РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10214 посетителей онлайн
Новости помощь Украине от США
6 775 89

Если мы достигнем мира, не нужно будет думать о Patriot и разведданных для Украины, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нужно будет думать о Patriot и разведывательных данных для Украины, если будет заключено соглашение о прекращении войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В ответ на вопрос о том, если США решат прекратить переговоры о мире, будет ли это также означать, что Украина не будет получать разведданные и ракеты Patriot, Трамп ответил: "Посмотрим, что получится".

В то же время он выразил убеждение, что соглашение все же будет заключено.

"И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не придется беспокоиться о том, что вы спрашивали. Вы можете задать этот вопрос через две недели, и мы увидим", - отметил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон о "мирном плане Трампа": Путин получает вознаграждение, Украина не получает ничего

Автор: 

Трамп Дональд (5275) Patriot (276)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+46
БУДЬ_ЛАСКА не постіть цього ідіота, нам і свого хватає, нашо нам ще американське лайно?
показать весь комментарий
24.04.2025 23:41
+40
Ти і зараз про них не думаєш, тому що таке саме *****, як кремлівське.
показать весь комментарий
24.04.2025 23:39
+26
Жодної допомоги, тільки розмова про гроші, які тобі ніхто не винний
показать весь комментарий
24.04.2025 23:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти і зараз про них не думаєш, тому що таке саме *****, як кремлівське.
показать весь комментарий
24.04.2025 23:39 Ответить
Нагадує чувак того дядю , з совкового часів фільму українця Бондарчука (( . Коханець величезного народу, найсильнішої країни -друга мужньої України, дарує Україні ніби-то "цукерку миру". Україна розгортає її обгортку і... слідує запитання - ДЯДЯ ТИ ДУРАК?

Й що цікаво - уся "корроолівська" срать навколо плескає в долоні й захоплено кричить - ЯКЕ ЧУДО ПРОПОНУЄ КОРОЛЬ, наш розумний (голий) король .
Виникає запитання у світу - навіщо усі ті МАГАфашисти з сіліконовї долини виставили короля на посміховисько світу? Де їхній впевненний захист Короля? Коли Рубіо щось мямлить в підтримку, Венс вилазить з свого дивану ... Вони комусь виглядають впевненними , а собі?
показать весь комментарий
25.04.2025 00:09 Ответить
Коли я кажу про американців "друзів України", я ж не просто так . Звичайнісінька у фермерському районі великого передмістя школа ( не платна) викладає дітям історію світу з голодомором в Україні від клятої рашистської імперії... ( це ще далеко до вторгнення) . на початку навчального року у першому класі вивішують на дверях у клас прапорці дітей країн з звідки походження їхніх батьків- дідів... Діти в перші роки вторгнення роблять настінні газети з відомостями про Україну ...Просять мене через знайомих батьків зробити допис ... У костьолі старовинному американські старенькі парочки збирають невеликі але гроші на підтримку України після виступу приїхавшої з Чикаго групи діаспори з концертом.
Й зараз вони мають ОЦЕ !! !Й скільки й як вони це терпітимуть? Наші совки точно ті що голосували за Трмпа це як за зЄлю- не повиняться ніколи ... Але американці... не думаю...
показать весь комментарий
25.04.2025 01:57 Ответить
То нехай трамп від імені США підпише такі "мирні угоди" зі всіма світовими державами. Золота доба вже поряд! Можна буде "не думати" не лише про Patriot та розвідувальні дані, а й взагалі про всю зброю та армію
показать весь комментарий
25.04.2025 08:23 Ответить
Жодної допомоги, тільки розмова про гроші, які тобі ніхто не винний
показать весь комментарий
24.04.2025 23:40 Ответить
БУДЬ_ЛАСКА не постіть цього ідіота, нам і свого хватає, нашо нам ще американське лайно?
показать весь комментарий
24.04.2025 23:41 Ответить
Воно думає про розвідданні для України, ви чуєте
показать весь комментарий
24.04.2025 23:42 Ответить
ваша шобла у будь-якому разі не буде думати про "петріоти" для України. Це вже і так ясно. Просто аід'******* від нас з вашими перемовинами.
показать весь комментарий
24.04.2025 23:43 Ответить
Хто ж знав, що "Петріотами" таки можна працювати!!!
Рудий вже іншу сис-му анонсує)))
показать весь комментарий
25.04.2025 00:34 Ответить
ця нова маячня трампа не відбудеться. Через декілька років про неї просто забудуть.
показать весь комментарий
25.04.2025 02:10 Ответить
Трамп громко хлопнет дверью и во всем обвинит...Украину, конечно. Военно-технической, финансовой, разведданными, помощи не будет, хорошо если еще козни не начнет строить. В москве устроят народные гуляния.
показать весь комментарий
24.04.2025 23:45 Ответить
Куда він хлопне з підводного човна "курськ2"?
Цього зарвавшогося рудого молодчико-пердуна ще винесуть на вилах вперед ногами.
Сітільки намолотив за перші 100 днів - а спереду ще 1500 днів - нехай побереже фантазію.
показать весь комментарий
25.04.2025 00:00 Ответить
Його вбʼють. Як Ґарфілда у 1881-му.
показать весь комментарий
25.04.2025 00:03 Ответить
курва
показать весь комментарий
24.04.2025 23:46 Ответить
Тобто цей старий дурачина всіх переконує що після перемир'я настане тривалий мир і Пуйло ніколи не полізе в Україну. Але гарантій Україні не хоче давати навіть під дулом пістолета. Це означає, що він і сам не вірить навіть на копійку в те , що несе. З цього старого американського пердуна дурість так і пре.
показать весь комментарий
24.04.2025 23:49 Ответить
Трамп був банкротом. Його врятували позики та інвестиції від російської мафії і російских олігархів, які контролювалися кремлем. Тому Трамп відробляє путіну ще з 2016 го року. Відповідно кремль, на всіх виборах підігрував Трампу.

