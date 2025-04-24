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Зеленський про заяви Білого дому щодо "розчарування" Трампа: Терпець урветься саме в українців

Зеленський прокоментував заяви Левітт про терпець Трампа

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт, яка напередодні сказала, що президенту США Дональду Трампу "уривається терпець" і він нібито "розчарований" перебігом мирних переговорів.

Про це Зеленський сказав під час своєї пресконференції з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що Росія має припинити масовані удари по Україні, якщо заявляє про готовність припинення вогню. 

"Сьогодні пріоритетом для нас є як закінчити цю війну, не розпочати щось нове, а як зупинити Путіна. Ось і все. Втім, так це не працює. Якщо РФ заявляє, що готова до припинення вогню, то вони мають зупинити масові удари по території України. Бо, відверто кажучи, я не знаю у кого там має увірватись терпець, але саме українці можуть не витримати. Бо саме ми під російськими ударами, а не хтось інший. Я нікому не бажаю переживати те, що сьогодні відчувають на собі українці, але саме нас сьогодні атакує Росія", - резюмував глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова до перемовин із терористами після повного припинення вогню. Це вже великий компроміс, - Зеленський

Нагадаємо, 23 квітня Керолайн Левітт заявила, що президент України Володимир Зеленський рухається в неправильному напрямку щодо мирних переговорів. 

"Президент [Трамп] розчарований, його терпець уривається… Він хоче, щоб убивства припинилися. Але цього повинні хотіти обидві сторони війни", - сказала речниця Білого дому.

Раніше Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму та зазначив, що зараз ситуація для України є "жахливою".

Також читайте: Трамп зізнався помічникам, що переговори щодо України виявилися складнішими, ніж він сподівався, - WSJ

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) США (22861) Трамп Дональд (5652) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+27
Навіщо Пркзидент України весь час сам все коментує - чим займається Никифоров ?!
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24.04.2025 17:05
+20
Українцям уже увірвався - 14 млн біженців про це кажуть - українці зрозуміли ТУТ НІЧОГО НЕ БУДЕ крім корупції брехні і підлості
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24.04.2025 17:08
+12
Трампа давно треба послати.
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24.04.2025 17:19
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Навіщо Пркзидент України весь час сам все коментує - чим займається Никифоров ?!
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24.04.2025 17:05 Відповісти
Він на профілактиці в дурці
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24.04.2025 17:17 Відповісти
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24.04.2025 17:19 Відповісти
Для піару та в нього ж є дипломатична освіта з Трускавця.
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24.04.2025 17:38 Відповісти
арестовича не має, все доводиться самому...
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24.04.2025 17:41 Відповісти
А тим самим і займається. Ленка дома з дітьми ( можливо ) а Нікіфору по службі треба бути коло хозяїна.
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24.04.2025 18:09 Відповісти
Пєзідєнту потрібний рейтинг, а нікіфорову для чого він.
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24.04.2025 21:36 Відповісти
смокче між коментарями
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24.04.2025 22:04 Відповісти
І ЩО Ж ЗРОБИТЬ зЄ. рОЗПОВІСТЬ ПРО ВИПРОБУВАННЯ В 2024 РОЦІ НАШИХ РАКЕТ?
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24.04.2025 17:05 Відповісти
но те уже не хотят вводить свои войска сдерживания в Украину.
Маячня .
Коли це вони хотіли вводити свої війська в Україну ?!
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24.04.2025 17:11 Відповісти
Людина три дні тому зарегалася, щоб нести в маси свєтлоє, доброє, ценноє, а ви такий неблагодарний!
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24.04.2025 17:14 Відповісти
Тут і без нього таких баранів повно ...
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24.04.2025 17:17 Відповісти
І скільки вам за вкиди платять?
А їм більше ніж 0.
Нести в маси доброє, свєтлоє, вєчноє - тяжка робота, неблагодарна.
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24.04.2025 17:23 Відповісти
Слухай,ми тут без тебе таки тупи.Особливо цікаво,що трамп загнав зеленського в угол. З цього підробней.
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24.04.2025 17:18 Відповісти
пропоную тебе замисть Трампа, ти усім покажешь...голу сраку
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24.04.2025 22:40 Відповісти
"Зеленский подставил Европу, переключившись на переговоры с шулером Трампом. "
А Європа не хотіла участі штатів у перемовинах ? Та невже ? "11.03.2025. Лідери європейських країн та інституцій позитивно оцінили результати переговорів між Україною та США, які відбулися в Джидді." Урсула, Макрон, Стармер, Бербок позитивно схвалили ці перемовини, а виявляється що зеленський їх підставив.
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24.04.2025 17:22 Відповісти
Кацапського бота у
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24.04.2025 17:22 Відповісти
"диких скачків" кажеш?? дикий тут ти, тупий кацап.
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24.04.2025 17:31 Відповісти
L'Ucraina è stanca:

