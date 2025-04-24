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Новини Мирний план Трампа
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Джонсон про "мирний план Трампа": Путін отримує винагороду, Україна не отримує нічого

джонсон

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон піддав критиці "мирний план" президента США Дональда Трампа після ракетного удару Росії по Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Путін без розбору вбиває все більше українських цивільних, вбивши і поранивши 100 осіб у Києві, включаючи дітей.  І яка ж його винагорода згідно з останніми мирними пропозиціями?

  1. Право утримувати суверенну українську територію, яку він захопив насильницьким шляхом і всупереч міжнародному праву.
  2. Право контролювати долю України, заборонивши їй членство в НАТО.
  3. Зняття санкцій з Росії
  4. Економічне партнерство з Америкою.
  5. Можливість відновити свої збройні сили для наступного нападу за кілька років", - написав Джонсон.

Він зазначив, що згідно із запропонованим "мирним планом", Україна не отримає нічого, що може зупинити майбутнє російське вторгнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не веде переговорів, він сміється над нами, - експрем’єр Британії Джонсон

"Що стосується України - що вона отримає після трьох років героїчного опору проти жорстокого і неспровокованого вторгнення? Яка їхня винагорода за жахливі жертви, на які вони пішли - заради, як їм нескінченно повторюють, свободи і демократії в усьому світі? Крім права ділитися своїми природними ресурсами зі Сполученими Штатами, вони не отримують нічого. Що є в цій угоді, що може реально зупинити третє російське вторгнення? Нічого", - зауважив експрем'єр Британії.

Джонсон наголосив, що потрібні "довгострокові, надійні і, перш за все, належним чином профінансовані гарантії безпеки для України", надані Великою Британією, США та західними союзниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поступка Росії в тому, що вона зупиняє війну і не захоплює всю Україну, - Трамп

Автор: 

Трамп Дональд (5696) Джонсон Борис (583) переговори з Росією (1092)


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Топ коментарі
+34
забудьте про сша на найближчі роки..., це вже не союзник, це ворог, і Україна повинна це якнайшвидше зрозуміти !!!
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24.04.2025 23:13
+25
А як же запевняння що Трамп твій друг і він точно порішає ?
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24.04.2025 23:09
+21
У Трампа немає друзів , так як його цікавить тільки бабло 🙁
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24.04.2025 23:12
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А як же запевняння що Трамп твій друг і він точно порішає ?
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24.04.2025 23:09 Відповісти
Джонсон підтримав угоду США про корисні копалини України: Це здирництво, але там є позитивні моменти Джерело: https://censor.net/ua/n3537889
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24.04.2025 23:14 Відповісти
Він був йому другом в першу каденцію, зараз напевно зрозумів що трамп постарів, хворий довбойоб!!!
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24.04.2025 23:20 Відповісти
Можеш привести дослівно цю цитату Джонсона.Англійською мовою, із посиланням на джерело.
Тільки не на телеграм ресурс, який сьогодні вночі Фсб туди втулить
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24.04.2025 23:37 Відповісти
Нагадує Трамп того дядю , з совкового часів фільму українця Бондарчука (( . Коханець величезного народу, найсильнішої ніби-то країни -друга мужньої України, дарує Україні ніби-то "цукерку миру". Україна розгортає її обгортку і... слідує запитання - ДЯДЯ ТИ ДУРАК?

Й що цікаво - уся "корроолівська" срать навколо плескає в долоні й захоплено кричить - ЯКЕ ЧУДО ПРОПОНУЄ КОРОЛЬ, наш розумний (голий) король .
Виникає запитання у світу - навіщо усі ті МАГАфашисти з сіліконовї долини виставили короля на посміховисько світу? Де їхній впевненний захист Короля? Коли Рубіо щось мямлить в підтримку, Венс вилазить з свого дивану ... Вони комусь виглядають впевненними , а собі?