На запитання журналістки про те, чи влаштовує Трампа той факт, що він залишив Україну і та може не вижити, він відповів: "Вона може не вижити так чи інакше".
показать весь комментарий
24.04.2025 23:50 Ответить
Журналіст поцікавився у Трампа, які поступки запропонувала Росія зі свого боку. "Зупинити війну. - відповів Трамп. - Зупинити завоювання всієї країни. Досить великі поступки".
показать весь комментарий
25.04.2025 00:23 Ответить
"Україна, ліквідувавши спрямовану проти США ядерну загрозу зі своєї території і позбувшись своєї стратегічної ядерної зброї, заощадила для США трильйони доларів, які вони мали б витрачати на будівництво і утримання відповідної оборони протягом останніх 30 років.

Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США."
показать весь комментарий
25.04.2025 00:52 Ответить
"Безпрецедентна і добровільна передача третього у світі за потужністю ядерного арсеналу.
Потенційно цей арсенал був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО.
Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95".
показать весь комментарий
25.04.2025 00:54 Ответить
Факти свідчать, що Україна є не боржником США, а союзником і стратегічним партнером.
показать весь комментарий
25.04.2025 00:55 Ответить
Факти свідчать що дурне українське керівництво свідомо просрало ядерну зброю не отримавши натомість ні-чо-го. Нє! Може хтось з керівництва і отримав якийсь хабар на свій рахунок... але то таке... Схоже що Україну роззброїли "гаранти" для того щоб пограбувати.
показать весь комментарий
25.04.2025 01:57 Ответить
сша боржник України. І вони нам руки викручують, наволочі
показать весь комментарий
25.04.2025 01:07 Ответить
Грабіжника теж вважати "боржником"? Вартість одного мінімального ядерного заряду починається з 2 мільярдів доларів. Українці поколіннями отримували 7 копійок з заробленого карбованця щоб побудувати "ядєрний щіт страни". А потім віддали його задарма. Тобто ні за що... Ой розумно... Якщо у когось статус "тєрпіли" і "дурника" то чом би не викручувати йому руки, ноги і дурну голову?
показать весь комментарий
25.04.2025 02:03 Ответить
віддали, тому що тиск був шалений. Легко сидіти на дивані і розказувати, як треба було. Подививіться як вони тиснуть на зе. Це з розуму можна з'їхати щоб витримати і не зламатися. А потім такі як ви скажуть про "тєрпілу" і "дурника"....То він вже зрозумів, що таке договори з росією чи фша.
А хто тоді був? комсорг кравчук і кучма? які склонялися перед великою росією і фша? могли вони в страшному сні уявити, що ці країни виявляться такими покидьками? надавили, то й віддали. Час був такий.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:08 Ответить
На манкуртів та вихованих з комплексом меншовартості час не впливає. Вони застигають в своїх віруваннях. Кравчук, наприклад, жив і здох комуністом для якого ментальною батьківщиною була москва і "партія лєніна - сіла народная", а от кучма, як належить жиду, був хитрішим і підлішим. Зараз на Лазурному узбережжі "на утриманні" зятя Пінчука. За час правління Кучма "нацарював" 8 мільярдів. Це, уявіть, 2 мільйона 739тисяч 726 доларів за день "роботи президентом"... І нічого! "Тєрпіли" його не шукають, а зять "рускоязичний" "український меценат" на підсосі у *****...
показать весь комментарий
25.04.2025 19:03 Ответить
Яке ж воно... ТУПЕ.
показать весь комментарий
24.04.2025 23:52 Ответить
ідіот від народження
показать весь комментарий
24.04.2025 23:55 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2025 23:58 Ответить
Ну тобто всі повинні повірити москалям , що цього разу вони знову вже точно не нападуть .
показать весь комментарий
24.04.2025 23:52 Ответить
Если мы достигнем мира, не нужно будет думать о Patriot и разведданных для Украины, - Трамп Источник: https://censor.net/ru/n3548687
