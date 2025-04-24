Джонсон о "мирном плане Трампа": Путин получает вознаграждение, Украина не получает ничего
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подверг критике "мирный план" президента США Дональда Трампа после ракетного удара России по Киеву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Путин без разбора убивает все больше украинских гражданских, убив и ранив 100 человек в Киеве, включая детей. И каково же его вознаграждение согласно последним мирным предложениям?
- Право удерживать суверенную украинскую территорию, которую он захватил насильственным путем и вопреки международному праву.
- Право контролировать судьбу Украины, запретив ей членство в НАТО.
- Снятие санкций с России.
- Экономическое партнерство с Америкой.
- Возможность восстановить свои вооруженные силы для следующего нападения через несколько лет", - написал Джонсон.
Он отметил, что согласно предложенному "мирному плану", Украина не получит ничего, что может остановить будущее российское вторжение.
"Что касается Украины - что она получит после трех лет героического сопротивления против жестокого и неспровоцированного вторжения? Каково их вознаграждение за ужасные жертвы, на которые они пошли - ради, как им бесконечно повторяют, свободы и демократии во всем мире? Кроме права делиться своими природными ресурсами с Соединенными Штатами, они не получают ничего. Что есть в этом соглашении, что может реально остановить третье российское вторжение? Ничего", - отметил экс-премьер Британии.
Джонсон подчеркнул, что нужны "долгосрочные, надежные и, прежде всего, должным образом профинансированные гарантии безопасности для Украины", предоставленные Великобританией, США и западными союзниками.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки не на телеграм ресурс, який сьогодні вночі Фсб туди втулить
Й що цікаво - уся "корроолівська" срать навколо плескає в долоні й захоплено кричить - ЯКЕ ЧУДО ПРОПОНУЄ КОРОЛЬ, наш розумний (голий) король .
Виникає запитання у світу - навіщо усі ті МАГАфашисти з сіліконовї долини виставили короля на посміховисько світу? Де їхній впевненний захист Короля? Коли Рубіо щось мямлить в підтримку, Венс вилазить з свого дивану ... Вони комусь виглядають впевненними , а собі?
Й ЯКЩО ДЖОНСОН "ОБЛАЖАВСЯ"- й про це кав чесно й відкрито, то Трамп таки почне розуміти що не усі кричать про його "ПРЕКРАСНИЙ СПРАВЕЛЛИВИЙ ПЛАН " як про чудове плаття голого нарциса - маразматика.
Вот это блть мощно !!!
**** рыжий договорился …
Бо всравсь, і тепер ху#лу потрібен перепочинок та реанімація "втарой арміі".
Такого банкрота, як Трамп, у США, ще не вибирали!!!
Республіканська партія США, вся, вимазана прутіним, московським лайном !!
Україна може отримати членство в НАТО, правда саме НАТО щось не сильно спішить її приймати.
Санкції проти росії можуть посилити, проте це не заважає росії їх обходити, в тому числі в торгівлі з Британією.
Росія не зможе відновити свою армію для наступного нападу, якщо напад на Україну і війна буде тривати - ось це найбільш потужна перемога з усіх можливих за версією союзників України?
планов не принимать!
Пусть весь мир увидит истинную рожу этого лжеца, циника и лицемера!
Позор Америке!
Думаю нет
Особливо коли вас безліч разів попереджали про напад?
Цими діями він точно не спровокував ***** на напад?
балтійці послали в сраку русскоязичних - ми з ними лизалися в десна.
долизалися.