Україна готова до перемовин із терористами після повного припинення вогню. Це вже великий компроміс, - Зеленський

Президент Володимир вважає великим копромісом те, що Україна вестиме переговори з Росією після всіх злочинів окупаційних військ.

Про це глава держави заявив під час пресконференції у ПАР, передає Цензор.НЕТ.

"Вважаємо, що при більшому тиску на РФ ми зможемо наблизити наші сторони до повного безумовного припинення вогню. Це крок номер один. І коли ми говоримо про компроміси, я вважаю, що на нас напали, окупували територію, вбили десятки тисяч людей, заживо поховано багато дітей і дорослих. І те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після повного припинення вогню - з терористами, які все це влаштували на нашій землі - це великий компроміс", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що Україна як ніхто зацікавлена в закінченні війни. Всі мирні ініціативи починаються з повного безумовного припинення вогню.

"Всі на це погоджуються, окрім Російської Федерації", - додав він.

Другим пунктом є повернення дітей, вкрадених Росією. Далі йде обмін полоненими всіх на всіх.

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