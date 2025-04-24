Трамп зізнався помічникам, що переговори щодо України виявилися складнішими, ніж він сподівався, - WSJ

Президент США Дональд Трамп зізнався своїм помічникам, що переговори щодо припинення війни РФ проти України виявилося складнішим, ніж він на це сподівався.

Про це пише газета The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, Трамп дедалі більше дратується й покладає провину на президента України Володимира Зеленського за відмову прийняти мирний план США.

У статті сказано, що усвідомлення того, що всі сторони залишаються далекими один від одного у ключових питаннях, суперечить твердженням американського лідера про те, що він може укласти угоду упродовж 24 годин.

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"Межі мирної угоди, представлені минулого тижня, дозволять Росії зберегти більшу частину території, яку вона захопила за останнє десятиліття війни з Україною, в обмін на заморожування конфлікту в його нинішньому вигляді. США юридично визнають анексію Криму Росією у 2014 році, а Україні доведеться відмовитися від прагнення приєднатися до Організації Північноатлантичного договору", - пише WSJ.

У документі немає прямої заяви про майбутню військову підтримку США для України у випадку, якщо Росія знову вторгнеться, однак можливість того, що інші європейські сили можуть підтримати Київ, залишається. Пропозиція також не обмежує чисельність українських збройних сил, як того хотіла Росія.

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Однак, як сказано в статті, Україна наголосила, що хоче побачити припинення вогню перед тим, як перейти до обговорення остаточної угоди. Також Київ відкидає "юридичну передачу" Криму Росії.

Українські посадовці кажуть, що запропонована угода дозволить Росії перегрупуватися і знову піти війною, якщо США не пообіцяють допомогти з обороною.

Нагадуємо, Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму та зазначив, що зараз ситуація для України є "жахливою".

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