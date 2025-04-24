Трамп зізнався помічникам, що переговори щодо України виявилися складнішими, ніж він сподівався, - WSJ
Президент США Дональд Трамп зізнався своїм помічникам, що переговори щодо припинення війни РФ проти України виявилося складнішим, ніж він на це сподівався.
Про це пише газета The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначає видання, Трамп дедалі більше дратується й покладає провину на президента України Володимира Зеленського за відмову прийняти мирний план США.
У статті сказано, що усвідомлення того, що всі сторони залишаються далекими один від одного у ключових питаннях, суперечить твердженням американського лідера про те, що він може укласти угоду упродовж 24 годин.
"Межі мирної угоди, представлені минулого тижня, дозволять Росії зберегти більшу частину території, яку вона захопила за останнє десятиліття війни з Україною, в обмін на заморожування конфлікту в його нинішньому вигляді. США юридично визнають анексію Криму Росією у 2014 році, а Україні доведеться відмовитися від прагнення приєднатися до Організації Північноатлантичного договору", - пише WSJ.
У документі немає прямої заяви про майбутню військову підтримку США для України у випадку, якщо Росія знову вторгнеться, однак можливість того, що інші європейські сили можуть підтримати Київ, залишається. Пропозиція також не обмежує чисельність українських збройних сил, як того хотіла Росія.
Однак, як сказано в статті, Україна наголосила, що хоче побачити припинення вогню перед тим, як перейти до обговорення остаточної угоди. Також Київ відкидає "юридичну передачу" Криму Росії.
Українські посадовці кажуть, що запропонована угода дозволить Росії перегрупуватися і знову піти війною, якщо США не пообіцяють допомогти з обороною.
Нагадуємо, Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму та зазначив, що зараз ситуація для України є "жахливою".
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То что у рашки были претензии после развала совка - это очевидно.
а не должны были быть претензии, так как рашка подписывала Алма-Атинскую декларацию в декабре 91-года, в которой четко прописывалось, что страны-участники совка после развала совка будут уважать территориальную целостность друг друга. я уже вообще молчу о Будапештском меморандуме, где тоже стоит подпись рашки, которой рашка обязалась гарантировать территориальную целостность Украины.. 2 документа, в которых рашка обязалась не посягать на территориальную целостность Украины. и что мы видим? буквально через 2 года после подписания Будапешта рашка начала шатать Крым, чтобы присоединить его обратно к себе, наплевав на свои подписи под этими вышеприведенными документами. и тогда не было вообще никаких разговоров в Украине ни про вступление Украины в НАТО, как и не было никаких разговоров против самой рашки. а попытки претензий к территориальной целостности Украины со стороны рашки уже были. так что ты мне не лепи тут свою дичь о притязаниях турков в 16-м веке, не лепи.. а вообще к врачу сходи, подлечись. хотя вряд ли это тебе поможет.
Британська Daily Telegraph, а також американське видання Axios повідомили, що план мирного врегулювання Трампа, запропонований Україні окрім Криму також передбачає інші пункти:
відмову Києва від вступу до НАТО,
повне зняття з Росії американських санкцій,
негайне перемир'я і початок прямих переговорів між Україною та Росією
Україна отримає невелику частину Харківської області, яку Росія повторно захопила навесні 2023 року,
Запорізьку атомну електростанцію вважатимуть українською, але управлятиме нею США.
Тому реакція Києва насправді не дивує. Втрати України у разі згоди на цей "план" є очевидними - як для держави загалом, так і для Зеленського зокрема.
Вигоди ж - у ситуації, коли план не передбачає жодних гарантій безпеки для України, а американці, судячи з усього, в будь-якому разі згортають військову допомогу Києву - знайти надзвичайно складно.
100-й день другого терміну Трампа припадає на 30 квітня.
Ні, ну я знала що в сколково гвинторогі працюють, але щоб в них ще мозок був ампутований..
А на рахунок кордонів - тебе ніхто не тримає. Вали в свою мокшандію))
Доречі, я тебе не ображала, то кацапедли постійно воплять - пєтух, куріца..не відзеркалюй на мене свою пєтушарню.
Треба продавати доляри та купувати Євро бо незабаром доляри перетворяться на туалетний папір
ольгінський, по тобі ще не прилетало?
Ну ясна річ, він же не думав, що в Україні виявиться стільки заброньованих, інвалідів, студентів, жінок, тцкунів, здриснувших за кордон....тощо, патріотів готових воювати до останнього....чужими життями
Тому, придурку, йди ти у довгу еротичну подорож.
набуй треба такі посередники (колишні союзнички), які вчать "як правильно здавати людей і території" на поталу кацапам-людожерам..
. А ще нам треба США передати на трильйони доларів всі свої ресурси
до того ж ще і Запорізьку АЕС. Ну і Україні в НАТО не можна, сильну українську армію також ні, та і багато ще чого . А ось за втрату територіальної цілісності та суверенітету України премію миру вручать товаришу )(уйла стерв'ятнику трампу.
выполнить все прихоти путлера и обокрасть Украину и получить премию мира, только получит он
хрен в свою старую задницу и премию гниды, и подонка.