===============
Трамп и думать. Оксиморон какой-то.
показать весь комментарий
24.04.2025 23:53 Ответить
тіко ціловать задніцу - оце його
показать весь комментарий
24.04.2025 23:58 Ответить
Капець яка "сильна" адмінісрація в БД.
НІ РОЩУМУ, НІ СОВІСТІ, НІ ЧЕСТІ, НІ ГІДНОСТІ, НІ БОГА
показать весь комментарий
24.04.2025 23:54 Ответить
тампон ни разу не сказал что расея агрессор, а путин убийца
показать весь комментарий
24.04.2025 23:54 Ответить
Може, дозволу від вєлічайшево куратора ще не одержав? На гру в політичному світовому театрі.
показать весь комментарий
24.04.2025 23:58 Ответить
Ось що сказав Трамп ще в день початку повномасштабного вторгнення /22 лютого 2022/:
"Я зайшов вчора додому, і побачив новину в телевізорі, і я сказав: "Це геній". Путін визнає велику частину України незалежною країною. Путін оголошує її незалежною. О, це чудово", - сказав Трамп https://www.clayandbuck.com/trump-on-ukraine-what-putin-did-was-genius-biden-response-sad у токшоу The Clay Travis & Buck Sexton Show
"Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Армійських танків було більше, ніж я коли-небудь бачив. Вони збираються зберігати мир у порядку. Ні, але подумайте про це. Ось хлопець, який дуже кмітливий... Я його дуже добре знаю. Дуже-дуже добре".
Ще у когось залишились будь-які питання щодо того, на чиїй стороні Трамп?
показать весь комментарий
25.04.2025 08:37 Ответить
Може ліпше досягати миру якраз з Патріотами та розвідданими і ще багатьма штучками? Тоді мир точно буде. Бо Кацапстану вирвуть ікла.
показать весь комментарий
24.04.2025 23:56 Ответить
здохни до ранку...падло...
показать весь комментарий
24.04.2025 23:56 Ответить
Напомнило анекдот.
"Многолетние поиски тайны загадочной улыбки Моны Лизы наконец-то завершились успехом! Согласно результатам последних исследований, она просто была дурой. "
показать весь комментарий
24.04.2025 23:56 Ответить
Через два тижні? А, може, потрібнго ще сто днів, щобвиконати власні обіцянки?
показать весь комментарий
25.04.2025 00:00 Ответить
Напевно дійсно не треба репостити заяви цього...............
показать весь комментарий
25.04.2025 00:01 Ответить
Донні! Солярій від деменції не врятує. І взагалі, нічого не врятує.
показать весь комментарий
25.04.2025 00:05 Ответить
Куля або дрон дуже добре допомогає
показать весь комментарий
25.04.2025 01:39 Ответить
Думає воно....а є чим?
показать весь комментарий
25.04.2025 00:07 Ответить
Може продати москалям батарею Patriot, бо навіщо нам цей занадто коштовний металобрухт без ракет? Думаю, що трампону ця ідея сподобається. (Жарт)
показать весь комментарий
25.04.2025 00:07 Ответить
Ідіот...
Янкі, рятуйте країну!
показать весь комментарий
25.04.2025 00:14 Ответить
Питання: а чому не рятують країну від такого самого ідіота зеленського?
показать весь комментарий
25.04.2025 01:42 Ответить
Відповідь для ідіотів - законодавство не дозволяє.
показать весь комментарий
25.04.2025 06:58 Ответить
а хто заважав до 2022 року?
показать весь комментарий
25.04.2025 07:43 Ответить
А закон про імпічмент тоді нащо приймав монозбрід..?
показать весь комментарий
25.04.2025 08:47 Ответить
Воєнний стан. Який *пічмент*?
показать весь комментарий
25.04.2025 15:30 Ответить
Кинув би ти стекломоем захоплюватися, переходь на бояришник, залиш мозку шанс вижити
показать весь комментарий
25.04.2025 07:28 Ответить
Особистий досвід?
показать весь комментарий
25.04.2025 07:44 Ответить
Американці зраджували своїх союзників в Афганістані, ще раніше в в Піденному В'єтнамі.
показать весь комментарий
25.04.2025 00:25 Ответить
Якщо ти не в курсі, то події в Афганістані - наслідки укладення угод Трампа у першої каденції.

