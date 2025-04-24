Пропозиція Трампа щодо мирної угоди є "актом капітуляції" України, - депутат Бундестагу Кізеветтер
Депутат Бундестагу від опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер різко розкритикував запропоновану президентом США Дональдом Трампом "мирну угоду" щодо припинення війни Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, заяву Кізеветтера наводить Tagesschau.
Німецький депутат коментував односторінковий документ, який, за даними ЗМІ, адміністрація Трампа подала як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання.
Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
Кізеветтер назвав цю пропозицію "актом капітуляції".
"Звичайно, ні Європа, ні Україна не можуть на це погодитися, тому що тоді наша безпека опиниться під ще більшою загрозою", - наголосив депутат.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.
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Пропозиція Трампа щодо "мирної угоди" є актом капітуляції.
а може рух спротиву діям ПРЕЗИДЕНТА США краще б організували...
всі инші так чи инакше петляють, подачками відбуваються.
тому це ще диво що ми аж досьогодні торгуємося і не погоджуємося на капітуляцію попри те що війну ще не програно хоча і стратегічно вже програли бо зеленський вирішив воювати сам без допомоги винахідників а його мізків не вистачило щоб російські мізки перебити.