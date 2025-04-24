Трамп признался помощникам, что переговоры по Украине оказались сложнее, чем он надеялся, - WSJ
Президент США Дональд Трамп признался своим помощникам, что переговоры по прекращению войны РФ против Украины оказалось сложнее, чем он на это надеялся.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, Трамп все больше раздражается и возлагает вину на президента Украины Владимира Зеленского за отказ принять мирный план США.
В статье сказано, что осознание того, что все стороны остаются далекими друг от друга в ключевых вопросах, противоречит утверждению американского лидера о том, что он может заключить соглашение в течение 24 часов.
"Границы мирного соглашения, представленные на прошлой неделе, позволят России сохранить большую часть территории, которую она захватила за последнее десятилетие войны с Украиной, в обмен на замораживание конфликта в его нынешнем виде. США юридически признают аннексию Крыма Россией в 2014 году, а Украине придется отказаться от стремления присоединиться к Организации Североатлантического договора", - пишет WSJ.
В документе нет прямого заявления о будущей военной поддержке США для Украины в случае, если Россия снова вторгнется, однако возможность того, что другие европейские силы могут поддержать Киев, остается. Предложение также не ограничивает численность украинских вооруженных сил, как того хотела Россия.
Однако, как сказано в статье, Украина подчеркнула, что хочет увидеть прекращение огня перед тем, как перейти к обсуждению окончательного соглашения. Также Киев отвергает "юридическую передачу" Крыма России.
Украинские чиновники говорят, что предложенное соглашение позволит России перегруппироваться и снова пойти войной, если США не пообещают помочь с обороной.
Напоминаем, Трамп раскритиковал заявление Зеленского по Крыму и отметил, что сейчас ситуация для Украины является "ужасной".
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То что у рашки были претензии после развала совка - это очевидно.
а не должны были быть претензии, так как рашка подписывала Алма-Атинскую декларацию в декабре 91-года, в которой четко прописывалось, что страны-участники совка после развала совка будут уважать территориальную целостность друг друга. я уже вообще молчу о Будапештском меморандуме, где тоже стоит подпись рашки, которой рашка обязалась гарантировать территориальную целостность Украины.. 2 документа, в которых рашка обязалась не посягать на территориальную целостность Украины. и что мы видим? буквально через 2 года после подписания Будапешта рашка начала шатать Крым, чтобы присоединить его обратно к себе, наплевав на свои подписи под этими вышеприведенными документами. и тогда не было вообще никаких разговоров в Украине ни про вступление Украины в НАТО, как и не было никаких разговоров против самой рашки. а попытки претензий к территориальной целостности Украины со стороны рашки уже были. так что ты мне не лепи тут свою дичь о притязаниях турков в 16-м веке, не лепи.. а вообще к врачу сходи, подлечись. хотя вряд ли это тебе поможет.
Британська Daily Telegraph, а також американське видання Axios повідомили, що план мирного врегулювання Трампа, запропонований Україні окрім Криму також передбачає інші пункти:
відмову Києва від вступу до НАТО,
повне зняття з Росії американських санкцій,
негайне перемир'я і початок прямих переговорів між Україною та Росією
Україна отримає невелику частину Харківської області, яку Росія повторно захопила навесні 2023 року,
Запорізьку атомну електростанцію вважатимуть українською, але управлятиме нею США.
Тому реакція Києва насправді не дивує. Втрати України у разі згоди на цей "план" є очевидними - як для держави загалом, так і для Зеленського зокрема.
Вигоди ж - у ситуації, коли план не передбачає жодних гарантій безпеки для України, а американці, судячи з усього, в будь-якому разі згортають військову допомогу Києву - знайти надзвичайно складно.
100-й день другого терміну Трампа припадає на 30 квітня.
Ні, ну я знала що в сколково гвинторогі працюють, але щоб в них ще мозок був ампутований..
А на рахунок кордонів - тебе ніхто не тримає. Вали в свою мокшандію))
Доречі, я тебе не ображала, то кацапедли постійно воплять - пєтух, куріца..не відзеркалюй на мене свою пєтушарню.
Треба продавати доляри та купувати Євро бо незабаром доляри перетворяться на туалетний папір
ольгінський, по тобі ще не прилетало?
Ну ясна річ, він же не думав, що в Україні виявиться стільки заброньованих, інвалідів, студентів, жінок, тцкунів, здриснувших за кордон....тощо, патріотів готових воювати до останнього....чужими життями
Тому, придурку, йди ти у довгу еротичну подорож.
набуй треба такі посередники (колишні союзнички), які вчать "як правильно здавати людей і території" на поталу кацапам-людожерам..
. А ще нам треба США передати на трильйони доларів всі свої ресурси
до того ж ще і Запорізьку АЕС. Ну і Україні в НАТО не можна, сильну українську армію також ні, та і багато ще чого . А ось за втрату територіальної цілісності та суверенітету України премію миру вручать товаришу )(уйла стерв'ятнику трампу.
выполнить все прихоти путлера и обокрасть Украину и получить премию мира, только получит он
хрен в свою старую задницу и премию гниды, и подонка.