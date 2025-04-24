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Новини Мирний план Трампа Мирні перемовини
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Трамп зізнався помічникам, що переговори щодо України виявилися складнішими, ніж він сподівався, - WSJ

Трамп визнав, що перемовний процес просувається нелегко

Президент США Дональд Трамп зізнався своїм помічникам, що переговори щодо припинення війни РФ проти України виявилося складнішим, ніж він на це сподівався.

Про це пише газета The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, Трамп дедалі більше дратується й покладає провину на президента України Володимира Зеленського за відмову прийняти мирний план США. 

У статті сказано, що усвідомлення того, що всі сторони залишаються далекими один від одного у ключових питаннях, суперечить твердженням американського лідера про те, що він може укласти угоду упродовж 24 годин.

Читайте також: Якщо переговори за участю США проваляться, Україна може отримати жорсткіші умови миру від РФ, - Рубіо

"Межі мирної угоди, представлені минулого тижня, дозволять Росії зберегти більшу частину території, яку вона захопила за останнє десятиліття війни з Україною, в обмін на заморожування конфлікту в його нинішньому вигляді. США юридично визнають анексію Криму Росією у 2014 році, а Україні доведеться відмовитися від прагнення приєднатися до Організації Північноатлантичного договору", - пише WSJ.

У документі немає прямої заяви про майбутню військову підтримку США для України у випадку, якщо Росія знову вторгнеться, однак можливість того, що інші європейські сили можуть підтримати Київ, залишається. Пропозиція також не обмежує чисельність українських збройних сил, як того хотіла Росія.

Читайте також: Зеленський рухається в неправильному напрямку на мирних переговорах, Трамп розчарований, - Білий дім (оновлено)

Однак, як сказано в статті, Україна наголосила, що хоче побачити припинення вогню перед тим, як перейти до обговорення остаточної угоди. Також Київ відкидає "юридичну передачу" Криму Росії.

Українські посадовці кажуть, що запропонована угода дозволить Росії перегрупуватися і знову піти війною, якщо США не пообіцяють допомогти з обороною.

Нагадуємо, Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму та зазначив, що зараз ситуація для України є "жахливою".

Читайте також: США хочуть домогтися мирної угоди між Україною та РФ до 100 днів президентства Трампа, - CNN

Автор: 

перемовини (2899) США (22861) Трамп Дональд (5652) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+28
Наше чудо теж думало, що "просто надо перестать стрелять". Ні Доні ! Надуваням щік тут не обійдеться!
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24.04.2025 02:24
+19
У терориста ***** ще ніколи не було такого гарного адвоката як Тампон. Все що робить цей рижий обмилок це пропихує хотєлки терориста ***** даже якщо вони незаконні
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24.04.2025 02:30
+13
Війну почав не Порошенко, а широкомасшатбною пішли кацапи саме на Буратіно з буквами його ФИО латиною на танках, а от народ та ЗСУ його зробили Боневтіком.
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24.04.2025 04:03
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Наше чудо теж думало, що "просто надо перестать стрелять". Ні Доні ! Надуваням щік тут не обійдеться!
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24.04.2025 02:24 Відповісти
Типовий висер каналу 1+1 де зеленський пув головним редактором, а медведчук співвласником з каломойським
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24.04.2025 03:08 Відповісти
Війну почав не Порошенко, а широкомасшатбною пішли кацапи саме на Буратіно з буквами його ФИО латиною на танках, а от народ та ЗСУ його зробили Боневтіком.
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24.04.2025 04:03 Відповісти
Модератори, тут виліз фанат януковича, в бан його
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24.04.2025 04:52 Відповісти
Разговоры о вступлении в НАТО начались после отжатого Крыма и ихтамнетов во главе с гиркиным. Причинно-следственную связь улавливаете?
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24.04.2025 05:07 Відповісти
Модератори, тут кацапський бот расєйську пропаганду навалює. Для люмпенів дешевий долар згадує, для утримання курсу якого Янукович спалив 30 млрд золотовалютного резерву взятого під цю аванитюру у борг. Воно навіть не знає причин Майдану - що люди в першу чергу вийшли показати що вони не худоба, і забивати кийками за конституційне право на протест їх не можна.
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24.04.2025 06:48 Відповісти
войну начали те, кто в кремле. и точка. больше нечего тут рассусоливать. не было тогда вообще никаких разговоров про НАТО, когда в 90-х годах начали шатать Крым, чтобы прихапать его к рашке (мешкощина). не удалось. потом начали подсыпать дамбу к косе Тузле. это ж было когда в Киеве был лояльный к мацкве Кучма и тогда не было при нем никаких разговоров про НАТО, а претензии к территориальной целостности Украины со стороны русни были. так что не нужно тут лепить горбатого. разговоры про НАТО русня использовала не как причину вторжения в Украину, а как повод, чтобы оправдать свое вторжения. НАТО для русни - это не причина, а предлог, чтобы оправдать свои захватнические планы. вечно нейтральные шведы уже вступили в НАТО вместе с финами ч что, русня реагирует на это? нет. вместо того, чтобы нагнать к своим северным границам войск для сдерживания НАТО, то она наоборот, позабирала с членинградской области все войска, чтобы перебросить их в Украину на "сво".
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24.04.2025 06:19 Відповісти
у тебя не мнение, у тебя параноидальный бред. с таким мнением тебе нужно в лечебницу, а не тут свои свои пасквили строчить. лечись пока не поздно.