stanca di doversi piegare,

stanca di subire le prepotenze,

stanca di essere derisa,

stanca di non essere ascoltata,

stanca di vivere nella paura,

stanca di essere umiliata,

stanca di doversi vergognare,

stanca di essere calpestata,

stanca di non aver passato,

stanca di dover ubbidire,

stanca di essere senza futuro,

stanca di lavorare solo per gli altri,

stanca di essere compatita,

stanca di camminare china,

stanca di fuggire;

l'Ucraina è stanca di essere stanca,

così stanca da non temere più ciò l'aspetta per essere Ucraina.

Valerio Tessari
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24.04.2025 17:07 Відповісти
Коментує, тому що на свою думку, може краще прочитати написане литвином
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24.04.2025 17:07 Відповісти
Українцям уже увірвався - 14 млн біженців про це кажуть - українці зрозуміли ТУТ НІЧОГО НЕ БУДЕ крім корупції брехні і підлості
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24.04.2025 17:08 Відповісти
Понятно. Вопрос только в том, какой именно год будет назначен переломным.
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24.04.2025 17:09 Відповісти
Сосна вилизує очко трумпу бо її найняли саме для цього, в неї немає мізків, бо на вилизування дупи старого збоченця мізки не дали б згоди.
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24.04.2025 17:12 Відповісти
У кого, мля, "терпець урветься"?!!!
Скоро українців НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ!
А ти нахабнієш, начебто у тебе 340 млн населення, як у США.
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24.04.2025 17:13 Відповісти
Чим?Він же пустозвон.
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24.04.2025 17:18 Відповісти
Терпець урветься і ти що дасиш наказ у відповідь по кацапським спальним районам їбашити,чи черговий потужно- гундосного хрипосик запіляєш!?
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24.04.2025 17:16 Відповісти
Україна має своє право розробити та застосувати ядерну зброю
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24.04.2025 18:28 Відповісти
Дурень думкою багатіє! Ну зробимо ми якимось чудом під санкціями всього світу пару бомб. Зробимо ми якимосб чудом свою тяжку балістику чи крилаті ракети. Долетять вони якимось чудом і їх не зібьють. І що? Рашисти зразу воювати перестануть? Чи пару сотень боєголовок по нашим містам в відповідь ***нуть?!
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24.04.2025 20:24 Відповісти
І що станеться після того як,"увірветься терпець"?Бовдур,ти знову трампа пошлеш?І що далі?
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24.04.2025 17:17 Відповісти
Трампа давно треба послати.
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24.04.2025 17:19 Відповісти
І?Що далі?Нам понти потрібні чи перемога?Якщо понти- давай ще раз пошлемо.Якщо перемога-то нам потрібна допомога америкосів.
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24.04.2025 17:21 Відповісти
Серьезно? Як би трамп хотів перемогі для Украіни,він би не опустився до особістих рахункив з зеленським.Він,як досттойна людина,дав би Украіні,а не зеленському все необхідне для перемоги.
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24.04.2025 17:23 Відповісти
А власне кажучи, хто з інших країн / політиків дав Україні все що необхідно для перемоги? Чи вони також не хочуть?
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24.04.2025 17:34 Відповісти
Хто скількі зміг,стільки і дав.Сам пошукай.
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24.04.2025 17:35 Відповісти
А Україні треба скільки хто зміг (це називається милостиня), чи все ж таки необхідна для перемоги кількість?
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24.04.2025 17:38 Відповісти
