Джонсон про "мирний план Трампа": Путін отримує винагороду, Україна не отримує нічого

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон піддав критиці "мирний план" президента США Дональда Трампа після ракетного удару Росії по Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Путін без розбору вбиває все більше українських цивільних, вбивши і поранивши 100 осіб у Києві, включаючи дітей. І яка ж його винагорода згідно з останніми мирними пропозиціями?

Право утримувати суверенну українську територію, яку він захопив насильницьким шляхом і всупереч міжнародному праву. Право контролювати долю України, заборонивши їй членство в НАТО. Зняття санкцій з Росії Економічне партнерство з Америкою. Можливість відновити свої збройні сили для наступного нападу за кілька років", - написав Джонсон.

Він зазначив, що згідно із запропонованим "мирним планом", Україна не отримає нічого, що може зупинити майбутнє російське вторгнення.

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"Що стосується України - що вона отримає після трьох років героїчного опору проти жорстокого і неспровокованого вторгнення? Яка їхня винагорода за жахливі жертви, на які вони пішли - заради, як їм нескінченно повторюють, свободи і демократії в усьому світі? Крім права ділитися своїми природними ресурсами зі Сполученими Штатами, вони не отримують нічого. Що є в цій угоді, що може реально зупинити третє російське вторгнення? Нічого", - зауважив експрем'єр Британії.

Джонсон наголосив, що потрібні "довгострокові, надійні і, перш за все, належним чином профінансовані гарантії безпеки для України", надані Великою Британією, США та західними союзниками.

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