То что у рашки были претензии после развала совка - это очевидно.

а не должны были быть претензии, так как рашка подписывала Алма-Атинскую декларацию в декабре 91-года, в которой четко прописывалось, что страны-участники совка после развала совка будут уважать территориальную целостность друг друга. я уже вообще молчу о Будапештском меморандуме, где тоже стоит подпись рашки, которой рашка обязалась гарантировать территориальную целостность Украины.. 2 документа, в которых рашка обязалась не посягать на территориальную целостность Украины. и что мы видим? буквально через 2 года после подписания Будапешта рашка начала шатать Крым, чтобы присоединить его обратно к себе, наплевав на свои подписи под этими вышеприведенными документами. и тогда не было вообще никаких разговоров в Украине ни про вступление Украины в НАТО, как и не было никаких разговоров против самой рашки. а попытки претензий к территориальной целостности Украины со стороны рашки уже были. так что ты мне не лепи тут свою дичь о притязаниях турков в 16-м веке, не лепи.. а вообще к врачу сходи, подлечись. хотя вряд ли это тебе поможет.
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24.04.2025 07:12 Відповісти
конечно нарушаются соглашения. только ты тут обвиняешь в нарушениях соглашений не нарушителя, а Украину. что виновата не рашка, которая нарушила эти соглашения и напала на Украину, а виновата тут Украина, которая не сделала демаркацию границ.. нда, тебе тут уже и доктор вряд ли поможет. )
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24.04.2025 07:29 Відповісти
За Зеленського голосував?
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24.04.2025 05:22 Відповісти
З гарним хлопцем х#йлом, виявилось недоговороспроможним, Україна мерзавка неохоче виконувати забаганки двох довбойобов.Аяяй пічалька.
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24.04.2025 06:44 Відповісти
посипалася руда халва…
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24.04.2025 02:25 Відповісти
Далі чекаємо на риторичне зізнання, що трампон - тупий кондом і агент *****.
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24.04.2025 02:30 Відповісти
А ось і ні - послухайте ТУТ Портнікова, логічно зроблений висновок на фактах його знань московських американців часів 90-х , Красновим виявляється ВІТКОФФ і не до Путіна він їздить а до Трампа від Путіна а ще паралельно, й головне для Трампа , стати миротворцем на темі Іран- Ізраїль ціною України- ВІТКОФФ- ПУТІН -ІРАН-Я~ДЕРКА ТЕЖ В ТЕМІ . ВЕЛИКА ГРА ОБОХ З ІРАНОМ (Трампа та ПУТІНА)
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24.04.2025 04:09 Відповісти
Лондон: перемовини без результатів | Віталій Портников ( Борислав Береза) - ютуб
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24.04.2025 04:11 Відповісти
У терориста ***** ще ніколи не було такого гарного адвоката як Тампон. Все що робить цей рижий обмилок це пропихує хотєлки терориста ***** даже якщо вони незаконні
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24.04.2025 02:30 Відповісти
BBC
Британська Daily Telegraph, а також американське видання Axios повідомили, що план мирного врегулювання Трампа, запропонований Україні окрім Криму також передбачає інші пункти:

відмову Києва від вступу до НАТО,

повне зняття з Росії американських санкцій,

негайне перемир'я і початок прямих переговорів між Україною та Росією

Україна отримає невелику частину Харківської області, яку Росія повторно захопила навесні 2023 року,

Запорізьку атомну електростанцію вважатимуть українською, але управлятиме нею США.
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24.04.2025 02:48 Відповісти
"План Трампа", презентації якого, між іншим, чекали ще у перший день його президентського терміну, виявився більше схожим на виклад російських "цілей СВО", ніж на набір взаємних поступок.