Й ЯКЩО ДЖОНСОН "ОБЛАЖАВСЯ"- й про це кав чесно й відкрито, то Трамп таки почне розуміти що не усі кричать про його "ПРЕКРАСНИЙ СПРАВЕЛЛИВИЙ ПЛАН " як про чудове плаття голого нарциса - маразматика.
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25.04.2025 00:14 Відповісти
Знаемсо.Все отримуемо.Путін як би зміг,нас вже знищив би.І трамп не допоможе.Бо так саме ніде нічог не домігся.Одни понти.А ми реально воюемо вже дванаццятий рік І кацапи в жопі.
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24.04.2025 23:10 Відповісти
Нам очень "важно" мнение этого бывшего премьера... А слабо покритиковать "план" нынешнего премьера Британии по размещению "миротворцев"? Точнее по не размещению.
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24.04.2025 23:10 Відповісти
Нам дуже "важливий " твій висер , без нього ніяк ні нам , ні Цензору (( Раптом що , то Борис Джонсон один з перших , хто Україні руку допомоги подав у скрутну мить.. А чого ти особисто вартий ?
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24.04.2025 23:40 Відповісти
Трамп сказав що він зупинить війну і Україна "отримає" від рашки те що вона не захопила всю Україну
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24.04.2025 23:11 Відповісти
********* сделает ОДОЛЖЕНИЕ Украине и не захватит её полностью !!!
Вот это блть мощно !!!
**** рыжий договорился …
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24.04.2025 23:24 Відповісти
Поки що не захопить...
Бо всравсь, і тепер ху#лу потрібен перепочинок та реанімація "втарой арміі".
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25.04.2025 09:29 Відповісти
У Трампа немає друзів , так як його цікавить тільки бабло 🙁
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24.04.2025 23:12 Відповісти
Зачарованість у Джонсона випаровується.
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24.04.2025 23:12 Відповісти
забудьте про сша на найближчі роки..., це вже не союзник, це ворог, і Україна повинна це якнайшвидше зрозуміти !!!
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24.04.2025 23:13 Відповісти
Прутін, продає Трампу, за обіцянки грошей, мильну оперу своїх «хатєлак»!! А Трамп, недолуго виставляє Україні, з цього лайна, УЛЬТИМАТУМИ!!
Такого банкрота, як Трамп, у США, ще не вибирали!!!
Республіканська партія США, вся, вимазана прутіним, московським лайном !!
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24.04.2025 23:13 Відповісти
Джонсон із нами, Джонсон наш! Трамп не прислухається!
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24.04.2025 23:13 Відповісти
Борька хоче, як в квітні 2022 - словесно підтримати і закликати до продовження боротьби, лиш би його Англія спала собі спокійно
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24.04.2025 23:14 Відповісти
Експрем'єр Британії Джонсон вірить, що Трамп може покласти край війні - на правильних умовах для України і Заходу Джерело: https://censor.net/ua/n3500729
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24.04.2025 23:54 Відповісти
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24.04.2025 23:17 Відповісти
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25.04.2025 01:16 Відповісти
Україна може звільнити свої території, але у жодного союзника немає ні необхідної допомоги, ні чіткого плану як це зробити.
Україна може отримати членство в НАТО, правда саме НАТО щось не сильно спішить її приймати.
Санкції проти росії можуть посилити, проте це не заважає росії їх обходити, в тому числі в торгівлі з Британією.
Росія не зможе відновити свою армію для наступного нападу, якщо напад на Україну і війна буде тривати - ось це найбільш потужна перемога з усіх можливих за версією союзників України?
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24.04.2025 23:18 Відповісти
То есть нужно сдаваться? Говори прямо чего хочешь кацапе
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25.04.2025 04:17 Відповісти
Украина ни в коем случае не должна идти на поводу у дебильного трампа, никаких его мирных

планов не принимать!

Пусть весь мир увидит истинную рожу этого лжеца, циника и лицемера!

