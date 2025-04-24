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Пропозиція Трампа щодо мирної угоди є "актом капітуляції" України, - депутат Бундестагу Кізеветтер

Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер

Депутат Бундестагу від опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер різко розкритикував запропоновану президентом США Дональдом Трампом "мирну угоду" щодо припинення війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву Кізеветтера наводить Tagesschau.

Німецький депутат коментував односторінковий документ, який, за даними ЗМІ, адміністрація Трампа подала як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання.

Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

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Кізеветтер назвав цю пропозицію "актом капітуляції".

"Звичайно, ні Європа, ні Україна не можуть на це погодитися, тому що тоді наша безпека опиниться під ще більшою загрозою", - наголосив депутат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

Автор: 

Бундестаг (196) Трамп Дональд (5652) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+15
Сьогоднішня трагедія в Києві тепер і на совісті Трампа ,саме цей недоумок вивів з ізоляції терориста путіна ,тепер ця рашиська істота відчула свою безкарність.
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24.04.2025 18:13
+11
нам підтримка зараз ой, як важлива.
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24.04.2025 17:56
+9
"Лапки" не там поставили, потрібно писати так:
Пропозиція Трампа щодо "мирної угоди" є актом капітуляції.
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24.04.2025 18:01
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Я си тащу від еуропейської глибокодумності!
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24.04.2025 17:55 Відповісти
нам підтримка зараз ой, як важлива.
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24.04.2025 17:56 Відповісти
"Звичайно, ні Європа, ні Україна не можуть на це погодитися, тому що тоді наша безпека опиниться під ще більшою загрозою", - наголосив депутат.
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24.04.2025 17:57 Відповісти
Ну всмислі наша спільна європейська, ми ж одна велика сім'я. А в сім'ї комусь можна й потерпіти заради безпеки родичів. До року так 2030. Не чужі люди, як не як.
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24.04.2025 18:17 Відповісти
И пошел записываться добровольцем в ЗСУ.
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24.04.2025 18:47 Відповісти
бо це прецедент - случай или событие, имевшее место в прошлом и служащее примером или основанием для последующих действий в настоящем.
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24.04.2025 18:57 Відповісти
Якщо збережете Європейську єдність, труп буде їздити до вас і цілувати європейські дупи, не кажучи про тарифи, які він накладатиме на себе за кожен поцілунок, але вам спочатку треба навчитись менше оглядатися на пророка *****, підорка під позивним кгб "****** красная."
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24.04.2025 17:59 Відповісти
А то відчувати сідницями губи, що щойно смоктали прутень сі - не комільфо, а сі поки що вас обганяє

https://epravda.com.ua/finances/kitay-postaviv-zhorstku-umovu-ssha-u-ramkah-torgovoji-viyni-805866/ Китай поставив США жорстку умову: "Хочете говорити - скасуйте мита"
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24.04.2025 18:03 Відповісти
нехай той депутат негайно збирає речі і в окопи в Украіну . або нехай Німечена присилає своі війска .бо це ж безпека німечини
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24.04.2025 17:59 Відповісти
спочатку в Україні мають бути війська США як підписанта Будапешта і гаранта територіальної цілісності України за здачу ядерної зброї. Німеччина не підписувала Будапешта, тож її війська в Україні мають бути після американських, британських і французьких.
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24.04.2025 18:05 Відповісти
Спочатку в Україні має бути нормальний Президент.
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24.04.2025 18:14 Відповісти
який піп, такий і прихід. який прихід, такий і піп. десь так. як нарід міг обрати до влади шапкокрада двічі сидівшого, якого навіть на Майдані гнав і яйцями закидав... а потім обрав президентом. самі винні. тепер пожинаємо. виборців яника взагалі потрібно лишити права голосу.
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24.04.2025 18:34 Відповісти
план пэрэмоги. план стийкости, план капитуляции. походу, мы движемся не в том направлении
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24.04.2025 18:00 Відповісти
"Лапки" не там поставили, потрібно писати так:
Пропозиція Трампа щодо "мирної угоди" є актом капітуляції.
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24.04.2025 18:01 Відповісти
Татишо! І як ви допомогли? Більше ще українців да Кізеветтер? Поки ви підготуєтесь
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24.04.2025 18:01 Відповісти
Залишається тільки Трампу прслати нам мотузки і мило, щоб ми всі повісилися, Тоді у Трампа буде можливість вільно цілуватися з путіним в засос
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24.04.2025 18:04 Відповісти
Трампону пора в Даллас. Там его заждались. Мелании лучше там брюки надеть.
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24.04.2025 18:06 Відповісти
УКРАЇНСЬКИХ ФОТОГРАФІВ-ДОКУМЕНТАЛІСТІВ РОЗКРИТИКУВАЛИ ЗА ФОТО З ПОСТРАЖДАЛИМИ ВІД РОСІЙСЬКОГО УДАРУ ПО КИЄВУ-ДТ

а може рух спротиву діям ПРЕЗИДЕНТА США краще б організували...
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24.04.2025 18:06 Відповісти
Союзник путінсьеий Параші трампістські Смоктающі Шустро Анус, гарантії яких не варті навіть використаного піпіфаксу можуть прямквати на х..й плешивого кремлівського сморчка на лабутенах серущего у валізу.
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24.04.2025 18:08 Відповісти
Сьогоднішня трагедія в Києві тепер і на совісті Трампа ,саме цей недоумок вивів з ізоляції терориста путіна ,тепер ця рашиська істота відчула свою безкарність.
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24.04.2025 18:13 Відповісти
Це все тому що відносно дупи Трампа кацапи вже давно роблять половий акт.
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24.04.2025 18:14 Відповісти
ми в дуже слабкій позиції = за нас тільки український народ/частково/, український президент і українська армія/на всі 100/.
всі инші так чи инакше петляють, подачками відбуваються.
тому це ще диво що ми аж досьогодні торгуємося і не погоджуємося на капітуляцію попри те що війну ще не програно хоча і стратегічно вже програли бо зеленський вирішив воювати сам без допомоги винахідників а його мізків не вистачило щоб російські мізки перебити.
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24.04.2025 18:29 Відповісти
Вже обісрався на болотах?
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24.04.2025 18:44 Відповісти
Нарешті " справедливий мир " назвали своїм ім'ям не тільки в Україні .
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24.04.2025 18:45 Відповісти
Краснов бажав порадувати Путлера.
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24.04.2025 20:19 Відповісти
 
 