Тому реакція Києва насправді не дивує. Втрати України у разі згоди на цей "план" є очевидними - як для держави загалом, так і для Зеленського зокрема.

Вигоди ж - у ситуації, коли план не передбачає жодних гарантій безпеки для України, а американці, судячи з усього, в будь-якому разі згортають військову допомогу Києву - знайти надзвичайно складно.
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24.04.2025 02:50 Відповісти
Трамп прагнe укласти мирну угоду між Росією та Україною протягом перших 100 днів роботи адміністрації.

100-й день другого терміну Трампа припадає на 30 квітня.
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24.04.2025 03:00 Відповісти
Та годі вже нам отим тромбом вуха тромбувати. Начасі вже забути про того ідіота, хай він зламає собі зуби та шию об Китай, Іран, Канаду та інших. Годі вже плазувати перед рудим чмом та путєнською хвойдою
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24.04.2025 02:52 Відповісти
це Гівно трумп рухається до відміни санкцій проти пуйла. мій рідний брат, який колись емігрував до США і прожив там майже 27 років вже нагострив лижі повернутися
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24.04.2025 02:53 Відповісти
для кого це написано? хтось розуміє кацапську?
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24.04.2025 02:57 Відповісти
Та йдіть вже за своїм кораблем
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24.04.2025 03:48 Відповісти
То на болотах є Конституція?)) Ти дивись, щоб тебе відразу штурмовиком не зробили.
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24.04.2025 04:19 Відповісти
В тебе з геонрафією погано? Чи салідолом вже змастився?))
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24.04.2025 04:25 Відповісти
От чекаю..поки ти почнеш нестись..бо поки одна маячня ввд тебе))
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24.04.2025 04:29 Відповісти
Тобто про півнів та курок - твої пости сяють освітою??

Ні, ну я знала що в сколково гвинторогі працюють, але щоб в них ще мозок був ампутований..
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24.04.2025 04:44 Відповісти
Базовано, але поправочка, українська була мовою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%82%D1%96_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97 принаймні частини народу ще в 1050 році.
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24.04.2025 03:52 Відповісти
Що, лопатоїде, на болотах жопа насувається? Он скільки тупого свинособачого проносу навалив. ))
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24.04.2025 03:08 Відповісти
Історію вивчай.
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24.04.2025 03:51 Відповісти
Поліглот,хуле......
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24.04.2025 04:13 Відповісти
Кацапе, ти й свою поганенько знаєш. Походу ти буквар зкурив.

А на рахунок кордонів - тебе ніхто не тримає. Вали в свою мокшандію))
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24.04.2025 04:16 Відповісти
Ти кацап. Бо розмовляти мовою окупанта..

Доречі, я тебе не ображала, то кацапедли постійно воплять - пєтух, куріца..не відзеркалюй на мене свою пєтушарню.
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24.04.2025 04:28 Відповісти
Звинти вже на болота. узкоязичний.
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24.04.2025 04:45 Відповісти
Кацапомовний, узкоязичність тобі в пельку, варєжкі - то ти на своєму заполярьї носи. У вас там як раз сезон. Які факти та приклади? В очі довбешся?
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24.04.2025 05:55 Відповісти
Американці наразі у всьому світі будуть найганебнішою нацією, що обрали полудурка який цілує путіна в дупу заради грошей.
Треба продавати доляри та купувати Євро бо незабаром доляри перетворяться на туалетний папір
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24.04.2025 02:56 Відповісти
Японцы и китайцы уже продают их долговые обязательства потихоньку, а на этих 2их это 15% от 33 трлн долга! И это была одна из причит отсрочки на 90 дней, ему пришли и сказали если начнут массово продавать обратно то купюры номиналом в 500 и 1000 долларов будут реальностью уже завтра!
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24.04.2025 04:59 Відповісти
Пиха та самовпевненість Трампа вражає. Він вимагає поклоніння "собі улюбленому".
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24.04.2025 03:09 Відповісти
Не удивительно, он думал что если он станет главой белого дома то все в мире сразу начнут выполнять его требования, типа вождь планета земля стал, а тут ***** выходит какая то, об китай вообще зубы повылетали уже, эта уверенность в "один звонок и все решено", а тут в трубку или посылают или вообще не берут!
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24.04.2025 03:45 Відповісти
Нереально параський текст..ухабы..

