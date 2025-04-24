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Новости Прекращение войны Зеленский о прекращении огня
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Украина готова к переговорам с террористами после полного прекращения огня. Это уже большой компромисс, - Зеленский

Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

Президент Владимир считает большим копромиссом то, что Украина будет вести переговоры с Россией после всех преступлений оккупационных войск.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в ЮАР, передает Цензор.НЕТ.

"Считаем, что при большем давлении на РФ мы сможем приблизить наши стороны к полному безусловному прекращению огня. Это шаг номер один. И когда мы говорим о компромиссах, я считаю, что на нас напали, оккупировали территорию, убили десятки тысяч людей, заживо похоронены многие дети и взрослые. И то, что Украина готова сесть за стол переговоров после полного прекращения огня - с террористами, которые все это устроили на нашей земле - это большой компромисс", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Украина, как никто, заинтересована в окончании войны. Все мирные инициативы начинаются с полного безусловного прекращения огня.

"Все на это соглашаются, кроме Российской Федерации", - добавил он.

Вторым пунктом является возвращение детей, украденных Россией. Далее идет обмен пленными всех на всех.

Читайте: Зеленский об уступках территориями: Все, что противоречит нашей Конституции, не может быть ни в каких договоренностях

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) прекращения огня (153)


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Топ комментарии
+13
Дєвятамая мая треба в'ябать всім чим є по червоній площі. НАвіть якщо ***** і не вб'ємо, але свято їм пересрьом!!! Хоча такого ніколи не буде, не наважиться, бо...
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24.04.2025 15:37
+6
Это да, при чём не просто большой а огромный компромисс ибо террорист должен быть уничтожен безусловно и неприклонно.
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24.04.2025 15:38
+6
Уявіть парад не зможуть провести, 80 років пабєди буває раз у житті. приїде пухляш Кім Чен Ін, китайоза Сін Дзин Пиня, і зще якісь ******. А тут такий облом. А якщо Джек Пот і всіх тип аідорів знищити одразу довгими Нептунами? Це ж ябать копать буде подія мірового масштаба
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24.04.2025 15:40
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Все ніби по ділу. На ділі - толку нуль.
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24.04.2025 15:37 Ответить
Отдай Крым, 4 области, всех сыновей в ЗСУ и будет толк… ну это не точно…
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24.04.2025 16:02 Ответить
Дєвятамая мая треба в'ябать всім чим є по червоній площі. НАвіть якщо ***** і не вб'ємо, але свято їм пересрьом!!! Хоча такого ніколи не буде, не наважиться, бо...
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24.04.2025 15:37 Ответить
Уявіть парад не зможуть провести, 80 років пабєди буває раз у житті. приїде пухляш Кім Чен Ін, китайоза Сін Дзин Пиня, і зще якісь ******. А тут такий облом. А якщо Джек Пот і всіх тип аідорів знищити одразу довгими Нептунами? Це ж ябать копать буде подія мірового масштаба
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24.04.2025 15:40 Ответить
Это да, при чём не просто большой а огромный компромисс ибо террорист должен быть уничтожен безусловно и неприклонно.
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24.04.2025 15:38 Ответить
Создадим ядерную триаду и устроим маленькую войнушку
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24.04.2025 16:01 Ответить
Шашличний вдає, що може впливати на рішення США і русні в переговорному процесі. Слова, які завжди залишаються у нього словами.
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24.04.2025 15:45 Ответить
А припинення вогню повинно відбутись само по собі, чи на основі тих же самих перемовин?
Чи коли будуть перемовини про припинення вогню - Зеленський скаже що "припинення вогню неможливе без чітких гарантій безпеки" і все по новому?
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24.04.2025 15:51 Ответить
а як же?
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24.04.2025 16:04 Ответить
Краще домовся про нормальні умови миру. Не треба ускладнювати перемовини ідучи на непотрібний принцип. Тим паче, путін на це не погодиться, бо думає, що його тоді кинуть і ніякі його умови не виконають. В результаті ніякого миру не буде, бо обидва вперті індюки, ще й постійно ображають один одного.
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24.04.2025 16:07 Ответить
Щось не бачу вже давно розмови "після виводу фашистськіх війск з України". Все якесь назрозуміло " припинення вогню".
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24.04.2025 16:37 Ответить
Це типове вікно овертона...
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24.04.2025 16:48 Ответить
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24.04.2025 19:21 Ответить
"В'язниця народів" має бути знищена ...
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24.04.2025 19:28 Ответить
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24.04.2025 19:30 Ответить
Дурність у вигляді "ніжок Буша" не повинна повторитися ...
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24.04.2025 19:32 Ответить
Тільки мені його вислів здається ідіотським? Тобто якщо рашка не припинить вононь, то розмовляти наш ображений президент не буде. Але якщо почав розмовляти під час вогню, то може б за 3 з гаком років домовився б щоб рашка не стріляла. Ось в чому проблема 2 дурні вперті як барани не хочуть один одному уступити, тільки якби вони самі билися, то було б всім на це посрать, а так виходить їм посрать на всих інших.
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25.04.2025 03:49 Ответить
 
 