У січні 2019 року Трамп виступив із заявою, що війна в Афганістані стала причиною розпаду СРСР. Трамп зазначив, що «Вашингтон змушений витрачати мільярди і мільярди доларів на Афганістан, тоді як воювати там повинні розташовані поруч країни, такі як Пакистан, Індія і Росія».
У лютому 2020 року президент Трамп уклалв угоду з талібами, що передбачала офіційне виведення бойових сил США з Афганістану, де було встановлено крайній термін для повного виведення військ США - 1 травня 2021 року. До речі угоду було укладено без влади Афганістану. Нічого не нагадує?
Щодо війни у В'єтнамі, то там невільно зробили свою справу СМІ, які кожен день розповідали про бойові дії, втрати, труднощі і ставили питання "коли у В'єтнамі припинять стріляти?". У підсумку США населення втратило мотивацію і втомилося від війни. Почалися протести проти війни. До такого сценарію нас веде діяльність зеленського і його шобли: саботаж мобілізації, саботаж оборонпрому, крадіжки постійні свари із партнерами. Мета: щоб усі втомилися від війни з подальшими наслідками. Насправді війну виграють не військові на полі бою, а спецслужби. Бойові дії це наслідки роботи спецслужб.
показать весь комментарий
25.04.2025 08:21 Ответить
Як всі заїбали. Та вже давайте ***** третю світову, давайте накінець махач як в чемпіонських раундах в боксі. Заїбали вже всі, сцикуни. Якийсь карлик тероризує весь світ. Давайте ********* так, щоб планета почала крутитись в іншу сторону. Зітріть цю планету к їбеням зі своїми рідко земельними металами та іншою *******. Будуть вам і моцератті, бемеве купе на дві сраки, кубіки, айфони, боїнги, кока коли та магдональдси, нафти, гази та інші зарази.
показать весь комментарий
25.04.2025 00:25 Ответить
пійшов на куй, москаль!
показать весь комментарий
25.04.2025 08:22 Ответить
Довбойоб мрійник!!! Там в білому домі, викличте вашому недопрезу швидку, нехай доставить його в псіхушку, інше лікування йому не допоможе!!!
показать весь комментарий
25.04.2025 00:29 Ответить
Он и новую помощь откажется давать под этим же предлогом. "Я ведь хочу мира. Зачем давать Украине оружие, если мы стремимся к миру?"
показать весь комментарий
25.04.2025 00:29 Ответить
Та й думати відпаде необхідність...
показать весь комментарий
25.04.2025 00:30 Ответить
Самі свої супутники присплять, чи китайців запросють?
показать весь комментарий
25.04.2025 00:36 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2025 00:44 Ответить
Кончений Довбо*б
показать весь комментарий
25.04.2025 00:53 Ответить
Мир в Україні - це війна в росіі.
показать весь комментарий
25.04.2025 01:07 Ответить
Якщо ви примусите Україну до капітуляції, то вже через рік Петріоти ************ ЄС.