ольгінський, по тобі ще не прилетало?
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24.04.2025 04:21 Відповісти
Президент США Дональд Трамп зізнався своїм помічникам, що переговори щодо припинення війни РФ проти України виявилося складнішим, ніж він на це сподівався.

Ну ясна річ, він же не думав, що в Україні виявиться стільки заброньованих, інвалідів, студентів, жінок, тцкунів, здриснувших за кордон....тощо, патріотів готових воювати до останнього....чужими життями
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24.04.2025 04:35 Відповісти
"...він же не думав..." Власне на цьому і все.
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24.04.2025 05:48 Відповісти
Он реально ********. Такое не лечится.
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24.04.2025 04:58 Відповісти
Йому треба сходити до психіатра та зізнатися у власній неадекватності.
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24.04.2025 05:46 Відповісти
У документі немає прямої заяви про майбутню військову підтримку США для України у випадку, якщо Росія знову вторгнеться

Тому, придурку, йди ти у довгу еротичну подорож.
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24.04.2025 05:57 Відповісти
Трумп - відвертий подєльник терористів, ************* нарцис-мародер..
набуй треба такі посередники (колишні союзнички), які вчать "як правильно здавати людей і території" на поталу кацапам-людожерам..
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24.04.2025 06:18 Відповісти
мразь **********...
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24.04.2025 06:24 Відповісти
Співучасник )(уйла лютий ворог України трампон вимагає від України всього лише віддати всі свої тимчасово окуповані паРашой українські території, і цим задовольнити всі хотілки фюрера Кремлерейха )(уйла
. А ще нам треба США передати на трильйони доларів всі свої ресурси
до того ж ще і Запорізьку АЕС. Ну і Україні в НАТО не можна, сильну українську армію також ні, та і багато ще чого . А ось за втрату територіальної цілісності та суверенітету України премію миру вручать товаришу )(уйла стерв'ятнику трампу.
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24.04.2025 06:31 Відповісти
Сьогодні руда паскуда вийде з заявою,що Україна сама винна в ракетно -шахетдному обстрілі,а кацапи просто помилилися!!!
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24.04.2025 06:36 Відповісти
Великий Трамп здувся. І хто його тепер поважатиме?
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24.04.2025 07:09 Відповісти
Кожен день щось нове, якої біди ця паскуда разом з терористом путіном може наробити , американський народ обрав цього агента кремля, в що цей виродок перетворює оплот світової демократії ?
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24.04.2025 08:12 Відповісти
Дебіле, за що би ти не взявся все терпить крах!!!
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24.04.2025 08:26 Відповісти
Це не переговори, тварь, це ультимативний шантаж
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24.04.2025 08:51 Відповісти
Цього разу у краснова рішалка зіпсувалася... не вдається українців на понт взяти.
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24.04.2025 09:21 Відповісти
Рыжий ******** хотел по быстрому сляпать, так называемый мирный договор, по которому

выполнить все прихоти путлера и обокрасть Украину и получить премию мира, только получит он

хрен в свою старую задницу и премию гниды, и подонка.
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24.04.2025 09:43 Відповісти
Усё. Кончился кавбоец. Устал.
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24.04.2025 10:33 Відповісти
Якщо "Межі мирної угоди, представлені минулого тижня, дозволять Росії зберегти більшу частину території, яку вона захопила за останнє десятиліття війни з Україною, в обмін на заморожування конфлікту в його нинішньому вигляді. США юридично визнають анексію Криму Росією у 2014 році, а Україні доведеться відмовитися від прагнення приєднатися до Організації Північноатлантичного договору" (с) - то це не мирна угода, а капітуляція. Нехай журнашлюхи називають речі своїми іменами, а не брешуть
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24.04.2025 10:59 Відповісти
Коротше, зрозуміло що Трампакс на угодах не розуміється. Він не розуміє ні предмету угод, ні як вплинути на учасників. В ніякі deals він не вміє, a усі trumps від папєрєдніков і він не знає, що з цим робити. Звичайний піздабол з роздутою зарозумілістю. І складається враження, що він щиро вірить у ту сю *****, яку він несе і творить. Це лякає. Бо як відомого немає нічого страшнішого за організовану дурість.
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24.04.2025 13:42 Відповісти
Не розумію лиш чому вони умови капітуляції України називають мирними угодами
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24.04.2025 14:06 Відповісти
Бо дехто клав на демократію заради власних інтересів і сам розпочинає війни за чужі ьериторіі
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24.04.2025 14:44 Відповісти
 
 