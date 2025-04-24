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Новини Окупація Криму Окуповані території Трамп про війну в Україні
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Поступка Росії в тому, що вона зупиняє війну і не захоплює всю Україну, - Трамп

трамп

Американський президент Дональд Трамп вважає, що припинення війни та відмова від захоплення всієї території України – це "велика поступка" від Росії.

Про це він заявив журналістам у Білому домі на зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, інформує Цензор.НЕТ.

Він відповів на питання журналіста, чи досі він згодний з тим, що Україна має віддати частину території для досягнення миру.

"Ну, це залежить від того, яка територія. Ми зробимо все, що в наших силах, але вони втратили багато території. Якщо говорити про Крим, він був переданий РФ за президента Барака Хусейна Обами. Це не має ніякого відношення до мене. Вони самі віддали його. Не було ні стрілянини, ні боїв, нічого не було. Тепер вони кажуть: "Ну, а ви допоможете його повернути?". Думаю, що повернути Крим їм буде дуже важко", - стверджує Трамп. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми хочемо якнайшвидше завершити війну в Україні. Наступні кілька днів будуть дуже важливими, - Трамп

Лідер США відповів на запитання про те, які поступки запропонувала Росія, щоби наблизитися до точки, де можна досягти миру.

На це Трамп відповів: "поступка Росії в тому, що вона зупиняє війну і не захоплює всю Україну".

Також Трамп відповів на питання про російські удари цієї ночі по Україні: "Мені не сподобався вчорашній вечір, я був невдоволений ним. Ми говорили про мир, а тут були випущені ракети. І я був невдоволений цим".

"Питання про вихід США з перемовин в разі відсутності прогресу потрібно ставити через два тижні", - додав республіканець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вимагатимуть від РФ визнати право України на власну армію у рамках мирної угоди, - Bloomberg

Автор: 

Крим (14164) територіальна цілісність (164) Трамп Дональд (5696) війна в Україні (3981)


