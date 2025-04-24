Зеленський про заяви Білого дому щодо "розчарування" Трампа: Терпець урветься саме в українців
Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт, яка напередодні сказала, що президенту США Дональду Трампу "уривається терпець" і він нібито "розчарований" перебігом мирних переговорів.
Про це Зеленський сказав під час своєї пресконференції з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, інформує Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що Росія має припинити масовані удари по Україні, якщо заявляє про готовність припинення вогню.
"Сьогодні пріоритетом для нас є як закінчити цю війну, не розпочати щось нове, а як зупинити Путіна. Ось і все. Втім, так це не працює. Якщо РФ заявляє, що готова до припинення вогню, то вони мають зупинити масові удари по території України. Бо, відверто кажучи, я не знаю у кого там має увірватись терпець, але саме українці можуть не витримати. Бо саме ми під російськими ударами, а не хтось інший. Я нікому не бажаю переживати те, що сьогодні відчувають на собі українці, але саме нас сьогодні атакує Росія", - резюмував глава держави.
Нагадаємо, 23 квітня Керолайн Левітт заявила, що президент України Володимир Зеленський рухається в неправильному напрямку щодо мирних переговорів.
"Президент [Трамп] розчарований, його терпець уривається… Він хоче, щоб убивства припинилися. Але цього повинні хотіти обидві сторони війни", - сказала речниця Білого дому.
Раніше Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму та зазначив, що зараз ситуація для України є "жахливою".
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Маячня .
Коли це вони хотіли вводити свої війська в Україну ?!
баранівповно ...
А їм більше ніж 0.
Нести в маси доброє, свєтлоє, вєчноє - тяжка робота, неблагодарна.
А Європа не хотіла участі штатів у перемовинах ? Та невже ? "11.03.2025. Лідери європейських країн та інституцій позитивно оцінили результати переговорів між Україною та США, які відбулися в Джидді." Урсула, Макрон, Стармер, Бербок позитивно схвалили ці перемовини, а виявляється що зеленський їх підставив.
stanca di doversi piegare,
stanca di subire le prepotenze,
stanca di essere derisa,
stanca di non essere ascoltata,
stanca di vivere nella paura,
stanca di essere umiliata,
stanca di doversi vergognare,
stanca di essere calpestata,
stanca di non aver passato,
stanca di dover ubbidire,
stanca di essere senza futuro,
stanca di lavorare solo per gli altri,
stanca di essere compatita,
stanca di camminare china,
stanca di fuggire;
l'Ucraina è stanca di essere stanca,
così stanca da non temere più ciò l'aspetta per essere Ucraina.
Valerio Tessari
Скоро українців НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ!
А ти нахабнієш, начебто у тебе 340 млн населення, як у США.
Але вище написали , що всі дали "скільки могли" , тому я і написав - далеко не все і далеко не всі
Скажімо так, Ізраїль дав багато чого, але те, що проходить під визначенням - "нелетальне". Хоча б систему раннього оповіщення, від і до, від "заліза" в ящиках і до остаточного налагодження. Те, що ця система в Україні так і не запрацювала, вина вже не Ізраїлю.
Але якщо ви мені вже написали, то маю до вас два запитання.
1. Ізраїль воює усі 77 років своєї історії. Коли сильніше, коли слабше, але воює. І саме зараз фаза гарячої війни. А чим мирна, довоєнна Україна допомагала Ізраїлю у його війнах, якщо ви зараз із таким апломбом ставите питання - "Що Ізраїль дав Україні"?
2. Ізраїль вступив у свою незалежність у 48 р. маючи армію 5 батальйонів з примітивними гвинтівками та три англійські танки. Через 19 років, у Шестиденну війну 1967 р. він мав найсильнішу армію на Близькому Сході та найкращу у світі авіацію. Україна вступила у свою незалежність у 1991 р. маючи найсильнішу та найзброєнішу армію Європи. Через 23 рік, коли почалися події у Криму і особливо на Донбасі, виявилося, що воювати нікому та нічим.
Тому не треба питати - "Хто і що мені дав чи не дав і чому не дав", це шлях помилковий. Думати по московитські, - це шукати винного, думати по європейські - це знайти свої помилки і виправити їх.
Так вірно ж каже -але Трампутін тіпається на гачку кремля і намагається правдами і неправдами якось виставити винною Україну. Оскільки це зробити неможливо - то Трамп вже виглядає як круглий ідіот - так закінчують усі холуї кремля.
сто років тому коли це сталося українці росіянам програли війну а потім їли своїх дітей.
дякую але ніт.