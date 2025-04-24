Поступка Росії в тому, що вона зупиняє війну і не захоплює всю Україну, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп вважає, що припинення війни та відмова від захоплення всієї території України – це "велика поступка" від Росії.

Про це він заявив журналістам у Білому домі на зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, інформує Цензор.НЕТ.

Він відповів на питання журналіста, чи досі він згодний з тим, що Україна має віддати частину території для досягнення миру.

"Ну, це залежить від того, яка територія. Ми зробимо все, що в наших силах, але вони втратили багато території. Якщо говорити про Крим, він був переданий РФ за президента Барака Хусейна Обами. Це не має ніякого відношення до мене. Вони самі віддали його. Не було ні стрілянини, ні боїв, нічого не було. Тепер вони кажуть: "Ну, а ви допоможете його повернути?". Думаю, що повернути Крим їм буде дуже важко", - стверджує Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми хочемо якнайшвидше завершити війну в Україні. Наступні кілька днів будуть дуже важливими, - Трамп

Лідер США відповів на запитання про те, які поступки запропонувала Росія, щоби наблизитися до точки, де можна досягти миру.

На це Трамп відповів: "поступка Росії в тому, що вона зупиняє війну і не захоплює всю Україну".

Також Трамп відповів на питання про російські удари цієї ночі по Україні: "Мені не сподобався вчорашній вечір, я був невдоволений ним. Ми говорили про мир, а тут були випущені ракети. І я був невдоволений цим".

"Питання про вихід США з перемовин в разі відсутності прогресу потрібно ставити через два тижні", - додав республіканець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вимагатимуть від РФ визнати право України на власну армію у рамках мирної угоди, - Bloomberg