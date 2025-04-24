Джонсон о "мирном плане Трампа": Путин получает вознаграждение, Украина не получает ничего

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подверг критике "мирный план" президента США Дональда Трампа после ракетного удара России по Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Путин без разбора убивает все больше украинских гражданских, убив и ранив 100 человек в Киеве, включая детей. И каково же его вознаграждение согласно последним мирным предложениям?

Право удерживать суверенную украинскую территорию, которую он захватил насильственным путем и вопреки международному праву. Право контролировать судьбу Украины, запретив ей членство в НАТО. Снятие санкций с России. Экономическое партнерство с Америкой. Возможность восстановить свои вооруженные силы для следующего нападения через несколько лет", - написал Джонсон.

Он отметил, что согласно предложенному "мирному плану", Украина не получит ничего, что может остановить будущее российское вторжение.

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"Что касается Украины - что она получит после трех лет героического сопротивления против жестокого и неспровоцированного вторжения? Каково их вознаграждение за ужасные жертвы, на которые они пошли - ради, как им бесконечно повторяют, свободы и демократии во всем мире? Кроме права делиться своими природными ресурсами с Соединенными Штатами, они не получают ничего. Что есть в этом соглашении, что может реально остановить третье российское вторжение? Ничего", - отметил экс-премьер Британии.

Джонсон подчеркнул, что нужны "долгосрочные, надежные и, прежде всего, должным образом профинансированные гарантии безопасности для Украины", предоставленные Великобританией, США и западными союзниками.

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