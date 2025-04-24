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Новини Припинення війни Зеленський про припинення вогню
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Україна готова до перемовин із терористами після повного припинення вогню. Це вже великий компроміс, - Зеленський

Зеленський назвав умови для перемовин з Росією

Президент Володимир вважає великим копромісом те, що Україна вестиме переговори з Росією після всіх злочинів окупаційних військ.

Про це глава держави заявив під час пресконференції у ПАР, передає Цензор.НЕТ.

"Вважаємо, що при більшому тиску на РФ ми зможемо наблизити наші сторони до повного безумовного припинення вогню.  Це крок номер один. І коли ми говоримо про компроміси, я вважаю, що на нас напали, окупували територію, вбили десятки тисяч людей, заживо поховано багато дітей і дорослих. І те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після повного припинення вогню - з терористами, які все це влаштували на нашій землі - це великий компроміс", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що Україна як ніхто зацікавлена в закінченні війни. Всі мирні ініціативи починаються з повного безумовного припинення вогню.

"Всі на це погоджуються, окрім Російської Федерації", - додав він.

Другим пунктом є повернення дітей, вкрадених Росією. Далі йде обмін полоненими всіх на всіх.

Читайте: Зеленський про поступки територіями: Усе, що суперечить нашій Конституції, не може бути у жодних домовленостях

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) припинення вогню (153)


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Топ коментарі
+15
Дєвятамая мая треба в'ябать всім чим є по червоній площі. НАвіть якщо ***** і не вб'ємо, але свято їм пересрьом!!! Хоча такого ніколи не буде, не наважиться, бо...
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24.04.2025 15:37
+8
Уявіть парад не зможуть провести, 80 років пабєди буває раз у житті. приїде пухляш Кім Чен Ін, китайоза Сін Дзин Пиня, і зще якісь ******. А тут такий облом. А якщо Джек Пот і всіх тип аідорів знищити одразу довгими Нептунами? Це ж ябать копать буде подія мірового масштаба
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24.04.2025 15:40
+6
Это да, при чём не просто большой а огромный компромисс ибо террорист должен быть уничтожен безусловно и неприклонно.
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24.04.2025 15:38
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Все ніби по ділу. На ділі - толку нуль.
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24.04.2025 15:37 Відповісти
Отдай Крым, 4 области, всех сыновей в ЗСУ и будет толк… ну это не точно…
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24.04.2025 16:02 Відповісти
Дєвятамая мая треба в'ябать всім чим є по червоній площі. НАвіть якщо ***** і не вб'ємо, але свято їм пересрьом!!! Хоча такого ніколи не буде, не наважиться, бо...
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24.04.2025 15:37 Відповісти
Уявіть парад не зможуть провести, 80 років пабєди буває раз у житті. приїде пухляш Кім Чен Ін, китайоза Сін Дзин Пиня, і зще якісь ******. А тут такий облом. А якщо Джек Пот і всіх тип аідорів знищити одразу довгими Нептунами? Це ж ябать копать буде подія мірового масштаба
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24.04.2025 15:40 Відповісти
Чим??? Хером по роялю збацати. Все вже вкрадено до нас
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25.04.2025 08:05 Відповісти
Это да, при чём не просто большой а огромный компромисс ибо террорист должен быть уничтожен безусловно и неприклонно.
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24.04.2025 15:38 Відповісти
Создадим ядерную триаду и устроим маленькую войнушку
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24.04.2025 16:01 Відповісти
Шашличний вдає, що може впливати на рішення США і русні в переговорному процесі. Слова, які завжди залишаються у нього словами.
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24.04.2025 15:45 Відповісти
А припинення вогню повинно відбутись само по собі, чи на основі тих же самих перемовин?
Чи коли будуть перемовини про припинення вогню - Зеленський скаже що "припинення вогню неможливе без чітких гарантій безпеки" і все по новому?
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24.04.2025 15:51 Відповісти
а як же?
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24.04.2025 16:04 Відповісти
Краще домовся про нормальні умови миру. Не треба ускладнювати перемовини ідучи на непотрібний принцип. Тим паче, путін на це не погодиться, бо думає, що його тоді кинуть і ніякі його умови не виконають. В результаті ніякого миру не буде, бо обидва вперті індюки, ще й постійно ображають один одного.
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24.04.2025 16:07 Відповісти
Щось не бачу вже давно розмови "після виводу фашистськіх війск з України". Все якесь назрозуміло " припинення вогню".
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24.04.2025 16:37 Відповісти
Це типове вікно овертона...
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24.04.2025 16:48 Відповісти
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24.04.2025 19:21 Відповісти
"В'язниця народів" має бути знищена ...
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24.04.2025 19:28 Відповісти
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24.04.2025 19:30 Відповісти
Дурність у вигляді "ніжок Буша" не повинна повторитися ...
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24.04.2025 19:32 Відповісти
Тільки мені його вислів здається ідіотським? Тобто якщо рашка не припинить вононь, то розмовляти наш ображений президент не буде. Але якщо почав розмовляти під час вогню, то може б за 3 з гаком років домовився б щоб рашка не стріляла. Ось в чому проблема 2 дурні вперті як барани не хочуть один одному уступити, тільки якби вони самі билися, то було б всім на це посрать, а так виходить їм посрать на всих інших.
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25.04.2025 03:49 Відповісти
з терористами переговори не ведуть. Терористів - знищують.
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25.04.2025 07:12 Відповісти
 
 