"Скільки могли" дали лише чехи , поляки і прибалти ... решта - дали мінімум !
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24.04.2025 17:40 Відповісти
Дуже неприємно це писати, але ваші міркування помилкові докорінно. З тенденцією - "Хто і скільки дав" не перемагають. Із цим можна лише не дати перемогти себе. Перемагають із тенденцією - "Скільки я сам зробив"
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24.04.2025 17:55 Відповісти
Це зрозуміло
Але вище написали , що всі дали "скільки могли" , тому я і написав - далеко не все і далеко не всі
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24.04.2025 19:09 Відповісти
мабуть саме тому ізраїль ніколи не переможе. Оскільки сидить на підсосі сша, і чекає, скільки вони дадуть
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24.04.2025 23:41 Відповісти
Ізраїль не дав нічого ! зовсім !
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25.04.2025 06:30 Відповісти
Дякую. Але не треба так експресивно. Перш ніж включати емоції, краще включіть логіку і подумайте - а чому Ізраїль, який постійно воює, взагалі повинен щось давати Україні.
Скажімо так, Ізраїль дав багато чого, але те, що проходить під визначенням - "нелетальне". Хоча б систему раннього оповіщення, від і до, від "заліза" в ящиках і до остаточного налагодження. Те, що ця система в Україні так і не запрацювала, вина вже не Ізраїлю.
Але якщо ви мені вже написали, то маю до вас два запитання.
1. Ізраїль воює усі 77 років своєї історії. Коли сильніше, коли слабше, але воює. І саме зараз фаза гарячої війни. А чим мирна, довоєнна Україна допомагала Ізраїлю у його війнах, якщо ви зараз із таким апломбом ставите питання - "Що Ізраїль дав Україні"?
2. Ізраїль вступив у свою незалежність у 48 р. маючи армію 5 батальйонів з примітивними гвинтівками та три англійські танки. Через 19 років, у Шестиденну війну 1967 р. він мав найсильнішу армію на Близькому Сході та найкращу у світі авіацію. Україна вступила у свою незалежність у 1991 р. маючи найсильнішу та найзброєнішу армію Європи. Через 23 рік, коли почалися події у Криму і особливо на Донбасі, виявилося, що воювати нікому та нічим.
Тому не треба питати - "Хто і що мені дав чи не дав і чому не дав", це шлях помилковий. Думати по московитські, - це шукати винного, думати по європейські - це знайти свої помилки і виправити їх.
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25.04.2025 07:44 Відповісти
+ Данія і нідерланди
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24.04.2025 23:40 Відповісти
Данія і країни Балтії віддали майже все що мали
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24.04.2025 23:39 Відповісти
Механизм не подскажите как дать Украине, не дав Зеленскому?
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24.04.2025 19:04 Відповісти
Дядя,що ти куриш?
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24.04.2025 19:15 Відповісти
Что- то не помню, чтобы мы с Вами на ты переходили. И лично я ничего не курю и Вам не советую
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24.04.2025 19:24 Відповісти
А вообще действительно интересно, как по Вашему можно что-то дать Украине, минуя руководство страны? На всех украинце поровну поделить? А куда тогда обращаться? К границе с Польшей всем подойти?
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24.04.2025 19:27 Відповісти
Ну що сказати?ЧСлів немае.
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24.04.2025 19:33 Відповісти
Питання не в тому що хоче трам а в тому що хочуть українці
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24.04.2025 19:20 Відповісти
Ці два мудака знайли один одного. А в народу чуби тріщать
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24.04.2025 17:17 Відповісти
Але цього повинні хотіти обидві сторони війни

