дональду Трампу "лопается терпение" и он якобы "разочарован" ходом мирных переговоров.

Об этом Зеленский сказал во время своей пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что Россия должна прекратить массированные удары по Украине, если заявляет о готовности прекращения огня.

"Сегодня приоритетом для нас является как закончить эту войну, не начать что-то новое, а как остановить Путина. Вот и все. Впрочем, так это не работает. Если РФ заявляет, что готова к прекращению огня, то они должны остановить массовые удары по территории Украины. Потому что, откровенно говоря, я не знаю у кого там должно лопнуть терпение, но именно украинцы могут не выдержать. Потому что именно мы под российскими ударами, а не кто-то другой. Я никому не желаю переживать то, что сегодня испытывают на себе украинцы, но именно нас сегодня атакует Россия", - резюмировал глава государства.

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Напомним, 23 апреля Кэролайн Левитт заявила, что президент Украины Владимир Зеленский движется в неправильном направлении относительно мирных переговоров.

"Президент [Трамп] разочарован, его терпение лопается... Он хочет, чтобы убийства прекратились. Но этого должны хотеть обе стороны войны", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Трамп раскритиковал заявление Зеленского по Крыму и отметил, что сейчас ситуация для Украины является "ужасной".

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