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Топ коментарі
+102
******* вже його, хто поближче, чимось важким.
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24.04.2025 21:30
+74
Совсем рыжий придурок ёпнулся...
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24.04.2025 21:30
+65
Так це заслуга ЗСУ, а не якась поступка росії. Коротше, дід зовсім хворий.
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24.04.2025 21:32
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Сторінка 3 з 3
правду сказав президент, що терпіння українців не безмежне, і як воно закінчиться, то буде лячно не тільки москалям, а й тампону, дарма цей недоріелтор з 90-х грається з толерантністю українців, вона може й закінчитись
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25.04.2025 06:52 Відповісти
Засунь трампон ці мрії собі та своєму пуйлу у дупу!
Україна ніколи не поступиться, а ні своїми землями, а ні корисними копалинами, а ні суверенітетом та територіальною цілісністю заради янківських мрій!
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25.04.2025 06:58 Відповісти
Трамп, звісно, мудак і скотина, якщо вважає нормальним захоплення території чужої країни і виправдовує міжнародного злочинця, яким є уся московія. Але треба ж і подивитися, що робиться в Україні, а то якось плавно і технічно з'їхали на поганого президента штатів, не помічаючи внутрішніх проблем. А проблема, і основна, у тому, що Україною зараз керує як може зграя дебілів - мародерів. Крісло президента - верховного головнокомандуючого займає мерзота, яка відкрито заявляла, що йому плювати на армію, ігнорувала усі попередження розвідок, і українських, і західних, не ініціювала жодного розслідування фактів мародерства свого оточення, обмежившись імітацією покарання за це дрібних виконавців, які не встигли втекти за кордон. Ця мерзота зуміла погіршити стосунки з усіма ключовими союзниками своїм тупим хамством і бикуванням. От тільки свого часу воно чомусь не бикувало перед ослолюбом, бо йшлося про життя його і його ********* сімейки, а тут, коли йдеться про долю ненависної йому України, воно вирішило показати свою "гідність". Так що, на додаток до людожерів під боком, звихнутого діда у штатах, сцикливої і хитросклепаної Європи, ми ще й маємо у найголовнішому кріслі країни тупу, обдовбану, самозакохану, нахабну істоту, яка вчепилася у крісло. А стадо дегенератів аплодує та портрети вишиває.
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25.04.2025 07:01 Відповісти
да отключите ему уже рашаньюс!!!
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25.04.2025 08:05 Відповісти
Як тыльки цей чорт починає говорити що росія хоче миру чекай біди ,що б ти здох разом з терористом путіном.
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25.04.2025 08:07 Відповісти
Алоізов теж далі не хотів і що це йому дало.
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25.04.2025 08:20 Відповісти
вот что черный "бизнес" в Фекалистане в 70-90, наркота, шлюхи + бабки рыболовлева и т.д делают ну и конечно врожденное слабоумие...
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25.04.2025 08:21 Відповісти
Гитлер: - А что, так можно было?!!!
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25.04.2025 08:23 Відповісти
Треба виганяти зеленського і його банду на нари. В ньому корінь зла і погибелі України. Не шукати винних на стороні чи серед т.з. "партнерів". Завжди треба починати з себе.
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25.04.2025 08:24 Відповісти
Не витягує твій корєш і Донецьку область захопити, тобі ж лопуху локшину вішає.
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25.04.2025 08:36 Відповісти
Тобто, друг трампа ***** десять років себе стримувало, щоб не захопити всю Україну?
Скоро трамп перейде до залякування кацапською ядерною зброю, чи зразу американською?
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25.04.2025 08:40 Відповісти
Рейган перевертається в труні - штати смокчуть в рашки!
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25.04.2025 08:46 Відповісти
У путина руки в крови, все кто пожимает руку путину также будет вымазан в крови. На трампе будет кровь украинцев.
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25.04.2025 09:11 Відповісти
То він дає Україні два тижні на беззаперечну капітуляцію перед комунофашистською росією - хоче другу-валодє подарунок до 9 травня зробити? На 80-річчя капітуляції гітлерівської Німеччини перед союзниками, США, Великобританією, Францією, срср - влаштувати таку саму капітуляцію України?
Він просто відверто збиткується з українців, які зазнали за роки Другої світової війни, направду, чи не найбільших врат та руйнувань серед усіх народів.
- Це відверта хуцпа та більше схоже на якийсь свтанинський ритуал жертвоприношення України та її народу. І все це цинічно прикривають гидкими словами про "мир".
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25.04.2025 09:22 Відповісти
Ну світ,я так думаю,дойде до того,що граничний вік балотування в прези установлять максимум 60років,ну можливо +,- . Бо це чудо тупе, як сибірський валянок,та і не він один. Хочаб заява Венса,що він все знає про Україну з інтнернету,хохма!!
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25.04.2025 09:23 Відповісти
Венсу 40 років
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25.04.2025 11:30 Відповісти
да не ******** он! Просто пацан на задании.
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25.04.2025 09:28 Відповісти
трахнутий маланский поц
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25.04.2025 09:59 Відповісти
Торгаші-мажоронарцисомародери хочуть продати Путіну Крим і вщент розграбувати Україну, але без миру і подальшого її захисту...?!У таких "діячів" ні честі, ні совісті, ні страху Божого, одна мета-безмежна нажива...?Історія повторюється, шкода, що вже без мудрих і порядних Рузвельта і Черчилля? Так чи ні?
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25.04.2025 10:57 Відповісти
Вже є, цей ************ виправдовує свого патрона за вбивства Українців!
Слава Україні! Смерть її ворогам!
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25.04.2025 09:30 Відповісти
... та чого там, Київ же за три дні взяли... і всю Україну ***** делать однією лівою...
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25.04.2025 09:30 Відповісти
...і не захоплює всю Україну...
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За 3 года, имея кадровую армию и наемников Вагнера, пуйло не захватил даже Донецкую область.
А сейчас, когда кадровая легла, вагнеровцы исчезли, пуйло захватит всю Украину калеками на костылях, идущими в атаку на ослах, велосипедах и мотоциклах?