Так вірно ж каже -але Трампутін тіпається на гачку кремля і намагається правдами і неправдами якось виставити винною Україну. Оскільки це зробити неможливо - то Трамп вже виглядає як круглий ідіот - так закінчують усі холуї кремля.
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24.04.2025 17:18 Відповісти
терпець шліфує Зеленського. Як з гуся вода війна в окопах, та щодення обстріли цивільниого населення. Буде потужно стояти до кінця
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24.04.2025 17:34 Відповісти
"українцям урветься терпець" це без сумнівів потужний удар по клавішам піаніно
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24.04.2025 17:43 Відповісти
Жодне збільшення сил ППО тут не допоможе, бо в цілому світі просто не існує стількох батарей ЗРК, які здатні закрити всю територію України (ми не Ізраїль, а найбільша за територією країна Європи, на хвилиночку). Тож маємо застосовувати принцип помсти, і на подібні удари відповідати ударами, які створюватимуть в десятки разів більше трупів (і чхати на звинувачення якогось Трампа в ескалації). В нас немає ракет з потужністю б/ч, як в 'іскандерів'? Зате в РФ є достатньо цілей для наших БПЛА (крім НПЗ та складів ***********), ураження яких супроводжуватиметься масованими викидами хлору, азоту, сірчистого газу тощо, які знищуватимуть все живе на десятки кілометрів навколо. Принаймні всі росіяни до Уралу нарешті мають зрозуміти, як насправді виглядає війна.
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24.04.2025 17:44 Відповісти
Україна має повне право розробити та застосувати ядерну зброю
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24.04.2025 18:27 Відповісти
Покажи це палаючим кремлем на 9 травня
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24.04.2025 17:48 Відповісти
Не треба Зеленському оприлюднюввти свої думки.Трамп шукає привід.щоб звинуватити Україну у зриві .Хай висловлюються якийсь організації.люли.Меджліс.що не згодні з чимось.Їх не звинуватять у зриву перемовин.А сказав щось Зе-зразу винна Україна
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24.04.2025 17:51 Відповісти
Хтось занадто багато *******. Іноді краще помовчати
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24.04.2025 18:00 Відповісти
Що він меле? Менше б патякав.
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24.04.2025 18:00 Відповісти
як людина мені зеленський огидний але як президент я його підтримую бо путін само того і хоче щоб українці українського президента перестали підтримувати.
сто років тому коли це сталося українці росіянам програли війну а потім їли своїх дітей.
дякую але ніт.
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24.04.2025 18:10 Відповісти
Ідіот,сто років тому Українці обрали такого як зеленський,тому і їли потім своїх дітей,а не тому що вони перестали його підтримувати.Підтримуєш що брехню,зраду,мородерство,корупцію,збагачення на крові Українців? Все це існує само тому що зеленський презедент,його не підтримувати треба ,а повісити на стовпі разом з ригозеленою мразотою, яку він привів з собою до влади.
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25.04.2025 06:00 Відповісти
какая же тварь этот рыжий *******!*** ему а не уступки!уступки кому?!рашке нацистской!он такая же ******* как ***ло! бедные Украинцы,как мне вас жаль!
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24.04.2025 18:11 Відповісти
Если бы в Финляндии в свое время был такой же придурковатый президент и фины так же тупо себя вели как сейчас мы, то Финляндия не была бы свободной страной. Финам пришлось отдать ссср больше 10% своей территории что бы получить свободу. Перед этим они конечно накрошили 300К советских. Но у них был умный Маннергейм, а не хитрый и одновременно тупой клоун олигархов.
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24.04.2025 18:20 Відповісти
кацапе , в очах придуркуватого , всі такі .
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24.04.2025 18:48 Відповісти
Ти перед тим як сереш ротом,хоч трохи думай,чи там де в тебе має бути мозок насрано?
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25.04.2025 06:02 Відповісти
Андруша , роздуплився через сутки на новій зміні під новим ніком ? Перелогнися ще раз щоб була подоба що вас однодупців багато . Те що ти пишеш , в тебе від народження , помилка природи .
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25.04.2025 06:15 Відповісти
Щось я переживаю за ПАР.
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24.04.2025 18:21 Відповісти
😂
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24.04.2025 18:28 Відповісти
Україна має право розробити та застосувати ядерну зброю.
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24.04.2025 18:26 Відповісти
Ольга, возможно Вас это удивит, но разработать и изготовить ядерное оружие - это довольно трудный, наукоемкий и дорогой процесс и очень может быть, что на данный момент в Украине нет ни научного, ни технологического потенциала для разработки и производства ЯО
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24.04.2025 19:09 Відповісти
урветься терпець і знову самі підуть чергами в ТЦК?
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24.04.2025 18:45 Відповісти
Левітт це трампонова проститутка,яка сосе йому хер!!!
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24.04.2025 18:55 Відповісти
Терпець урветься саме в українців терпеть тебя гнида предательская
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24.04.2025 19:02 Відповісти
Коли у українців урветься терпець, це буде страшно. Кава в Ялті і контрнаступ здадуться квіточками.
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24.04.2025 19:13 Відповісти
Шашличний потужно працює на рейтинг в Україні і закопує себе і офіс у очах світу, що не буде корисно для України
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24.04.2025 20:08 Відповісти
може дійсно було б краще аби оці всі саркастичні і не дуже коментарі почнуть говорити на брифінгах інші люди? наприклад Нікіфоров? нагородили - не зашло, так то прессекретар намолов херні, зашло, ну так то позиція Києва...нє?
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24.04.2025 20:35 Відповісти
 
 