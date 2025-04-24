Поступка Росії в тому, що вона зупиняє війну і не захоплює всю Україну, - Трамп
Американський президент Дональд Трамп вважає, що припинення війни та відмова від захоплення всієї території України – це "велика поступка" від Росії.
Про це він заявив журналістам у Білому домі на зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, інформує Цензор.НЕТ.
Він відповів на питання журналіста, чи досі він згодний з тим, що Україна має віддати частину території для досягнення миру.
"Ну, це залежить від того, яка територія. Ми зробимо все, що в наших силах, але вони втратили багато території. Якщо говорити про Крим, він був переданий РФ за президента Барака Хусейна Обами. Це не має ніякого відношення до мене. Вони самі віддали його. Не було ні стрілянини, ні боїв, нічого не було. Тепер вони кажуть: "Ну, а ви допоможете його повернути?". Думаю, що повернути Крим їм буде дуже важко", - стверджує Трамп.
Лідер США відповів на запитання про те, які поступки запропонувала Росія, щоби наблизитися до точки, де можна досягти миру.
На це Трамп відповів: "поступка Росії в тому, що вона зупиняє війну і не захоплює всю Україну".
Також Трамп відповів на питання про російські удари цієї ночі по Україні: "Мені не сподобався вчорашній вечір, я був невдоволений ним. Ми говорили про мир, а тут були випущені ракети. І я був невдоволений цим".
"Питання про вихід США з перемовин в разі відсутності прогресу потрібно ставити через два тижні", - додав республіканець.
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Україна ніколи не поступиться, а ні своїми землями, а ні корисними копалинами, а ні суверенітетом та територіальною цілісністю заради янківських мрій!
Скоро трамп перейде до залякування кацапською ядерною зброю, чи зразу американською?
Він просто відверто збиткується з українців, які зазнали за роки Другої світової війни, направду, чи не найбільших врат та руйнувань серед усіх народів.
- Це відверта хуцпа та більше схоже на якийсь свтанинський ритуал жертвоприношення України та її народу. І все це цинічно прикривають гидкими словами про "мир".
Слава Україні! Смерть її ворогам!
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За 3 года, имея кадровую армию и наемников Вагнера, пуйло не захватил даже Донецкую область.
А сейчас, когда кадровая легла, вагнеровцы исчезли, пуйло захватит всю Украину калеками на костылях, идущими в атаку на ослах, велосипедах и мотоциклах?
Скоро пуйло возродит кавалерию, чтобы быстрее доскакать до кобзона.
А та політика, яку він веде стосовно порятунку та реабілітації росії й примусу України до капітуляції - безпосередньо штовхає світ до ще більшої війни, що, в свою чергу, загрожує вже перерости в повномасштабну світову війну, а особисто українцям, як нації, загрожує практично цілковитим знищенням.
- я відпускаю ґвалтівника з місця злочину . В чому поступка ? Маніяк тихо собі піде і обіцяє не вбивати жертву до кінця.
Дозволено все:
Аннексія територій,
Убивати кого завгодно і в кількостях хто скільки зможе,
А ще можна "...грабувати каравани і трахати гусей.."
По ходу лише самі чмошні країни після цього не зроблять свою ядерну програму.
А чому власне я?
Може я кому погрожував ядерною зброєю як рашисти?
Чи може це я поклав *** на всі домовленості і закони по яким те що анексія заборонена нах.
Та й у мене немає друга маска щоб потім втекти на Марс, а планета Земля єдине поки що місце де я можу хоча б виживати.
То чому ти тваринко вважаєш що це я розпалювач ядерної війни?
Чому тваринко?- У вас мозок менший чим у равлика щоб зрозуміти те що я написав вище.