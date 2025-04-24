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Если мы достигнем мира, не нужно будет думать о Patriot и разведданных для Украины, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что не нужно будет думать о Patriot и разведывательных данных для Украины, если будет заключено соглашение о прекращении войны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В ответ на вопрос о том, если США решат прекратить переговоры о мире, будет ли это также означать, что Украина не будет получать разведданные и ракеты Patriot, Трамп ответил: "Посмотрим, что получится".
В то же время он выразил убеждение, что соглашение все же будет заключено.
"И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не придется беспокоиться о том, что вы спрашивали. Вы можете задать этот вопрос через две недели, и мы увидим", - отметил президент США.
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+46 Михайло Иляш
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+40 Izira
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+26 Kan Kan #518965
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Й що цікаво - уся "корроолівська" срать навколо плескає в долоні й захоплено кричить - ЯКЕ ЧУДО ПРОПОНУЄ КОРОЛЬ, наш розумний (голий) король .
Виникає запитання у світу - навіщо усі ті МАГАфашисти з сіліконовї долини виставили короля на посміховисько світу? Де їхній впевненний захист Короля? Коли Рубіо щось мямлить в підтримку, Венс вилазить з свого дивану ... Вони комусь виглядають впевненними , а собі?
Й зараз вони мають ОЦЕ !! !Й скільки й як вони це терпітимуть? Наші совки точно ті що голосували за Трмпа це як за зЄлю- не повиняться ніколи ... Але американці... не думаю...
Рудий вже іншу сис-му анонсує)))
Цього зарвавшогося рудого молодчико-пердуна ще винесуть на вилах вперед ногами.
Сітільки намолотив за перші 100 днів - а спереду ще 1500 днів - нехай побереже фантазію.
На запитання журналістки про те, чи влаштовує Трампа той факт, що він залишив Україну і та може не вижити, він відповів: "Вона може не вижити так чи інакше".
Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США."
Потенційно цей арсенал був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО.
Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95".
А хто тоді був? комсорг кравчук і кучма? які склонялися перед великою росією і фша? могли вони в страшному сні уявити, що ці країни виявляться такими покидьками? надавили, то й віддали. Час був такий.
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Трамп и думать. Оксиморон какой-то.
НІ РОЩУМУ, НІ СОВІСТІ, НІ ЧЕСТІ, НІ ГІДНОСТІ, НІ БОГА
"Я зайшов вчора додому, і побачив новину в телевізорі, і я сказав: "Це геній". Путін визнає велику частину України незалежною країною. Путін оголошує її незалежною. О, це чудово", - сказав Трамп https://www.clayandbuck.com/trump-on-ukraine-what-putin-did-was-genius-biden-response-sad у токшоу The Clay Travis & Buck Sexton Show
"Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Армійських танків було більше, ніж я коли-небудь бачив. Вони збираються зберігати мир у порядку. Ні, але подумайте про це. Ось хлопець, який дуже кмітливий... Я його дуже добре знаю. Дуже-дуже добре".
Ще у когось залишились будь-які питання щодо того, на чиїй стороні Трамп?
"Многолетние поиски тайны загадочной улыбки Моны Лизы наконец-то завершились успехом! Согласно результатам последних исследований, она просто была дурой. "
Янкі, рятуйте країну!
У січні 2019 року Трамп виступив із заявою, що війна в Афганістані стала причиною розпаду СРСР. Трамп зазначив, що «Вашингтон змушений витрачати мільярди і мільярди доларів на Афганістан, тоді як воювати там повинні розташовані поруч країни, такі як Пакистан, Індія і Росія».
У лютому 2020 року президент Трамп уклалв угоду з талібами, що передбачала офіційне виведення бойових сил США з Афганістану, де було встановлено крайній термін для повного виведення військ США - 1 травня 2021 року. До речі угоду було укладено без влади Афганістану. Нічого не нагадує?
Щодо війни у В'єтнамі, то там невільно зробили свою справу СМІ, які кожен день розповідали про бойові дії, втрати, труднощі і ставили питання "коли у В'єтнамі припинять стріляти?". У підсумку США населення втратило мотивацію і втомилося від війни. Почалися протести проти війни. До такого сценарію нас веде діяльність зеленського і його шобли: саботаж мобілізації, саботаж оборонпрому, крадіжки постійні свари із партнерами. Мета: щоб усі втомилися від війни з подальшими наслідками. Насправді війну виграють не військові на полі бою, а спецслужби. Бойові дії це наслідки роботи спецслужб.
Цікаво, як виглядатиме Берлін після перших ударів кацапською та північнокорейською балістикою...
Тьху, кончений!
Как можно было выбрать в президенты такой страны придурка который не в состояниии построить логически связную речь?
разведданных для себя, ибо, твой собрат по дебилизму, путлер, будет кидать ракеты на тебя!
Так это же уже выполненная часть плана трампона. Экономическую войну, начал не думая. Панамский пролив объявил американским, не думая, союзников тоже оскорбил не думая.
Де#ил безмозглый, коротко говоря...
Гашек добавил, что вместо этого Трамп критикует украинского президента и "лидера демократического мира" Владимира Зеленского, который защищает свою страну и не хочет отдавать ее территорию.
"Американский президент является предателем демократического мира", - подчеркнул бывший хоккеист
США ни с кем не ведут войну на своей территории.
Мир!!!!!!!!!
Но имеют самую большую армию в мире, самый большой военный бюджет, самое большое количество Пэтриотов и огромное количество разведывательных спутников, собирающих развдинформацию.