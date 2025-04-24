Если мы достигнем мира, не нужно будет думать о Patriot и разведданных для Украины, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нужно будет думать о Patriot и разведывательных данных для Украины, если будет заключено соглашение о прекращении войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В ответ на вопрос о том, если США решат прекратить переговоры о мире, будет ли это также означать, что Украина не будет получать разведданные и ракеты Patriot, Трамп ответил: "Посмотрим, что получится".

В то же время он выразил убеждение, что соглашение все же будет заключено.

"И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не придется беспокоиться о том, что вы спрашивали. Вы можете задать этот вопрос через две недели, и мы увидим", - отметил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон о "мирном плане Трампа": Путин получает вознаграждение, Украина не получает ничего