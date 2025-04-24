Джонсон про "мирний план Трампа": Путін отримує винагороду, Україна не отримує нічого
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон піддав критиці "мирний план" президента США Дональда Трампа після ракетного удару Росії по Києву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Путін без розбору вбиває все більше українських цивільних, вбивши і поранивши 100 осіб у Києві, включаючи дітей. І яка ж його винагорода згідно з останніми мирними пропозиціями?
- Право утримувати суверенну українську територію, яку він захопив насильницьким шляхом і всупереч міжнародному праву.
- Право контролювати долю України, заборонивши їй членство в НАТО.
- Зняття санкцій з Росії
- Економічне партнерство з Америкою.
- Можливість відновити свої збройні сили для наступного нападу за кілька років", - написав Джонсон.
Він зазначив, що згідно із запропонованим "мирним планом", Україна не отримає нічого, що може зупинити майбутнє російське вторгнення.
"Що стосується України - що вона отримає після трьох років героїчного опору проти жорстокого і неспровокованого вторгнення? Яка їхня винагорода за жахливі жертви, на які вони пішли - заради, як їм нескінченно повторюють, свободи і демократії в усьому світі? Крім права ділитися своїми природними ресурсами зі Сполученими Штатами, вони не отримують нічого. Що є в цій угоді, що може реально зупинити третє російське вторгнення? Нічого", - зауважив експрем'єр Британії.
Джонсон наголосив, що потрібні "довгострокові, надійні і, перш за все, належним чином профінансовані гарантії безпеки для України", надані Великою Британією, США та західними союзниками.
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Тільки не на телеграм ресурс, який сьогодні вночі Фсб туди втулить
Й що цікаво - уся "корроолівська" срать навколо плескає в долоні й захоплено кричить - ЯКЕ ЧУДО ПРОПОНУЄ КОРОЛЬ, наш розумний (голий) король .
Виникає запитання у світу - навіщо усі ті МАГАфашисти з сіліконовї долини виставили короля на посміховисько світу? Де їхній впевненний захист Короля? Коли Рубіо щось мямлить в підтримку, Венс вилазить з свого дивану ... Вони комусь виглядають впевненними , а собі?
Й ЯКЩО ДЖОНСОН "ОБЛАЖАВСЯ"- й про це кав чесно й відкрито, то Трамп таки почне розуміти що не усі кричать про його "ПРЕКРАСНИЙ СПРАВЕЛЛИВИЙ ПЛАН " як про чудове плаття голого нарциса - маразматика.
Вот это блть мощно !!!
**** рыжий договорился …
Бо всравсь, і тепер ху#лу потрібен перепочинок та реанімація "втарой арміі".
Такого банкрота, як Трамп, у США, ще не вибирали!!!
Республіканська партія США, вся, вимазана прутіним, московським лайном !!
Україна може отримати членство в НАТО, правда саме НАТО щось не сильно спішить її приймати.
Санкції проти росії можуть посилити, проте це не заважає росії їх обходити, в тому числі в торгівлі з Британією.
Росія не зможе відновити свою армію для наступного нападу, якщо напад на Україну і війна буде тривати - ось це найбільш потужна перемога з усіх можливих за версією союзників України?
планов не принимать!
Пусть весь мир увидит истинную рожу этого лжеца, циника и лицемера!
Позор Америке!
Думаю нет
Особливо коли вас безліч разів попереджали про напад?
Цими діями він точно не спровокував ***** на напад?
балтійці послали в сраку русскоязичних - ми з ними лизалися в десна.
долизалися.