Цікаво, як виглядатиме Берлін після перших ударів кацапською та північнокорейською балістикою...
показать весь комментарий
25.04.2025 01:18 Ответить
Годі тут вже трампувати нам мізки. Цей покидьок і ідіот набрид всім. Хай вже десь подохне.
показать весь комментарий
25.04.2025 01:33 Ответить
Забув написати слово - скоріше
показать весь комментарий
25.04.2025 07:24 Ответить
Думати якраз треба, бо рашка перемир'я використає для накопичення ресурсів і повторного нападу.Але рудий ідіот так далеко вперед не думає.
показать весь комментарий
25.04.2025 01:52 Ответить
Цікаве поєднання слів - трампон та думає
показать весь комментарий
25.04.2025 07:23 Ответить
Слухаючи риторику дурного Трампа і його розумово неповноцінних підлабузників легко дійти висновку що Америка не буде допомагати Україні. Тому потрібно просто послати Трампа *****. Так само як і *****. Вони одного кримінального типу і тому розуміють виключно брутальну і жорстку позицію. І хай казяться. Дебіли, *****! Ну от навіщо нам посередник з "бувших гарантів територіальної цілісності України" який планує розділити і пограбувати Україну разом з ще одним "гарантом" який і є агресором? Це ж абсурд! Нє! Тільки "*****!" відкритим текстом. Ну от що нам втрачати якщо все планують забрати? Нам своє робить і "нехай будь що буде".
показать весь комментарий
25.04.2025 02:19 Ответить
".......їбать яке кончене!..."
показать весь комментарий
25.04.2025 02:57 Ответить
З Путіним мир неможливий.
показать весь комментарий
25.04.2025 04:03 Ответить
А поки не досягли, нехай ***** і далі вбиває людей.

Тьху, кончений!
показать весь комментарий
25.04.2025 05:40 Ответить
Стратег однако,навеной Вест-Пойнт закончил,
Как можно было выбрать в президенты такой страны придурка который не в состояниии построить логически связную речь?
показать весь комментарий
25.04.2025 05:58 Ответить
Неизличмо болен.
показать весь комментарий
25.04.2025 06:07 Ответить
У США зараз немає війни - Трамп! - ***** тобі Петріоти?
показать весь комментарий
25.04.2025 06:26 Ответить
Так він все зробить щоб була.
показать весь комментарий
25.04.2025 07:20 Ответить
Манера рижого ублюдка - накидувати незв'язані тези, но зміст зрозумілий. Віддайте все, а я вам хер. Це чудова угода.
показать весь комментарий
25.04.2025 06:53 Ответить
Тобі взагалі думати не треба, виконуй розпорядження ху...ла та інструкції фсб, на більше ти не спроможне.
показать весь комментарий
25.04.2025 07:19 Ответить
На німецькому телебачинні трампа відкрито назвали ідіотом. Приєднуюсь.
показать весь комментарий
25.04.2025 07:40 Ответить
Если будет принят твой вонючий план по Украине, то тогда тебе придётся думать о Пэтриотах и

разведданных для себя, ибо, твой собрат по дебилизму, путлер, будет кидать ракеты на тебя!
показать весь комментарий
25.04.2025 08:09 Ответить
Ну що тут скажеш- ДЕ-БІЛ!!!!
показать весь комментарий
25.04.2025 08:09 Ответить
Який розумний, аж страшно !
показать весь комментарий
25.04.2025 08:11 Ответить
Трамп так і не виріс із бізнесмена в політика...історія Афганістану його нічому не навчила...історія війни в Україні теж нічому не вчить...він або дуже наївний у вірі пуйлу,або геть недалека людина...так можна ще заявити що -" Армія Україні більше не знадобиться"...ага...
показать весь комментарий
25.04.2025 08:40 Ответить
Если мы достигнем мира, не нужно будет думать...
Так это же уже выполненная часть плана трампона. Экономическую войну, начал не думая. Панамский пролив объявил американским, не думая, союзников тоже оскорбил не думая.
Де#ил безмозглый, коротко говоря...
показать весь комментарий
25.04.2025 09:36 Ответить
Сегодня ночью Россия снова убила по меньшей мере 9 человек и ранила 63 в Украине. И в то же время президент США Дональд Трамп не в состоянии осудить эти ужасные преступления. Он не в состоянии сделать все, чтобы величайший преступник современности Путин предстал перед судом за свои ужасные преступления. Он не в состоянии вести переговоры о высоких тысячах миллиардов евро, которые Россия должна заплатить Украине за все ужасные вещи, которые она сделала с Украиной и ее народом", - высказался спортсмен в своей заметке в соцсети X.

Гашек добавил, что вместо этого Трамп критикует украинского президента и "лидера демократического мира" Владимира Зеленского, который защищает свою страну и не хочет отдавать ее территорию.

"Американский президент является предателем демократического мира", - подчеркнул бывший хоккеист
показать весь комментарий
25.04.2025 09:39 Ответить
Трамп, что у тебя с головой?
США ни с кем не ведут войну на своей территории.
Мир!!!!!!!!!
Но имеют самую большую армию в мире, самый большой военный бюджет, самое большое количество Пэтриотов и огромное количество разведывательных спутников, собирающих развдинформацию.
показать весь комментарий
25.04.2025 09:53 Ответить
 
 