Зеленський про заяви Білого дому щодо "розчарування" Трампа: Терпець урветься саме в українців

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт, яка напередодні сказала, що президенту США Дональду Трампу "уривається терпець" і він нібито "розчарований" перебігом мирних переговорів.

Про це Зеленський сказав під час своєї пресконференції з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що Росія має припинити масовані удари по Україні, якщо заявляє про готовність припинення вогню.

"Сьогодні пріоритетом для нас є як закінчити цю війну, не розпочати щось нове, а як зупинити Путіна. Ось і все. Втім, так це не працює. Якщо РФ заявляє, що готова до припинення вогню, то вони мають зупинити масові удари по території України. Бо, відверто кажучи, я не знаю у кого там має увірватись терпець, але саме українці можуть не витримати. Бо саме ми під російськими ударами, а не хтось інший. Я нікому не бажаю переживати те, що сьогодні відчувають на собі українці, але саме нас сьогодні атакує Росія", - резюмував глава держави.

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Нагадаємо, 23 квітня Керолайн Левітт заявила, що президент України Володимир Зеленський рухається в неправильному напрямку щодо мирних переговорів.

"Президент [Трамп] розчарований, його терпець уривається… Він хоче, щоб убивства припинилися. Але цього повинні хотіти обидві сторони війни", - сказала речниця Білого дому.

Раніше Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму та зазначив, що зараз ситуація для України є "жахливою".

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