Позор Америке!
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24.04.2025 23:20 Відповісти
Ну да, никакого мира до 2030 года, как и говорил глава разведки Германии...
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24.04.2025 23:27 Відповісти
Гораздо хуже чем ничего, все что было выстрадано миллионами людей, все жертвы, будут слиты в кремлевский унитаз, с призрачной надеждой что через какое то количество лет это не повторится.
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24.04.2025 23:21 Відповісти
А про британські війська, які вже не дуже то й планують в Україну направляти, Борис має що сказати? Чи то не зручна тема, краще поплескати по плечу і сказати ми (думками, а може і ні) з вами - вперед!
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24.04.2025 23:22 Відповісти
А що ж треба було робити Україні, 31-го березня 2022-го?
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25.04.2025 00:07 Відповісти
Да типа того как у Польши было время, которое она типа не проспала? Вот только если кто-нибудь тут кто думает что Польша выдержала бы 3+ года окопной войны с рашкованами, с той же самой помощью ,отступивши в некоторых местах на пару километров за 3 года?
Думаю нет
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25.04.2025 04:38 Відповісти
Ну і як часто ви слухали таких як Борис до 31-го березня 2022-го?
Особливо коли вас безліч разів попереджали про напад?
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25.04.2025 08:52 Відповісти
Тобто Бубочка не винний, що скоротив армію, зупинив військові виробництва та розмінував всі напрямки наступу, поставивши реальних ФСБ -шників на головні посади в СБУ?
Цими діями він точно не спровокував ***** на напад?
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25.04.2025 09:31 Відповісти
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США не допустит победы России в полномасштабной войне против Украины.
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24.04.2025 23:23 Відповісти
Путін міг би не напасти на Україну, якби президентом США був Трамп, - Джонсон Джерело: https://censor.net/ua/n3513171
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24.04.2025 23:31 Відповісти
"Я просто не могу поверить, что Трамп бросит украинцев; наоборот, поняв, что с путиным нельзя договориться, я считаю, есть большая вероятность того, что он удвоит усилия и завершит начатое - даст им то, что им нужно для победы" , - написал
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24.04.2025 23:26 Відповісти
Такої ж думки була половина українців. Але зараз роблять вигляд, що то не вони...
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25.04.2025 08:54 Відповісти
для трампонів України вже нема, вони просто хочуть спільно з путіноїдами загнати нас у російське стойло, але бажано так, щоб здавалося, що ми туди пішли за власним бажанням. Тому росія і сша зараз спільно роблять все, щоб посіяти хаос, невдоволення в Україні і поставити тут якусь ручну владу
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24.04.2025 23:56 Відповісти
США і росія тепер будуть вести спільний бізнес проти китайців у мріях трампонів, а українці для них ніщо
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24.04.2025 23:59 Відповісти
адміни, ви хоч в заголовку вказуйте, що Борис Джонсонюк, а не трампіський ************
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24.04.2025 23:58 Відповісти
Якби там не було, але це єдиний політик який не кидав слова на ві вітер
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25.04.2025 00:05 Відповісти
Не варто боятися повернення Дональда Трампа до Білого дому, він не дозволить перемогти Путіну в Україні, - Джонсон Джерело: https://censor.net/ua/n3475413
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25.04.2025 00:07 Відповісти
Трамп старий, тупий маразматик. Краще з Меланією домовлятися...
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25.04.2025 00:07 Відповісти
Журналіст поцікавився у Трампа, які поступки запропонувала Росія зі свого боку. "Зупиніть війну. - відповів Трамп. - Зупинити завоювання всієї країни. Досить великі поступки".
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25.04.2025 00:16 Відповісти
Тільки масовани удари по масквабаду допоможуть українцям, але екс-ппрезиидент Зеленський працюює ппроти українців.
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25.04.2025 00:30 Відповісти
не по масквабаду (***** срать на чєлядь) - удари мають бути по нпз і газорозподільних станціях. і тоді грошики на війну тю-тю...
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25.04.2025 10:04 Відповісти
Путін отримає можливість продовжувати воювати.
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25.04.2025 04:02 Відповісти
завжди є вибір - важкий і правильний або легкий, що проведе по колу і поверне на те саме місце де знову треба той самий вибір робити але тепер вже час витрачено.
балтійці послали в сраку русскоязичних - ми з ними лизалися в десна.
долизалися.
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25.04.2025 10:14 Відповісти
 
 