Скоро пуйло возродит кавалерию, чтобы быстрее доскакать до кобзона.
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25.04.2025 09:41 Відповісти
якби ***** могло захопити Україну, він би це зробив. агент краснофф всіма силами намагається врятувати парашу і особисто *****
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25.04.2025 09:48 Відповісти
Скрізь зрозуміли вже що це агент Москви, на нього взагалі нічого надіяться, а ось в інтерв'ю американським виданням про його гилі плани потрібно побільше розповідати., зпалювати його рейтинг.
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25.04.2025 09:49 Відповісти
Через таку політику, рейтинг його підтримки вже впав до 40% менш, ніж за 100 днів.
А та політика, яку він веде стосовно порятунку та реабілітації росії й примусу України до капітуляції - безпосередньо штовхає світ до ще більшої війни, що, в свою чергу, загрожує вже перерости в повномасштабну світову війну, а особисто українцям, як нації, загрожує практично цілковитим знищенням.
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25.04.2025 10:12 Відповісти
Ми звикли, що Трамп звалює свої помилки на інших. А тепер ми побачили, що він ще й присвоює чужі успіхи собі. Путін відмовився від ідеї захоплення України не тому, що на нього дуже тисне Трамп, а тому що отримав по зубах від армії України. А тепер Дональд присвоює собі заслуги ЗСУ і буде ще просити йому за це подякувати…
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25.04.2025 09:58 Відповісти
Віддайте мені Гренландію, щоб я її не захоплював. Це буде моя поступка світовому товариству.(с) Трумп Дональд.
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25.04.2025 10:04 Відповісти
саме так. доки не зможе.
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25.04.2025 10:17 Відповісти
******** - что с него взять !
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25.04.2025 10:27 Відповісти
щоб переконати весь світ у своїй правоті Трамп почне допомагати русскім захоплювати всю Україну
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25.04.2025 10:31 Відповісти
как же меня бесит этот рыжий ублюдок!!!чем больше он делает высеров тем больше я понимаю что этот ******* был ещё в советские,ну или может быть в наше время завербован рашкой!он злейший враг Украины после *****!и самое тяжёлое что европа прогибается под ним!
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25.04.2025 10:32 Відповісти
Як такий ідіот зміг стати президентом Великої (колись, до нього) держави...
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25.04.2025 10:37 Відповісти
підар рудий!!!!!!!!!!!!!!
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25.04.2025 10:47 Відповісти
.... трамп ти ********?Чи тільки прикидуєся?
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25.04.2025 11:16 Відповісти
Ослик Алладина тоже так говорил. Ему щептали , потому что он не мог думать... СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.04.2025 11:24 Відповісти
Они хотят друг другу помочь забрать чужие территории. Украина , ...... Гренландия, Канада.... Дули им.... А не территории. СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.04.2025 11:28 Відповісти
якби трамп був копом:
- я відпускаю ґвалтівника з місця злочину . В чому поступка ? Маніяк тихо собі піде і обіцяє не вбивати жертву до кінця.
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25.04.2025 11:28 Відповісти
Молодець старий пирдун, що тимчасово живе в Білому дурдомі в оточенні таких-же ідіотів. Хорошо лизнув фюреру кацапських орд *****. Не просто лизнув а вилизав до блиску тухес дрібному кремлівському недомірку. Але старий пирдун Трампекс.в силу своєї розумової відсталоста просто не знає, що на кожну дію є протидія.
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25.04.2025 11:48 Відповісти
Саме такі "поступки" Німеччині з 1938-го року, коли вона запевняла що віддайте Австрію, і "більше нічого не потрібно", а потім Чехію..... призвели до 2-ї світової війни коли палав весь світ включаючи й Азію, й Африку, й Європу, й тихоокеанський регіон та Атлантику. Тож Трамп своїми висловлюваннями довів що він тупий і зовсім не робить висновки з історії людства називаючи ЗАБАГАНКИ рашистів "поступками"!!!
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25.04.2025 12:14 Відповісти
До того ж рашисти довели, що УСІ їх обіцянки чогось не робити є відвертою брехнею, бо обіцяли й по Будапештському меморандуму, й по міждержавним угодам ніколи не зазітхати на територію України, не чінити на Україну ні політичного, ні економічного, ні військового тиску, а зробили все навпаки. Тож навіть нещодавня історія відносин між Москвою та сусідніми країнами вже каже що ці "поступки" Кремля не більш як порожній звук!!!
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25.04.2025 12:22 Відповісти
Маланець борзіє.
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25.04.2025 12:15 Відповісти
глупцы-американцы получат уколы вакцины для мозгов, как и в Украине получили глупцы-избиратели
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25.04.2025 12:29 Відповісти
МАРАЗМАТИК!!!
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25.04.2025 12:31 Відповісти
Утырок с мышлением оболдуя ясельного возраста. Типо не слышит от кацапов посыл, шо любая подпись, против которой кацапы ничего против не имеют, будет в нужный момент не легитимной, а с ней и документ о мире будет ни о чем для кацапов, шо развяжет им руки , окрепнув, продолжить оккупацию.
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25.04.2025 16:56 Відповісти
Вітаю вас в нашому новому світі.
Дозволено все:
Аннексія територій,
Убивати кого завгодно і в кількостях хто скільки зможе,
А ще можна "...грабувати каравани і трахати гусей.."

По ходу лише самі чмошні країни після цього не зроблять свою ядерну програму.
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25.04.2025 19:08 Відповісти
Вы хотите чтобы потом все, кому не лень, как сейчас ядерная Индия схлестнулась с ядерным Пакистаном?
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25.04.2025 20:50 Відповісти
Я?
А чому власне я?
Може я кому погрожував ядерною зброєю як рашисти?
Чи може це я поклав *** на всі домовленості і закони по яким те що анексія заборонена нах.
Та й у мене немає друга маска щоб потім втекти на Марс, а планета Земля єдине поки що місце де я можу хоча б виживати.
То чому ти тваринко вважаєш що це я розпалювач ядерної війни?
Чому тваринко?- У вас мозок менший чим у равлика щоб зрозуміти те що я написав вище.
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25.04.2025 23:20 Відповісти
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